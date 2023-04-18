Четверть века строгого режима

Доброе утро!

В Петербурге перенесли на весну следующего года, то есть отменили, концерт группы “Наив”: в минувшее воскресенье лидер группы Александр “Чача” Иванов вышел на концерте в Москве в майке с надписью “Маша Москалева” и призвал зрителей погуглить, что стало с девочкой и ее отцом из-за того, что она нарисовала антивоенный рисунок на школьном уроке. Чаче еще повезло:

Политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строго режима – это пока самый длительный срок по политическому делу.

Московский военком анонсировал “тестовую” рассылку повесток через “Госуслуги” уже сейчас. Минцифры опровергло это заявление.

Москвич, месяц назад арестованный из‑за шеврона полка “Азов” на заставке телефона, оштрафован по статье о “дискредитации” армии.

Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29.

Newsweek пишет в своем обзоре документов из масштабной утечки Пентагона, что украинское наступление планировалось начать 30 апреля.

Украина предупреждает, что черноморская зерновая инициатива оказалась под угрозой закрытия из-за того, что Россия блокирует проверки кораблей в турецких водах.

США, Япония, Великобритания, Франция и Канада договорились работать над вытеснением России с международного рынка ядерного топлива.

“Просто фашистский” приговор

В России поставлен новый рекорд длительности срока по политическому делу. Политик Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии строгого режима – это максимально возможный совокупный срок по трем статьям, по которым он обвинялся: распространение “фейков” о российской армии, участие в деятельности “нежелательной организации” и госизмена. По версии следствия, “фейки” Кара-Мурза распространял во время выступления в палате представителей штата Аризона, “нежелательная организация”, в которой он участвовал, – это “Открытая Россия” Михаила Ходорковского, а госизмена состояла в оказании консультативной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. В этой части статья о госизмене была использована впервые, а как еще эта статья используется в России в последнее время, читайте тут.

Реальная причина столь зверского срока – участие Кара-Мурзы в лоббировании “закона Магнитского”, обязывающего правительство США вводить санкции против коррумпированных чиновников. Судья Сергей Подопригоров сам попал под американские санкции, безуспешно пытался это обжаловать и в итоге вынес максимально суровый приговор, полностью удовлетворив требования прокурора. Кара-Мурза, выслушав приговор, сказал: “Значит, я всё делал правильно”.

Алексей Навальный, воспользовавшись участием в суде по очередному иску к колонии, выступил с заявлением, в котором назвал приговор Кара-Мурзе "незаконным, бессовестным и просто-напросто фашистским" и напомнил, что до этого Кара-Мурзу дважды пытались отравить сотрудники ФСБ. Здесь собраны заявления других известных людей, а вот интервью с соратницей Кара-Мурзы Татьяной Усмановой. После оглашения приговора Латвия запретила въезд в страну 10 россиянам, причастным к делу против Кара-Мурзы (Великобритания думает сделать то же самое), а соратники Кара-Мурзы объявили о запуске “Фонда 30 октября”, который будет заниматься помощью семьям политзаключенных – первыми денежными взносами в этот фонд стали правозащитные премии, ранее полученные Кара-Мурзой. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Жертв будет больше

В Госдуму внесены поправки, предусматривающие введение в Уголовный кодекс новой статьи – "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Она предполагает наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее ее одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству. Поправка внесена в тот же старый законопроект, куда и удлинение срока за госизмену до пожизненного.

Военком Москвы объявил в радиоэфире, что “тестовую рассылку” электронных повесток через “Госуслуги” запустят уже во время весеннего призыва, то есть сейчас. Минцифры сочло нужным опровергнуть слова военкома на том основании, что способы направления повесток должно установить правительство отдельным актом, который пока не принят. Из этого, впрочем, еще не следует, что правительство не установит ровно то, что пообещал военком. Как выяснило издание The Bell, единый реестр военнообязанных будет гораздо подробнее, чем можно было предполагать: государство попытается сделать “супербазу” со всей возможной информацией о человеке – речь может идти даже о банковских транзакциях и геотреках, которые легко получить у сервисов такси и доставки. Как это скажется на повседневной жизни обычного человека, здесь объясняет политолог Татьяна Становая (спойлер: наступит “цифровой ГУЛАГ”).

Несмотря на пугающие перспективы, нового всплеска эмиграции из России не наблюдается. Здесь собраны аргументы тех, кто решил остаться – любопытное чтение.

Военные сводки

По сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины, в эпицентре боевых действий на Донбассе остаются Бахмут и Марьинка. Корреспондент Настоящего Времени Алексей Продайвода, работающий в Донецкой области, говорит со ссылкой на бойцов ВСУ, что в Бахмуте чувствуется присутствие войск регулярной российской армии: атакующие заходят теперь малыми группами по пять человек и ведут себя гораздо осторожнее. Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что возвращение генерала Теплинского к исполнению некой важной роли в Украине объясняется попыткой Минобороны России наладить более эффективную координацию с “вагнеровцами” для завершения захвата Бахмута. Соответственно, пятничные призывы Пригожина объявить войну законченной, “закогтившись” на востоке Украины, политолог Иван Преображенский объясняет боязнью “повара” остаться не у дел и без должной крыши. Украинские военные, сражающиеся под Бахмутом, как раз больше всего боятся замораживания конфликта – вот свежий репортаж с передовых позиций.

