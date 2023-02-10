"Сделают совок". Блогеры об увольнении директора Третьяковки

Зельфира Трегулова, с 2015 года занимавшая пост директора Третьяковской галереи, покинула свой пост: министерство культуры не стало продлевать с ней контракт. Незадолго до этого на галерею посыпались жалобы со стороны "патриотичных граждан" – накануне экспозицию Третьяковки проверили на "соответствие традиционным ценностям" по жалобе посетителя музея Сергея Шадрина, который в своем письме в Минкульт сообщил, что после посещения музея испытал "глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности".

Некоторые комментаторы напоминают, что практика, когда в качестве предлога для преследований используются "просьбы трудящихся", пришла в нынешнюю Россию напрямую из СССР.

Лев Шлосберг

Вопросов к товарищу Шадрину нет и быть не может, так как имя шариковым – легион, особенно когда наступает время шариковых. Но есть короткий вопрос, скорее, даже реплика для министерства культуры: министерство культуры отличается от прачечной тем, что не реагирует на доносы. А если министерство культуры реагирует на доносы, то это уже прачечная, и культуре в ней места нет.

Марина Белашева

В Советском Союзе это была обычная практика – письма бдительных рабочих

Некто Шадрин будто бы пожаловался, что в искусстве второй половины 20 века сплошь сцены похорон с участием маргинальных социальных элементов (кто это?), запойное пьянство и волюнтаристские интерпретации образов советских правителей. Нестерпимые страдания ему доставил также цикл "Тайная вечеря" из 13 полотен. Шадрин не понял, кто из всех этих людей Иуда.

Ущемленный скрепой гражданин ссылается на список дозволенных ценностей из указа #809 от 9 ноября 2022 года. Вот прямо на указ и ссылается. Как будто машина времени перенесла на 40 лет назад. В Советском Союзе это была обычная практика - письма бдительных коммунистов/комсомольцев/наших радиослушателей/ рабочих и колхозников, которые влет узнавали крамолу и требовали покарать карбонариев.

Патриотичная общественность ликует: в этих кругах принято критиковать Трегулову за покупку и принятие в дар у "иноагента" Марата Гельмана работ современных художников. Особенно яркую ненависть у "патриотов" вызвало приобретение работы художника-концептуалиста Андрея Монастырского "Ветка" – и то, что она выставлялась в одном зале с "Явлением Христа народу" Александра Иванова. Многие "патриоты" уверены, что "Ветку" купили на их налоги. В действительности деньги на приобретение этого и других произведений современного искусства пожертвовал миллиардер Владимир Потанин.

Алексей Пушков

Насколько госпожа Трегулова ориентируется в истории икусства, мы хорошо знаем. Засохшая ветка, прикрепленная скотчем к фанерке, была выставлена не где-нибудь, а на фоне великого полотна "Явление Христа народу". Ориентируется, значит, как придать ветке звучание. При ней также в дар от Гельмана, отовсюду изганного, были приняты его, с позволения сказать, экспонаты: Ленин, вертящийся в гробу, две мертвые облезлые птичьи тушки, призванные символизировать россйский герб, и прочие артефакты. Ну и как такой дар не принять, особенно если ориентироваться в искусстве? Как галерея - и без птичьих тушек? Были и попытки протащить в галерею непотребно ведущих себя монахов в виде фото из какого-то мутного немецкого собрания. Всего этого без должной ориентации никак не сделать. Вот только не видел я ни одного сожаления по поводу смены руководства галереи. Видимо, хорошего ориентирования в творчестве Гельмана оказалось недостаточным, чтобы продолжать возглавлять ее и дальше.

Сергей Кузин

СВЕРШИЛОСЬ. ПЕРВАЯ ПОШЛА.

Надеюсь, что покинула вместе со своей "корягой"

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова наконец-то покинула свой пост, сообщило Минкультуры. Надеюсь, что покинула вместе со своей "корягой", которую она не так давно не постеснялась выставить на фоне "Явления Христа народу". Она не просто покинула свой пост в связи с завершением срока трудового контракта. С ней не стали продлевать трудовой контракт, а это уже совсем другой поворот.

Очень жду, что следующей "в очереди на выход" стоит директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. О ней и её родне писать не буду: желающие легко всё найдут. Сейчас главное - отодвинуть это семейство от бюджетного финансирования строительства "Музейного квартала" на Кропоткинской. Короче, ждём скорого окончания контракта с Мариной Лошак.

