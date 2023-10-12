Семья главы "украинского" управления ФСБ владеет недвижимостью на ₽400 млн

Семья генерала Владимира Петровского, главы девятого управления департамента оперативной информации ФСБ (неофициально его называют "украинским") владеет недвижимостью общей стоимостью около 400 миллионов рублей, говорится в расследовании The Insider.

Издание предполагает, что большую часть недвижимости приобретал сам Петровский, но оформлял её на других лиц, чтобы скрыть незаконные доходы.

По данным СМИ, в собственности старшего сына Петровского Дмитрия, рядового сотрудника российского МИД - квартира площадью 148 квадратных метров в московском жилищном комплексе бизнес-класса "Аэробус" (её стоимость - около 50 миллионов рублей), а также квартира метражом в два раза меньше на улице Академика Королёва.

Младший сын Петровского Валерий, работающий в погранслужбе ФСБ в столичном аэропорту "Домодедово", проживает в 93-метровой квартире в ЖК "Мичуринский", фактически напротив МГУ. Формальный владелец недвижимости - некий Владимир Гринюк, уроженец Донецкой области Украины с российским гражданством. The Insider утверждает, что Гринюк ведёт бизнес в оккупированном Донбассе под патронажем генерала ФСБ Петровского.

Ещё три квартиры и три дома с земельными участками в Краснодаре высокопоставленный сотрудник российской спецслужбы оформил на свою мать 1935 года рождения и тёщу младшего сына, тоже пенсионерку.

Семье генерала также принадлежит квартира в аннексированном Крыму - в люксовом ялтинском ЖК "Никитский дворец" с видом на море, хоть она и записана на подставных лиц.

Сам генерал официально владеет 125-метровой квартирой в московском ЖК "Азовский-2" и загородным домом в Подмосковье. При этом дачный отдых он проводит в другом месте - в коттеджном посёлке "Лесной пейзаж 2" на территории Новой Москвы. По данным The Insider, эта дача записана на подругу семьи Петровских Аллу Валетову, но только лишь с целью скрыть настоящего собственника. Стоимость этой загородной резиденции приблизительно оценивается в 100 миллионов рублей.