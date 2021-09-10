Сегодня в мире вспоминают тысячи жертв теракта в США 11 сентября 2001

Двадцать лет назад, утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов-смертников, захватили четыре пассажирских самолёта и совершили крупнейший в истории террористический акт. Его жертвами стали около 3 тысяч человек.

Два самолёта, один за другим, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолёт террористы направили в здание Пентагона, в пригороде Вашинтона. Пассажиры и экипаж четвёртого самолёта попытались оказать сопротивление террористам - самолёт разбился в поле в штате Пенсильвания.

Самые страшные события того дня произошли в течение 102 минут.

В ответ на теракт Соединённые Штаты и их британские союзники начали 7 октября 2001 года операцию "Несокрушимая свобода". Целью операции было свержение режима талибов и разгром террористических организаций, прежде всего "Аль-Каиды", осуществившией сентябрьское нападение на США.

Спустя почти 20 лет, 31 августа 2021 года официально завершился вывод всех американских боевых частей с территории Афганистана. Министерство обороны США заявило, что за годы войны в Афганистане погибли 2325 американских военных.

В субботу, 11 сентября, президент США Джо Байден посетит три памятных места. Это Нью-Йорк, где самолет авиакомпании American Airlines врезался в северную башню Всемирного торгового центра, а 17 минут спустя самолет United Airlines врезался в южную башню. Затем президент посетит Пентагон, где - через полчаса после нью-йоркских нападений - третий самолёт врезался в здание Министерства обороны. Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетят также мемориал на поле в Шанксвилле, штат Пенсильвания, где разбился четвёртый самолёт, захваченный террористами.

Сегодня, в субботу 11 сентября, все крупнейшие мировые медиа посвящают теме "9/11" свои репортажи, документальные фильмы и аналитику.