Дарья Митина

Не верю своим глазам - Трегулову наконец-то попросили из Третьяковки ссаными тряпками. К сожалению, в нашем чудо-государстве, где рука руку моет, ссаные тряпки выглядят обычно как простое непродление контракта, а надо бы, чтобы к этому чудо-менеджеру, пока он собирает чемоданы, наведались бы Счётная Палата и Контрольное управление Президента. Мечты, мечты... Ветку Монастырского, думаю, чудо-менеджер может забрать домой. В виде утешительного приза. Ведь её всегда можно будет продать за столько же миллионов, за сколько она её и приобрела, верно? Думаете, нет? Как так нет??

Надеемся, теперь та же процедура ожидает и мадам Лошак?.. Помечтать-то можно???

В музейном сообществе тем временем уверены, что Третьяковская галерея лишилась одного из лучших директоров за все время своего существования. Профессионализм Трегуловой отмечает куратор и эксперт международных и российских проектов в сфере культуры и искусства Наталья Копелянская:

То, что сделано Зельфирой Трегуловой с ее фантастическим профессионализмом и выдержкой, будем вспоминать долгие годы. Семь лет ее директорства, пожалуй, самые яркие в истории галереи. Только слова благодарности.

Новое назначение - логично в сегодняшнем контексте.

Все худшее, конечно, впереди.

В том же ключе высказывается искусствовед, арт-критик, главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова:

Хотела еще с утра написать про Зельфиру Трегулову, но пришлось весь день давать комменты об ее отставке, обсуждать эту новость с коллегами, и горевать. Так что только сейчас могу сесть, выдохнуть, и сказать - это был лучший директор Третьяковки, из тех, кого я знала. А я помню пятерых. И Зельфира одна из лучших, можно сказать, образцовых музейных директоров в нашей стране, а их совсем немного, поверьте. [...]

Третьяковка за восемь лет, что она ей руководила, стала музеем сегодняшнего времени

У матери Илона Маска, Мэй Маск, мемуары называются "Женщина, у которой есть план". К Зельфире Исмаиловне это тоже относится. У нее был план. С самого начала. И она ему четко следовала. И это соединение визионерства с точно рассчитанными усилиями дало потрясающий результат. Будущее не будущее, но Третьяковка за восемь лет, что она ей руководила, стала музеем настоящего, сегодняшнего времени, открытым ко всяким новшествам, интересного разным людям, "аудиториям", как сейчас любят говорить. Не замшелым мавзолеем, а живым организмом, который все время развивается, и мне чудовищно жаль, что такому человеку, обладающему и профессиональной компетенцией, и харизмой, и организаторским талантом, не дали довести до ума задуманное. Но и то, что сделано, великолепно! Спасибо, дорогая Зельфира! Аплодирую стоя

Многие комментаторы вспоминают блестящие выставки, организованные Трегуловой: именно ее, например, стоит благодарить за ставшую легендарной выставку Валентина Серова в 2015 году.

Сергей Николаевич

Все идёт по плану. Сегодня стало известно, что уволили директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову. Один из лучших профессионалов музейного дела, знаток русского авангарда, великолепный менеджер, сумевшая за семь лет сделать Третьяковку самым посещаемым музеем страны…. Но кому это теперь интересно? Кого могут убедить какие-то цифры, факты, рейтинги? [...]

Великолепный менеджер, сумевшая за семь лет сделать Третьяковку самым посещаемым музеем страны

Зельфира - человек достаточно закрытый и строгий. К тому же все эти годы была при исполнении, но есть в ней эта страсть удивлять, быть первой, быть лучшей. И все эти грандиозные выставки, которые она затевала и непременно доводила до конца, всегда были одухотворены ее страстью первооткрывательницы, подвижницы и энтузиастки.

Когда-то давным-давно ее "Русские Амазонки" стали главной выставочной сенсацией Нью-Йорка. В ней и самой живет этот неукротимый дух амазонки, жаждущей новых горизонтов, новых рубежей, новых территорий искусства. Будем считать, что сейчас это лишь временная остановка, передышка, очередная смена коней. Будем ждать.

Алексей Венедиктов

Понятно, что Трегулова, исповедовавшая развитие сотрудничества с музеями мира, сегодня не вписывается в политическую линию Кремля.

Однако ее огромный авторитет в культурной среде России, ее умение привлекать внимание к казалось бы уже всем известным Серову и Куинджи, Врубелю и Айвазовскому, Репину и Верещагину, устраивая грандиозные выставки (и грандиозные очереди), замечу я, могли бы в глазах Кремля уравновесить.

Не уравновесили.

