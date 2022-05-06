Витязи с агитснарядами

Доброе утро!

По подсчетам “Медиазоны”, в марте 2022 года доля секретных указов Путина стала рекордной за последние 20 лет – засекречиваются обычно указы о кадровых перестановках в силовых структурах и награждения погибших. Главное из незасекреченного вот:

Главнокомандующий ВСУ заявил о контрнаступлении на изюмском и харьковском направлениях, в Луганской и Донецкой областях продолжаются тяжелые бои.

Первый замглавы администрации Путина Кириенко открыл в Мариуполе памятник бабушке с красным флагом, назвав ее “бабушкой для всей России”.

Украинские журналисты назвали имя этой бабушки – Анна Ивановна Иванова. Сейчас она находится в больнице Харькове и российским военным больше не рада.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук анонсировала совместную с ООН и Красным Крестом эвакуацию из Мариуполя. Бои на “Азовстали” продолжаются.

Путин извинился перед премьером Израиля за антисемитские высказывания Лаврова.

Военные сводки

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о начале контрнаступления на изюмском и харьковском направлениях. В вечерней сводке Генштаба Украины говорится о неудачных попытках россиян улучшить свои позиции в Харьковской области и об ожесточенных боях в Донецкой и Луганской областях: российские войска вплотную подошли к Северодонецку, постоянно обстреливается Лисичанск – в городе нарушено водоснабжение и сутки не было света. В Донецкой области в результате авиа- и ракетного обстрела Краматорска в ночь на четверг пострадали не менее 25 мирных жителей; о жертвах удара по коксохимзаводу в Авдеевке здесь рассказывает бывший директор предприятия Муса Магомедов. Вот монолог 18-летнего Вячеслава из села Верхнеторецкое Донецкой области – его мать убило снарядом прямо у него на глазах, теперь он единственный опекун четверых своих младших братьев и сестер.

Вот истории раненых, которых привозят во Львов из Донецкой и Луганской областей – но также из Николаева и Николаевской области. В ночь на четверг жилые районы Николаева обстреливали из “Градов”, на южной границе области бои идут непрерывно.

The New York Times пишет со ссылками на анонимные источники, что Украина наносит удары по российским командным пунктам, опираясь в том числе и на американские разведданные. В Совете национальной безопасности США эту публикацию назвали безответственной, но за ней последовали новые – о том, что нанести точный удар по крейсеру “Москва” Украине тоже помог Пентагон.

Глава Белгородской области России вновь заявил об обстрелах приграничных деревень со стороны Украины, есть фотографии. Росавиация опять продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России.

Бабушка с флагом Победы

В четверг первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко и глава “Единой России” Андрей Турчак открыли в Мариуполе памятник “украинской бабушке, которая вышла к российским солдатам со знаменем Победы”. Кириенко называл эту бабушку “живым символом преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом”, “бабушкой для всей России”. Кириенко пожалел, что не знает ее имени, а то бы он обязательно в ноги ей поклонился.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил специально для Кириенко, что бабушку зовут Анна Ивановна Иванова и что в ноги ей кланяться не надо – как минимум не раньше, чем будет восстановлен ее дом, пострадавший от российских снарядов. Сейчас Анна Ивановна находится в больнице в Харькове и говорит: "Паршиво, что Россия пошла на нас войной".

Это, конечно же, не помешает российским властям установить еще сотни памятников Анне Ивановне, тем более что они уже готовы: вот любопытный разговор с автором деревянной скульптуры, которая будет стоять в Воронеже (скульптор толкует бабушкин выход с советским флагом как отказ от ценностей общества потребления в пользу духовно-исторических корней). Российская госпропаганда так глубоко не копает – по данным источников “Медузы”, она переориентируется на представление войны в Украине как продолжения Великой Отечественной, превращения ее в “ролевую игру в наших и немцев”, а на параде 9 мая могут даже устроить телемост с Мариуполем.

