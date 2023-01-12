Всё хреново по требованию законодательства

Доброе утро!

В российских регионах началась подготовка к президентским выборам 2024 года. Как сообщает “Верстка”, местные власти за год должны сгладить наиболее острые социальные проблемы, чтобы граждане в пятый раз удовлетворенно проголосовали за Путина. В свете последних новостей столь длинному горизонту планирования можно только позавидовать:

Пригожин продолжает настаивать, что Соледар находится под полным контролем ЧВК Вагнера. Украинские военные говорят, что бои продолжаются.

Шойгу назначил главу Генштаба ВС РФ Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в Украине, а Суровикина – его замом.

Президент Польши на встрече с Зеленским во Львове пообещал Украине роту танков Leopard.

Навального отказываются класть в медсанчасть, потому что он там “только больше заболеет”.

Минобрнауки России подготовило проект приказа о льготном поступлении в вузы для детей мобилизованных, Минцифры продолжает изобретать способы возвращения айтишников в Россию.

В Беларуси на базе частного охранного агентства создается своя ЧВК.

Военные сводки

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает настаивать, что его бойцы полностью овладели Соледаром, проникли в соляные шахты и убили 500 украинских военных. Российское Минобороны при этом сообщает лишь о блокировке Соледара с севера и юга, а генштаб ВСУ, президент Украины и украинские военные на местах утверждают, что бои продолжаются, но ситуация для украинской армии радикально ухудшилась. Находящийся в Соледаре украинский боец в интервью CNN назвал ситуацию критической. Вот подборка новых видео с бахмутско-соледарского участка фронта, а вот содержательное интервью с ветераном ВСУ Евгением Диким: он считает причину столь ожесточенных боев за Бахмут и Соледар чисто политической с обеих сторон и подробно описывает тактику “русской трехслойки” (две волны “зомбаков”, за которыми следуют “дяди”). По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, русские “гибнут тысячами” под Соледаром и Бахмутом, хотя очевидно, что тяжелые потери несут обе стороны – достаточно посмотреть на спутниковые снимки того, что осталось от Соледара. Пока Соледар не сдан полностью, Бахмуту мало что угрожает, а Институт изучения войны считает, что и после его падения россияне не смогут взять Бахмут из-за нехватки боеприпасов и дезорганизации.

Отдельный спор вызвала фотография, на которой Пригожин со своими боевиками стоит в пещере, которую его пресс-служба называет соляными шахтами Соледара. Что представляют собой эти шахты, рассказано тут. Представители украинского командования заявили, что на фотографии – какие-то другие донецкие пещеры, но не шахты “Артемсоли”; то же самое говорят и главный геолог "Артемсоли" Виктория Скрипник, и представитель Донецкой обладминистрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.

Еще одна неприятная для Пригожина новость: Путин назначил новым командующим российского вторжения в Украину главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а ранее командовавшего “спецоперацией” Суровикина сделал его замом. Перестановки произведены для “повышения уровня руководства спецоперацией”. Совсем недавно Пригожин обзывал Герасимова нехорошими словами. Здесь всё это “соцсоревнование” между ЧВК и Миноброны комментирует журналист Денис Коротков, который занимается “оркестром” с момента его появления.

Белорусская оппозиция в изгнании утверждает, что в Беларуси на базе одного из частных охранных агентств создается аналог пригожинской частной военной структуры (в существование аналога самого Пригожина верится, правда, с трудом).

Под Бахмутом ранения получили двое польских волонтеров, ранее под Соледаром пропали двое британских волонтеров. Вагнеровцы утверждают, что обнаружили тело одного из них, а близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone еще и обвинил погибшего наемничестве. Журналистам Русской службы “Би-би-си” удалось поговорить с родственниками и знакомыми российских военных, погибших и выживших при ударе ВСУ по ПТУ в Макеевке Донецкой области: они убеждены, что погибших больше, чем официально признанных 89, и жалуются, что им “закрывают рты”.

В ночь на четверг российская армия вновь обстреляла Запорожье. По сообщениям местных властей, возник пожар на некоем “объекте инфраструктуры”.

Оружие

По данным Foreign Policy, с ноября прошлого года Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы – они особенно эффективны при уничтожении бронетехники, хотя и запрещены международной конвенцией, к которой ни Россия, ни Украина, ни Турция не присоединялись. Анкара пыталась скрыть эти поставки, чтобы не утратить роли посредника между Москвой и Киевом (накануне, например, в Турции встречались российская и украинский омбудсмены).

