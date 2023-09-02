СБУ заподозрила миллиардера Игоря Коломойского в мошенничестве

Служба безопасности Украины подозревает бизнесмена Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский "легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений". В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что речь идет о сумме более 570 миллионов гривен.
Информации о задержании пока не поступало.
- В феврале Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у Коломойского. Обыски были связаны с предполагаемыми махинациями вокруг компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". При этом фамилия Коломойского в пресс-релизе СБУ не упоминалась.
- Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта 2021 года он и его семья находятся под санкциями США.
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