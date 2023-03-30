СБУ установила личность военного, застрелившего врача в Изюме 

Служба безопасности Украины утверждает, что установила личность российского военного, который, по данным украинских правоохранительных органов, в мае 2022 года в городе Изюм Харьковской области совершил убийство судмедэксперта Фёдора Здебского.
Речь идёт о 26-летнем уроженце Дагестана Ахмеде Дудуеве, который служил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 1-й танковой армии Западного военного округа Вооружённых сил России.
В ближайшее время украинские власти объявят подозреваемого в убийстве в международный розыск.
Как сообщало ранее в собственном журналистском расследовании издание "Украинская правда", 7 мая прошлого года российский военный по имени Ахмед ворвался в один из моргов города Изюм. При этом он представился "племянником Рамзана Кадырова". Работник морга, судмедэксперт Фёдор Здебский, заявил, что российских солдат "здесь никто не ждал". После этого Ахмед сначала избил Здебского, а затем застрелил.
В мае прошлого года Изюм находился под контролем российской армии, позже он был освобождён силами ВСУ.
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