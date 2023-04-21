На Белгород сошел боеприпас

Доброе утро!
Ракета-носитель с кораблем Starship компании SpaceX взорвалась через четыре минуты после старта – отделение второй ступени прошло нештатно. Почему это нельзя считать полным провалом, объясняется здесь. На других фронтах дела обстоят так:
- Самолет российских ВСК случайно уронил “авиационный боеприпас” на центр Белгорода. Губернатор заявил о двух пострадавших.
- Ночью Россия атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе.
- С визитом в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- В Брянской области покончил с собой срочник из Дагестана.
- Госдума разрешила присваивать вагнеровцам статус “ветерана боевых действий”.
- Омичей, пытавшихся покончить с собой при задержании на антивоенной акции в Москве, приговорили к 8 и 10 годам колонии за намерение поджечь автозак.
- В Петербурге назначен штраф в миллион рублей по закону о “пропаганде ЛГБТ” из‑за рекламы гей‑клуба и сауны в интернете.
- Сейм Латвии запретил праздновать 9 мая.
- По данным Bloomberg, США и их союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в Россию.
Война, вид из России
В четверг вечером в центре Белгорода произошел взрыв, после которого образовалась воронка радиусом 20 метров. Довольно быстро Минобороны России объяснило: “При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса”. Губернатор области сообщил о двух пострадавших и многочисленных повреждениях жилых строений и машин. Утром того же дня он сообщал прессе, что с начала войны в области были убиты 30 мирных жителей.
Российская Госдума разрешила признавать вагнеровцев и других наемников “ветеранами боевых действий”. Возможности вербовки в колониях им перекрыли (здесь редактор “Медиазоны” Дмитрий Трещанин объясняет, что “неожиданным” эффектом широкой вербовки в колониях стала нехватка рабочих рук на швейных производствах, где зеки практически за бесплатно шьют форму для российских силовиков), поэтому ЧВК “Вагнер” для пополнения своих рядов начала похищать людей: вот история насильной вербовки студента Томского университета, гражданина Казахстана Маргулана Бекенова – родственникам не удалось забрать его из ЧВК, он убыл в зону боевых действий, связи с ним нет. Впрочем, в вопросах похищения вагнеровцы не сильно отличаются от Минобороны: издание DOXA рассказывает, как москвича Арсения Борисова полиция увезла в военкомат, вломившись к нему в квартиру. Из военкомата он попал прямиком на сборный пункт без прохождения медкомиссии.
Петербург вслед за Москвой объявил о “тестовой рассылке” электронных повесток через “Госуслуги”. Что в данном случае значит “тестовая”, никто толком объяснить не может, Минцифры рутинно заявило о незаконности таких рассылок, а Carnegie Politika вообще пишет, что за создание суперреестра военнообязанных в российских властных структурах идет жесткая подковерная борьба, которая ставит под угрозу реализацию реформы в целом.
Пока система автоматического забора в армию всех кого надо еще не налажена, Минобороны не жалеет сил и средств на широкую рекламную кампанию контрактной службы (“чем больше придут контрактников, тем меньше будет мобилизованных”, – объясняет политтехнолог Аббас Галямов). Особенно рьяно призывы служить по контракту распространяются в мигрантской среде: в общежитиях, где живут трудовые мигранты, через руководство диаспор и пункты выдачи патентов. О специфике военной пропаганды на юге России рассказано здесь.
Без жертв не обходится:
- Срочник из Дагестана застрелился в Брянской области. Он охранял территорию комбината Росрезерва "Слава", который регулярно подвергается атакам беспилотников.
- Суд в Барнауле приговорил к девяти годам колонии участника войны в Украине Евгения Зеленкова по делу о дезертирстве. До этого его два раза судили по статье о самовольном оставлении части: Зеленков отказался воевать и уехал из Украины еще 7 марта прошлого года.
- В Карачаево-Черкессии местные власти отказались помочь жене “добровольно мобилизованного” дровами, а вместо этого выдали ей два билета в цирк.
Военные сводки
В ночь на пятницу Россия атаковала иранскими дронами-камикадзе Киев и Киевскую область, там работало ПВО; воздушная тревога объявлялась еще в нескольких областях, в Харькове слышались взрывы. Ранее спикер объединенного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия получила от Ирана новую партию “Шахедов”. (Необычное зарево над Киевом, наблюдавшееся сутками ранее, объяснили все-таки падением метеорита.)
Генштаб украинской армии вновь констатирует отсутствие существенных перемен на фронтах Донбасса. Главным очагом боевых действий остаются Бахмут и Марьинка; о достигнутом за последнюю неделю продвижении российских войск в Бахмуте читайте тут. Пост командующего российским Тихоокеанским флотом покинул адмирал Сергей Авакянц: официально – из-за “достижения предельного возраста”, неофициально – из-за катастрофических потерь, которые тихоокеанские морские пехотинцы понесли некоторое время назад в районе Угледара.
