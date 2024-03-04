Сеансы конверсионной терапии ЛГБТ-персон в России. Фильм "Системы"

Не менее 12 учреждений и частных практик в России предлагают услуги конверсионной терапии, выяснила "Система". "Лечением" ЛГБТК+ людей занимаются сертифицированные врачи, клиники, религиозные сообщества, гипнотизеры и реабилитационные центры для людей с зависимостями.

Базируются такие учреждения и практики в Москве, Московской и Ростовской областях, на Северном Кавказе и в других регионах. В среднем "лечение" стоит от 10 до 130 тысяч рублей в месяц (до $1400). При этом зачастую услуги предоставляются тайно, о них не пишут в открытом доступе в интернете.

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Тайно "лечит" ЛГБТК+ людей Православный реабилитационный центр "Неугасимая надежда", расположенный в Подмосковье. Корреспондент "Системы" позвонила туда под легендой, что ее близкий человек – гей. На вопрос, смогут ли в центре "вылечить от гомосексуальности", сотрудник ответил, что попробует.

Человека предложили привезти в центр и оставить там минимум на полгода без связи с внешним миром. Все это время "пациент" будет ходить к психологам и молиться; стоимость содержания в "Неугасимой надежде" – 50 тыс. рублей ($540) в месяц.

В "Мастерской души и тела братьев Никитенко" (Москва) корреспонденту сообщили, что вылечить от "состояния гея" могут с помощью гипноза, по скайпу. За один сеанс с консультантом и две аудиозаписи гипноза для самостоятельного прослушивания попросили семь тысяч рублей. Сколько сеансов необходимо для "исцеления", не уточнили.

Представитель ЛГБТК+ сообщества в качестве эксперимента прошел сеансы в "Мастерской" для расследования "Системы": журналисты фиксировали происходящее, но не вмешивались. Сеанс свелся к разговору по душам, во время которого консультант Иван Никитенко раскрывал детали личной жизни других клиентов. Позже он прислал аудиозаписи: гипнотическое внушение на тему самоконтроля под медитативную электронную музыку. Обещанного "исцеления" не наступило.

"Настоящие", еще одна московская организация с религиозным уклоном, согласившаяся "лечить" представителя ЛГБТК+-сообщества, указала в правилах для групповых занятий обязательный отказ от "просмотра порно, сексуальных фантазий и мастурбации". Общение между участниками группы разрешено только в присутствии наставника, сеансы проводятся как в офлайне, так и в онлайне.

У конверсионной терапии есть активные сторонники среди врачей, религиозных деятелей и ученых. Сообщество "Наука за правду" – один из главных анти-ЛГБТК+ ресурсов, который утверждает, что гомосексуальность можно и нужно лечить. Работы "Науки за правду" публикуются в научных журналах, на сайте ООН и даже представлены в библиотеке Конгресса США. Основатели сообщества называют себя учеными, но при этом скрывают свои настоящие имена. Как убедилась "Система", под именем Виктора Лысова, "научного" руководителя "Науки за правду", скрывается коллектив авторов.

Журналисты "Системы" смогли пронаблюдать за тем, как проходит "лечение" гомосексуальности, какие последствия это сулит и кто на самом деле люди, которые пропагандируют ненаучное и опасное лечение.

Контекст

В 2022 году, согласно докладу группы "Выход" и фонда "Сфера", каждый третий из 6,5 тысяч опрошенных представителей ЛГБТК+ подвергался в России насилию или дискриминации. При этом более 58 процентов опрошенных ответили, что не готовы обращаться в полицию, если на почве нетерпимости в отношении них совершат противоправные действия.

С физическим насилием на почве гомофобии и трансфобии в 2022 году столкнулись 476 человек (семь процентов). Самая высокая доля пострадавших от физического насилия приходится на Северо-Кавказский федеральный округ.

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