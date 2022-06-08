Самолет для Сечина. Распад "корпоративной авиакомпании" "Роснефти"

Президент государственного нефтяного гиганта "Роснефть" и один из старейших соратников российского президента Владимира Путина Игорь Сечин много лет путешествовал по Европе, Ближнему Востоку и много где еще на борту роскошных частных самолетов.

Информация о том, кто занимался обеспечением этих самолетов, как оплачивались перелеты, когда и куда они проходили, и не за счет ли российских налогоплательщиков, не раскрывалась.

В 2019 году агентство "Рейтер" сообщило о многочисленных перелетах самолетов "Роснефти" во время выходных и праздников на протяжении четырех лет. Некоторые из них направлялись в такие популярные места для отдыха, как Мальдивы.

А что сейчас? Из-за последствий российского вторжения в Украину и западных санкций, наложенных на Москву, у частных авиакомпаний, годами предоставлявших элитные самолеты влиятельным российским лицам вроде Сечина, оказались подрезаны крылья.

Десятки компаний были вынуждены законсервировать свои самолеты и свернуть деятельность. В их числе и компания Art Aviation, которая управляла авиапарком "Роснефти", в том числе и самолетом, которым часто пользовался Сечин.

Совместное расследование Радио Свобода и австрийского новостного портала ZackZack приподняло завесу тайны над миром частных самолетов влиятельных россиян, особенно над компаниями из Австрии, где российские богачи любят держать свои состоянии вдали от любопытствующих на родине.

Компания Art Aviation не только законсервировала свой авиапарк. Это совпало со смертью ее генерального директора британца Тимоти Хёрворта. Его тело было обнаружено в марте под эстакадой автобана недалеко от Вены. Австрийская полиция заявила, что Хёрворт совершил самоубийство.

Упадок компании произошел на фоне общего давления западных стран на роскошную собственность, офшорные гавани и секретные активы близких к Кремлю российских магнатов.

"Art Aviation была корпоративной компанией Игоря Сечина, – говорит высокопоставленный сотрудник одной частной австрийской авиакомпании на условиях анонимности, не желая навредить своему бизнесу. – Она не была похожа на обычную компанию на этом рынке".

Они всегда были "под радаром", но все знали об их связях с "Роснефтью" и, в частности, с Сечиным", – рассказал другой высокопоставленный источник на условиях анонимности.

Как шампанское и черная икра

Компания Art Aviation была основана в 2012 году Михаилом Аленкиным. Его имя всплывает в массовой утечке тайных юридических и корпоративных документов, известной как "Райское досье".

Утечка 2017 года была посвящена деятельности транснациональной юридической компании Appleby, специализировавшейся на офшорных услугах. По сути, она помогала скрывать, причем иногда нелегально, активы и финансовые потоки от правительственных органов, регуляторов и общества.

Согласно "Райскому досье", Аленкин был конечным бенефициаром и владельцем кипрской компании Sunburst Aircraft Leasing Limited. Кроме того, имя Аленкина фигурирует в новостях 2018 года в связи с покупкой "Роснефтью" 160 вертолетов у итальянского производителя AgustaWestland. Аленкин воспользовался юридическими услугами компании Appleby для получения подтверждения о комиссионных от российского дистрибьютора AgustaWestland – вероятно, за организацию сделки, полагает британский журнал Private Eye.

В статье, опубликованной в феврале 2020 года в журнале Corporate Jet Investor, Аленкин объясняет, почему офшорные компании вроде Art Aviation так популярны у российской элиты: "Налоги, НДС, сложный процесс регистрации и юридические требования" делают регистрацию самолетов в России практически невозможной и крайне дорогой.

Он говорит, что рост "серых чартеров" – то есть частных самолетов, осуществляющих коммерческие перелеты в России, – вызвал жесткую ответную реакцию со стороны российских регуляторов. Он сожалеет по поводу роста санкций, наложенных на Россию за ее действия в Украине и вмешательство в выборы в странах Запада.

В статье приведено такое высказывание Аленкина: "Экономическая стагнация и санкции против россиян существенно повлияли на продажу и покупку бизнес-джетов. Тем не менее – и в этом со мной согласны наши европейские коллеги – очень большая часть частных самолетов в ЕС принадлежит российским гражданам".



В 2014 году Аленкин основал в Дубае еще одну частную посредническую авиакомпанию – ArcosJet. В августе 2021-го на сайте ArcosJet было опубликовано интервью с Аленкиным, где он описывает своё видение частной авиации как "необходимого транспортного средства для бизнеса".

"Бизнес-авиация многим кажется столь же необходимой, как шампанское и черная игра, однако это не самая важная ее роль. Прежде всего, это эффективное транспортное средство", – говорит Аленкин.



На запрос по электронной почте от Радио Свобода и ZackZack Аленкин ответил, что Art Aviation "всегда следовала и подчинялась всем соответствующим законам и отраслевым предписаниям, включая санкции и связанные с ними ограничения, которые компания никогда не нарушала". "Ни компания, ни ее руководство и собственники не предоставляли услуг лицам или компаниям, подпадающим под санкции", – отметил он.

