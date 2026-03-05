Считаем мамочек. В России заработал "реестр беременных"

Также в выпуске:
С фронта – в суд. Участники "спецоперации" судятся с бывшим женами из-за заработанных на войне денег.
Власти против "Весны". Обвинение требует от 8 до 13 лет колонии для активистов молодежного движения "Весна"
Противники реестра опасаются утечки чувствительных персональных данных и усиления цифрового контроля над репродуктивным поведением
