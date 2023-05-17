Счета представительств Финляндии в Москве и Петербурге заморожены

Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat, МИД Финляндии подтверждает заморозку средств.

"Ситуация серьезная, вопрос расследуется", - цитирует газета заявление внешнеполитического ведомства. МИД Финляндии уже связался с российской стороной, пишет Helsingin Sanomat.

Позднее глава МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндию проинформировали о заморозке счетов 27 апреля, и что официального объяснения от российской стороны пока не поступало.

Закрывать посольство в Москве и консульство в Петербурге Финляндия не планирует.