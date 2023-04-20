ПВО сбила НЛО

Доброе утро!

Путин поручил вице-премьеру Голиковой, чтобы та договорилась с российскими детьми, назвавшими свою организацию “Движение первых”, о возвращении к старой доброй пионерии. "Как было, так и есть, от этого никуда не деться", – пояснил Путин. Новости, тем не менее, имеются:

Вечером небо над Киевом озарила яркая вспышка. Было предположение, что это упал спутник NASA, но NASA опровергло. Возможно, это был метеорит.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине; Южная Корея допустила поставки оружия Киеву в случае новых ударов России по гражданским объектам.

В Нижегородской области вернувшийся из Украины военный зарезал жену на глазах малолетних сыновей.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Илье Яшину по делу о “фейках”. Яшин выступил с дерзкой речью по видеосвязи.

Московскую пенсионерку оштрафовали на 40 тысяч рублей за слова о том, что Зеленский – “остроумный молодой человек” (“дискредитация” российской армии).

По данным международного журналистского расследования, десятки российских кораблей ведут разведку на инфраструктурных объектах Северной Европы.

Израиль отменяет процедуру экстренной репатриации для граждан России и Беларуси.

Военные сводки

В среду вечером в небе над Киевом наблюдалась загадочная яркая вспышка. Сначала ее объяснили работой ПВО, потом сообщили, что это упал спутник NASA, а когда выяснилось, что это был не он, заговорили о метеорите или прилете НЛО – последнее породило бурный поток мемов. Часть из них увязывали вспышку с новостями о прибытии в Украину двух американских установок Patriot и еще одного комплекса Iris-T – новейшей системы ПВО немецкого производства (ПВО, мол, сбила НЛО).

Незадолго до предполагаемого визита инопланетян в Киев украинские агентства сообщили о новой атаке иранских дронов-камикадзе на Днепр и Днепропетровскую область. В пригороде Днепра тушили пожар. Воздушная тревога объявлялась также в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Сутками ранее атаке “Шахедов” подверглась Одесская область: 10 из 12 дронов были сбиты, долетевшие разрушили санаторий в области.

Глава Харьковской области сообщил о гибели двух человек в результате российского авиаудара по Волчанску – он был нанесен в ночь на среду. Почти полностью разрушен местный рынок, повреждения получили жилые дома. В среду в Славянске хоронили жертв ракетного удара, нанесенного российской армией в минувшую пятницу – вот репортаж с места.

В боях под Бахмутом погиб бывший депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна. Вот новый репортаж с фронта: украинские артиллеристы рассказывают о своей трофейной установке “Торнадо”, захваченной у россиян в Николаевской области, и хвастаются своим аккордеоном.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн – в него войдут в основном боеприпасы. Financial Times сообщает со ссылкой на свои источники, что основной темой совещания союзников Украины на военной базе Рамштайн в эту пятницу будут боеприпасы для украинской ПВО (они действительно кончаются). Reuters пишет со ссылкой на президента Южной Кореи, что Сеул может начать поставки оружия Украине в случае крупномасштабного удара по ее гражданскому населению (Песков выразил сожаление).

Президент Украины съездил к пограничникам в Волынскую область на границе с Беларусью и Польшей, чтобы поблагодарить их за службу.

Война, вид из России

Куда именно ездил президент России, когда объявил о посещении штаба российской армии в Херсонской области, здесь объясняет журналист крымского Центра журналистских расследований Никита Панасенко: это была база отдыха “Бригантина” в селе Счастливцево на Арабатской стрелке. Это совсем недалеко от административной границы Херсонской области с Крымом, и HIMARS туда действительно не достреливают.

В Тульской области, куда HIMARS уж точно не достреливают, упал беспилотник без опознавательных знаков. Предположительно, он летел на Первомайскую ТЭЦ и был приземлен с помощью РЭБ. Из опасений подобных прилетов во всех городах Краснодарского края, кроме Новороссийска, отменили парады Победы.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил журналистам, что в весенний призыв (то есть сейчас) электронные повестки будут рассылаться исключительно в тестовом режиме, юридической силы они якобы иметь не будут. Имеет ли смысл верить Картаполову, не очень понятно: неделю назад он делал не соответствующие действительности заявления о поправках, узаконивших эти самые электронные повестки. О том, как работает московская система распознавания лиц, с помощью которой власти собираются искать призывников, здесь рассказывает юрист "ОВД-Инфо" Мария Немова (спойлер: работает очень эффективно).

Параллельно с весенним призывом Минобороны России развернуло беспрецедентную рекламную кампанию службы по контракту: на войну зазывают в соцсетях, в подъездах, метро и школах. В официальном телеграм-канале Минобороны появился рекламный ролик со слоганом “Ты же мужик”, на “Матч ТВ” показывают романтическое видео с военным автомобилем, едущим по пересеченной местности.

Наряду с пряником используется и кнут:

Контрактник из Ингушетии, в марте прошлого года стрелявший в командира в Украине, приговорен к 10 годам лишения свободы (командир выжил, но с большими потерями для здоровья). Стрелявший мстил за гибель своего брата, тоже контрактника, виновником которой считал командира.

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам лишения свободы за неявку на службу.

У вернувшихся с войны мирная жизнь складывается далеко не всегда:

В подмосковной Балашихе найдены тела выбросившейся из окна женщины и ее трехлетней дочери. Год назад они приехали в Подмосковье из Луганской области.

В Нижегородской области приехавший с фронта военнослужащий зарезал жену на глазах у малолетних сыновей. Родственники отказались забрать детей, мальчиков 6 и 7 лет, скорее всего, отправят в детдом.

Продолжение истории с признаниями бывших заключенных, рассказавших проекту Gulagu.net о военных преступлениях, совершаемых вагнеровцами в Украине, читайте здесь: пригожинские структуры публикуют пост за постом с опровержениями рассказанного зеками, а сами зеки жалуются основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину на непрерывно поступающие угрозы.

Предатели и диверсанты с обеих сторон

Суд в Украине приговорил к девяти годам лишения свободы жительницу поселка Шевченково Купянского района Харьковской области по делу о коллаборационизме: она добровольно заняла должность в оккупационной администрации.

В Украине передано в суд дело в отношении двух бывших сотрудников СБУ в Крыму: они перешли на сторону России, стали работать в ФСБ и занимались кибератаками на украинские объекты критической инфраструктуры.

ФСБ сообщила о задержании в Керчи гражданина России и Украины, "готовившего диверсию на объекте энергосистемы". Называется только год рождения этого человека – 1971. Он арестован.

ФСБ провела обыски в отделениях полиции в центре Москвы. Их сотрудников подозревают в “пробиве” данных о “силовиках, судьях и прочих спецсубъектов” в интересах граждан Украины. Несколько полицейских задержаны, два начальника написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Несколько российских политологов-пропагандистов и “военкоров” получили по почте посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова. После убийства их коллеги Владлена Татарского посредством бюста Татарского они с недоверием относятся к скульптурным изделиям.

Российские судебные хроники

Мосгорсуд оставил в силе приговор политику Илье Яшину. Его осудили на 8,5 лет колонии по делу о “фейках” про российскую армию. Яшин выступил с речью (текст), в которой назвал Путина военным преступником и допустил, что в итоге уступит ему свое место в тюрьме. Когда судья пытался прервать Яшина, он спросил: “Ну и что вы мне сделаете? В тюрьму посадите?”

В другом суде по видеосвязи беседовали Алексей Навальный и бывшая глава его штаба в Уфе Лилия Чанышева – вот видео с субтитрами. Чанышева выразила беспокойство состоянием здоровья Навального, на что тот бодро ответил, что о нем думать не надо – надо думать о себе и о прекрасной России будущего, “которой мы добьемся”. Навальный давал показания по делу Чанышевой о создании “экстремистского сообщества” (ей грозит до 18 лет тюрьмы). Вот интервью, которое она дала из СИЗО проекту Idel.Реалии. В завершении беседы Навальный сказал: “Когда я сел, я тоже понял смысл известной поговорки, что люди везде живут” – в Сибири, в СИЗО и в ШИЗО.

Комиссия по делам несовершеннолетних отозвала иск об ограничении прав родителей Маши Москалевой (их устраивает, что она живет с матерью), однако адвокаты уже неделю не могут найти Алексея: после объявления о том, что его экстрадировали из Беларуси ни в одном из российских СИЗО, куда они обращались, он не появился.

Прокурор запросил девять лет колонии для сотрудника главного управления МВД по Москве Сергея Клокова (Веделя) по делу о "фейках" о российской армии из-за частного телефонного разговора. Публичность распространения “фейков” в частном разговоре обвинение объяснило тем, что телефон прослушивался, поэтому “фейки” передавались не только собеседнику Клокова, но и тому, кто слушал беседу. При этом разрешения на прослушку телефона у следствия не было. Вот речь адвоката Даниила Бермана в суде.

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма за посты о "военкоре"-пропагандисте Татарском. Ширшиков сопровождал в поездке по Уралу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гешкович сидит в “Лефортове” по обвинению в шпионаже – вот беседа с его адвокатом, а вот большой разговор с его коллегой, американским журналистом Джошуа Яффой (он объясняет, почему писать о России для западных медиа по-прежнему очень важно).

Адвокат Вадим Прохоров, защищавший Навального, Яшина и Кара-Мурзу, уехал из России из-за угрозы уголовного преследования.

Суд в Москве оштрафовал на 40 тысяч рублей 70-летнюю пенсионерку, заметившую в частном разговоре, что Владимир Зеленский – “красивый молодой человек с хорошим чувством юмора”. Разговор происходил в санатории в Нальчике, и в течение дня на нее поступило сразу три доноса в полицию. Положительная оценка внешности и чувства юмора Зеленского была квалифицирована как “дискредитация” российской армии.

В отношении Александра Невзорова возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении “граждан России и Беларуси, военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, представителей органов государственной власти страны, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений". То, что Невзоров – мизантроп, известно давно, но чтоб настолько!

Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину – тот прославился доносами на известных актеров, певцов и прочих “работников сценических искусств”.

У активистов в пяти российских регионах прошли обыски по делу брата националиста Александра Поткина. В отношении этого брата (его зовут Владимир Басманов) возбудили три уголовных дела: о создании экстремистской организации, возбуждении ненависти и оправдании терроризма. Сам он уехал из России в 2010 году.

В Москве по делу о хищении 200 млн рублей задержали бывшую замминистра культуры России Ольгу Ярилову.

Прочее российское

Роскомнадзор утвердил критерии так называемой пропаганды ЛГБТ: формирование положительной оценки состоящих в ЛГБТ-отношениях, создание “искаженного представления” о равноценности таких отношений с “традиционными”, “оправдание” отказа от “традиционных” в пользу ЛГБТ, возбуждение интереса к “нетрадиционным” и “обоснование преимущества” “нетрадиционных”. Здесь объясняется, почему крамольной придется считать теперь даже советскую новогоднюю открытку с двумя красногрудыми снегирями. Больший театр, ознакомившись с критериями, объявил, что балет “Нуреев” режиссера Серебренникова снят с репертуара (не понятно только, из-за Нуреева или из-за Серебренникова).

В новой редакции учебника “Окружающий мир” для четвертого класса издательства “Просвещение” убрали несколько упоминаний Киева в параграфах, касающихся истории Киевской Руси. Например, в старом издании говорилось, что “Повесть временных лет” написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в новой версии Нестор назван просто монахом, без уточнения обители.

На художественном салоне “Арт-Пермь” отцензурировали два объекта, якобы оскорбляющие чувства верующих (буддистов и христиан). Донос поступил от имени общественного движения "Зов народа".

Отдельные истории:

Бывший инженер оборонного предприятия в Оренбурге рассказывает, как сбежал от ФСБ в Европу (лесом и болотами перешел белорусско-литовскую границу) и как его Европа приняла.

Рассказ о новосибирском физике Игоре Просанове, который отказывается стирать надпись “Путин капут” с заднего стекла своих Жигулей, несмотря на нападения, порчу машины, приводы в полицию, давление на работе и ласковые (пока) просьбы людей в штатском.

Беседа с координатором проектов "Беллоны" Ксенией Вахрушевой о том, как статус "нежелательной организации" повлияет на работу фонда.

Бег

Израиль отменил процедуру экстренной репатриации для россиян и белорусов (но не для украинцев). Теперь гражданство будут давать только тем, кто прошел процедуру проверки в посольстве Израиля в стране исхода.

Почему власти Аргентины пытаются остановить миграционный поток из России, здесь объясняет адвокат Лилиана Борисюк, много консультирующая мигрантов.

Задержанный в ереванском аэропорту российский активист Никита Каменский, против которого в России возбуждено уголовное дело о вандализме, покинул Армению. После задержания 28 февраля он находился под подпиской о невыезде, решался вопрос о его экстрадиции в Россию.

В МВД Беларуси неожиданно заявили, что 30% белорусов, объявленных в розыск, скрываются в России.

Российского публициста и соавтора фильма "Голод" Александра Архангельского не пустили в Грузию. В аэропорту его долго расспрашивали об Абхазии: у Архангельского была статья, написанная незадолго до российского вторжения 2008 года, в которой он констатировал, что Абхазия и Южная Осетия “уже сложились как полугосударства”. Руки Москвы Архангельский в своей депортации не заметил.

Вот истории россиян, которые из-за войны уехали за границу, но вернулись. У каждого своя причина.

Международное эхо войны

В Северном и Балтийском морях ходят с отключенными датчиками десятки российских якобы исследовательских судов, которые собирают данные об инфраструктурных объектах северных стран. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Когда журналисты подплыли к одному из таких исследовательских судов, “Адмиралу Владимирскому”, они обнаружили на борту человека в балаклаве и бронежилете с автоматом наперевес.

Британское правительственное агентство по кибербезопасности выступило с предупреждением о нарастающей угрозе для критической инфраструктуры стран Запада со стороны хакеров, симпатизирующих России и ее войне против Украины.

В Италии возбуждено дисциплинарное дело против судей апелляционного суда Милана, отправивших сына губернатора Красноярского края Артема Усса под домашний арест, из-под которого он благополучно сбежал с помощью российских спецслужб.

Болгария ввела временный запрет на импорт украинского зерна (транзита это не касается). Евросоюз готовит централизованные ограничения на импорт продовольствия из Украины, чтобы прекратить односторонние запреты. Почему украинское зерно вызвало напряжение на европейских рынках, здесь объясняет директор Союза мукомолов Украины Родион Рыбчинский.

Украина отзывает посла из Беларуси для консультаций после встречи Лукашенко с главой так называемой “ДНР” Денисом Пушилиным.

По следам неудавшегося визита главы Татарстана в Гагаузию Молдова высылает сотрудника посольства России и отзывает спецпропуска в аэропорт еще у двух российских дипломатов.

Зачем европейские лидеры один за другим ездят в Китай и как это связано с российским вторжением в Украину, здесь объясняет китаист Алексей Чигадаев.

Вокруг света

В Варшаве в годовщину 80-летия восстания в Варшавском гетто президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память жертв нацистских преступлений и попросил прощения от имени Германии. В торжествах принимали участие президенты Польши и Израиля. Без упоминания текущей войны не обошлось. "Никогда больше – это значит, что в Европе никогда не должно быть преступной наступательной войны, подобной войне России против Украины", – заявил Штайнмайер.

В Иране в 2022 году казнили 582 человека, в том числе 16 женщин и трех подростков.

В столице Судана Хартуме не прекращаются обстрелы. Жители пытаются самостоятельно выбраться из пятимиллионного города, в котором кончаются еда, вода и лекарства.

Шесть ссылок

Война. Интервью с историком и литературоведом Андреем Зориным о культе войны как российском общественном консенсусе. Или фрагмент из книги Владислава Аксенова “Война патриотизмов: Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи” (изд-во “НЛО”), посвященный настроениям людей и публичным акциям в России накануне и после начала Первой мировой войны.

Интервью с историком и литературоведом Андреем Зориным о культе войны как российском общественном консенсусе. Или фрагмент из книги Владислава Аксенова “Война патриотизмов: Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи” (изд-во “НЛО”), посвященный настроениям людей и публичным акциям в России накануне и после начала Первой мировой войны. Кино. Беседа с создателем “Артдокфеста” Виталием Манским о том, как снимать независимое кино в условиях военной цензуры и почему важно вытаскивать родившихся при Путине миллениалов из состояния "комфортного разложения". Или разговор с петербургскими документалистами Анастасией Шубиной и Тимофеем Глининым о работе над фильмом "Пиблокто" о жизни чукчей и эскимосов, премьера которого состоялась на фестивале Cinéma du Réel в Париже.

Беседа с создателем “Артдокфеста” Виталием Манским о том, как снимать независимое кино в условиях военной цензуры и почему важно вытаскивать родившихся при Путине миллениалов из состояния "комфортного разложения". Или разговор с петербургскими документалистами Анастасией Шубиной и Тимофеем Глининым о работе над фильмом "Пиблокто" о жизни чукчей и эскимосов, премьера которого состоялась на фестивале Cinéma du Réel в Париже. Кладбищенское. Статья литературоведа А.Ф. Белоусова, посвященная стихотворению К. Случевского “На кладбище” и русской кладбищенской поэзии в целом. Или рассказ о том, как могилы знаменитостей превращаются в объекты паломничества для фанатов, создающих особые традиции поминовения.

Искренне Ваши,

Семь Сорок