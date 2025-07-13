СБУ: полковника Воронича застрелили агенты российских спецслужб

Служба безопасности Украины заявила, что полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве 10 июля, был убит агентами российских спецслужб по заданию ФСБ.

По данным следствия, убийство совершили два человека – мужчина и женщина. Утверждается, что им поручили следить за сотрудником СБУ и установить его маршруты передвижения. Затем им передали координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Согласно сообщению СБУ, их нашли в Киевской области, при задержании они оказали сопротивление и были убиты.