Аленкин также заявил, что Art Aviation предоставляла только услуги по обслуживанию самолетов для их владельцев. "Компания никогда не владела, не брала в лизинг и не была аффилирована иным способом ни с одним самолетом от имени своих клиентов, – пишет Аленкин. – Ни упомянутая вами "Роснефть", ни г-н Игорь Сечин или любой другой руководитель "Роснефти" не был ни напрямую, ни косвенно связан с владением, контролем или экономической долей в отношении компании".

Кто такой г-н Сечин?

Эксперты по частным авиакомпаниям наподобие Art Aviation говорят, что спрос на бизнес-джеты и их обслуживание резко подскочил во время пандемии COVID-19 из страха перелетов на больших самолетах, а также потому, что авиакомпании резко сократили число рейсов.

По данным журнала "Форбс", частные авиаперелеты побили все рекорды в 2021 году – особенно в США и Европе. Российские компании и частные лица купили в 2021 году рекордное число бизнес-джетов – 40, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Весь этот рынок рухнул для состоятельных россиян после начала вторжения в Украину 24 февраля. 5 марта, то есть на 10-й день войны Евросоюз наложил санкции на десятки российских чиновников и бизнесменов, в том числе Сечина.

"Он один из самых близких советников Владимира Путина, а также личный друг, – говорилось в заявлении ЕС. – Он общается с российским президентом ежедневно".

Как и Путин, 61-летний Сечин – ветеран советских спецслужб. Вероятно, он работал переводчиком в КГБ или военной разведке в Африке в 70-е годы. Он входит в ближайшее окружение Путина с самого начала его политической карьеры более 30 лет назад.

В начале 90-х, когда Путин работал в мэрии Петербурга, Сечин был его главным помощником. Он продолжал занимать высокие посты, когда Путин переехал в Москву и впоследствии стал президентом. С 2000 по 2008 год Сечин был замглавы администрации президента.

В 2000-е правительство с помощью сомнительных судебных решений и непрозрачных аукционов добилось разрушения крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС.

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, который многие годы находился в тюрьме, обвинял Сечина, ставшего в 2004 году главой "Роснефти", в организации этого захвата.

В 2008–2012 годах Сечин был заместителем Путина, который тогда занимал пост премьер-министра, а затем был назначен генеральным директором "Роснефти" и расширил ее деятельность за счет договоров с крупнейшими транснациональными нефтяными компаниями.

"Полная преданность"

В апреле 2014 года Сечин оказался в списке санкций США, введенных после захвата Крыма. Впоследствии Сечин и "Роснефть" еще не раз оказывались объектом санкций.

Сечин "продемонстрировал полную преданность Владимиру Путину, что стало главной причиной его нынешнего положения", – говорится в заявлении Казначейства США в связи с введением санкций.

В 2019 году агентство "Рейтер" на основании анализа баз данных о перелетах идентифицировало многочисленные рейсы самолетов Роснефти во время выходных и праздников на протяжении 4 лет. Как минимум 13 рейсов направлялись на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, где Сечин его партнеры проводили отпуск.

Бизнес-джет, которым, вероятно, единолично пользуется Сечин, – Bombardier Global Express 6000. Он способен перевозить до 13 пассажиров и 4 членов экипажа. Эта модель, которой пользуются как частные лица, так и такие компании, как FedEX и даже военные, стоит около 62 млн долларов.

Борт с регистрационным номером M-YOIL, по данным Европейского авиарегулятора "Евроконтроль", обслуживается зарегистрированной в Сингапуре компанией AV Asia Developments Pte Ltd.

В финансовом отчете за 2016 года компании AV Asia Developments Pte Ltd, которая полностью контролируется "Роснефтью", указано, что она получила 1.86 млн долл. за сдачу внаем единственного принадлежащего ей на тот момент самолета, сообщает "Рейтер". При этом она заплатила более 2 млн долл. за обслуживание самолета.

Среди членов совета директоров AV Asia Development указан Андрей Быченко. В его профиле на LinkedIn говорится, что он генеральный директор компании Rosneft Trade Limited. До этого он занимал высокие посты в главных подразделениях "Роснефти".

В марте, когда западные страны ужесточили санкции в отношении России на фоне вторжения в Украину, США и ряд европейских государств начали арестовывать активы кремлевских чиновников и влиятельных бизнесменов. Французское правительство конфисковало роскошную яхту, принадлежащую компании, связанной с Сечиным.

В результате санкций европейские и другие офшоры исключили самолеты российских чиновников и бизнесменов из реестров, по сути лишив их возможности подниматься в воздух.

Бермуды, например, 12 марта отозвали сертификаты летной готовности у 740 таких самолетов.

Частные авиакомпании пытались найти такие места базирования своих самолетов, где бы они могли летать и не были арестованы – например, Дубай или Москва. Тем не менее, множество самолетов застряли в европейских аэропортах вроде Женевы и Цюриха.

Десятки подобных частных самолетов переместились в Дубай, по данным "Уолл-стрит джорнал". В середине мая много самолетов продолжало оставаться в Швейцарии, как сообщила швейцарская авиационная администрация порталу ZackZack и Радио Свобода.