Американский журнал Newsweek опубликовал обзор новых секретных документов из масштабной утечки из Пентагона. В них указывается конкретная дата, на которую было запланировано украинское контрнаступление – 30 апреля. Теперь, вероятно, дата будет изменена, но наступление явно готовится: Словакия отчиталась о передаче Киеву оставшихся девяти истребителей МиГ-29 (всего их 13). Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя документы из утечки, заявил, что Украина не видит фактов поставок России китайского оружия.

Военные преступления

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором два человека, называющие себя бывшими заключенными, которые воевали в Украине в составе ЧВК "Вагнер" и впоследствии были помилованы указом Путина, утверждают, что были свидетелями и соучастниками военных преступлений: массовых убийств пленных, в том числе раненых, расстрелов “вагнеровцев”, которые отказывались воевать, убийств мирных жителей, в том числе детей и подростков, при штурме Бахмута. Один из героев видео рассказывает, как застрелил пятилетнюю девочку в Соледаре. Независимых подтверждений этим рассказам нет, Генпрокуратура Украины начала проверку.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в интервью “Украинской правде”, что ему передали “десятки видео”, на которых сняты жестокие убийства бойцов ВСУ российскими солдатами. Лубинец предполагает, что российские власти намерено распространяют такие видео, чтобы, в числе прочего, убедить своих солдат не сдаваться в плен ВСУ, потому что тогда месть неизбежна.

Украинская служба “Би-би-си” рассказывает историю Василия Романишина из села Врадиевка Николаевской области, которого Служба безопасности Украины обвиняет в шпионаже в пользу России. Завербовала Романишина, по версии СБУ, российская организация “Империя сильнейших ведьм” (такая действительно существует), и адвокат Романишина теперь думает, как эффективнее доказать, что его подзащитный – не шпион и не колдун, а обыкновенный “местный дурачок”. Романишину грозит пожизненное заключение без права на амнистию.

И совсем не смешная история 12-летнего Саши Радчука, которого разлучили с матерью и младшей сестрой в оккупированном Мариуполе. Мать Саши забрали в плен в так называемой “ДНР”, а мальчика (он был ранен) отвезла в больницу в Донецке Новоазовская служба по делам детей. Из больницы Саша позвонил бабушке, которая приехала за ним из Черниговской области. Что стало с младшей сестрой, остававшейся на попечении другой бабушки в Мариуполе, никто не знает. С матерью вот уже год связи нет. Ранение лишило мальчика зрения на один глаз.

Война, вид из России

В Башкортостане военкоматы и штабы добровольческих батальонов соревнуются, кто отправит больше людей на войну в Украину. Об этом на совещании в правительстве сказал премьер-министр республики Андрей Назаров. Через некоторое время, правда, все местные медиа удалили свои новости с сообщением об этом.

Глава города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве, утверждает, что находится на войне в Украине (ранее правозащитники рассказывали, что на войну вербуют не только заключенных колоний, но и подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО – если те соглашаются воевать, дела против них приостанавливают). Оценить число заключенных, завербованных в колониях, с ноября стало затруднительно, потому что ФСИН перестала публиковать статистику, но “Медиазона” собрала нужные сведения на сайтах 35 региональных управлений ведомства, из которых следует, что в этих регионах к началу 2023 года недосчитались 17 тысяч заключенных.

Вот истории нескольких мобилизованных россиян, успешно оспоривших эту мобилизацию в судах, но так и не вернувшихся домой с фронта: командование просто не отпускает их, не обращая внимания на постановления судов.

О том, как живется жителям Ейска, чей дом был разрушен падением военного самолета 17 апреля прошлого года, читайте тут (спойлер: дом пока не восстановили, новое жилье погорельцам никто не обещает).

В первый год войны суды оштрафовали россиян на 151,2 млн рублей по протоколам о "дискредитации" армии и приговорили 14 человек по уголовным делам о "фейках" про российскую армию. Из свежих случаев примечателен штраф за “дискредитацию”, назначенный Юрию Самойлову – это тот самый человек, которого месяц назад арестовали на 14 суток за шеврон “Азова” на телефонной заставке по доносу пассажира метро. Пока Самойлов сидел в изоляторе за “распространение экстремистских материалов”, полицейские нашли в его соцсетях “дискредитирующие” российскую армию посты. Сумма штрафа не называется.

Но есть и другие статьи. В Ярославской области по уголовному делу о публичных призывах к терроризму задержан житель города Гаврилов-Ям – ему вменяются некие посты с призывами поддержать ВСУ (максимальное наказание – семь лет колонии). Бывший глава “Союза украинцев Сибири” оштрафован на 70 тысяч рублей за твиты о том, что Сибирь должна “сбросить оковы позорной колониальной зависимости” – это квалифицировали как “публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России”.

