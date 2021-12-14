Семьи плетут сети

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Сын начальника президентской администрации вытеснил сына большого телевизионного начальника с крупного медийного поста. Теперь компанией VK, которая включает всем известные ВКонтакте, Мэйл.ру и Одноклассники, вместо Бориса Добродеева руководит Владимир Кириенко. Семейный принцип в действии: "стареньким" телевизионным пространством управляют отцы, продвинутым интернет-пространством дети. На сеть наброшена сеть. Тотальный контроль над медиа. Решения принимают только свои. Обсуждают корреспондент отдела расследований еженедельника "Собееседник" Илья Давлятчин и аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.