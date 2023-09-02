СБУ заподозрила миллиардера Игоря Коломойского в мошенничестве

Служба безопасности Украины подозревает бизнесмена Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский "легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений". В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что речь идет о сумме более 570 миллионов гривен.

Информации о задержании пока не поступало.