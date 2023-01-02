Горит “Альтаир”

Доброе утро!
Директор американского космического агентства NASA обеспокоен возможными претензиями Китая на самые лакомые территории Луны. На фоне таких переживаний российские претензии на часть территории Украины как-то даже меркнут, но все новости именно о них:
- В ночь на 2 января Воздушные силы Украины сбили 39 дронов иранского производства. В ночь на 3 января Россия подвергла ракетным ударам Дружковку Донецкой области.
- Минобороны России признало гибель 63 военнослужащих при обстреле здания ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области.
- Журналисты подтвердили гибель по меньшей мере 500 мобилизованных россиян.
- Депутаты Европарламента направили письмо поддержки Алексею Горинову, отбывающему семилетний срок за то, что назвал войну войной.
- Служба безопасности Украины подозревает Эльвиру Набиуллину в причастности к финансированию войны из-за введения рубля на аннексированных территориях.
Военные сводки
По данным украинских военно-воздушных сил, в ночь на 2 января системы ПВО сбили 39 дронов-камикадзе иранского производства, два “Орлана-10” и управляемую ракету X-59. В Киеве в результате налета были повреждены объекты энергетики, один человек пострадал. В городе продолжаются аварийные отключения электричества. Фотографии последствий новогодней дроновой атаки смотрите тут.
В ночь на 3 января в нескольких областях Украины вновь объявляли воздушную тревогу. Под российский удар попал город Дружковка в подконтрольной Украине части Донецкой области, известно о двух раненых. После удара загорелось здание ледовой арены “Альтаир” – домашней площадки хоккейного клуба “Донбасс”.
Российские власти сообщали об украинских беспилотниках, сбитых над Брянской и Воронежской областями, а также над аннексированным Севастополем. В Брянской области из-за этого оказался обесточенным поселок в Климовском районе. Украинские власти сообщили об обстреле рынка в Бериславе Херсонской области (пострадали пять человек), российские – двух поселков в Белгородской области (пострадавших нет). По данным местной администрации, из Херсона уехало около 80% от довоенного населения города – оставшихся тоже призывают эвакуироваться, потому что безопасных мест там сейчас нет.
Минобороны России признало гибель 63 военнослужащих в результате удара украинских HIMARS по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке, где были размещены мобилизованные – если верить официальным данным, это крупнейшие единовременные потери с начала войны. Как свидетельствует распространившееся в соцсетях видео, от здания ПТУ просто ничего не осталось. Среди погибших были мобилизованные из Самарской области, это признал губернатор. Родственники оставшихся в живых мобилизованных утверждают с их слов, что погибших значительно больше, российские “военкоры” пишут о нескольких сотнях убитых; утверждается также, что на территории ПТУ находился склад с боеприпасами. Управление стратегических коммуникаций украинской армии писало о 400 убитых и 300 раненых; генштаб украинской армии сообщает об уничтожении 10 единиц техники в результате удара по Макеевке (потери личного состава уточняются).
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подвел итоги первых десяти месяцев войны: украинской армии удалось освободить почти половину территории, захваченной Россией с 24 февраля, в настоящее время линия фронта протянулась почти на четыре тысячи километров, активные боевые действия ведутся на участке в полторы тысячи километров.
Как белорусская пропаганда готовит общество к вступлению Беларуси в войну, здесь рассказывает глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.
Война, вид из России
Русской службе “Би-би-си” и “Медиазоне” удалось подтвердить имена 500 российских мобилизованных, погибших на войне в Украине. Реальные потери почти наверняка сильно выше.
Суд в Риге, несмотря на возражения Службы государственной безопасности Латвии, предоставил убежище бывшему полицейскому из Пскова, который после начала войны через лес сбежал в Латвию. Об этом сам полицейский рассказал в интервью “Север.Реалиям”.
Вот рассказы россиян (актера, художницы и музыканта), бежавших от войны в Грузию, а вот разговоры с российскими журналистами, работающими сейчас из-за границы неизвестно для кого.
Российские праздники
Депутаты Европарламента написали письмо в поддержку бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок по делу о "фейках" про российскую армию. Письмо подписали 34 политика.
Российский суд в аннексированном Крыму назначил 10 суток ареста главе подконтрольной Кремлю "Национально-культурной автономии крымских татар" Эйвазу Умерову. Его обвинили в организации несогласованной акции.
В дагестанском селе Каякент полиция разогнала стихийный митинг в память убитого 19-летнего жителя села Магомеда Султанова. Его родственники и односельчане требовали наказать виновных.
Международное эхо войны
- Служба безопасности Украины подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в покушении на территориальную целостность Украины из-за организации рублевой зоны на аннексированных территориях. Подробнее о том, как украинская прокуратура расследует военные преступления, рассказано тут. В то же время Украина требует создания международного трибунала по российской агрессии – почему это сложно сделать, объясняется здесь.
- Офис Зеленского анонсировал проведение саммита ЕС – Украина 3 февраля в Киеве. Япония выразила желание пригласить президента Украины на саммит G7, который пройдет 19–21 мая в Хиросиме. Для Токио координация действий "семерки" по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня, в который Япония может быть втянута.
- Глава контрразведки Германии сообщил о росте активности российских спецслужб в стране.
- Великобритания объявила конкурс на замену российского поставщика урана и диверсификации по его производству за пределами России.
Семь ссылок
- Война. Краткая хроника войны в цитатах; беседа с философом Арсением Куманьковым о войне с точки зрения морали; рассуждения поэта Дмитрия Кузьмина об отголосках войны в русских стихах 2022 года.
- Советская литература. Рассказ о том, как жили, создавали свои знаменитые произведения и умерли Илья Ильф и Евгений Петров. Или анализ того, как опыт службы у белых в годы Гражданской войны отразился в “красной” судьбе и творчестве патриарха советской поэзии Николая Тихонова.
- Новогоднее. Два отрывка из книги Натальи Петровой и Надежды Рычковой “Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии: старинные легенды, магические обряды, праздничные обычаи народов России” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”): первый – о том, как Новый год встречают семейские (забайкальские староверы), и второй – о новогодних традициях тувинцев.
Искренне Ваши,
Семь Сорок