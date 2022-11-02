У семьи губернатора Петербурга нашли недвижимость на 1,5 млрд рублей

Издание "Хроники" выпустило расследование о собственности семьи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В нём говорится, что семье чиновника принадлежат десятки объектов недвижимости. "Хроники" также утверждают, что у Беглова есть "вторая семья", которая тоже владеет квартирами и апартаментами. Север.Реалии кратко пересказывает публикацию издания.

Что принадлежит Беглову

По данным журналистов, основанных в том числе на декларации чиновника, Беглов владеет 150-метровой квартирой в элитном московском ЖК "Дом на Покровском бульваре" стоимостью 150 миллионов рублей. У него есть также два земельных участка в Псковской области и дом там же, который принадлежит ему вместе с супругой.

Чем владеет супруга и дети Беглова

В собственности супруги губернатора Натальи Бегловой находятся четыре квартиры. Одна из них - в Москве площадью 158,8 квадратных метров в доме на Рочдельской улице. Квартира стоит более 100 миллионов рублей.

В Петербурге жена Беглова владеет еще тремя квартирами, две из них находятся в Красногвардейском и Василеостровском районах города. Их площадь и стоимость не уточняются.

Третья квартира площадью 106,7 квадратных метров расположена в элитном жилом комплексе петербургского Горного университета на Наличной. Стоимость этой недвижимости сейчас составляет около 30 миллионов рублей.

Старшая дочь Беглова Юлия Белова (фамилия после замужества) имеет шесть квартир в разных районах Петербурга. Одна их них находится в "Парадном квартале", её площадь 156,4 квадратных метра, а стоимость - около 10 миллионов рублей.

Остальные объекты недвижимости, принадлежащие Юлии Беловой, "Хроники" называют относительно небольшими и недорогими - до 15 миллионов рублей. Также у Беловой есть 262,7-метровый загородный дом в курортном в Сестрорецке на Тарховском проспекте, приобретенный в 2019 году. Его стоимость может составлять более 55 миллионов рублей.

У семьи второй дочери Беглова Ольги Кудряшовой недвижимости ещё больше - в её собственности находится 14 квартир в Петербурге, два дома и два нежилых помещения. Ее муж, который занимается ломбардным бизнесом, владеет одной квартирой и десятью автомобилями.

Что известно о "второй семье" Беглова

Александр Беглов учился и преподавал в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. В этом же вузе работает Ксения Малинина. По данным "Хроник", в 1999 году Ксения Малинина родила дочь Александру, отцом которой, как утверждают журналисты, является губернатор Петербурга. Сведения о ней никогда не появлялись в декларациях Беглова.

"Хроники" пишут, что в 2017 году Александра Беглова, в год своего совершеннолетия, стала владелицей квартиры на Гаванской улице. Эта квартира ранее принадлежала старшей дочери губернатора Юлии Беловой. Позднее Александра Беглова переехала в Москву и жила в квартире отца. В 2021 году 22-летняя Александра Беглова была зачислена в магистратуру СПбГУ по направлению "Юрист в сфере оборота недвижимости" на договорной основе.

"Хроники" сообщают, что матери Александры Бегловой Ксении Малининой принадлежит квартира в Москве в ЖК "Новый Арбат", стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей. Также в собственность Малининой входят три квартиры в пригороде Петербурга и загородный дом в поселке Репино, в 100 метрах от берега Финского залива.

Родители Малининой владеют апартаментами в ЖК премиум-класса "Русский дом" в Басковом переулке в Петербурге (их стоимость оценивают в 90 миллионов рублей), а также двумя квартирами на Петровском проспекте. Мать Малининой также оформила на себя квартиру Среднем проспекте Васильевского острова.

"За всю историю существования системы публичного декларирования доходов чиновников, то есть за 2008–2021 годы, Александр Беглов заработал чуть более 81 млн рублей. Но у официальных и неофициальных дочерей и жен Беглова одних только квартир и домов — почти на полтора миллиарда", - говорится в заключении расследования.