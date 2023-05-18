"Семь лет за несгибаемость". Рунет о приговоре Михаилу Кригеру

В Москве очередной политический приговор: известному политическому активисту, уже в каком-то смысле ветерану демократической оппозиции Михаилу Кригеру дали семь лет за "оправдание терроризма".

Многие публикуют у себя на страницах последнее слово Михаила (по ссылке можно прочесть его целиком):

Мне вменяют в вину два поста в фейсбуке, которым на момент моего задержания исполнилось 2 года. Из чего я делаю вывод о том, что эти мои тексты — всего лишь повод. А преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то, что не скрываю, а стараюсь её продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае. Я считаю эту войну тем редким конфликтом, в котором правда стопроцентно присутствует на одной стороне. И эта сторона украинская.[...]

Но вернёмся к моему обвинению. Итак, меня обвиняют в том, что я публично позволил себе помечтать о путинском повешении. Да, я действительно мечтаю дожить до такого праздника.

Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть, с таким же руками по локоть в крови. И эта моя оценка целиком и полностью подтверждается ордером на его арест, выданным МУС в Гааге. Но, может быть, в этих своих мечтаниях я забыл о милосердии, о «милости к падшим», так сказать? Опять же — нет. Ведь по милости этого мясника (настаиваю — именно по его милости) продолжает литься кровь каждый день.

А поскольку сам он от власти не уйдет, как мы все понимаем, то арест и казнь его — единственный способ остановить то братоубийственное кровопролитие, которое именно он, опять же настаиваю, развязал против самого родственного россиянам народа — народа моей родной и любимой Украины.

Сейчас из-за маниакальных амбиций нашего фюрера в моём родном Днепре мои многочисленные родственники, одноклассники, друзья детства сидят в подвалах в ожидании обстрелов и бомбардировок. За что им всё это? За то, что наш солнцеликий не наигрался в солдатики в детстве? За то, что, по моим наблюдениям, он стал поклонником того самого, настоящего фюрера, и, похоже, следует его примеру?

Таким образом, я настаиваю на справедливости, разумности и, если угодно, целесообразности этой своей «хрустальной мечты».

Или, перефразируя известного холуя по фамилии Володин, скажем так: «Есть Путин — есть реки крови, нет Путина — нет кровопролития».[...]

И совсем напоследок моё коротенькое обращение к славным моим землякам — захисникам рідної України.

Шановні українці!

Любі мої друзі!

Гірше за все для мене те, що я не можу бути поряд з вами. У лавах ЗСУ наприклад.

Тому лише можу побажати вам Перемоги!

Хай щастить вам, браття й сестри!

Слава Україні!

Дмитрий Гудков:

Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Я с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили мне это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично (ведь среди расстреливаемых могут попасться разные люди) и чтобы все тела были преданы погребению (с).

- Уверен, что жужжащая туча доносчиков и прочих следователей сейчас уже бросилась к компьютерам: такими словами от меня не воспользоваться нельзя.

Слова, правда, не мои, а Хемингуэя. Это предисловие к «Прощай, оружие».

И примерно за такие же слова сегодня суд выписал 7 лет Михаилу Кригеру.

Случись Хемингуэю жить в путинской России – получил бы столько же, а то и побольше.

Кригер и в суде от слов не отказался. Подтвердил, что да, очень хотел бы посмотреть на исполнение приговора.

Справедливый суд – это прекрасно, но еще прекраснее – конец войны. И если между ним и нами стоит один человек – нобелевский лауреат Хемингуэй знает, что делать.

Михаилу Кригеру – свободу. Он сказал то, о чем многие думают:

«Я уверен, что наш диктатор

Иван Бабицкий:

Сегодня в Москве дали семь лет Михаилу Кригеру.

Как сказал сам Кригер, к его облегчению - "боялся проиграть Горинову". Больше эти люди ничего не боятся.

Наталья Демина:

Пока ждали приговор, Миша пошутил, что мол "если бы на суд продавали бы билеты по 500 дол, то наверняка бы их раскупили". Кто-то в ответ пошутил, что мол "Давай соберем денег и тебя выкупим".