В отчете швейцарской консалтинговой компании WINGX, предоставленном Радио Свобода и порталу ZackZack, говорится, что "российский рынок бизнес-джетов испаряется", и указан резкий рост числа зарегистрированных в России самолетов, покидающих страну после начала войны.

Кроме того, в отчете указан резкий спад в активности самолетов, связанных с олигархами, а также самолетов, базирующихся за пределами России, Украины и Беларуси, но находящихся большую часть времени на территории этих стран.

Судьба бизнес-джетов

Репутация Австрии как базы для шпионажа и теневых сделок, а также тихой гавани для элит – в том числе российских – идет со времени окончания Второй мировой войны. Там действуют запутанные правила для корпораций и щедрые налоговые законы – не говоря уже о том, что в Вене открыто действовали иностранные разведки. Эта атмосфера сохраняется по сей день.

Многие австрийские операторы бизнес-джетов – например, IJM, Sparefell и MJet – работают в Швехате, пригороде Вены, где расположен основной международный аэропорт. Однако Art Aviation находится в старом здании в районе Альсегрунд.

Компания прекратила деятельность в середине марта. Ее авиапарк был удален из реестра австрийского авиационного агентства, а сама компания исчезла из австрийского бизнес-реестра.

Бернхард Проков, занявший в марте пост генерального директора и отвечающий за закрытие компании, рассказал в интервью ZackZack, что все самолеты, которыми владела или обслуживала Art Aviation, сейчас находятся в Москве.

Накануне своего закрытия компания занималась обслуживанием пяти самолетов, однако ранее это число было больше, говорит Прокоп. Документы, полученные порталом ZackZack и Радио Свобода, подтверждают наличие пяти самолетов.

"Я просто не знаю, что будет с этими самолетами", – говорит он в интервью в своем кабинете. При этом он подтвердил, что Сечин часто путешествовал на самолетах, которые обслуживала Art Aviation, и что компания закрывается из-за санкций Евросоюза.

Прокоп отрицает, что Роснефть или Сечин были совладельцами или косвенно управляли Art Aviation.

При этом, по данным корпоративных реестров Австрии, Аленкин был одним из двух непосредственных бенефициаров. Вторым совладельцем был Тимоти Хёрворт.

В качестве косвенного бенефициара компании указан Андреас Штарибахер, бывший министр финансов Австрии, бывший член наблюдательного совета международного аэропорта Вены и инвестор в десятки связанных с авиацией австрийских компаний. Штарибахер не ответил на просьбу о комментарии со стороны ZackZack и Радио Свобода.

Документы, имеющиеся в распоряжении ZackZack и Радио Свобода, показывают, что как минимум два самолета, которые обслуживала Art Aviation, были приобретены кипрской компанией Shelf Support Shiphold Limited, являющейся одной из двух известных компаний, обслуживающих авиацию Роснефти. Вторая компания – это Skyline Asset Management Limited, зарегистрированная на Виргинских островах.

Корпоративные документы показывают, что в 2021 году Shelf Support была собственником борта с номером M-YOIL, который "Рейтер" связывало с Сечиным.

"Роснефть" не ответила на длинный список вопросов ZackZack и Радио Свобода, в свою очередь обвинив Радио Свобода в том, что оно является "инструментов подрывной антисоветской и антироссийской пропаганды".

"Корпоративные практики Роснефти в точности соответствуют корпоративным практикам таких американских компаний, как ExxonMobil, Chevron и т.д. – говорится в письме "Роснефти". – Мы искренне просим вас не утруждать себя дальнейшими запросами в адрес нашей компании по какому-либо поводу".

Смерть генерального директора

Еще одной австрийского компанией, пересекающейся с Art Aviation, была Jetology. Ее офис находится в Вене, а директором указан Прокоп. До недавнего времени был указан также и Тимоти Хёрворт.

Рано утром 8 марта австрийскую полицию вызвали на эстакаду в 10 км от Венны, под которой был обнаружен труп, впоследствии идентифицированный как 46-летний Хёртворт. Австрийский прокурор заявил ZackZack и Радио Свобода, что полицейское расследование не установило "вмешательства третьих лиц. Соответственно, вскрытие не производилось". Прокоп также считает, что Хёртворт совершил самоубийство и что он тяжело переживал закрытие компании из-за европейских санкций.

У компании Jetology есть филиал в Британии со штаб-квартирой в одном из аэропортов в Восточном Мидленде. Прямым бенефициаром компании является Элизабет Хёртворт, 36-летняя гражданка Австрии и вдова Тимоти Хёртворта. Связаться с ней не удалось.

Аленкин на вопрос о смерти Хёртворта ответил: "Г-н Тимоти Хёртворт был моим большим другом и бизнес-партнером. Из уважения к нему и его родным и близким я не считаю возможным комментировать причины или обстоятельства его смерти. Это тяжелая утрата для меня лично и для всей отрасли".

Бен Вайзер, главный редактор австрийского новостного портала ZackZack, отвечал за расследование в Вене. Майк Экель, корреспондент Радио Свобода, работал в Праге.