СБУ выдвинула обвинения против экс-главы компартии Украины

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в пятницу заявили, что расследуется уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной рады и кандидата в президенты Украины, главы запрещённой Компартии Украины Петра Симоненко.

Как говорится в сообщениях ведомств, Симоненко после широкомасштабного вторжения в Украину при помощи российских военных выехал в Россию и публично выступает в поддержку вторжения. Ему вменяют в вину публичные призывы к захвату государственной власти в Украине, а также оправдание войны.

По данным следствия, Симоненко, который жил в Киевской области, попросил "высшее военно-политическое руководство России" после начала российского вторжения вывезти его из Украины в Россию. Посёлок Берёзовка, где находится дом Симоненко, был под российской оккупацией. Как утверждается, для "эвакуации" политика в посёлок прибыл отряд российского спецназа, который Симоненко поселил в собственном доме и обеспечивал продуктами. В начале марта 2022 года он и его близкие были вывезены в Беларусь и затем в Россию.

Симоненко занимает должность заместителя председателя Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – Коммунистическая партия Советского Союза". Эта организация существует при КПРФ. Симоненко ездит по дружественным Кремлю странам и выступает в поддержку российского вторжения в Украину - утверждают в СБУ.