Пятьсот линий обороны

Доброе утро!
Путин поручил российскому Минкульту организовать показ документальных фильмов о “специальной военной операции” в кинотеатрах. Что в этих фильмах будут показывать, трудно себе представить. В реальности видно следующее:
- Минобороны России подтвердило удар по Дружковке, назвав его ударом “по скоплению военной техники”. Местные власти сообщаю о гибели одного человека и разрушении ледовой арены.
- Число жертв новогоднего украинского удара по ПТУ в Макеевке, по официальным российским подсчетам, выросло до 89. Ранее признавалась гибель 63 человек.
- Генштаб ВСУ сообщил о нанесенных 31 декабря ударах по подразделениям российской армии в Херсонской области. Потери оцениваются в 500 человек.
- В Петербурге на бывшем заводе Nissan собираются делать “Лады”.
- Певец Меладзе на корпоративе в Дубае шепотом ответил на лозунг “Слава Украине”. Российские официальные лица начали его активно травить.
- В Подмосковье умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
Военные сводки
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассказал о “некоторых успехах” наступления в районе Сватова и Кременной в Луганской области и назвал “наиболее сложной” ситуацию на участке Соледар – Бахмут. По данным британской военной разведки, Украина в последние десять дней направила туда значительные подкрепления, после чего интенсивность российских атак снизилась, однако обе стороны понесли значительные потери. Трудности в Бахмуте признал и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин: “Сколько в Артемовске линий обороны? Ну если сказать 500, наверное, не ошибемся”.
Минобороны России подтвердило удар по Дружковке Донецкой области: Конашенков назвал его ударом “по скоплению военной техники”, в том числе HIMARS (российская армия уже “уничтожила” больше установок HIMARS, чем Киев получил от союзников). В Украине уточнили, что обстрел Дружковки велся “Искандерами”, один человек погиб, ледовая арена практически уничтожена – вот видео.
Кроме того, российское военное ведомство сообщило, что число жертв украинского удара по ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь выросло до 89 (ранее говорилось о 63 погибших). Основной причиной случившегося называется массовое использование мобильных телефонов личным составом. Американский институт изучения войны писал ранее в своем отчете, что Минобороны России пытается переложить ответственность за произошедшее на представителей так называемой “ДНР” и самих военнослужащих.
Генштаб ВСУ отчитался о нанесенных 31 декабря ударов по подразделениям российской армии на оккупированной части Херсонской области – утверждается, что в результате были убиты или ранены около 500 человек. Во вторник ВСУ нанесли удар по зданию в Токмаке Запорожской области, где могли находиться российские военные (российские государственные агентства утверждают, что под удар попала больница).
Вечером во вторник российская армия обстреляла “объект гражданской инфраструктуры” близ Запорожья – там возник пожар, пострадал один человек. Обстрелу подвергся также Херсон. Примерно в то же время российские паблики сообщали о взрывах в Ростове-на-Дону и Курске, а также в районе аэропорта в Симферополе.
СБУ обвинила двух высокопоставленных российских военных в обстрелах гражданских объектов Украины – это командующий дальней авиации Военно-космических сил России генерал-полковник Сергей Кобылаш и бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Осипов. По сообщению “Укрэнерго”, благодаря теплой погоде в Украине сейчас достаточно электроэнергии, особенно в дневные часы, когда работают солнечные электростанции, но с наступлением холодов ситуация осложнится и постоянные веерные отключения возобновятся.
Президент Украины заявил в вечернем обращении, что Россия готовит новые “мобилизационные процессы”. Ранее о возобновлении мобилизации в России в начале января говорил министр обороны Украины.
История войны
- Турецкая газета Hurriyet раскрыла подробности сентябрьского обмена Медведчука на пятерых командиров батальона “Азов”: инициатором обмена якобы выступила российская сторона, пребывание азовцев в Турции до конца войны тоже было требованием Москвы. Газета также сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана, что сегодня президент Турции проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским.
- Украинские власти нашли в Николаевской области еще одно помещение, в котором держали и пытали местных жителей.
- Жители освобожденных регионов Украины до сих пор вспоминают прошлое с ужасом – вот история семьи из Андреевки под Киевом, которая чудом пережила оккупацию.
- В Украине предъявили обвинения жителю Киева, который похитил граффити Бэнкси в Гостомеле – вот его история (вины он не признает и утверждает, что собирался продать гарффити и отправить вырученные деньги на нужды ВСУ).
Война, вид из России
Путин поручил выплачивать по 5 млн рублей семьям полицейских и росгвардейцев, погибших на войне в Украине. Ранее та же плата была определена за гибель назначенных Россией чиновников на оккупированных территориях и гибель пограничников. Ранение, контузия или травма оцениваются в три миллиона. Но получить их нелегко: российский военнослужащий Шамиль Чупанов, попавший под обстрел в Украине еще в марте, так и не смог добиться обещанной компенсации.