Если, конечно, не помешают бои, которые, по утверждению украинских военных, идут на заводе “Азовсталь”. При этом в бомбоубежищах предприятия по-прежнему остается много гражданских лиц и раненых. Это подтверждает и Татьяна Троцак, эвакуированная с завода 1 мая. Мирные жители остаются и в самом городе – вот монолог Сергея, который хотел бы уехать к брату в Западную Украину. Возможно, ему удастся это сделать: вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила на сегодня эвакуацию из города. В ООН подтвердили, что колонна автобусов должна прибыть в Мариуполь сегодня утром.

Вот новые фотографии войны.

Агитснаряды, гибель, плен

В городках и поселках под Киевом украинские волонтеры собирают брошенных домашних животных – чтобы накормить, вылечить и пристроить в новый дом. Но агентство Reuters в большом расследовании (англ.) напоминает о зверствах, которые российские военные творили здесь чуть больше месяца назад. На основании рассказов очевидцев, потерянных документов, постов в соцсетях и даже брошенного любовного письма, журналисты установили, что в Буче действовали специальное подразделение Росгвардии "Витязь", 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова и три подразделения из Чечни.

Чеченский след неожиданно обнаружился и под Черниговом – там российская армия выпустила агитснаряд с листовками времен второй чеченской войны. Комментаторы связывают появление такого “оружия” с халатностью, царящей в российской армии. По данным издания “Проект”, российским медиа запретили цитировать воинственные высказывания Рамзана Кадырова без согласований с руководством изданий. В Чечне это назвали “фейком”, то есть, по сути, подтвердили.

Журналисты Север.Реалий нашли еще одного срочника, погибшего в Украине в первый день войны. Формально 20-летний Павел Позанен из Ленобласти был контрактником, но еще до войны он жаловался родителям, что контракт кто-то подписал за него, потому что сам он этого не делал. Внезапная болезнь не дала отцу погибшего вести полноценную борьбу с российскими военными властями. Виновными в гибели сына он считает российских офицеров, а не украинскую армию.

О моральном состоянии российских военнопленных, находящихся в Украине, здесь рассказывает Владимир Злотин, снимающий с ними длинные видеоинтервью, которые могут посмотреть их родственники. По словам Злотина, с находящимися в России украинскими военнопленными никто подобных разговоров не ведет – есть только попытки снять их в пропагандистских роликах.

Но в России находятся не только военнопленные – Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила в Совбезе ООН, что ее офис задокументировал 180 случаев безосновательных задержаний и насильственных похищений в оккупированных областях Украины и восемь похищений на подконтрольных Киеву территориях.

В Испании задержан, а потом отпущен под подписку о невыезде украинский блогер Анатолий Шарий. В Украине его обвиняют в госизмене, здесь объясняется за что.

Дипломатия

Президент Украины Владимир Зеленский провел 45-минутный телефонный разговор с президентом Германии, по итогам которого стороны договорились “оставить прошлое позади”. Вероятно, Зеленский объяснялся по поводу своего нежелания принять Штайнмайера в Киеве и не совсем дипломатичных высказываний посла Украины в ФРГ.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с израильским премьером Нафтали Беннетом извинился за слова главы российского МИД о том, что у Гитлера были еврейские корни, а самые ярые антисемиты – евреи. Об этом сообщила канцелярия Беннета – Кремль молчит.

Александр Лукашенко сказал в интервью агентству AP, что путинская “спецоперация” в Украине, на его взгляд, подзатянулась, а он лично в конфронтации с Западом не заинтересован.

МИД Казахстана запустил процесс присвоения телеведущему Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата за видео, в котором он обещает, что с Казахстаном будет то же, что и с Украиной, если казахи будут рыпаться. Это, впрочем, не помешало казахским властям депортировать беженку из Украины, репостнувшую (а потом удалившую) анонс акции в поддержку Украины, выйти на которую призывал главный враг казахских властей, живущий за границей оппозиционер Мухтар Аблязов.

Сплошная дискредитация

В Москве полиция начала проверку в отношении главреда проекта по разоблачению фейков “Проверено” Ильи Бера. Бер говорит, что “морально готов” к административному или уголовному делу.

В Пскове по статье о “дискредитации” российской армии на 30 тысяч рублей оштрафован местный муниципальный депутат – за репост видео с акцией Марины Овсянниковой на Первом канале.