Слепцы

Не осталась без внимания комментаторов и биография Елены Проничевой, которая приходит на смену Зельфире Трегуловой на посту руководителя Третьяковской галереи.

Маша Брацлавская

Трегулова за 8 лет работы превратила Третьяковку в передовой, современный музей на уровне мировых стандартов. Выставки, которые войдут в историю музейного дела, музейные фонды выросли невероятно. Знаменитая очередь на Серова чего стоит. И вообще интеллигентный, умный и очень профессиональный человек Не эти качества требует время, не эти.

Видимо, русское искусство в заботливых руках дочери генерала ФСБ Елены Проничевой будет себя чувствовать гораздо надежнее.

Андрей Мальгин

Дочь того самого Проничева, который отдал приказ о применении газа на Дубровке

Третьяковка теперь без Трегуловой. Ее место займет дочь генерала ФСБ В.Проничева. Того самого Проничева, который отдал приказ о применении газа на Дубровке. Позже он руководил штурмом школы в Беслане. Как и ее отец, она родилась в Мелитополе Запорожской области Украины, там же училась в средней школе. Искусствоведческого образования у нее нет, она окончила МГИМО по специальности "сравнительная политология".

Андрей Ашкеров

Реплика в зал: интересно, они теперь всех генеральских дочек будут в директрисы музеев пристраивать?

Екатерина Винокурова

Смотрите, а еще ситуация с Третьяковкой обнажает нашу супер проблему: социальные лифты.

Увольняют профессионала Трегулову, на ее место ставят курносую девочку - не вижу труда даже запоминать эту фамилию - потому что дочь силовика. Если вдруг что против дочки - папа позвонит друзьям и все решит.

Чем она отвратительна?

Тем, что она выросла в ситуации "папочка позвонит". Она могла читать любые книги, но никогда не работала вне системы "папочка позвонит".

Девочке без фамилии все равно, как валяют в грязи и кого, потому что папочка все решил. Дочка хочет Третьяковку, значит, дочка будет в Третьяковке. Папочка все сделал.

Разумеется, во внешней среде таких дочее презирают и только роняют: "сменится власть - таких просто метлой гнать".

Девочка не знает об этом, девочка играет в игрушки, являсь по мозгам 5-летним ребенком. Потому что папочка позвонит.

Давайте не ходить в третьяковку, пока ее не возглавит человек с интеллектом отличным от "папочка позвонит".

К сожалению, "папочка позвонит" воспитывают просто поколение очень плохих людей.

Многие комментаторы, впрочем, уточняют, что профессиональная биография Елены Проничевой не позволяет относиться к ней просто как к "дочери генерала ФСБ".

Алексей Крижевский

Елена - карьерный культменеджер, как и ее старшая сестра Екатерина, глава ВДНХ и бывший, и очень успешный министр туризма Москвы. Елена меньше успела, скажем так, и ничем не запомнилась, хотя руководила Политехом и была исполнительным директором Еврейского музея. Папа там если и был у сестер, то на этапе серебряной ложки во рту. У обеих самостоятельные карьеры давно.

Константин Калачев

Новый директор — Елена Проничева выпускница МГИМО, бывший исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности (2013–2020) и директор Политехнического музея (с декабря 2020-го) нещадно критикуется как блатная.

И хотя блат наверняка сыграл тут свою роль, я скажу пару добрых слов.

Не столько о Проничевой, которую лично не знаю, сколько о Еврейском музее и центре толерантности.

Это очень хороший музей. Будете в Москве, доберитесь до Марьиной рощи и посетите.

Человек, который был исполнительным директором такого музея, для общества не потерян.

И да, не все дети силовиков мажоры.

Мой отец был генералом милиции, возглавлял ключевое управление МВД СССР.

А я вырос нормальным человеком.

Валерий Шубинский

Судя по созданному с участием Проничевой Еврейскому музею, Третьяковке грозят сейчас не кокошники и портреты царей, а всякого рода ультрасовременные музейные технологии вместо реальных экспонатов.

Другое дело, что к деятельности Елены Проничевой на посту директора Политехнического и Еврейского музеев у многих тоже есть вопросы.

