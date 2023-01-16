Все назначенные объекты поражены

Доброе утро!

Военная прокуратура во Владимирской области потребовала заблокировать главную новостную страницу ООН и главную страницу турецкого информагентства Anadolu. За что станет известно в конце января. Пока же новости такие:

В субботу Россия весь день обстреливала Украину. В Днепре ракета попала в жилой дом, погибли по меньшей мере 30 человек. В городе объявлен траур.

В Белгородской области сержант подорвал гранату, чтобы повысить свой авторитет среди мобилизованных. Три человека погибли, еще 16 пострадали.

“Ангарский маньяк”, убивший больше 80 женщин, сознался еще в двух убийствах и попросился на фронт в Украину.

По данным Gulagu.net, бывший командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев запросил убежище в Норвегии. Он согласен давать показания обо всем, связанном с Пригожиным.

Зеленский ввел санкции против российских медиаперсон, белорусских пропагандистов и нескольких граждан Украины.

Член комитета иранского парламента по национальной безопасности Шахриар Хейдари заявил, что Иран получит на вооружение российские истребители Су-35.

Военные сводки

В субботу Россия целый день обстреливала Украину. Утром ракетным атакам подверглись Киев (там было попадание в объект инфраструктуры), а также Харьковская, Николаевская и Запорожская область. Во многих местах были повреждены жилые дома и машины, возникли пожары. После полудня началась вторая волна обстрелов – в Днепре после попадания ракеты в жилую многоэтажку полностью обрушился подъезд, вот видео, вот фотографии. Завалы разбирали больше суток. По неокончательным данным, погибли 30 человек, 75 ранены; более 40 числятся пропавшими без вести. В городе объявлен трехдневный траур. Вот история Анастасии Швец, которая чудом выжила при этом ударе – ранее на войне погиб ее бойфренд, а родителей, бывших в той же квартире, пока не нашли, кота тоже.

Этот удар был нанесен ракетой X-22, запущенной с дальнего бомбардировщика из Курской области. В субботу вечером советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в эфире у Фейгина, что ракета упала на жилой дом после того, как ее сбила украинская ПВО – это заявление вызвало шквал критики со стороны украинских военных, Арестович извинился и взял свои слова назад, но потом отозвал уже извинения.

В ходе второй волны субботних ракетных обстрелов были повреждены энергообъекты в шести областях Украины. Жертвой удара по Кривому Рогу стал один человек; Харьковская область оказалась полностью обесточенной, в Киеве работала ПВО. Всего было выпущено 38 ракет, ПВО сбила 25 из них. Обломки ракеты снова упали на территории Молдовы. В воскресенье Минобороны России заявило, что цель субботнего удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Новостей с донбасского направления на выходных не было. Анализируя ситуацию вокруг Бахмута и Соледара, эксперты Financial Times пришли к выводу, что “мясорубка” в Бахмуте либо позволит Украине измотать российскую армию, создав возможности для собственного наступления (сценарий “Северодонецк 2.0”), либо окончательно истощит саму Украину. Путин, со своей стороны, усмотрел “положительную динамику” во взятии Соледара наемниками Вагнера и выразил надежду, что они его еще “порадуют”. Что же касается угрозы наступления из Беларуси силами созданной там “ЧВК”, то военный эксперт Сергей Бульба такой сценарий исключает, потому что считает белорусскую частную охранную компанию “ГардСервис” личной армией Лукашенко.

Тем временем Великобритания официально подтвердила передачу Украине танков Challenger 2, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пытается добиться от правительства Германии отправки танков Leopard 2 в Украину. В руководстве Ирана впервые официально подтвердили поставки истребителей Су-35 из России (ранее западная пресса писала, что таким образом Россия расплачивается с Тегераном за поставки дронов).

Война, вид из России

В нескольких районах Москвы разместили комплексы ПВО – в частности, С-400 стоят на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии, еще одна батарея размещена между парками "Сокольники" и "Лосиный остров" вплотную к жилым домам. Военную технику заметили также в Коптеве и в районе Рублево-Успенского шоссе. Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник сообщил о сбитом над городом беспилотнике.

Российский военнослужащий взорвал гранату в воинской части у хутора Тоненькое в Белгородской области, в результате чего сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы и начался пожар. Погибли трое мобилизованных, 16 ранены, еще восемь числятся пропавшими без вести. По версии телеграм-канала Baza, взрыв устроил командир взвода, чтобы “завоевать авторитет перед подчиненными”. Сам он выжил.

Вот беседы с родственниками мобилизованных, один из которых умер от осложнений хронических заболеваний, а другой получил тяжелую контузию с неприятными последствиями. В политические причины случившегося родные вдаваться не хотят, потому что “поиски правды” их “мало интересуют”.

Контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались выполнять приказы командования в Украине и вернулись в пункт постоянной дислокации подразделения в Буйнакске. Это стало известно из материалов административного дела военнослужащего Заура Батырханова, которого уволили со службы. Произошло это, правда, еще в марте, и теперь уже не те времена:

“Ангарский маньяк” Михаил Попков, получивший пожизненный срок за убийство более 80 женщин, признался еще в двух убийствах и заявил в интервью "Вести-Иркутск", что у него есть мечта – попасть на войну в Украину (но только не сейчас, когда холодно, а потом, когда потеплеет). Когда этим интервью заинтересовались другие медиа, оно исчезло с сайта ГТРК “Иркутск” и из паблика в ВК.

По данным Gulagu.net, бывшему командиру ЧВК Вагнера Андрею Медведеву удалось попасть в Норвегию, где он попросил убежище. Ранее Медведев утверждал, что у него есть видео казни наемников в Алчевске Луганской области за отказ воевать.

Искоренение всего антивоенного продолжается:

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил актеров Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из-за регулярных антивоенных высказываний.

Вот беседа с петербургской учительницей финского языка Ольгой Миловидовой, которая вынуждена была уволиться из школы в связи с войной, а вот интервью с учителем истории из Коми Никитой Тушкановым – он дал его в письменном виде из СИЗО (обвинения ему предъявлены сразу по двум статьям – в “оправдании терроризма” и “дискредитации” российской армии, недавно следователь запретил ему жениться, потому что невеста – свидетель по делу).

Рассказ о политической деятельности доцента мехмата МГУ Михаила Лобанова, недавно отсидевшего 15 суток за “неповиновение полиции”, которая избила его в ходе обыска, читайте тут.

Другая война:

В поезде Владикавказ – Москва найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев – он искал тетю-гадалку, пропавшую в Чечне.

ЕСПЧ назначил €609 тысяч компенсации родственникам восьми жителей Дагестана. В 2016 году их расстреляли в Чечне как предполагаемых боевиков. Выплат родственники, однако, не получат, потому что в России принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ.

Вокруг света

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 198 человек, связанных с российской медиасферой. В список попали представители российской эстрады, телевидения и кино (от Андрона Кончаловского до Юрия Лозы), белорусские пропагандисты, а также несколько граждан Украины.

Власти городка Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа не приняли от Москвы деньги на содержание русской части местного коммунального кладбища. Это может привести к захоронению на неоплаченных участках новых умерших, но скорее всего не приведет, потому что за этим следит специальный общественный комитет, который уже начал искать не связанные с Россией источники финансирования.

Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли отставной генерал Петр Павел и миллиардер и бывший премьер Андрей Бабиш. Второй тур пройдет через две недели.

Суд в Бразилии санкционировал расследование против экс-президента Жаира Болсонару. Неделю назад его сторонники пытались устроить мятеж, захватив здания Конгресса, Верховного суда и президентский дворец.

В Иране по обвинению в шпионаже казнили Али-Резу Акбари, занимавшего пост замминистра обороны в 1997–2005 годах. У Акбари есть гражданство Великобритании. После отставки он жил за границей, но в 2019 году его заманили в Иран. Из заключения ему удалось передать аудиозапись, на которой он говорит, что признался в преступлениях, которых не совершал, после 3500 часов допросов и пыток.

О том, как по всему миру функционируют подпольные китайские полицейские участки, занимающиеся в том числе и насильственным возвращением китайцев на родину, читайте тут.

В Непале разбился пассажирский самолет. На борту было 72 человека, все они погибли.

RIP

В Москве на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Здесь о ней рассказывает угадайте кто (правильно, Антон Долин).

В Грузии умер актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

В Венгрии умер философ, эссеист и публицист Гашпар Миклош Тамаш (он же ТГМ). Ему было 74 года.

Шесть ссылок

От распада СССР до “русского мира”. Рассказ о том, как национальные движения в позднесоветском Узбекистане прошли путь от требований разрешить употребление религиозных терминов в литературе к идее о независимости. Или беседа с украинским историком Ларисой Якубовой, исследовательницей идеологии и практик “русского мира”.

Рассказ о том, как национальные движения в позднесоветском Узбекистане прошли путь от требований разрешить употребление религиозных терминов в литературе к идее о независимости. Или беседа с украинским историком Ларисой Якубовой, исследовательницей идеологии и практик “русского мира”. Кино. Отрывок из книги Зары Абдуллаевой, Олега Зинцова и Евгения Гусятинского “Жанр вне себя” (изд-во “Подписные издания”) о приключениях жанров в авторском кино, посвященный метаморфозам сказки. Или история появления нацистского пропагандистского фильма о гибели “Титаника”.

Отрывок из книги Зары Абдуллаевой, Олега Зинцова и Евгения Гусятинского “Жанр вне себя” (изд-во “Подписные издания”) о приключениях жанров в авторском кино, посвященный метаморфозам сказки. Или история появления нацистского пропагандистского фильма о гибели “Титаника”. История климата. Рассказ о вымирании почти всего живого на Земле, случившемся в конце Пермского периода 252 млн лет назад, и его открывателе Александре Чекановском. Или отрывок из книги британского палеобиолога Яна Заласевича “Земля после нас: Что расскажут камни о наследии человека?” (изд-во ЕУ СПб) о причинах, по которым может меняться уровень моря.

Искренне Ваши,

Семь Сорок