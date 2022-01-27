Бывшая жена лидера думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова и их общий сын живут в 235-метровой квартире в элитном жилом комплексе "Парк Палас" в Москве стоимостью около 350 миллионов рублей, утверждает издание The Insider (внесено российскими властями в реестр "СМИ-иностранных агентов").

При этом, как предполагает издание, развод Мироновых в 2020 году был фиктивным, поскольку Ольга Миронова до сих пор носит обручальное кольцо, а на её странице в фейсбуке указано, что она замужем за Сергеем Мироновым. По мнению журналистов The Insider, супруги могли развестись ровно для того, чтобы лидер "справедливороссов" "избавился от необходимости декларировать дорогую недвижимость супруги", а также "машину Porsche Panamera, на которой она ездит по Москве".

Как подчёркивает издание, ни официальные доходы Сергея Миронова, ни доходы его бывшей жены, ни заработки шурина чиновника, на которого оформлена квартира в ЖК "Парк Палас", не позволяют приобрести такую недвижимость.

Отдельно отмечается, что партия Сергея Миронова "выступает за дополнительное налогообложение элитной недвижимости", а Ольга Миронова в своих соцсетях регулярно выкладывает фотографии с отдыха за границей, одновременно с этим критикуя Запад.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" пока не комментировал публикацию The Insider.