В Москве по той же статье задержан муниципальный депутат Геннадий Трунтаев из Тимирязевского района. Ранее уголовное дело о “дискредитации” возбудили в отношении муниципальных депутатов Красносельского района Алексея Горинова и Елены Котеночкиной. Дело в отношении Горинова, отправленного в СИЗО на два месяца, уже расследовано (на это ушло пять дней). Котеночкина находится за границей и объявлена в розыск.

В Свердловской области мать‑одиночку оштрафовали на 180 тысяч рублей по шести протоколам о “дискредитации армии”.

В Петербурге по уголовному делу о “дискредитации” прошли обыски у пяти активистов движения "Мирное сопротивление". Административные протоколы по этой статье в их отношении уже составляли, но суда еще не было.

Петербургскую художницу Сашу Скочиленко, арестованную по уголовному делу о “дискредитации”, травят сокамерницы в СИЗО.

При этом суд в Петербурге не нашел “дискредитации” российской армии в плакатах “Иконы МИРоточат” и “И ты Попробуй” и прекратил дело. Это уже второй такой случай в городе.

На этом фоне триединое СК, ФСБ и МВД отчиталось о поимке семерых “неонацистов” в Ростовской области. Им вменяют осквернение Вечного огня и создание “праворадикальных граффити”.

Россия на мировой арене

Великобритания ввела санкции против российской металлургической компании Evraz и лишила Московскую биржу статуса “признанной”. ЕС, по слухам, собирается ввести санкции против любимой гимнастки Путина Алины Кабаевой.

В Сан-Тропе арестована вилла олигарха Фридмана, на Фиджи конфискована яхта Сулеймана Керимова.

Богатые россияне скупают недвижимость в Дубае: Россия поднялась в рейтинге активных инвесторов ОАЭ с седьмого места на пятое.

Около четверти действующих сотрудников “Яндекса” находятся за границей – компания раскололась в связи с войной в Украине, хотя трещины пошли раньше: как выясняется из расследования “Медузы”, новости на главной странице цензурировались по меньшей мере с 2019 года под давлением администрации президента.

Все остальное

Референдум по внесению изменений в конституцию Казахстана назначен на 5 июня. Основной закон будет деелбасызирован, то есть упоминания о Назарбаеве и его особом статусе оттуда уберут.

Внутренним войскам Беларуси разрешат применять боевую технику для разгона демонстраций.

Двое мужчин напали на прохожих в парке города Элад во время празднования Дня независимости Израиля. Три человека погибли, не менее четырех ранены.

Президент США назначил нового пресс-секретаря Белого дома, им стала Карин Жан-Пьер – первая темнокожая женщина и открытая лесбиянка на этом посту. Джен Псаки уходит работать ведущей на телеканал MSNBC.

Шесть ссылок

Военное. Интервью с Павлом Фельдблюмом – раньше он был главой еврейской общины в Москве, а теперь вступил в украинскую тероборону. Или рассказ о жителях Петербурга и Нарвы, которые помогают украинским беженцам перебраться в Европу.

Интервью с Павлом Фельдблюмом – раньше он был главой еврейской общины в Москве, а теперь вступил в украинскую тероборону. Или рассказ о жителях Петербурга и Нарвы, которые помогают украинским беженцам перебраться в Европу. Советолюбы. Беседа с искусствоведом Радой Ландарь об американском художнике Рокуэлле Кенте (1882–1971) и его советской карьере. Или эссе Елены Головачевой о Бертольде Брехте и невыученных его театром уроках войны.

Беседа с искусствоведом Радой Ландарь об американском художнике Рокуэлле Кенте (1882–1971) и его советской карьере. Или эссе Елены Головачевой о Бертольде Брехте и невыученных его театром уроках войны. Кино. Беседа с киноведом Николаем Изволовым о реконструкциях утраченных фильмов, реставрации имеющихся и до сих пор не написанной теории кино. Или рассказ о фильме украинского режиссера Валентина Васяновича “Атлантида” (2019) – в нем показаны события на Донбассе 2025 года после российско-украинской войны, в которой победила Украина.

Искренне Ваши,

Семь Сорок