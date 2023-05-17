Счета представительств Финляндии в Москве и Петербурге заморожены

Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat, МИД Финляндии подтверждает заморозку средств.
"Ситуация серьезная, вопрос расследуется", - цитирует газета заявление внешнеполитического ведомства. МИД Финляндии уже связался с российской стороной, пишет Helsingin Sanomat.
Позднее глава МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндию проинформировали о заморозке счетов 27 апреля, и что официального объяснения от российской стороны пока не поступало.
Закрывать посольство в Москве и консульство в Петербурге Финляндия не планирует.
- В январе стало известно, что Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Это было сделано в рамках санкций, наложенных на Россию из-за военного вторжения в Украину.
- В сентябре 2022 года издание Helsingin Sanomat сообщало об аресте активов российских миллиардеров и приближенных к Владимиру Путину бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также о заморозке активов компании "Яндекс".
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в два раза. С этого момента представительства Финляндии рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России.
- До момента военного вторжения России в Украину Финляндия не поддерживала идею вступления в НАТО и придерживалась многолетней политики нейтралитета. Но позднее страна вместе со Швецией подала заявку на вступление в военный альянс, 4 апреля Финляндия вошла в НАТО.
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