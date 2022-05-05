Антонимы и словосочетания

Доброе утро!

По данным Росстата, в марте 2022 года в России умерло на 10,5 тысяч человек больше, чем в феврале, хотя смертей от ковида стало значительно меньше. У живых так:

Вечером в среду воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины, кроме Херсонской. Россия обстреливает железнодорожную инфраструктуру Украины.

Российские войска вошли на территорию завода “Азовсталь” в Мариуполе и ведут там бои.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева обещала горожанам автозаки повышенной комфортности.

Великобритания ввела новые санкции в отношении России; ЕС анонсировал новый пакет санкций, который планируется ввести до 9 мая.

Военные сводки

По сообщению Генштаба Украины, российская армия пытается нарастить темпы наступления на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях бои идут по всей линии фронта. Местные власти предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Попасной и Рубежном (там подходит к концу продовольствие). Вот репортаж украинской журналистки Натальи Гуменюк о том, как работают сейчас главы Луганской и Донецкой областей, а вот история семьи из Лисичанска, навсегда искалеченной войной. В Макеевке, находящейся под контролем так называемой “ДНР”, сгорела нефтебаза.

После вечернего обстрела 3 мая Львов частично остался без света и водоснабжения; 4 мая обстрелы продолжились: в центре Днепра российскими ракета разрушен объект железнодорожной инфраструктуры. Смысл этих обстрелов состоит, видимо, в том, чтобы воспрепятствовать доставке на фронт тяжелого вооружения, которое Украина получает от стран Запада. Здесь военный эксперт Сергей Грабский объясняет, почему методичное разрушение железных дорог этих поставок не остановит.

В среду под обстрел попали также Черкассы, Одесса, Харьков, Николаев (вот интервью главы Николаевской области Виталия Кима, в котором он объясняет, что по сравнению с Донбассом у них тихо, а по сравнению с Одессой – громко). Рассказ об обстрелах Харькова читайте здесь; в районе Изюма Харьковской области погиб украинский журналист Александр Махов. Вечером в среду воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины, кроме частично оккупированной Херсонской – там от бомбардировок перешли к блокировкам Facebook и Instagram.

Вот свежие фотографии войны.

Контроль над Мариуполем

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о прорыве российских войск на территорию "Азовстали" и тяжелых боях на территории предприятия. До этого Шойгу второй раз за две недели рассказал о "взятии города под контроль".

Президент Украины обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой посодействовать в вывозе с завода "Азовсталь" всех раненых. 3 марта в Запорожье прибыли 156 гражданских лиц, вот рассказ директора “Азовстали” по персоналу Иван Голтвенко, который встречал эти автобусы. В ночь на четверг вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук объявила, что в Запорожье приехали еще 344 человека из Мариуполя и близлежащих сел. Все эти люди были вынуждены пройти процедуру российской “фильтрации”, поскольку выезжали в Украину через оккупированные территории. О судьбе непрошедших “фильтрацию” доподлинно ничего не известно – Россия только сообщает, что приняла на своей территории 1,1 млн беженцев из Украины. Москва в одностороннем порядке объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя 5, 6 и 7 мая, украинская сторона эти сообщения не комментировала.

Из расследования агентства AP следует, что в результате авиаудара по Драматическому театру в Мариуполе 16 марта погибли около 600 человек. Россия продолжает настаивать, что театр в Мариуполе взорвали украинские военные, и они же якобы уничтожили роддом: Александр Невзоров, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело за публикацию “заведомо ложной информации” о бомбардировке роддома российской авиацией, объявлен в розыск.

“Израильские наемники” и 9 мая

По данным издания “Проект”, Кремль отказывается от термина "денацификация", потому что россияне не понимают его значения и даже не способны выговорить это слово. После заявления российского МИДа о том, что утверждение “евреи не убивали сами себя во время Холокоста” – антиисторическое, понять “денацификацию” стало особенно сложно. Теперь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что “плечом к плечу с боевиками "Азова"“ в Украине воюют израильские наемники. К чему приведет этот открытый антисемитизм российских властей в международной политике, здесь объясняет политолог Зеев Ханин. А к чему он приводит внутри России, можно узнать из рассказа об уголовном деле против российского геолога Михаила Кавуна, которого обвиняют в финансировании “Правого сектора” за фотографию в майке с надписью “Жидобандера” (по версии следствия, “Жидобандера” – это не шутка, а “украинское националистическое движение, организованное И. Коломойским в целях оказания поддержки украинским националистическим структурам”).

Украинская разведка утверждает, что в Мариуполь прибыл первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко – он якобы готовит "торжественные мероприятия" на 9 мая. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал “чушью” сообщения западных СМИ о том, что именно на День победы Путин может официально объявить войну Украине и провозгласить всеобщую мобилизацию (что это даст, объясняется здесь). В России на этом фоне начали поджигать военкоматы – сообщения о таких инцидентах поступили уже из шести регионов страны. В Беларуси тем временем началась внезапная проверка сил реагирования армии.

“Локация без возможности контактировать”

В России появился новый символ "специальной военной операции" – бабушка с флагом СССР. С ней рисуют муралы, ее вышивают на шевронах, ей ставят памятники. В Белгороде скульптуру бабки установили перед кинотеатром “Победа”, но тут же убрали из-за “попыток на нее вскарабкаться”. “Ищем локацию без возможности контактировать", – сказал мэр города Антон Иванов.

В Сбербанке отчитались, что "своевременно выявляют" россиян, жертвующих деньги на нужды Вооруженных сил Украины; власти Москвы обязали ночные клубы подключиться к городской системе видеонаблюдения, доступ к которой имеют полицейские; рубль продолжает дорожать, а калининградский автомобильный холдинг "Автотор", на котором раньше собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил сотрудникам участки по 10 соток для обустройства огородов – в связи с “непростым экономическим положением”.

