"Село выжжено почти целиком". Российская армия пытается захватить Каменское

Российские войска 1 июля атаковали поселок Степногорск в Запорожской области, который находится в прифронтовой зоне. Под обстрел попала ремонтная бригада – двое энергетиков получили контузии, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Несколько населенных пунктов остались без электричества и интернета. Поселок Степногорск расположен в семи километрах от села Каменское, которое в последние несколько дней активно штурмует российская армия.

Каменское до полномасштабного вторжения России в Украину насчитывало около 2000 жителей. Здесь расположены агропромышленные предприятия, а приток Днепра Янчекрак, впадающий в обмелевшее Каховское водохранилище, после начала боевых действий стал служить линией разграничения между позициями украинской и российской армий в Запорожской области. Постоянные обстрелы стали причиной отъезда большинства жителей Каменского в более безопасные регионы Украины.

В последнее время российские военные активизировали попытки штурма села и пытаются закрепиться на правом берегу реки, говорит представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. Правый берег притока Янчекрак контролирует украинская армия, российские позиции находятся на левом берегу. В интервью проекту украинской службы Радио Свобода "Новости Приазовья" Волошин объясняет, почему российские военные стремятся получить контроль над Каменским.

"Этот населенный пункт расположен по обе стороны притока Янчекрак на берегу бывшего Каховского водохранилища. Раньше там был мост через поток. Именно тут происходила ротация международных экспертов МАГАТЭ для мониторинга Запорожской АЭС. Противник прекрасно понимал, что, имея под своим контролем Каменское, он фактически двигается на Запорожье. Поэтому сегодня он проводит немало штурмовых действий, пытаясь продвинуться в этом населенном пункте, – рассказывает Владислав Волошин. – Перед тем, как начать здесь штурмовые действия, почти ежедневно российские войска осуществляли артиллерийские обстрелы, авиационные удары, село фактически выжжено почти целиком. На правой стороне притока Янчекрак, которая считается украинской, нет [ни одного] уцелевшего здания", – говорит представитель Сил обороны юга Украины. По словам Волошина, главной задачей украинских военных на этом участке – не позволить российской армии пересечь реку. " Оккупанты проводят диверсионно-разведывательные действия, пытаясь спрятаться, – говорит он. – Там сейчас [появилась] камышовая зона, потому что Каховское водохранилище обмелело, и там все заросло камышом. Враг пытается этим воспользоваться, заходят диверсионные группы, пытаются закрепиться, но им этого не удается", – рассказывает Волошин.

Каховское водохранилище было разрушено два года назад – 6 июня 2023 года. Украинские власти тогда обвинили в подрыве плотины российских военных, которые захватили электростанцию в начале полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, затем заминировали ее и установили свой контроль. Назначенные Москвой на оккупированных территориях юга Украины власти в свою очередь утверждали, что это якобы Вооруженные силы Украины ночью обстреляли и повредили Каховское водохранилище.

Угроза для Запорожья

Если мы профукаем этот участок, то враг подберется на расстояние выстрела из артиллерии к окраинам Запорожья

Военный обозреватель Богдан Мирошников рассказал в интервью, что ситуация в Каменском обострилась после того, как украинское командование вывело оттуда более опытные подразделения. По его словам, сейчас российские войска чувствуют себя увереннее на этом участке: "Эта река очень долго служила своего рода линией разграничения, враг не решался через нее лезть. Но сейчас, чувствуя в каком-то смысле свою силу и безнаказанность, они начали действовать смелее и более агрессивно. Поэтому они кочуют через реку и устраивают сухопутные диверсии у нас в тылу, то есть и за рекой. На самом деле в этом мало приятного, и все это является намеком на большие проблемы. Мы понимаем важность Каменского для обороны Запорожья, а точнее для приближения к Запорожью. Потому, что если мы профукаем этот участок, то враг подберется на расстояние выстрела из артиллерии к окраинам Запорожья. А это будет ну уж совсем плохо", – отметил Мирошников.

Желающих эвакуироваться стало больше

В начале июня издание "Суспільне Запоріжжя" рассказало историю жительницы Каменского Надежды Семеренко. Она прожила в поселке 50 лет, но ее дом был уничтожен российским обстрелом. Чтобы эвакуироваться, она трое суток шла пешком, ночевала в подвалах заброшенных зданий, а с собой несла большую сумку с вещами. Женщине пришлось самой добраться до Степногорска – и уже там ее встретили полицейские и спасатели.

Соучредитель благотворительного фонда "Артак вместе к мечте" Даниил Пичикин рассказывает о том, возможно ли сейчас эвакуироваться из Камянского: "Туда, куда мы ездили, мы уже не можем поехать. Есть эвакуационные группы и у полиции. Они помогают вывезти людей из тех мест, куда мы уже не можем заехать. Мы помогаем так, что перехватываем и забираем людей – помогаем им".

Из-за боев в Запорожской области в последнее время увеличилось количество желающих эвакуироваться, рассказывает Пичикин. Если раньше волонтеры помогали 5-6 людям в неделю, то теперь в среднем – 12-13 обращений.

Малая Токмачка: остались руины

28 июня аналитики американского центра "Институт изучения войны" пришли к выводу, что российские войска приблизились к центру Каменского. Также было зафиксировано продвижение российской армии на другом участке – к юго-востоку от Малой Токмачки. Это село расположено в 10-ти километрах от города Орехов.

О боях возле Малой Токмачки рассказывает представитель Сил обороны юга Владислав Волошин: "Противник пытался продвинуться в сторону Малой Токмачки, уничтожил несколько наших позиций в попытке их занять. Однако Силы обороны Украины отбили эти позиции, и враг не сумел закрепиться в этом населенном пункте. Это была как раз восточная окраина. Фактически от Малой Токмачки осталась только куча руин, там негде закрепиться, но бойцы сил обороны отражают вражеские штурмы. Когда враг пытается занять позиции, то ему закрепиться там тоже негде. Можно сказать, что [у российской армии] еще нет достаточных сил и средств для того, чтобы закрепиться в этом населенном пункте, чтобы его захватить. Это только попытки".

"Перебрасывают подкрепления из Чечни на оккупированные территории"

27 июня бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в телеграме, что в сторону Запорожской области через Мариуполь движется более 40 грузовиков с российскими военными и 7 платформ с бронетехникой. Он также опубликовал фотографии военных грузовиков и одного тягача, перевозившего бронированную технику. Представители украинского военного командования прогнозируют, что российская армия в ближайшее время усилит штурмы близ двух городов рядом с Запорожьем – Гуляйполя и Орехова. Для боев в Запорожской области российское командование сформировало подкрепление, говорит Волошин. По его словам, передвижение техники, о котором написал Петр Андрущенко, нельзя назвать значительным: "По данным нашей разведки, противник пытается перебросить недавно созданный мотострелковый полк. Он был сформирован в Чечне, в населенном пункте Ханкала. Это созданная с нуля воинская часть. Не кадровая какая-то бывшая воинская часть, а та, которая выполняет распоряжения и приказы высшего военно-политического руководства России, в частности Путина, когда он заявил, что увеличивает мобилизацию на 30 тысяч. Это одна из тех воинских частей, которую формировал российский Южный военный округ. Он формировал ее в Чечне и сейчас пытается перебросить на оккупированную часть Запорожской области, чтобы усилить штурмовые действия на Запорожском направлении в районе Гуляйполя и Орехова", – отметил представитель Сил обороны юга Украины.

1 июля в результате ракетного удара по Гуляйполю погиб командир 110-й отдельной бригады ВСУ полковник Сергей Захаревич. С ним погибли и несколько других бойцов подразделения, а также местные жители. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, более 30 человек получили ранения.

Два сценария для Запорожского фронта

Военный обозреватель Богдан Мирошников говорит, что бои на запорожском участке фронта могут развиваться по двум сценариям. Первый – это отвлекающий маневр, чтобы оттянуть украинские войска от Покровского направления. Но если российские военные прорвутся через треугольник Филия-Грушевское-Ялта на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, тогда эти действия могут превратиться в полноценную военную операцию: "Они могут реально попробовать зайти в тыл нашим защитникам в районе Гуляйполя или Орехова. Скорее всего Гуляйполя, но могут попытаться и в Орехов с тыла зайти. И в таком случае это будет не просто обострение, это будут очень существенные бои, которые неизвестно к чему приведут. Но не в ближайшие дни. Это все же будет согласовываться с тем самым треугольником. Они первый элемент треугольника – село Ялта (в Донецкой области на границе с Днепропетровской областью – Прим.РС) – уже захватили. Остаются два элемента – Грушевское и Филия", – сказал Мирошников. По его мнению, от боев в треугольнике Ялта – Грушевское - Филия зависит, в частности, то, удастся ли российским войскам создать плацдарм на территории Днепропетровской области.

"Возможно, мы в том треугольнике все же задержим врага, а может и нет, потому что тот участок слишком сильно просел, хотя там природный ландшафт способствует долгосрочной обороне. По факту участок просел настолько, что у меня нет уверенности, что мы сможем удержать эту местность и предотвратить создание большого плацдарма врага на территории Днепропетровской области возле административной границы Запорожской области. Это позволит зайти в тыл украинским защитникам в Гуляйполе, если российские войска этого захотят. Трудно пока сказать точнее относительно этих перспектив, потому что, к сожалению, было очень много ошибок на Новопавловском направлении в зоне ответственности тактической группы "Угледар". К сожалению", – пояснил эксперт.

Запорожье – оперативный тыл

В ночь на 1 июля российские военные в очередной раз обстреляли Запорожье и Запорожский район. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что повреждено предприятие и дома в частном секторе. Погибших и пострадавших не было.

Город Запорожье является очень важным для украинских сил обороны, поэтому российские военные усиливают атаки на него, говорит Мирошников: "Для нас Запорожье имеет большую важность в том смысле, что это тыловой город. Это оперативный тыл. Через который, конечно, мы осуществляем логистику. Причем чуть ли не на половине направлений. Это и Новопавловское направление, и Запорожское, и Ореховское, и Гуляйпольское. В определенном смысле это и бывшие Великоновоселковское и Кураховское направления, которые сейчас называются Новопавловским направлением. То есть Запорожье – крайне важный город, поэтому враг, конечно, атакует его и пытается подлавливать нас на перемещении, и тому подобное", – отмечает Мирошников.

Российские военные регулярно из различных видов вооружений – ударных дронов, ракет, корректируемых авиабомб, РСЗО – атакуют украинские регионы. Руководство России отрицает, что армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения. Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления России и отмечают, что они имеют целенаправленный характер.