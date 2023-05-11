"Счастливый дедушка". Рунет смотрит новый монолог Пригожина

Пользователям соцсетей уже хорошо знакомы гневные монологи Евгения Пригожина - в первую очередь, с требованием боеприпасов для его бойцов, пытающихся захватить украинский Бахмут.

При этом Пригожин уже не стесняется открыто оскорблять министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, но в этот вторник он сделал ещё один шаг вперёд: в своём новом ролике он активно ругал какого-то "дедушку". Позже он уточнил, кого имел в виду, но подумали все почему-то про Путина.

Сергей Пархоменко:

Пригожин окончательно сменил профессию и превратился в унылого «военкора». Теперь снял кино на 27 минут: ходит с позиции на позицию и рассказывает своим подчиненным одну и ту же тоскливую историю по пунктам:

1) нас обманули и боеприпасов не дали

2) нас обманули и части регулярной армии на флангах нас не прикрывают, а наоборот, бегут

3) нас обманули и другие ЧВК (тут следуют разнообразные шутки на анально-фекальные темы), созданные Газпромом, бегут еще быстрее

4) нас обманули, и у Суровикина, которого нам «дали», нет никаких полномочий

5) нас обманули, и теперь если мы оставим позиции, нас назовут изменниками родины

6) нас обманули во всем, и мы так воевать не можем

Потом переходит на следующую позицию и ноет заново все то же самое следующим слушателям.

По дороге еще вдруг начинает рассказывать историю про какого-то загадочного «счастливого дедушку», который «думает, что ему хорошо», но однажды «чисто случайно» может оказаться «законченным мудаком».

Дедушку он по имени не называет. Кого имеет в виду - непонятно. То есть непонятно вообще, совсем.

А у вас насчет пригожинского дедушки какие версии?

Леонид Невзлин:

Это он о бункерном?

Алексей Головин:

Кого Пригожин назвал "старый дедушка - мудак"?

Лайк - Путина.

Смайл - Шойгу.

Удивлённая рожица - ваш вариант

Игорь Драндин:

Лучшее поздравление Путина с 9 мая.

Майкл Наки:

Пригожин наезжает лично на Путина, называя его конченным мудаком. Конечно, может позже он начнёт оправдываться, мол, имел в виду Шойгу, а то и Герасимова. Но месседж читается однозначно. Это первый прыжок вагнеровца непосредственно на Путина. Да еще и 9го мая.

Илья Шепелин:

А потом ведь будет, как в известном анекдоте? Пригожин скажет: «Так я же про Байдена!! А вы о ком подумали, товарищ Путин?»

Роман Супер:

У Владимира Путина, вообще, не очень складываются отношения с разного рода Пригожинами.

Иосиф Пригожин недавно назвал президента «лилипутом, сатаной и пустышкой». Евгений Пригожин вчера назвал президента «законченным мудаком».

Я/мы какой-нибудь Пригожин.

Константин Калачёв:

Продолжаются комментарии высказывания Пригожина про какого-то дедушку.

Внесу свой вклад и я.

Если бы у дедушки была бабушка, было бы как-то спокойней.

Андрей Никулин:

Сегодняшняя пригожинская реплика - это прямой и однозначный переход важного рубежа.

И заявка на то, что "человек с ружьем" теперь может открыто называть "дедушку" нехорошими словами, опираясь не на формально-понятийные связи, а на грубую физическую силу.

Старые условности перестают действовать, это было предсказуемо, но когда происходит на твоих глазах ощущение все-равно необычное...

Аббас Галлямов:

Нескрываема злость Пригожина в адрес «дедушки» наводит на мысль о том, какие чувства по отношению к Путину должны испытывать сейчас Соловьев, Симоньян, Красовский и прочие субъекты подобного рода.

Все основания для ненависти, строго говоря, уже есть. Это ведь Путин ввёл их всех в блуд, фактически обманул. Они поверили в его силу, пошли за ним, совершили на этом пути множество преступлений, а теперь вдруг выясняется, что он оказался недостаточно силён и проигрывает. Образ Гааги становится всё более отчётливым, заставляя этих людей по ночам вскакивать и горестно шептать: «Мамочки мои!»

Естественно, что это конвертируется сначала в недоумение, потом - в глухое ворчание, затем - в раздражение и в конце концов - в ненависть.

Остап Кармоди:

Когда я писал, что режим в России падёт, когда Путин проиграет какую-нибудь войну и его перестанут бояться, я имел ввиду, что его перестанут бояться обычные русские, а не его личный повар. Но и так тоже в общем неплохо. Для всех, кроме русских.

Дмитрий Колезев:

Сегодня много обсуждают Пригожина и его новое видео, особенно фрагмент про какого-то дедушку, которого Пригожин обозвал мудаком, и теперь народ гадает — про Путина это было или нет.

Но вообще в сухом остатке что мы имеем? 5 мая Пригожин выкладывает свои знаменитые ролики "Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы, ****?!" и говорит, что если ему не дадут снаряды, то он 10 мая выходит из Бахмута. Прямо шантажирует.

9 мая: Пригожин в ролике заявляет, что ему не дали боеприпасы, много сокрушается по этому поводу, называет неизвестного дедушку мудаком, но говорит, что из Бахмута он не выходит и "пободается еще".

Так что шантаж, видимо, не удался.

Пояснение про дедушку ждем в следующей серии.

Александр Невзоров:

У пригожина очень много проблем.

Среди них одна непреодолимая, которая его окончательно и погубит. Она в свое время не позволила ему прочно «встроиться» в «ближний круг», она вредила и пакостила, вечно отшвыривая его обратно в «повара». Она же начисто сломала и придворную карьеру пригожина.

Все дело в том, что пригожин недостаточно идиот, чтобы гармонично вписаться в путинскую вертикаль. Эта «недостаточность идиотизма» может сейчас сыграть с ним адскую шутку. Возьмет и откроет ему глаза на бредовость и полную бессмысленность происходящего.

Сейчас он, кажется, начинает что-то подозревать.

Кремлевский божок, кажется уже покосился в его мозгах и пошел трещинами.

Когда до пригожина окончательно дойдет похоронность этой войны для россии - ситуация станет еще интереснее.

Впрочем, мы знаем, что « прозрений» кремль не прощает.