Анна Монгайт

Третьяковка была музеем мирового масштаба, а теперь будет соответствовать

Елена Проничева, которая пришла на место Зельфиры, - одна из двух сестёр Проничевых. Есть Екатерина - очень классная, которая возглавляла ВДНХ и комитет по туризму Москвы, Владимиро-Суздальский музей. И есть Елена, которой так и не удалось полностью открыть Политехнический музей, в реконструкцию которого были влиты баснословные деньги ещё при директрисе Шахновской. Среди блокбастеров при Зельфире был и уникальный - про искусство застоя. Он назывался НЕНАВСЕГДА. Вот и сейчас хочется сказать : "ненавсегда!" И это касается не Елены или Зельфиры, а просто времени. Которое сменится неизбежно

Мария Шубина

Работала в Политехе. Вместо мирового музея, как его строили при Шахновской, мгновенно начали строить федеральный. Так будет и с Третьяковкой. Была музеем мирового масштаба, а теперь будет соответствовать. Максимально логичное назначение в новых реалиях

Наталья Геворкян

Проничева стала таким переходящим штрейкбрехером на первых музейных позициях

Часть либеральной общественности критиковала Трегулову за конформизм. В упрек руководителю Третьяковки ставили уход в отпуск в тот момент, когда из галереи вывезли по распоряжению РПЦ "Троицу" Андрея Рублева, а также поспешное закрытие в марте 2022 года выставки выходца из СССР, американского художника Гриши Брускина.

Иван Исаев

Трегулову вроде жалко, а вспомнишь, как она выкинула из Третьяковки прекрасную выставку Брускина, да ещё с беспомощным враньём про "технические причины" - так уже и не жалко...

Увольнение Трегуловой – прозрачный намек тем, кто считал, что с нынешними властями можно сотрудничать, пишет искусствовед и журналист Анатолий Голубовский:

Это послание всем, кто думает, что документы про традиционные ценности – пустые бумажки

Вот уволили Зельфиру Трегулову. "В связи с завершением срока трудового контракта". Кому это послание, и о чем оно? Конечно, не только Зельфире лично и коллективу Третьяковки - за Гельмана, за совместные с Германией "Мечты о свободе", закрывшиеся 6 февраля 22-го, за несколько дней до, за безвременно прекращенного Брускина, провозгласившего глобальную "смену декораций" (так выставка называлась, напоминаю), за чересчур актуальное современное искусство, то есть, за все хорошее. Это послание всем-всем-всем, кто думает, что документы про традиционные российские духовно-нравственные ценности - пустые бумажки для отчета перед главным начальником или главой Совбеза. Вроде морального кодекса строителя коммунизма. Мол, "как работали, так и будем работать". Мол, "у нас все налажено и в министерствах-департаментах схвачено, мы меру знаем, красную черту и двойную сплошную не переходим, мы так профессиональны и популярны, что нас не тронут. Люди любят нас, а не сервильных придурков. К нам очереди, а у них пустые залы". [...]

Повлиять на ситуацию может только демарш известных музейных директоров - например, выражение недоверия руководству минкульта, учредителю Третьяковки. Это, по-моему, не страшно, это не про СВО и не про Путина.

Молчание того, что осталось от культурного сообщества, будет означать окончательное принятие лагерной максимы - "умри ты сегодня, а я завтра". Завтра - это весна, время истечения других директорских контрактов. Любимых директоров и худруков некоторое количество в России еще осталось.

Екатерина Барабаш

Трегулова, при всём уважении к ней как к суперпрофессионалу, всегда была "их" человеком. Своей. Но всё же не своей в доску, как того требует время. Теперь придут комиссары в пыльных шлемах.

Другие комментаторы считают, что конформизм Трегуловой не так уж важен на фоне того, что она сделала для развития музейного дела.

Ольга Кабанова

Есть разница в том, порядочный человек идёт на эти компромиссы или "чего изволите"

Сегодня видела, как Зельфира Трегулова освобождала кабинет, из него вывезли тонну книг. О своём увольнении она узнала сегодня утром, из интернета. Я знаю ее профессионально близко больше двадцати лет. И не устаю уважать и восхищаться — умная, образованная, деятельная, порядочная, стойкая, любящая и понимающая искусство. Все мои друзья-знакомые в Третьяковке в трауре. Все понимают, что она была лучшим директором музея, что она для него сделала за восемь лет работы, и как интересно с ней было работать, и сколько ещё она могла бы сделать даже сейчас, идя на неизбежные компромиссы. Ведь есть разница в том, порядочный человек идёт на эти компромиссы или «чего изволите». И о возрасте не стоит говорить, он на ее работе не сказывается. Ну что же,пусть новый директор руководит главным музеем национального искусства согласно со свежеспущенным пониманием традиции и духовности.

