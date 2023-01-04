Пятьсот линий обороны

Доброе утро!

Путин поручил российскому Минкульту организовать показ документальных фильмов о “специальной военной операции” в кинотеатрах. Что в этих фильмах будут показывать, трудно себе представить. В реальности видно следующее:

Минобороны России подтвердило удар по Дружковке, назвав его ударом “по скоплению военной техники”. Местные власти сообщаю о гибели одного человека и разрушении ледовой арены.

Число жертв новогоднего украинского удара по ПТУ в Макеевке, по официальным российским подсчетам, выросло до 89. Ранее признавалась гибель 63 человек.

Генштаб ВСУ сообщил о нанесенных 31 декабря ударах по подразделениям российской армии в Херсонской области. Потери оцениваются в 500 человек.

В Петербурге на бывшем заводе Nissan собираются делать “Лады”.

Певец Меладзе на корпоративе в Дубае шепотом ответил на лозунг “Слава Украине”. Российские официальные лица начали его активно травить.

В Подмосковье умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Военные сводки

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассказал о “некоторых успехах” наступления в районе Сватова и Кременной в Луганской области и назвал “наиболее сложной” ситуацию на участке Соледар – Бахмут. По данным британской военной разведки, Украина в последние десять дней направила туда значительные подкрепления, после чего интенсивность российских атак снизилась, однако обе стороны понесли значительные потери. Трудности в Бахмуте признал и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин: “Сколько в Артемовске линий обороны? Ну если сказать 500, наверное, не ошибемся”.

Минобороны России подтвердило удар по Дружковке Донецкой области: Конашенков назвал его ударом “по скоплению военной техники”, в том числе HIMARS (российская армия уже “уничтожила” больше установок HIMARS, чем Киев получил от союзников). В Украине уточнили, что обстрел Дружковки велся “Искандерами”, один человек погиб, ледовая арена практически уничтожена – вот видео.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило, что число жертв украинского удара по ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь выросло до 89 (ранее говорилось о 63 погибших). Основной причиной случившегося называется массовое использование мобильных телефонов личным составом. Американский институт изучения войны писал ранее в своем отчете, что Минобороны России пытается переложить ответственность за произошедшее на представителей так называемой “ДНР” и самих военнослужащих.

Генштаб ВСУ отчитался о нанесенных 31 декабря ударов по подразделениям российской армии на оккупированной части Херсонской области – утверждается, что в результате были убиты или ранены около 500 человек. Во вторник ВСУ нанесли удар по зданию в Токмаке Запорожской области, где могли находиться российские военные (российские государственные агентства утверждают, что под удар попала больница).

Вечером во вторник российская армия обстреляла “объект гражданской инфраструктуры” близ Запорожья – там возник пожар, пострадал один человек. Обстрелу подвергся также Херсон. Примерно в то же время российские паблики сообщали о взрывах в Ростове-на-Дону и Курске, а также в районе аэропорта в Симферополе.

СБУ обвинила двух высокопоставленных российских военных в обстрелах гражданских объектов Украины – это командующий дальней авиации Военно-космических сил России генерал-полковник Сергей Кобылаш и бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Осипов. По сообщению “Укрэнерго”, благодаря теплой погоде в Украине сейчас достаточно электроэнергии, особенно в дневные часы, когда работают солнечные электростанции, но с наступлением холодов ситуация осложнится и постоянные веерные отключения возобновятся.

Президент Украины заявил в вечернем обращении, что Россия готовит новые “мобилизационные процессы”. Ранее о возобновлении мобилизации в России в начале января говорил министр обороны Украины.

История войны

Турецкая газета Hurriyet раскрыла подробности сентябрьского обмена Медведчука на пятерых командиров батальона “Азов”: инициатором обмена якобы выступила российская сторона, пребывание азовцев в Турции до конца войны тоже было требованием Москвы. Газета также сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана, что сегодня президент Турции проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским.

Украинские власти нашли в Николаевской области еще одно помещение, в котором держали и пытали местных жителей.

Жители освобожденных регионов Украины до сих пор вспоминают прошлое с ужасом – вот история семьи из Андреевки под Киевом, которая чудом пережила оккупацию.

В Украине предъявили обвинения жителю Киева, который похитил граффити Бэнкси в Гостомеле – вот его история (вины он не признает и утверждает, что собирался продать гарффити и отправить вырученные деньги на нужды ВСУ).

Война, вид из России

Путин поручил выплачивать по 5 млн рублей семьям полицейских и росгвардейцев, погибших на войне в Украине. Ранее та же плата была определена за гибель назначенных Россией чиновников на оккупированных территориях и гибель пограничников. Ранение, контузия или травма оцениваются в три миллиона. Но получить их нелегко: российский военнослужащий Шамиль Чупанов, попавший под обстрел в Украине еще в марте, так и не смог добиться обещанной компенсации.

