Семья генерала Суровикина владеет недвижимостью на 125 млн рублей 

Жена и дети Сергея Суровикина, нового командующего российскими войсками на территории Украины, владеют недвижимостью общей площадью почти в 500 квадратных метров и стоимостью около 125 миллионов рублей, следует из расследования издания "Вёрстка". При этом Росреестр тщательно скрывает собственников этой недвижимости - вся она записана на "Российскую Федерацию".

Речь в расследовании идёт о таунхаусе на восемь комнат в коттеджном поселке премиум-класса "Дубровка" в Новой Москве. Стоимость коттеджа "Вёрстка" оценивает минимум в 50 миллионов рублей. Также в пользовании Суровикиных, по данным журналистов - квартира площадью 107,5 квадратных метров в Хорошёвском районе Москвы, её стоимость - около 46 миллионов рублей. Кроме того, жена Суровикина владеет апартаментами в жилом комплексе бизнес-класса "Серебряный берег" в столичном районе Хорошёво-Мневники приблизительной стоимостью 30 миллионов рублей.

Отмечается, что до недавнего времени у семьи генерала Суровикина была и другая дорогостоящая собственность: земельный участок в Подмосковье площадью 27 соток и стоимостью 109 миллионов рублей, расположенный неподалёку от дворца близкого к Владимиру Путину бизнесмена Аркадия Ротенберга, а также двухэтажный особняк в 685,5 квадратных метров. В прошлом году Суровикины, по данным СМИ, продали этот дом. Риелторы просили за него 189 миллионов рублей.

Из последней официальной декларации Суровикиных следует, что с 2017 по 2019 годы генерал заработал суммарно 30,9 млн рублей, а его супруга - 19,7 млн. После 2019 года Минобороны засекретило сведения о доходах руководства армии.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующими российскими войсками в Украине 8 октября. После этого украинские города подверглись самым массированным ракетным обстрелам за время войны.

До этого Суровикин командовал Южной группой российских войск в Украине, ещё ранее - российской группировкой в Сирии. В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch Суровикин назван одним из ​вероятных виновников многочисленных нарушений прав человека в ходе наступления на провинцию Идлиб в 2019–2020 годах. По данным HRW, тогда российские войска нанесли сотни ударов по жилым домам, школам, медицинским учреждениям и рынкам, используя при этом кассетные боеприпасы и зажигательное оружие. В результате этих действий погибли по меньшей мере 1600 гражданских лиц. За военную операцию в Сирии Владимир Путин наградил Суровикина званием "Герой России".

Кроме того, в биографии Сергея Суровикина - командование мотострелковым батальоном Таманской дивизии, который в августе 1991 года, во время попытки государственного переворота в СССР, был брошен на подавление защитников демократии. В результате действий батальона погибли три человека. После провала переворота Суровикин был арестован и семь месяцев находился под следствием, однако позже все обвинения с него были сняты.