Юрий Альберт

Наблюдая издалека продолжающийся гляйхшалтунг, что-то вдруг вспомнил, как совсем недавно многие тут наезжали на ГТГ и лично Зельфиру Исмаиловну за то, что они безжалостно испортили жизнь охраннику Ельцин-Центра из-за какой-то дурацкой картинки. Надеюсь, теперь эти товарищи догадались что были невольными соавторами письма товарища Шадрина в Минкульт. Скоро таких не соответствующих духу эпохи картинок в ГТГ не будет.

Интересно, кстати, кого потом назначат директором Ельцин-Центра? Может, Пригожина бросят на культурку?

Федор Павлов-Андреевич

Осуждающие люди даже и близко не понимают, что за такие эти коридоры и кабинеты, в которых Зельфире приходилось сливаться со стеной, какой уровень мужества должен был держаться в крови, чтоб не рухнуло. З. — из семьи с глубокой историей репрессий, с бородатой летописью врагов народа, она многое про это понимает. А мне в связи с нею и с Мариной вспоминается Виктор Шкловский, который в 1932 ездил в Белбалтлаг по командировке от журнала «Пограничник», посмотреть, как исправляются заключенные. Он хотел облегчить участь своего старшего брата, филолога Владимира Шкловского, отбывавшего там наказание. Чекист, сопровождавший Шкловского, спросил: «Как вы здесь себя чувствуете?». Шкловский ответил: «Как живая лиса в меховом магазине».

Анна Наринская

Удивлена (выражусь так) элитизмом реакции многих на увольнение Трегуловой.

Все обсуждают только ее персону и - в осуждающих ее постах – подробно рассказывают где и как она шла на компромиссы (дала церкви «Троицу», согласилась отцензурировать Врубеля) .

Как будто речь идет о каком то личном деле, а не о людях, не о посетителях Третьяковки и ее расцветших при Трегуловой филиалов.

«Необходимая» выставка про Александра Невского стояла пустая, а либескиндовский «Романтизм», говорящий в первую очередь о свободе, невероятное «Многообразие. Единство», действительно утверждавшее возможность многообразия (с Кифером, Гормли, Мессаже) ломились. И на Брускина, которого она открыла, когда все уже собственно было понятно, - тоже ломились.

Я не говорю, что я одобряю любые компромиссы, но презумпция разбора личного дела без понимания того, что человек сделал для людей и чего люди без него лишаются кажется мне не только неблагодарностью, но и неумностью. Возможность-то яркого, интересного, противостоящего наступившему удушью – отнимают у людей сейчас.

Дело в этом, а не в очередном перечисление уступок и компромиссов.

Если вы считаете, что на фоне происходящего музеи неважны – понятно.

Но тогда что уж личные дела их директоров разбирать.

Мнение, что на фоне войны и вездесущих политических репрессий последних месяцев смена директора галереи – не самое катастрофическое событие, действительно звучит часто, и с ним спорят многие комментаторы.

Александр Архангельский

Конечно, снявши голову, по волосам не плачут. Но увольнение Трегуловой, демонстративное и мелочное, вызывает яркие чувства.

Виктория Мусвик

Это все больший уход в мир фантазий этих "попаданцев"

Когда пишешь про происходящее сейчас в российских музеях и вузах, обязательно кто-нибудь прокомментирует, мол, ну и что, да подумаешь, смешно. Видимо, надо все же объяснить, что речь не только об «очередях на Серова» и вернисажах, которые кажутся неуместными многим сейчас, потому что гибнут люди. Но речь ведь не только о том, что кто-то не выпьет шампанского на открытии выставки или что работы какого-то художника сняли из готовой экспозиции. А например, о том, что такого уровня цензуры и попвток введения единомыслия в музеях не было еще год назад. Что закрыты все независимые СМИ, в том числе «о культуре». Что, несмотря на все разговоры о «скрепах», в российском контексте существовало разнообразие - не только оппозиционные, но и просто не сводимые к единой точке зрения проекты. И главное - существовала современность. Она была. Она визуализировалась, делалась заметной. Была рефлексия над ней. То, что происходит сейчас - радикальная попытка отменить «неудобную» современность и множественность взглядов на мир. Всё, что не нравится, что не укладывается в картину мира в голове нескольких человек - под нож. А не нравится им слишком многое. Им вообще, кажется, очень дискомфортно жить в реальном мире. Слишком хаотично, необычно, все больше выбивается из того, к чему оно привыкли в 1970е - невозможно для контроля.

И вот это очень опасно. Это все больший уход в мир фантазий этих «попаданцев». Это изоляция внутри того, чего давно нет - в благостных, тщательно избавленных от «неудобного» картинках прошлого. И это, конечно, скажется и на соседях, и на всех нас. Так что дело не в музеях. По музеям просто заметно.