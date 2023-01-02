Горит “Альтаир”

Доброе утро!

Директор американского космического агентства NASA обеспокоен возможными претензиями Китая на самые лакомые территории Луны. На фоне таких переживаний российские претензии на часть территории Украины как-то даже меркнут, но все новости именно о них:

В ночь на 2 января Воздушные силы Украины сбили 39 дронов иранского производства. В ночь на 3 января Россия подвергла ракетным ударам Дружковку Донецкой области.

Минобороны России признало гибель 63 военнослужащих при обстреле здания ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Журналисты подтвердили гибель по меньшей мере 500 мобилизованных россиян.

Депутаты Европарламента направили письмо поддержки Алексею Горинову, отбывающему семилетний срок за то, что назвал войну войной.

Служба безопасности Украины подозревает Эльвиру Набиуллину в причастности к финансированию войны из-за введения рубля на аннексированных территориях.

Военные сводки

По данным украинских военно-воздушных сил, в ночь на 2 января системы ПВО сбили 39 дронов-камикадзе иранского производства, два “Орлана-10” и управляемую ракету X-59. В Киеве в результате налета были повреждены объекты энергетики, один человек пострадал. В городе продолжаются аварийные отключения электричества. Фотографии последствий новогодней дроновой атаки смотрите тут.

В ночь на 3 января в нескольких областях Украины вновь объявляли воздушную тревогу. Под российский удар попал город Дружковка в подконтрольной Украине части Донецкой области, известно о двух раненых. После удара загорелось здание ледовой арены “Альтаир” – домашней площадки хоккейного клуба “Донбасс”.

Российские власти сообщали об украинских беспилотниках, сбитых над Брянской и Воронежской областями, а также над аннексированным Севастополем. В Брянской области из-за этого оказался обесточенным поселок в Климовском районе. Украинские власти сообщили об обстреле рынка в Бериславе Херсонской области (пострадали пять человек), российские – двух поселков в Белгородской области (пострадавших нет). По данным местной администрации, из Херсона уехало около 80% от довоенного населения города – оставшихся тоже призывают эвакуироваться, потому что безопасных мест там сейчас нет.

Минобороны России признало гибель 63 военнослужащих в результате удара украинских HIMARS по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке, где были размещены мобилизованные – если верить официальным данным, это крупнейшие единовременные потери с начала войны. Как свидетельствует распространившееся в соцсетях видео, от здания ПТУ просто ничего не осталось. Среди погибших были мобилизованные из Самарской области, это признал губернатор. Родственники оставшихся в живых мобилизованных утверждают с их слов, что погибших значительно больше, российские “военкоры” пишут о нескольких сотнях убитых; утверждается также, что на территории ПТУ находился склад с боеприпасами. Управление стратегических коммуникаций украинской армии писало о 400 убитых и 300 раненых; генштаб украинской армии сообщает об уничтожении 10 единиц техники в результате удара по Макеевке (потери личного состава уточняются).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подвел итоги первых десяти месяцев войны: украинской армии удалось освободить почти половину территории, захваченной Россией с 24 февраля, в настоящее время линия фронта протянулась почти на четыре тысячи километров, активные боевые действия ведутся на участке в полторы тысячи километров.

Как белорусская пропаганда готовит общество к вступлению Беларуси в войну, здесь рассказывает глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.

Война, вид из России

Русской службе “Би-би-си” и “Медиазоне” удалось подтвердить имена 500 российских мобилизованных, погибших на войне в Украине. Реальные потери почти наверняка сильно выше.

Суд в Риге, несмотря на возражения Службы государственной безопасности Латвии, предоставил убежище бывшему полицейскому из Пскова, который после начала войны через лес сбежал в Латвию. Об этом сам полицейский рассказал в интервью “Север.Реалиям”.

Вот рассказы россиян (актера, художницы и музыканта), бежавших от войны в Грузию, а вот разговоры с российскими журналистами, работающими сейчас из-за границы неизвестно для кого.

Российские праздники

Депутаты Европарламента написали письмо в поддержку бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок по делу о "фейках" про российскую армию. Письмо подписали 34 политика.

Российский суд в аннексированном Крыму назначил 10 суток ареста главе подконтрольной Кремлю "Национально-культурной автономии крымских татар" Эйвазу Умерову. Его обвинили в организации несогласованной акции.

В дагестанском селе Каякент полиция разогнала стихийный митинг в память убитого 19-летнего жителя села Магомеда Султанова. Его родственники и односельчане требовали наказать виновных.

Международное эхо войны

Служба безопасности Украины подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в покушении на территориальную целостность Украины из-за организации рублевой зоны на аннексированных территориях. Подробнее о том, как украинская прокуратура расследует военные преступления, рассказано тут. В то же время Украина требует создания международного трибунала по российской агрессии – почему это сложно сделать, объясняется здесь.

Офис Зеленского анонсировал проведение саммита ЕС – Украина 3 февраля в Киеве. Япония выразила желание пригласить президента Украины на саммит G7, который пройдет 19–21 мая в Хиросиме. Для Токио координация действий "семерки" по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня, в который Япония может быть втянута.

Глава контрразведки Германии сообщил о росте активности российских спецслужб в стране.

Великобритания объявила конкурс на замену российского поставщика урана и диверсификации по его производству за пределами России.

Семь ссылок

Война. Краткая хроника войны в цитатах; беседа с философом Арсением Куманьковым о войне с точки зрения морали; рассуждения поэта Дмитрия Кузьмина об отголосках войны в русских стихах 2022 года.

Краткая хроника войны в цитатах; беседа с философом Арсением Куманьковым о войне с точки зрения морали; рассуждения поэта Дмитрия Кузьмина об отголосках войны в русских стихах 2022 года. Советская литература. Рассказ о том, как жили, создавали свои знаменитые произведения и умерли Илья Ильф и Евгений Петров. Или анализ того, как опыт службы у белых в годы Гражданской войны отразился в “красной” судьбе и творчестве патриарха советской поэзии Николая Тихонова.

Рассказ о том, как жили, создавали свои знаменитые произведения и умерли Илья Ильф и Евгений Петров. Или анализ того, как опыт службы у белых в годы Гражданской войны отразился в “красной” судьбе и творчестве патриарха советской поэзии Николая Тихонова. Новогоднее. Два отрывка из книги Натальи Петровой и Надежды Рычковой “Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии: старинные легенды, магические обряды, праздничные обычаи народов России” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”): первый – о том, как Новый год встречают семейские (забайкальские староверы), и второй – о новогодних традициях тувинцев.

Искренне Ваши,

Семь Сорок