На Белгород сошел боеприпас

Доброе утро!

Ракета-носитель с кораблем Starship компании SpaceX взорвалась через четыре минуты после старта – отделение второй ступени прошло нештатно. Почему это нельзя считать полным провалом, объясняется здесь. На других фронтах дела обстоят так:

Самолет российских ВСК случайно уронил “авиационный боеприпас” на центр Белгорода. Губернатор заявил о двух пострадавших.

Ночью Россия атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе.

С визитом в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Брянской области покончил с собой срочник из Дагестана.

Госдума разрешила присваивать вагнеровцам статус “ветерана боевых действий”.

Омичей, пытавшихся покончить с собой при задержании на антивоенной акции в Москве, приговорили к 8 и 10 годам колонии за намерение поджечь автозак.

В Петербурге назначен штраф в миллион рублей по закону о “пропаганде ЛГБТ” из‑за рекламы гей‑клуба и сауны в интернете.

Сейм Латвии запретил праздновать 9 мая.

По данным Bloomberg, США и их союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в Россию.

Война, вид из России

В четверг вечером в центре Белгорода произошел взрыв, после которого образовалась воронка радиусом 20 метров. Довольно быстро Минобороны России объяснило: “При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса”. Губернатор области сообщил о двух пострадавших и многочисленных повреждениях жилых строений и машин. Утром того же дня он сообщал прессе, что с начала войны в области были убиты 30 мирных жителей.

Российская Госдума разрешила признавать вагнеровцев и других наемников “ветеранами боевых действий”. Возможности вербовки в колониях им перекрыли (здесь редактор “Медиазоны” Дмитрий Трещанин объясняет, что “неожиданным” эффектом широкой вербовки в колониях стала нехватка рабочих рук на швейных производствах, где зеки практически за бесплатно шьют форму для российских силовиков), поэтому ЧВК “Вагнер” для пополнения своих рядов начала похищать людей: вот история насильной вербовки студента Томского университета, гражданина Казахстана Маргулана Бекенова – родственникам не удалось забрать его из ЧВК, он убыл в зону боевых действий, связи с ним нет. Впрочем, в вопросах похищения вагнеровцы не сильно отличаются от Минобороны: издание DOXA рассказывает, как москвича Арсения Борисова полиция увезла в военкомат, вломившись к нему в квартиру. Из военкомата он попал прямиком на сборный пункт без прохождения медкомиссии.

Петербург вслед за Москвой объявил о “тестовой рассылке” электронных повесток через “Госуслуги”. Что в данном случае значит “тестовая”, никто толком объяснить не может, Минцифры рутинно заявило о незаконности таких рассылок, а Carnegie Politika вообще пишет, что за создание суперреестра военнообязанных в российских властных структурах идет жесткая подковерная борьба, которая ставит под угрозу реализацию реформы в целом.

Пока система автоматического забора в армию всех кого надо еще не налажена, Минобороны не жалеет сил и средств на широкую рекламную кампанию контрактной службы (“чем больше придут контрактников, тем меньше будет мобилизованных”, – объясняет политтехнолог Аббас Галямов). Особенно рьяно призывы служить по контракту распространяются в мигрантской среде: в общежитиях, где живут трудовые мигранты, через руководство диаспор и пункты выдачи патентов. О специфике военной пропаганды на юге России рассказано здесь.

Без жертв не обходится:

Срочник из Дагестана застрелился в Брянской области. Он охранял территорию комбината Росрезерва "Слава", который регулярно подвергается атакам беспилотников.

Суд в Барнауле приговорил к девяти годам колонии участника войны в Украине Евгения Зеленкова по делу о дезертирстве. До этого его два раза судили по статье о самовольном оставлении части: Зеленков отказался воевать и уехал из Украины еще 7 марта прошлого года.

В Карачаево-Черкессии местные власти отказались помочь жене “добровольно мобилизованного” дровами, а вместо этого выдали ей два билета в цирк.

Военные сводки

В ночь на пятницу Россия атаковала иранскими дронами-камикадзе Киев и Киевскую область, там работало ПВО; воздушная тревога объявлялась еще в нескольких областях, в Харькове слышались взрывы. Ранее спикер объединенного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия получила от Ирана новую партию “Шахедов”. (Необычное зарево над Киевом, наблюдавшееся сутками ранее, объяснили все-таки падением метеорита.)

Генштаб украинской армии вновь констатирует отсутствие существенных перемен на фронтах Донбасса. Главным очагом боевых действий остаются Бахмут и Марьинка; о достигнутом за последнюю неделю продвижении российских войск в Бахмуте читайте тут. Пост командующего российским Тихоокеанским флотом покинул адмирал Сергей Авакянц: официально – из-за “достижения предельного возраста”, неофициально – из-за катастрофических потерь, которые тихоокеанские морские пехотинцы понесли некоторое время назад в районе Угледара.