Связанные с войной репрессии не прекращаются и в новогодние праздники:
- В Архангельске полиция вновь задержала 19-летнюю студентку местного университета Олесю Кривцову. Ранее на нее завели уголовные дела о повторной “дискредитации” российской армии и публичном оправдании терроризма, суд избрал ей меру пресечения в виде запрета пользоваться интернетом. Новое задержание объясняется тем, что на ее имя кто-то купил билеты из России. После допроса Кривцову отправили в ИВС; ожидается, что сегодня суд сменит ей меру пресечения на арест. “Преступление”, из-за которого все это происходит, – антивоенные посты в соцсетях.
- Прокуратура Тверской области запросила по 7,5 лет колонии для супругов Александра Мартынова и Людмилы Разумовой, обвиняемых в распространении "фейков" о российской армии и вандализме. Уголовное дело против них было возбуждено в марте, тогда же их посадили в СИЗО.
- Вот разговор с жительницей шахтерского городка Осинники на Кузбассе Оксаной Ронжиной – недавно ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за “дискредитацию” российской армии.
На заводе Nissan в Петербурге собираются делать “Лады” (пока речь идет только о передаче активов Nissan АвтоВАЗу). Из России уходит компания GTT – французский производитель контейнеров для сжиженного природного газа (это связано с принятием восьмого и девятого пакета санкций ЕС). По данным Bloomberg, Германия готова использовать замороженные российские активы для выплат репараций Украине, но ждет такого же решения от союзников.
Новое русское зарубежье
- Корпоративы теперь принято проводить в Дубае. На одном из них певец Валерий Меладзе что-то ответил на реплику “Слава Украине!” (предположительно, “Героям слава!”) – теперь на него обрушился гнев депутатов Госдумы, сенаторов и прочих государственных деятелей: обвиняют в предательстве, “скотстве” и “уродстве”, предлагают лишить гражданства, запретить въезд в Россию, объявить “иностранным агентом”.
- Театральный режиссер Дмитрий Крымов, решивший не возвращаться в Россию из-за войны, попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке.
- Вот интервью с режиссером Тимофеем Кулябиным, работающим сейчас в Вуппертале. Он ушел с поста главрежа новосибирского театра “Красный факел” в самом начале войны и уехал из России. После этого с афиш театра исчезли все его постановки, а недавно с поста директора уволили его отца, Александра Кулябина.
- Часть россиян уехала в связи с войной в Латинскую Америку – вот рассказы о том, как они живут в Эквадоре, Аргентине, Уругвае и Коста-Рике.
Вокруг света
- Белорусские хакеры, называющие себя Объединенным штабом сопротивления, взломали сайт медицинского центра управделами президента Беларуси и выложили в интернет результаты ПЦР-тестов Лукашенко и его сына Коли. Все эти тесты делали незадолго до визитов к Путину.
- Белорусский суд назначил минскому репетитору Евгению Ливянту, его дочери и его коллеге Алексею Иванову по 14 суток ареста, жене репетитора дали 15 суток. В "покаянном" видео Иванов говорит, что в 2020 году вместе с Ливянтом "принимал участие в несанкционированном мероприятии и находился на проезжей части". Дочь Ливянта “каялась” в подписке на “экстремистские” телеграм-каналы, а в чем “виновата” жена, пока не ясно.
- Власти Японии начинают выплачивать до миллиона иен (7,6 тысяч долларов) на ребенка за переезд из густонаселенных районов Токио – крупнейшей агломерации мира с населением 37,7 миллиона человек. Переехать надо как минимум на пять лет, иначе деньги придется вернуть. Идея в том, что пандемия создала достаточно возможностей для удаленной работы и научила ценить недоступные в больших городах радости жизни.
RIP
- В Бразилии похоронили легендарного футболиста Пеле – проститься с ним на улицы Сантоса вышли десятки тысяч бразильцев.
- В Израиле на 92-м году жизни умер Виктор Файнберг – советский диссидент, участник демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии 25 августа 1968 года. В живых остались лишь два участника этой демонстрации.
- В Москве на 72-м году жизни скончался один из ведущих российских востоковедов и специалистов по исламу Алексей Малашенко.
- В Подмосковье умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет.
Шесть ссылок
- Швейк. Эссе Ярослава Шимова к столетию со дня смерти Ярослава Гашека. Или проникновенный текст Ивана Давыдова о восприятии великого романа Гашека в России.
- Советское прогрессивное. Рассказ о санитарных выставках, избах просвещения и агитпоездах: как большевики в 1920-х годах пытались обучить массы гигиене. Или непростая история орбитальной космической станции “Салют–7” и хроника ее спасения после аварии 1985 года.
- Музыка. Отрывок из “Книги о музыке” Юлии Бедеровой, Льва Ганкина и Анны Сокольской при участии Максима Семеляка (изд-во Corpus) – о законах, по которым складывалась музыка Нового времени. Или рассуждения филолога Михаила Павловца о поэтических трибьют-альбомах, которыми в последнее время увлекаются российские поп-музыканты.
Искренне Ваши,
Семь Сорок