Связанные с войной репрессии не прекращаются и в новогодние праздники:

В Архангельске полиция вновь задержала 19-летнюю студентку местного университета Олесю Кривцову. Ранее на нее завели уголовные дела о повторной “дискредитации” российской армии и публичном оправдании терроризма, суд избрал ей меру пресечения в виде запрета пользоваться интернетом. Новое задержание объясняется тем, что на ее имя кто-то купил билеты из России. После допроса Кривцову отправили в ИВС; ожидается, что сегодня суд сменит ей меру пресечения на арест. “Преступление”, из-за которого все это происходит, – антивоенные посты в соцсетях.

Прокуратура Тверской области запросила по 7,5 лет колонии для супругов Александра Мартынова и Людмилы Разумовой, обвиняемых в распространении "фейков" о российской армии и вандализме. Уголовное дело против них было возбуждено в марте, тогда же их посадили в СИЗО.

Вот разговор с жительницей шахтерского городка Осинники на Кузбассе Оксаной Ронжиной – недавно ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за “дискредитацию” российской армии.

На заводе Nissan в Петербурге собираются делать “Лады” (пока речь идет только о передаче активов Nissan АвтоВАЗу). Из России уходит компания GTT – французский производитель контейнеров для сжиженного природного газа (это связано с принятием восьмого и девятого пакета санкций ЕС). По данным Bloomberg, Германия готова использовать замороженные российские активы для выплат репараций Украине, но ждет такого же решения от союзников.

Новое русское зарубежье

Корпоративы теперь принято проводить в Дубае. На одном из них певец Валерий Меладзе что-то ответил на реплику “Слава Украине!” (предположительно, “Героям слава!”) – теперь на него обрушился гнев депутатов Госдумы, сенаторов и прочих государственных деятелей: обвиняют в предательстве, “скотстве” и “уродстве”, предлагают лишить гражданства, запретить въезд в Россию, объявить “иностранным агентом”.

Театральный режиссер Дмитрий Крымов, решивший не возвращаться в Россию из-за войны, попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке.

Вот интервью с режиссером Тимофеем Кулябиным, работающим сейчас в Вуппертале. Он ушел с поста главрежа новосибирского театра “Красный факел” в самом начале войны и уехал из России. После этого с афиш театра исчезли все его постановки, а недавно с поста директора уволили его отца, Александра Кулябина.

Часть россиян уехала в связи с войной в Латинскую Америку – вот рассказы о том, как они живут в Эквадоре, Аргентине, Уругвае и Коста-Рике.

Вокруг света

Белорусские хакеры, называющие себя Объединенным штабом сопротивления, взломали сайт медицинского центра управделами президента Беларуси и выложили в интернет результаты ПЦР-тестов Лукашенко и его сына Коли. Все эти тесты делали незадолго до визитов к Путину.

Белорусский суд назначил минскому репетитору Евгению Ливянту, его дочери и его коллеге Алексею Иванову по 14 суток ареста, жене репетитора дали 15 суток. В "покаянном" видео Иванов говорит, что в 2020 году вместе с Ливянтом "принимал участие в несанкционированном мероприятии и находился на проезжей части". Дочь Ливянта “каялась” в подписке на “экстремистские” телеграм-каналы, а в чем “виновата” жена, пока не ясно.

Власти Японии начинают выплачивать до миллиона иен (7,6 тысяч долларов) на ребенка за переезд из густонаселенных районов Токио – крупнейшей агломерации мира с населением 37,7 миллиона человек. Переехать надо как минимум на пять лет, иначе деньги придется вернуть. Идея в том, что пандемия создала достаточно возможностей для удаленной работы и научила ценить недоступные в больших городах радости жизни.

RIP

В Бразилии похоронили легендарного футболиста Пеле – проститься с ним на улицы Сантоса вышли десятки тысяч бразильцев.

В Израиле на 92-м году жизни умер Виктор Файнберг – советский диссидент, участник демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии 25 августа 1968 года. В живых остались лишь два участника этой демонстрации.

В Москве на 72-м году жизни скончался один из ведущих российских востоковедов и специалистов по исламу Алексей Малашенко.

В Подмосковье умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет.

Шесть ссылок

Швейк. Эссе Ярослава Шимова к столетию со дня смерти Ярослава Гашека. Или проникновенный текст Ивана Давыдова о восприятии великого романа Гашека в России.

Эссе Ярослава Шимова к столетию со дня смерти Ярослава Гашека. Или проникновенный текст Ивана Давыдова о восприятии великого романа Гашека в России. Советское прогрессивное. Рассказ о санитарных выставках, избах просвещения и агитпоездах: как большевики в 1920-х годах пытались обучить массы гигиене. Или непростая история орбитальной космической станции “Салют–7” и хроника ее спасения после аварии 1985 года.

Рассказ о санитарных выставках, избах просвещения и агитпоездах: как большевики в 1920-х годах пытались обучить массы гигиене. Или непростая история орбитальной космической станции “Салют–7” и хроника ее спасения после аварии 1985 года. Музыка. Отрывок из “Книги о музыке” Юлии Бедеровой, Льва Ганкина и Анны Сокольской при участии Максима Семеляка (изд-во Corpus) – о законах, по которым складывалась музыка Нового времени. Или рассуждения филолога Михаила Павловца о поэтических трибьют-альбомах, которыми в последнее время увлекаются российские поп-музыканты.

Искренне Ваши,

Семь Сорок