С визитом в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент Украины намекнул, что пришло время более щедро снабжать Украину оружием и боеприпасами, а также предоставить ей членство в НАТО. Столтенберг ответил, что путь Украины к членству будет обсуждаться летом на саммите НАТО в Мадриде. То, что будущее Украины – в НАТО, уже никто не отрицает.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство неспособностью Европейского союза реализовать собственное решение о совместной организации поставок боеприпасов Киеву. Проволочки вызваны конфликтом между Францией и Польшей по вопросу о распределении профинансированных Евросоюзом контрактов. Спор уже разрешен при посредничестве председательствующей в ЕС Швеции, но драгоценное время было потеряно. Дания и Нидерланды согласовали передачу Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства; Эстония объявила об очередной передаче Украине артиллерийских снарядов и приборов ночного видения.
Военные преступления
Генпрокуратура Украины расследует 80 тысяч дел по военным преступлениям России. 31 россиянин уже осужден украинскими судами, имена еще 310 подозреваемых установлены. Одно из этих имен – военком Калининграда Валерий Буслов. Как выяснилось из документов, оставленных российскими войсками при отступлении в начале сентября, он был комендантом оккупированной Балаклеи в Харьковской области. Во время оккупации в городе были задержаны более 200 мирных жителей.
Военное преступление, признанное Международным уголовным судом, – депортация детей с оккупированных территорий Украины. Ордера на арест в связи с этим были выписаны на имя Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода выяснил настоящую историю Филиппа Головни – подростка из Мариуполя, которого Львова-Белова усыновила в прошлом году. У Филиппа в Мариуполе есть законные опекуны: он воспитывался в новой семье мужа его покойной матери, и учительница подростка утверждает, что опекуны добросовестно выполняли свои обязанности. Что с ними стало, точно не известно – говорят, что они и сейчас живут в Мариуполе. Самого Филиппа увезли сначала в так называемую “ДНР”, а потом и в Россию, похитив из супермаркета, куда он пришел за гуманитарной помощью.
World Press Photo называл снимком года фотографию Евгения Малолетки, сделанную после бомбежки роддома в Мариуполе. На снимке мужчины несут на носилках раненую во время бомбежки Ирину Калинину. Через несколько часов ее ребенок родится мертвым, а сама она умрет от полученных травм.
Хроники российских репрессий
- Двух омичей, задержанных в марте прошлого года на подходе к Пушкинской площади в Москве, приговорили к 8 и 10 годам по обвинению в попытке поджечь автозак. Оба осужденных попытались совершить самоубийство сразу после задержания, но выжили. Вот их история подробнее.
- Здесь – рассказ о преследовании Ильи Флоринского из Орла. Он получил шесть лет колонии за репосты видеороликов с “призывом к насильственной смене государственного строя”, которые, как он сам утверждает, он не делал. Флоринского признали виновным в “публичном оправдании терроризма”. Группа, в которую он якобы репостнул эти ролики, уже несколько лет как заблокирована.
- В Петербурге продолжается процесс над художницей Сашей Скочиленко, которую обвиняют в распространении “фейков” о российской армии. Скочиленко, заменившая ценники в магазине на наклейки с информацией о войне в Украине, уже больше года сидит в СИЗО, и на этом фоне адвокатского статуса лишают ее защитника Юрия Новолодского – вот разговор с ним и его защитником Александром Мелешко.
- Что происходит с семьей Москалевых, жизнь которых разрушилась после того, как шестиклассница-дочь нарисовала антивоенный рисунок на школьном уроке, здесь рассказывает адвокат Дмитрий Захватов: дочь Машу передали матери, которую она до этого несколько лет не видела, матери дали денег, чтобы она погасила висевшие на ней долги, а приговоренного к двум годам колонии отца, Алексея Москалева, где-то прячут. Захватов считает, что это делается ради того, чтобы о нем все забыли, и людоедская истории о преследовании семьи за детский рисунок сменилась историей о плохом отце и хорошей матери.
- В Петербурге по закону о “пропаганде ЛГБТ” назначен штраф в миллион рублей из‑за рекламы гей‑клуба и сауны в интернете.
- “Википедия” получила восьмой штраф за отказ удалять неугодные российским властям статьи – на этот раз статьи касались войны в Украине, штраф составил 1,5 млн рублей.
- Владельцы бара и кафе в Перми опубликовали покаянное видео, в котором извиняются за другое видео – с тостами “Слава Украине”. Оба ролика появились в запрещенной “экстремистской” соцсети Instagram. Покаяния требовали неизвестные комментаторы, угрожавшие, что в противном случае привлекут к бару и кафе внимание отдела по контролю за оборотом наркотиков.
- По подсчетам “Важных историй”, в 2022 году в России по обвинению в публичных призывах к терроризму осудили 274 человека, в экстремистской деятельности – 212, в вандализме – 336. За последние десять лет это максимум. Число таких приговоров стало резко расти с 2020 года.