Президент Украины встретился во Львове с президентами Польши и Литвы. На совместной пресс-конференции Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Украине роту танков Leopard. Дуда, правда, забыл упомянуть, что для этого требуется разрешение страны-производителя, то есть Германии, а она его пока не дала и, как пишет издание Politico, не даст, пока передавать тяжелое наступательное вооружение Киеву не начнет Вашингтон.

Канада обещает купить у США и передать Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS – систему противовоздушной обороны средней дальности.

Но бывает и нематериальное оружие: милосердие и страх. Вот рассказ о “юрте несокрушимости”, установленной в Буче украинскими волонтерами казахского происхождения на средства казахских бизнесменов, а вот воспоминания жительницы Херсона о российской оккупации, во время которой она поняла, почему россияне не протестуют против войны.

Война, вид из России

Пресс-секретарь Путина Песков отрицает, что в России уже ввели или скоро введут запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста, зато глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во всеуслышание объявил, что ближайший весенний призыв будет проходить уже в расширенном возрастном формате: заберут всех с 18 до 30 лет. Уехать, если верить Пескову, пока еще можно.

Минобрнауки разработало проект приказа о льготном поступлении в вузы для детей мобилизованных и добровольцев: для них будет выделена десятипроцентная квота и предусмотрены дополнительные льготы (например, засекречивание имен в списках). Минцифры продолжает придумывать, как заманить назад в Россию уехавших от войны и мобилизации IT-специалистов: последняя светлая идея состоит в том, чтобы оплачивать им билет на родину из средств бюджета и “гарантировать” бронь от призыва. Только как ее гарантируешь?

О том, как живется родственникам пропавших без вести российских солдат, читайте тут; как живут многодетные семьи без мобилизованных отцов, рассказано здесь.

В поселке Магдагачи Амурской области кто-то поджег военкомат – сгорела стоявшая на окне “аппаратура”. Суд в Подмосковье приговорил к 5,5 годам колонии мобилизованного, обругавшего и толкнувшего офицера в учебном центре в парке “Патриот”. Приговор уже обжалован, мобилизованный вину не признает.

Репрессии против всего антивоенного тоже не прекращаются:

Первоуральский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей преподавателя колледжа Артема Изганина по делу о “дискредитации” российской армии за публикацию в ВК фотографии в вышиванке в день вторжения России в Украину.

Суд в Архангельске оштрафовал на 130 тысяч рублей защитницу Шиеса Юлию Чапурину по уголовному делу о повторной “дискредитации” армии. За что конкретно – не известно.

Суд приговорил к 8 месяцам ограничения свободы двух москвичей, расписавших антивоенными лозунгами трансформаторную будку (“вандализме по мотивам политической ненависти”). Материальный ущерб, нанесенный будке надписями, они возместили.

Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона на 70 тысяч рублей за антивоенную песню “Ойда” (призывы к сепаратизму, содержащиеся в словах “Ингрия будет свободной”).

Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена и филантропа Бориса Зимина – формально по делу о мошенничестве, по сути – за поддержку Навального, свободной прессы и прочее просветительство.

Прочее российское

Алексей Навальный рассказал в суде, что руководство колонии отказывает ему в переводе в медсанчасть, потому что он там “еще больше заразится”. Адвокаты говорят, что у него уже неделю держится температура и не прекращается кашель. Лежать в кровати он не может, потому что в ШИЗО можно лежать в кровати только ночью. Передаче ему лекарств тоже препятствуют. Юлия Навальная обратилась к сотрудникам колонии с вопросом, люди ли они вообще. Вот интервью с врачами, подписавшими письмо медработников с требованием предоставить Навальному нормальное лечение: в действенность этой петиции они не верят, но молчать тоже не могут.

Cуд в Ростове-на-Дону дал по 13 лет колонии пятерым крымским татарам ("Хизб ут-Тахрир").

В Томске после обыска в квартире задержан помощник депутата гордумы от партии “Яблоко”. За что и по какому делу – не известно.

Экологическое движение "42" из Архангельской области объявило о закрытии из-за присвоенного ему статуса "иностранного агента".

Российское издательство "Альпина Паблишер" вымарало из книги Марка Мэнсона "Всё хреново" половину страницы со сравнением СССР и нацистской Германии. В сноске к засеренной части текста сказано, что это сделано “по требованию законодательства”.