С визитом в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент Украины намекнул, что пришло время более щедро снабжать Украину оружием и боеприпасами, а также предоставить ей членство в НАТО. Столтенберг ответил, что путь Украины к членству будет обсуждаться летом на саммите НАТО в Мадриде. То, что будущее Украины – в НАТО, уже никто не отрицает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство неспособностью Европейского союза реализовать собственное решение о совместной организации поставок боеприпасов Киеву. Проволочки вызваны конфликтом между Францией и Польшей по вопросу о распределении профинансированных Евросоюзом контрактов. Спор уже разрешен при посредничестве председательствующей в ЕС Швеции, но драгоценное время было потеряно. Дания и Нидерланды согласовали передачу Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства; Эстония объявила об очередной передаче Украине артиллерийских снарядов и приборов ночного видения.

Военные преступления

Генпрокуратура Украины расследует 80 тысяч дел по военным преступлениям России. 31 россиянин уже осужден украинскими судами, имена еще 310 подозреваемых установлены. Одно из этих имен – военком Калининграда Валерий Буслов. Как выяснилось из документов, оставленных российскими войсками при отступлении в начале сентября, он был комендантом оккупированной Балаклеи в Харьковской области. Во время оккупации в городе были задержаны более 200 мирных жителей.

Военное преступление, признанное Международным уголовным судом, – депортация детей с оккупированных территорий Украины. Ордера на арест в связи с этим были выписаны на имя Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода выяснил настоящую историю Филиппа Головни – подростка из Мариуполя, которого Львова-Белова усыновила в прошлом году. У Филиппа в Мариуполе есть законные опекуны: он воспитывался в новой семье мужа его покойной матери, и учительница подростка утверждает, что опекуны добросовестно выполняли свои обязанности. Что с ними стало, точно не известно – говорят, что они и сейчас живут в Мариуполе. Самого Филиппа увезли сначала в так называемую “ДНР”, а потом и в Россию, похитив из супермаркета, куда он пришел за гуманитарной помощью.

World Press Photo называл снимком года фотографию Евгения Малолетки, сделанную после бомбежки роддома в Мариуполе. На снимке мужчины несут на носилках раненую во время бомбежки Ирину Калинину. Через несколько часов ее ребенок родится мертвым, а сама она умрет от полученных травм.

Хроники российских репрессий

Двух омичей, задержанных в марте прошлого года на подходе к Пушкинской площади в Москве, приговорили к 8 и 10 годам по обвинению в попытке поджечь автозак. Оба осужденных попытались совершить самоубийство сразу после задержания, но выжили. Вот их история подробнее.

Здесь – рассказ о преследовании Ильи Флоринского из Орла. Он получил шесть лет колонии за репосты видеороликов с “призывом к насильственной смене государственного строя”, которые, как он сам утверждает, он не делал. Флоринского признали виновным в “публичном оправдании терроризма”. Группа, в которую он якобы репостнул эти ролики, уже несколько лет как заблокирована.

В Петербурге продолжается процесс над художницей Сашей Скочиленко, которую обвиняют в распространении “фейков” о российской армии. Скочиленко, заменившая ценники в магазине на наклейки с информацией о войне в Украине, уже больше года сидит в СИЗО, и на этом фоне адвокатского статуса лишают ее защитника Юрия Новолодского – вот разговор с ним и его защитником Александром Мелешко.

Что происходит с семьей Москалевых, жизнь которых разрушилась после того, как шестиклассница-дочь нарисовала антивоенный рисунок на школьном уроке, здесь рассказывает адвокат Дмитрий Захватов: дочь Машу передали матери, которую она до этого несколько лет не видела, матери дали денег, чтобы она погасила висевшие на ней долги, а приговоренного к двум годам колонии отца, Алексея Москалева, где-то прячут. Захватов считает, что это делается ради того, чтобы о нем все забыли, и людоедская истории о преследовании семьи за детский рисунок сменилась историей о плохом отце и хорошей матери.

В Петербурге по закону о “пропаганде ЛГБТ” назначен штраф в миллион рублей из‑за рекламы гей‑клуба и сауны в интернете.

“Википедия” получила восьмой штраф за отказ удалять неугодные российским властям статьи – на этот раз статьи касались войны в Украине, штраф составил 1,5 млн рублей.

Владельцы бара и кафе в Перми опубликовали покаянное видео, в котором извиняются за другое видео – с тостами “Слава Украине”. Оба ролика появились в запрещенной “экстремистской” соцсети Instagram. Покаяния требовали неизвестные комментаторы, угрожавшие, что в противном случае привлекут к бару и кафе внимание отдела по контролю за оборотом наркотиков.

По подсчетам “Важных историй”, в 2022 году в России по обвинению в публичных призывах к терроризму осудили 274 человека, в экстремистской деятельности – 212, в вандализме – 336. За последние десять лет это максимум. Число таких приговоров стало резко расти с 2020 года.

Русская мирная жизнь

Губернатор Красноярского края Александр Усс, чей сын недавно сбежал из-под домашнего ареста в Италии, объявил об отставке (в связи с переходом “на федеральный уровень”, как он сам сказал). И.о. губернатора крупнейшего российского региона станет замминистра финансов Михаил Котюков, которого называют ставленником Ковальчуков.

Бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В Москве отправили в СИЗО бывшего майора ГИБДД, обвиняемого в “пробиве” данных Дарьи Дугиной (превышение полномочий и распространение личных данных с использованием служебного положения).

Германо-российский форум “Петербургский диалог”, учрежденный Путиным и Шредером в 2001 году для налаживания двусторонних отношений, объявил о самороспуске. Ruhe in Frieden!

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти семи пациентов психоневрологического интерната №10 из-за истощения и недостаточного ухода. Внимание властей к их кончине привлекла учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Духовная жизнь тоже полна событий. Петербургский МДТ объявил о переносе на месяц спектакля “Гамлет” с Данилой Козловским в главной роли (недавно на посмевшего выступить против войны Козловского написали донос, и теперь театр “очень надеется”, что спектакли состоятся хотя бы через месяц). На что надеется московское музейное сообщество после смены руководителей Третьяковки и Пушкинского музея, подробно рассказано тут (спойлер: все всё понимают и молчат). Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил на расширенном заседании Российского союза ректоров, что число молодых ученых в России за десять лет сократилось на четверть (он объяснил это нищенской аспирантской стипендией, как будто других причин не просматривается).

Санкции и другие ограничения

Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН, связанных с Евгением Пригожиным.

Как утверждают источники Financial Times, Евросоюз достиг потолка санкций против России, придумать что-либо новое будто бы невозможно. При этом Bloomberg пишет, что США и их союзники всерьез рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию, стремясь перейти от ситуации, когда экспортировать можно всё, что не запрещено, к ситуации, когда экспортировать можно только то, что разрешено. Здесь влияние западных санкций на российскую экономику объясняет доктор экономических наук Игорь Липсиц (спойлер: лишить Россию возможности финансировать войну не получится, но уничтожить для России возможность быть современной разумной развитой страной очень даже выйдет).

Кипр создает специальную структуру для контроля за исполнением санкций против России; в США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 миллиарда рублей. Российский Минфин тем временем подготовил законопроект, обязывающий уходящие с российского рынка зарубежные компании платить "чрезвычайный налог" или разовый сбор со сверхприбыли. Бюджет нуждается в деньгах.

Власти Киева разорвали договор аренды земли с посольством России и просят кабмин вернуть имущество российского диппредставительства в собственность Украины.

Расследовательский проект “Схемы” украинской службы Радио Свобода обнаружил во Франции замок XV века и несколько апартаментов рядом с Эйфелевой башней, записанных на сестру олигарха Коломойского Ларису Черток (вернее, на компании, конечным бенефициаром которых она является). Коломойский преследуется в США, в Украине часть его имущества национализировано. Год назад Зеленский лишил его гражданства.

В Молдове заблокировали сайты двух российских СМИ – "Политнавигатора" и Newsfront.

Сейм Латвии запретил празднование 9 мая.

Сейм Литвы преодолел президентское вето на закон об ограничениях для россиян и белорусов. Президент требовал равным образом ущемить в правах представителей этих двух стран, но депутаты сочли, что от России исходит все-таки большая угроза.

Вокруг света

В столице Йемена Сане не менее 85 человек погибли и свыше 300 получили ранения в давке: толпа собралась на раздачу денег накануне праздника Ураза-байрам. Давали по девять долларов.

BuzzFeed закрывает новостное подразделение и сокращает штат на 15%. Новостники составляли единственное подразделение в компании, которое не приносило прибыли.

США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с использованием воздушного командного пункта и отрапортовали об успехе.

О вероятности войны между Китаем и Тайванем, в ходе которой США придется защищать остров, читайте здесь (спойлер: есть надежда, что в ближайшие два года этой войны не случится).

Шесть ссылок

Индоевропейцы. Два отрывка из книги американского археолога и антрополога Дэвида Энтони “Лошадь, колесо и язык. Как наездники бронзового века из евразийских степей сформировали современный мир” (изд-во ВШЭ): первый, о приручении лошадей, и второй, посвященной датировке смерти праиндоевропейского языка.

Два отрывка из книги американского археолога и антрополога Дэвида Энтони “Лошадь, колесо и язык. Как наездники бронзового века из евразийских степей сформировали современный мир” (изд-во ВШЭ): первый, о приручении лошадей, и второй, посвященной датировке смерти праиндоевропейского языка. В преддверии крушения. Два фрагмента из книги историка Андрея Аксенова “Поп Гапон и японские винтовки: 15 поразительных историй времен дореволюционной России” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый, посвященный снохачеству, проституции и разнообразию сексуальных связей, и второй, в котором речь идет об особенностях летнего отдыха на даче.

Два фрагмента из книги историка Андрея Аксенова “Поп Гапон и японские винтовки: 15 поразительных историй времен дореволюционной России” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый, посвященный снохачеству, проституции и разнообразию сексуальных связей, и второй, в котором речь идет об особенностях летнего отдыха на даче. Разговоры с гуманитариями. Литературовед Олег Лекманов рассуждает о бессмысленности анализа текстов во время войны и спасительности тупика; антрополог Сергей Абашин объясняет, что не так с модным теперь дискурсом деколонизации.

Искренне Ваши,

Семь Сорок