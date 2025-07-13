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СБУ: полковника Воронича застрелили агенты российских спецслужб

Служба безопасности Украины заявила, что полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве 10 июля, был убит агентами российских спецслужб по заданию ФСБ.

По данным следствия, убийство совершили два человека – мужчина и женщина. Утверждается, что им поручили следить за сотрудником СБУ и установить его маршруты передвижения. Затем им передали координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Согласно сообщению СБУ, их нашли в Киевской области, при задержании они оказали сопротивление и были убиты.

  • Утром 10 июля в Голосеевском районе Киева был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Это произошло, когда он выходил из подъезда своего дома – неизвестный выстрелил в него несколько раз из пистолета и скрылся. Как пишет "РБК-Украина", Воронич служил в Центре специальных операций, который занимался диверсиями против российских сил с 2014 года.
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