В “тумане войны” Госдума решила не публиковать сведения о доходах и имуществе депутатов даже в обобщенном виде. Депутаты большинства региональных законодательных собраний тоже отказались раскрыть сведения о своих доходах.

В Москве – после прекращения договоров аренды с городом – официально закрылся Сахаровский центр; архив отправили на “временное хранение” на склад, но насколько это хранение будет временным, знают, вероятно, только врачи Путина.

Писатель Александр Архангельский ушел из Высшей школы экономики, где занимал пост ординарного профессора. Во что превратилась ВШЭ за год войны, рассказано тут (спойлер: в НИИ при Кремле), а о том, что у российских студентов, которые решатся уехать, все равно отличные перспективы, читайте в интервью бывшего гендиректора “Яндекса” Елены Буниной (математикам всегда проще сохранять оптимизм).

Международное эхо войны

Посол США в России Линн Трейси навестила арестованного американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Сегодня суд рассмотрит апелляцию на избрание ему мерой пресечения содержание под стражей и, вероятно, отклонит ее.

Главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдову. Минниханов летел в Молдову по приглашению кандидата в главы автономной области Гагаузия Виктора Петрова. Пограничная служба Молдовы заявила, что "поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной” для въезда, и добавила, что “власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны".

Bank Of Cyprus – крупнейший банк на Кипре – разослал российским клиентам уведомления о том, что их счета будут закрыты. Основанием может быть налоговое резидентство в России, наличие доходов от российского бизнеса, находящегося под санкциями, или какой-то не тот тип визы.

Украина предупредила, что черноморская зерновая сделка оказалась под угрозой из-за того, что Россия продолжает блокировать проверки кораблей в турецких водах. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, проверки ожидают уже 50 судов. На этом фоне Словакия ввела временный запрет на ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины, присоединившись к Венгрии и Польше.

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали ядерный альянс, целью которого является вытеснение России с рынка атомной энергетики. Почему это не так просто сделать, здесь объясняет основатель экологической организации "Экозащита" Владимир Сливяк. Обеспечение стран Центральной Европы нероссийским ядерным топливом дало бы возможность введения санкций ЕС в отношении российского атомного сектора – сейчас этого требует Германия.

The Wall Street Journal обнаружил, что телеграм-канал и твиттер-аккаунт Donbass Devushka, где распространялись секретные документы Пентагона, вела бывшая военнослужащая ВМС США Сара Билс. Через зарегистрированные на нее аккаунты распространялась пророссийская пропаганда, собирались деньги на поддержку российской армии, продавался мерч с Путиным, Пригожиным, Кадыровым и Z-символикой. Сама Билс отрицает, что публиковала секретные документы – говорит, что это делали другие администраторы. Сообщений о том, что ею интересуются правоохранительные органы, пока нет.

НАТО в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину пересматривает подход к сдерживанию на своих восточных рубежах: возможность временной оккупации граничащих с Россией стран – членов НАТО уже не допускается, ради этого военный союз будет наращивать свои контингенты на границе с Россией и Беларусью.

Вокруг света

В Судане жертвами вооруженных столкновений стали 97 человек, ранены еще 365. Нападению подвергся посол Европейского Союза в Хартуме. Разъяснения о том, что там вообще происходит, читайте здесь.

Итальянская полиция обнаружила у берегов Сицилии партию кокаина весом около двух тонн. Кокаин был упакован в связанные между собой водонепроницаемые пакеты и, очевидно, ждал, когда его выловят и привезут на берег. Примерная стоимость этого “кокаинового плота” – 440 млн долларов.

Власти США арестовали двух жителей Нью-Йорка по обвинению в организации подпольного участка полиции Китая на Манхэттене – такие участки китайские власти используют для преследования диссидентов и эмигрантов.

Шесть ссылок

Россия против современности. Беседа с неутомимым Александром Эткиндом, который написал книгу с таким названием. Или рассказ о Юрии Крижаниче (1618–1683) – влюбленном в России хорватском священнике, который, попав в ссылку в Тобольск, подробно рассказал, в каком смысле в России всё против современности.

Беседа с неутомимым Александром Эткиндом, который написал книгу с таким названием. Или рассказ о Юрии Крижаниче (1618–1683) – влюбленном в России хорватском священнике, который, попав в ссылку в Тобольск, подробно рассказал, в каком смысле в России всё против современности. Старое доброе зло. Беседа с историком литературы Светланой Волошиной, автором книги “Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие” (издательский дом “Дело”) – об особенностях национальной цензуры. Или история о том, как смерть Льва Толстого привела к массовым увольнениям университетских профессоров.

Беседа с историком литературы Светланой Волошиной, автором книги “Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие” (издательский дом “Дело”) – об особенностях национальной цензуры. Или история о том, как смерть Льва Толстого привела к массовым увольнениям университетских профессоров. Кино. Беседа с режиссером и сценаристом Наталией Мещаниновой – о последних фильмах и сценариях. Или вторая часть исследования о российском кино про бандитов: как бандитский образ жизни стал национальной идеей.

Искренне Ваши,

Семь Сорок