СБУ подозревает бывшего депутата Сергея Полищука в госизмене

Служба безопасности Украины подозревает бывшего депутата Верховной Рады Сергея Полищука в государственной измнене за отрицание существования Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Полищук находится за границей.

По данным СБУ, до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Полищук регулярно посещал Москву и участвовал в ток-шоу "60 минут", которое ведет телеведущая Ольга Скабеева на телеканале "Россия-1".

"В ходе своих выступлений на телешоу "60 минут" Полищук активно поддерживал агрессивную политику Кремля, открыто отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы, связанные с наличием идеологического противостояния между украинцами", – говорится в сообщении СБУ.

Ведомство утверждает, что за это Полищук получал денежное вознаграждение, которое переводилось через финансовые учреждения в третьих странах.

"По имеющимся данным, экс-нардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах", – заявили в СБУ.

Полищука также подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.