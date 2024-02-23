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Себастьян Курц получил 8 месяцев условно за ложные показания

Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии
Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу был осуждён за лжесвидетельство перед лицом парламентского расследования по делу о коррупции в его первом правительстве. Курц получил 8 месяцев условно.

Приговор в венском уголовном суде был оглашён 23 февраля после слушаний, продолжавшихся четыре месяца. Как сообщает Associated Press, дело Себастьяна Курца – первое за более чем тридцать лет, когда перед судом предстал бывший канцлер Австрии.

В центре слушаний – признание Курца, сделанное перед следствием и относящееся к периоду с 2017 по 2019 год, когда Курц, руководивший Австрийской народной партией, возглавлял коалицию с крайне правой Партией Свободы.

Прокуроры обвинили 37-летнего политика в ложных утверждениях, сделанных в июне 2020 года о его роли в создании холдинговой компании и назначении в его руководящий совет давнего доверенного лица Томаса Шмидта.

Адвокат Курца заявил, что его подзащитный будет обжаловать договор.

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