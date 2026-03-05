Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Человек имеет право

Считаем мамочек. В России заработал "реестр беременных"

Противники реестра опасаются утечки чувствительных персональных данных и усиления цифрового контроля над репродуктивным поведением

Также в выпуске:

С фронта в суд. Участники "спецоперации" судятся с бывшим женами из-за заработанных на войне денег.

Власти против "Весны". Обвинение требует от 8 до 13 лет колонии для активистов молодежного движения "Весна"

XS
SM
MD
LG