Русская мирная жизнь
- Губернатор Красноярского края Александр Усс, чей сын недавно сбежал из-под домашнего ареста в Италии, объявил об отставке (в связи с переходом “на федеральный уровень”, как он сам сказал). И.о. губернатора крупнейшего российского региона станет замминистра финансов Михаил Котюков, которого называют ставленником Ковальчуков.
- Бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
- В Москве отправили в СИЗО бывшего майора ГИБДД, обвиняемого в “пробиве” данных Дарьи Дугиной (превышение полномочий и распространение личных данных с использованием служебного положения).
- Германо-российский форум “Петербургский диалог”, учрежденный Путиным и Шредером в 2001 году для налаживания двусторонних отношений, объявил о самороспуске. Ruhe in Frieden!
- В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти семи пациентов психоневрологического интерната №10 из-за истощения и недостаточного ухода. Внимание властей к их кончине привлекла учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.
- Духовная жизнь тоже полна событий. Петербургский МДТ объявил о переносе на месяц спектакля “Гамлет” с Данилой Козловским в главной роли (недавно на посмевшего выступить против войны Козловского написали донос, и теперь театр “очень надеется”, что спектакли состоятся хотя бы через месяц). На что надеется московское музейное сообщество после смены руководителей Третьяковки и Пушкинского музея, подробно рассказано тут (спойлер: все всё понимают и молчат). Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил на расширенном заседании Российского союза ректоров, что число молодых ученых в России за десять лет сократилось на четверть (он объяснил это нищенской аспирантской стипендией, как будто других причин не просматривается).
Санкции и другие ограничения
- Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН, связанных с Евгением Пригожиным.
- Как утверждают источники Financial Times, Евросоюз достиг потолка санкций против России, придумать что-либо новое будто бы невозможно. При этом Bloomberg пишет, что США и их союзники всерьез рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию, стремясь перейти от ситуации, когда экспортировать можно всё, что не запрещено, к ситуации, когда экспортировать можно только то, что разрешено. Здесь влияние западных санкций на российскую экономику объясняет доктор экономических наук Игорь Липсиц (спойлер: лишить Россию возможности финансировать войну не получится, но уничтожить для России возможность быть современной разумной развитой страной очень даже выйдет).
- Кипр создает специальную структуру для контроля за исполнением санкций против России; в США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
- Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 миллиарда рублей. Российский Минфин тем временем подготовил законопроект, обязывающий уходящие с российского рынка зарубежные компании платить "чрезвычайный налог" или разовый сбор со сверхприбыли. Бюджет нуждается в деньгах.
- Власти Киева разорвали договор аренды земли с посольством России и просят кабмин вернуть имущество российского диппредставительства в собственность Украины.
- Расследовательский проект “Схемы” украинской службы Радио Свобода обнаружил во Франции замок XV века и несколько апартаментов рядом с Эйфелевой башней, записанных на сестру олигарха Коломойского Ларису Черток (вернее, на компании, конечным бенефициаром которых она является). Коломойский преследуется в США, в Украине часть его имущества национализировано. Год назад Зеленский лишил его гражданства.
- В Молдове заблокировали сайты двух российских СМИ – "Политнавигатора" и Newsfront.
- Сейм Латвии запретил празднование 9 мая.
- Сейм Литвы преодолел президентское вето на закон об ограничениях для россиян и белорусов. Президент требовал равным образом ущемить в правах представителей этих двух стран, но депутаты сочли, что от России исходит все-таки большая угроза.
Вокруг света
- В столице Йемена Сане не менее 85 человек погибли и свыше 300 получили ранения в давке: толпа собралась на раздачу денег накануне праздника Ураза-байрам. Давали по девять долларов.
- BuzzFeed закрывает новостное подразделение и сокращает штат на 15%. Новостники составляли единственное подразделение в компании, которое не приносило прибыли.
- США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с использованием воздушного командного пункта и отрапортовали об успехе.
- О вероятности войны между Китаем и Тайванем, в ходе которой США придется защищать остров, читайте здесь (спойлер: есть надежда, что в ближайшие два года этой войны не случится).
Шесть ссылок
- Индоевропейцы. Два отрывка из книги американского археолога и антрополога Дэвида Энтони “Лошадь, колесо и язык. Как наездники бронзового века из евразийских степей сформировали современный мир” (изд-во ВШЭ): первый, о приручении лошадей, и второй, посвященной датировке смерти праиндоевропейского языка.
- В преддверии крушения. Два фрагмента из книги историка Андрея Аксенова “Поп Гапон и японские винтовки: 15 поразительных историй времен дореволюционной России” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый, посвященный снохачеству, проституции и разнообразию сексуальных связей, и второй, в котором речь идет об особенностях летнего отдыха на даче.
- Разговоры с гуманитариями. Литературовед Олег Лекманов рассуждает о бессмысленности анализа текстов во время войны и спасительности тупика; антрополог Сергей Абашин объясняет, что не так с модным теперь дискурсом деколонизации.
Искренне Ваши,
Семь Сорок