Но тут же родилась идея создать фонд Миши Кригера и направить деньги туда, куда Миша посчитает нужным.

Вера Челищева:

Всегда когда, наблюдала за Михаилом Кригером или общалась с ним лично, он мне напоминал такого незлобивого, гипер добродушного Вини Пуха, спасающего этот мир. Он просто нес везде энергию добра и света. Без амбиций, лидерства, тщеславия. И сегодня этому добрейшему человечищу дали 7 лет за пост. Сил нет читать судебные сводки. Знакомых, которым можно писать по фсин-письму, стало просто до фига… За один год, твою мать.

Виктор Шендерович:

В химически чистом случае Миши - это месть за пушкинское "самостояние человека, залог величия его".

За отказ сьеживаться от страха и онемевать.

Миша, дорогой. Не имею права написать тебе "я с тобой" - я предпочел избежать расправы - но просто знай, что ты один из лучших людей на свете.

Денис Бочкарев:

помимо того, что рядом с Мишей всегда просто находиться хорошо и как-то уютно, когда менты его грубо винтили толпой, он говорил с ними ласково, как с детьми, по отечески вразумлял. и сколько раз (лет!) он привозил воду или еду при длительных задержаниях в ОВД... и как неожиданно и удивительно было встречать его когда менты выпускали глубокой ночью и он ждал и отвозил домой. и в его машине пел почти незнакомый мне или забытый с детства Визбор и мне сейчас стыдно, что я далеко и не был в судилищах над ним.

Александр Осовцов:

Я несколько раз писал, что людей без недостатков почти не бывает. Один из тех, кто является для меня причиной этого "почти" - Миша Кригер. Сегодня ему дали семь лет - за честность, порядочность и несгибаемость.

Игорь Иртеньев:

Миша Кригер — один из лучших людей, которых я знал в своей жизни.

Это человек, живущий ради того, чтобы помогать другим. Мне повезло прийти свидетелем к нему на суд и рассказать о малой части того, что он сделал для тех, кто нуждался в его помощи.

Я знаю Мишу больше 30 лет и надеюсь как можно скорее встретить его на воле.

Павел Шехтман:

Я с ним был знаком, это один из самых добрых людей которых я знаю. Он либеральный политический активист, со стажем кажется с перестроечных еще времен. В последнее время занимался переброской украинских беженцев в Европу (он достаточно зажиточный бизнесмен на автомобиле).

Еще не так давно реакция была бы: "Как это возможно?! Какой ужас!", а теперь только: "Да, теперь у них так. Теперь это повседневность".

Алексей Сокирко:

Когда Мишу вели в зал, все аплодировали, я вместе со всеми, но почему-то от этого грустно. Миша — звезда, эти аплодисменты — единственная разрешенная форма поддержки. Любая другая форма приводит к тому, что тебя выгоняют или вообще всех выгонят, поэтому слушатели сами же себя дисциплинируют, именно от этого самоограничения мне грустно. Крестный путь Кригера только начинается, зло творится на наших глазах. Нам нельзя говорить, что Россия ведет агрессивную войну, но нам пока разрешено аплодировать нашим героям. Это наши маленькие шажочки в сторону правды. Спасибо Кригеру, что через него мы можем как-то слабенько противостоять нашему фашизму. Кригер на судебном заседании поет украинские песни, а мы аплодируем. У нас впереди длинный путь - Михаилу прокурор ожидаемо запросил 9 лет.

Кристина Астафурова:

Михаил Кригер, поющий из клетки в суде «Червону калину», — герой России.

Той России, которой нет.

Не было никогда.

И не будет.

Иван Тютрин:

Михаила Кригера я знаю лет 15 и это один из самых отважных и последовательных гражданских активистов, которых довелось встречать.

Михаил никогда не изменял себе и продолжал выходить на антивоенные акции, несмотря на ужесточение законов и регулярные атаки провластных провокаторов.

Мало чем можно помочь Михаилу в этой ситуации, но что можем - это собрать информацию о всех ублюдках, причастных к расправе над нашим товарищем. Группа Форума свободной России по «Списку Путина» эту работу уже ведёт.