Автозаки повышенной комфортности

Личный оператор Путина Илья Филатов уволился после съемки обращения о начале войны с Украиной. "Достиг потолка в профессии”, – объяснил он свое решение.

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева объявила на заседании Мосгордумы, что в текущем году в России будет налажен выпуск автозаков с кондиционером, туалетом и “всеми, так сказать, комфортными условиями доставки людей”. Достанутся ли блага цивилизации другим городам, не известно, хотя потребность явно есть:

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии посредством “записи в социальной сети, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации”. 22-летний якобы признал свою вину и раскаялся.

Суд в Петербурге прекратил административное дело о “дискредитации” в отношении пикетчика, стоявшего с плакатом “Война – мир, свобода – рабство, незнание – сила, хватит искажений”. Суд решил, что “плакат содержит антонимы и словосочетания”, а дискредитации не содержит.

В Екатеринбурге задержали активистку, вышедшую на пикет с зашитым ртом. Хотели отправить в психушку, но потом все же отпустили.

Задержанным на антивоенной акции москвичам, которые собирались покончить с собой в знак протеста против войны в Украине, ужесточили обвинение с хулиганства на подготовку к теракту.

Москвича Виталия Кольцова, бросившего в автозак две бутылки с зажигательной смесью, отправили на два месяца в СИЗО. Его обвинили в покушении на жизнь силовика (наказание по этой статье – от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение).

Вот беседа с правозащитником из Благовещенска Владиславом Никитенко, который подал заявления во все региональные военные следственные управления СК и прокуратуры России на членов Совета Безопасности, включая Путина, обвинив их в развязывании агрессивной войны, геноциде и актах международного терроризма.

Из невоенного: Навальный утверждает, что его переведут в ИК-6 в Мелехово Владимирской области – колонию, известную своими пытками (а для него там оборудуют “тюрьму в тюрьме”); стоматолог Тараскин, объявивший себя врио президента СССР, приговорен к восьми годам заключения за “экстремизм”.

Россия на мировой арене

Великобритания вслед за Австралией ввела новые санкции в отношении России – они касаются 63 российских граждан и компаний, в числе которых “КамАЗ”, ВГТРК, телеведущие Михаил Леонтьев и Наиля Аскар-Заде, военкор “Комсомолки” Александр Коц и другие. Британским компаниям запретили оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

Евросоюз находится в процессе согласования шестого пакета санкций в отношении России: он включает в себя (1) нефтяное эмбарго с полным прекращением импорта российской нефти через полгода после одобрения, а впоследствии и импорта российских нефтепродуктов; (2) отключение от SWIFT “Сбера” и еще двух крупных банков; (3) полный запрет россиянам на операции с европейской недвижимостью (обладатели европейских ПМЖ или гражданств под этот запрет не попадают); (4) персональные санкции в отношения патриарха Кирилла (о его разговоре с папой Франциском читайте тут). Венгрия собиралась наложить вето на решение о нефтяном эмбарго, потом вроде бы с этим эмбарго согласилась, а теперь снова решила наложить вето (что происходит в венгерской политике на фоне российского вторжения в Украину, рассказывается здесь).

Эстония выслала организатора "Бессмертного полка" Алексея Есакова (у него есть российский паспорт).

Международная база данных научного цитирования Web of Science стала недоступна в России.

Арбитражный суд Москвы арестовал счета Google на 500 млн рублей по иску НТВ из‑за блокировки аккаунта телеканала в YouTube.

Все остальное

Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Вот рассказ о его жизни.

В Беларуси окончательно одобрена возможность смертной казни за “покушение на терроризм” (по этой статье обвиняют оппозиционеров).

В Ереване многотысячная толпа окружила здания парламента и МИДа. Они требуют отставки премьера Никола Пашиняна, обвиняя его в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха. Протесты не утихают с 25 апреля.

Шесть ссылок

Эмигранты разных волн. Историк Арен Ванян рассказывает, как эмигранты из Российской империи создавали культуру и архитектуру сербской столицы; историк Игорь Петров объясняет, как ему удалось документировать превращение советского писателя Эрика Ингобора в немецкого пропагандиста Николая Соколовского, а из него – в диктора Радио Свобода Николая Горчакова.

Историк Арен Ванян рассказывает, как эмигранты из Российской империи создавали культуру и архитектуру сербской столицы; историк Игорь Петров объясняет, как ему удалось документировать превращение советского писателя Эрика Ингобора в немецкого пропагандиста Николая Соколовского, а из него – в диктора Радио Свобода Николая Горчакова. Кино. Беседа с украинским режиссером Максимом Наконечным, чей фильм "Видение бабочки" покажут в Каннах. Или путеводитель Дмитрия Волчека по новому документальному кино (урожай фестивалей Jeden svět в Праге, CPH:DOX в Копенгагене и Visions du Réel в Ньоне в Швейцарии).

Беседа с украинским режиссером Максимом Наконечным, чей фильм "Видение бабочки" покажут в Каннах. Или путеводитель Дмитрия Волчека по новому документальному кино (урожай фестивалей Jeden svět в Праге, CPH:DOX в Копенгагене и Visions du Réel в Ньоне в Швейцарии). Культурная политика. Антон Хитров рассказывает на самых ярких примерах о текущих изменениях в российской культурной политике. Режиссер и сонграйтер Валерий Полиенко, стоявший у истоков групп "Тату" и "Звери" и придумавший лозунг “Хуй войне”, рассуждает о родине и главном вопросе сегодняшнего дня: “Зачем?”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок