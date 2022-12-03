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Счета за Украину придут каждому россиянину | Грани времени с Мумином Шакировым

Счета за Украину придут каждому россиянину | Грани времени с Мумином Шакировым
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Счета за Украину придут каждому россиянину | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Почему Бахмут в Донецкой области Украины стал самой горячей точкой? • По кому ударит закон о «пропаганде нетрадиционных отношений» с расплывчатыми формулировками? • Алексей Кудрин переходит в «Яндекс», спасет ли это от западных санкций? • Можно ли заставить Москву платить репарации Киеву?

• "Если ад существует, то он под Бахмутом". Почему небольшой город в Донецкой области Украины стал самой горячей точкой на линии соприкосновения двух армий: Путина и Зеленского

• Госдума приняла закон о «пропаганде нетрадиционных отношений», по сути запрещающий любое публичное упоминание ЛГБТ. По кому ударит репрессивный документ с расплывчатыми формулировками и поправками?

• Из чиновников в бизнесмены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин переходит в компанию «Яндекс». Спасет ли это от западных санкций?

• Запад намерен передать замороженные российские активы и прибыль с них Украине. Можно ли заставить Москву платить репарации Киеву?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном, публицистом Альфредом Кохом, экономистом Сергеем Хестановым и журналистом, автором телеграм канала «Гей и динамит» Ренатом Давлетгильдеевым

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