У предполагаемой матери третьей дочери Путина Светланы Кривоногих нашли еще одну просторную квартиру – на углу Свечного и Большой Московской в Петербурге. Она купила эту 130-метровую квартиру в 2004 году, через несколько месяцев после рождения дочери, внешне поразительно напоминающей российского президента.

О том, как замечательно провели за границей новогодние праздники дети и иные родственники высших российских чиновников, увлекательно рассказывает The Insider. Чиновникам рангом пониже за такое приходится извиняться.

Белорусское

Соцсеть "ВКонтакте" по требованию министерства информации Беларуси заблокировала на территории страны страницы и паблики независимых белорусских медиа – нет больше ни “Типичного Борисова”, ни “Доброго Жлобина”.

К российской журналистке и правозащитнице Екатерине Яньшиной, арестованной в Беларуси, шесть дней не пускают адвоката. Яньшину, приехавшую в Беларусь наблюдать за судом по делу правозащитного центра "Вясна", задержали прямо на выходе из этого суда и арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, состоявшем в фотографировании и ведении прямой трансляции.

В Минске задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева. В 2020 году он набрал 1,21% голосов, а потом потребовал пересчета и поддержал Светлану Тихановскую. Что плохого он сделал сейчас, не известно.

Бывшие белорусские политзаключенные и их родные обратились к мировым лидерам, чтобы спасти тех, кто остается в тюрьмах. Призывают не отказываться от переговоров с Лукашенко.

Вокруг света

Владимир Зеленский с подачи Шона Пенна поучаствовал в церемонии вручения Golden Globes. Обещал, что Третьей мировой войны не будет, потому что Украина предотвратит ее на своей земле.

МИД Эстонии требует от России сократить число сотрудников посольства в Таллине.

Страны Запада обсуждают потолок цен на российские нефтепродукты по аналогии с уже введенным нефтяным потолком.

Конституционный суд Казахстана отменил закон “О первом президенте”, гарантировавший Назарбаеву иммунитет от преследования и неприкосновенность его имущества. Чего еще лишится Назарбаев, подробно рассказано тут.

В США из-за сбоя в компьютерной системе были отменены или задержаны более пяти тысяч внутренних авиарейсов.

В Кабуле у здания МИД Афганистана подорвался смертник, погибли по меньшей мере 20 человек.

Здесь рассказывается о людях, приговоренных в Иране к смерти за участие в протестах, а здесь – о пытках, посредством которых из людей выбивают показания.

RIP

Умер первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, ему было 88 лет. Вот краткая политическая биография “Бабая”, как его называли в республике.

Последний король Греции Константин II скончался в Афинах в возрасте 82 лет.

Татьяна Патитц, одна из супермоделей 1990-х, за которыми тогда все почему-то следили, умерла в возрасте 56 лет.

Легендарный британский гитарист и композитор, участник культовой группы Yardbirds и основатель Jeff Beck Group, скончался 10 января на 79 году жизни.

Шесть ссылок

Женщина в тюрьме. Беседа с Георгием Каретниковым – первым ребенком, родившимся в Акмолинском лагере для жен изменников Родины (АЛЖИР). Или рассказ социолога Елены Омельченко и активистки Саши Граф о том, что происходит сегодня в российских женских тюрьмах.

Беседа с Георгием Каретниковым – первым ребенком, родившимся в Акмолинском лагере для жен изменников Родины (АЛЖИР). Или рассказ социолога Елены Омельченко и активистки Саши Граф о том, что происходит сегодня в российских женских тюрьмах. Разговоры с художниками. Первое с начала войны интервью Петра Павленского – о войне, искусстве, власти, домашнем насилии и культуре отмены. Или беседа с индийским режиссером и художником Амаром Канваром о смутной возможности света в полной темноте.

Первое с начала войны интервью Петра Павленского – о войне, искусстве, власти, домашнем насилии и культуре отмены. Или беседа с индийским режиссером и художником Амаром Канваром о смутной возможности света в полной темноте. Биология. Рассказ о симбиозе как основе жизни на Земле. Или фрагмент из книги Венди Уильямс “Язык бабочек: Как воры, коллекционеры и ученые раскрыли секреты самых красивых насекомых в мире” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный тому, как из гусениц на свет появляются бабочки-монархи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок