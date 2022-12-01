Апатичное недовольство

Доброе утро!

Российское министерство культуры объявило темы для кинофильмов, производство которых оно готово поддержать материально. Среди них – деградация Европы, колониализм англосаксов и миротворческая миссия России. Ждите в ближайшие годы на киноэкранах страны. В сегодняшних новостях так:

Российская армия не оставляет попыток наступления в районе Бахмута Донецкой области. Обе стороны несут большие потери.

Родные российских мобилизованных рассказали, что 88 отказников держат в бывшем детском лагере “Березка” на территории Луганской области.

Закрытый соцопрос ФСО показал падение поддержки войны среди россиян.

В Кремле озаботились возвращением уехавших из России: их планируют заманить обратно рассказами о “духовном превосходстве России над Западом”.

В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек.

Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Немецкая компания Uniper подала в суд на “Газпром”, требуя возместить убытки, вызванные недополучением российского газа.

Военные сводки

В среду жертвой очередного обстрела Херсона с левого берега Днепра стала пожилая женщина, еще один человек получил ранения. Все прочие военные новости касаются

Бахмута – города на севере Донецкой области: российские войска наступают на него с юга. Рассмотреть фортификационные сооружения, которые россияне успели выстроить вокруг города с середины лета, можно тут. Бахмут важен для россиян тем, что (1) им нужно уже что-то взять и (2) только овладев Бахмутом, можно получить доступ к водоводу, обеспечивающему всю Донецкую область, включая Донецк и оккупированные Россией районы, которые очень страдают от недостатка воды.

Оценки того, что происходит в самой горячей точке войны, разнятся: военный эксперт Олег Журавлев называет ситуацию вокруг Бахмута “адом” и надеется, что на фронт с украинской стороны скоро прибудет подкрепление, которое позволит откатить фронт к прежнему состоянию; воюющий под Бахмутом украинский военный Александр Проскурин говорит, что там “еще не Сталинград” и тоже отмечает недостаток мотивированной пехоты; более оптимистично настроенный украинский военный эксперт Роман Свитан настаивает, что взять Бахмут в принципе невозможно, потому что у Вооруженных сил Украины там очень выгодные позиции. Свитан прогнозирует, что благодаря наступлению холодов в ближайшие дни украинская армия сможет не только стабилизировать фронт у Бахмута, но и начать наступление на одном из трех направлений: либо в Луганской области к Сватову, Старобельску и Луганску, либо в Запорожской в направлении побережья Азовского моря, либо в Херсонской – после форсирования Днепра.

Украина продолжает жить в ожидании новых российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Когда произойдет следующая, предсказать сложно, но, по оценке эксперта Defence Express Ивана Киричевского, ракет у России хватит еще на 5–8 таких атак, то есть обстреливать украинскую энергетику россияне могут почти всю зиму. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, полностью восстановить поврежденные объекты украинской энергетической инфраструктуры этой зимой будет невозможно. Зато киевлянам городские власти обещают “елку несокрушимости”, работающую от генератора.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат обратил внимание, что Россия уже две недели не запускала по Украине иранские беспилотники. Это, впрочем, не значит, что они совсем кончились – вполне возможно, что в скором времени в России произведут новые (тем более, что Шойгу объявил об увеличении финансирования гособоронзаказа в полтора раза). Российский военпром, правда, особых успехов не демонстрирует: военный дрон “Добрыня”, созданный госкорпорацией "Алмаз-Антей", оказался копией китайской игрушки. Союз НАТО, со своей стороны, собрался инвестировать в возрождение старых военных заводов в Чехии, Словакии и Болгарии, которые смогут производить боеприпасы советского образца.

Вот монологи россиян, воюющих на стороне Украины, а вот рассказы живущих в Украине граждан России о происходящем с ними после 24 февраля.

Оккупация, военные преступления, восстановление

На Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских военных, сменился директор: россияне назначили на эту должность бывшего главного инженера станции. Вывода войск, о котором говорил на выходных глава “Энергоатома” Украины, пока не наблюдается.

Русская служба Радио Свобода публикует расследование о командире подмосковной 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, кавалере ордена Мужества, полковнике Сергее Сафронове: по свидетельствам очевидцев и перехваченным телефонным разговорам, при отступлении из Изюма он зарезал случайно попавшуюся ему по дороге пожилую женщину. Судя по косвенным признакам, в России против него возбуждено уголовное дело.

Служба безопасности Украины провела обыск в очередном монастыре – на этот раз в Закарпатской области (начальствующие там люди очень дружили с кумом Путина Виктором Медведчуком). Украинская генпрокуратура заочно сообщила заместителю председателя российской Госдумы Александру Бабакову о подозрении в содействии военной агрессии. Бабаков наряду с несколькими другими лицами является конечным бенефициаром компании VS Energy, управляющей объектами энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве. Впрочем, уголовные дела о содействии российской агрессии в ближайшее время будут возбуждены против всех депутатов Госдумы.

При взрыве в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек: взрывное устройство находилось в посылке на имя посла, обратного адреса на ней не было.

Одесский горсовет проголосовал за демонтаж и перенос в музей памятников Екатерине II и Суворову.

По оценкам президента Украины, на послевоенное восстановление страны потребуется более триллиона долларов. Для компенсации ущерба, причиненного Украине в ходе войны, Еврокомиссия предлагает создать фонд из замороженных российских активов, средства которого можно было бы инвестировать, а прибыль направлять на нужды Киева. Рассказывая об этом плане, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула, что с начала войны погибли более 100 тысяч украинских военных и не менее 20 тысяч мирных жителей. Позже этот кусок вырезали из видео с речью фон дер Ляйен, опубликованного в ее твиттере. Ранее Украина никогда не озвучивала данные о своих потерях в этой войне.

Война: вид из России

Близкие к Кремлю источники рассказали “Медузе” о результатах опроса, проведенного ФСО по заказу Кремля: в ноябре 55% россиян высказались за немедленные переговоры с Украиной и лишь 25% – за продолжение войны до победного конца. Основным фактором, заставившим россиян изменить мнение о войне, считается мобилизация: социолог Григорий Юдин назвал это “апатичным недовольством” людей, не желающих лично участвовать в боевых действиях. На военных планах Кремля результаты этого опроса никак не скажутся, потому что Путин ради уничтожения Украины готов биться хоть несколько лет, но пропагандистам было велено прикрутить фитильки, дабы не спровоцировать взрыв народного недовольства.

Пока открыто возмущаются в основном матери военнослужащих – тем более, что сегодня у них появился новый повод: вступил в силу приказ ФСБ №547 "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации". К таким сведениям документ относит любую информацию о российской армии, в том числе и о мобилизации и связанных с ней нарушениях. Рассказ о них может стать поводом для объявления человека “иностранным агентом”. Но родственники пока рассказывают: по словам жены мобилизованного из Свердловской области, 88 отказников насильно удерживают на территории бывшего детского лагеря “Березка” в селе Макарово Луганской области; там их ежедневно запугивают, лишают еды и воды, давят физически и психологически. Правозащитник Игорь Каляпин не верит, что с этим явлением (носящим уже массовый характер) можно справиться посредством жалоб в прокуратуру, но рекомендует такие жалобы все же подавать: просто чтобы напомнить себе и окружающим о существовании законов, пусть даже они и не действуют сейчас в России.

Исключения, впрочем, случаются: суд в Ленинградской области признал незаконной мобилизацию Павла Мушуманского – евангелиста, который ранее прошел альтернативную гражданскую службу в психоневрологическом интернате в Кингисеппе. В рамках “частичной” мобилизации его призвали и направили в войсковую часть. Это первое подобное решение в российской судебной практике.

Еще одно подтверждение тому, что объявленная в сентябре мобилизация не собирается заканчиваться – монолог военнослужащей из Москвы, которую не отпускают со службы, несмотря на то что ее контракт истек больше месяца назад и продлевать его она и без войны не собиралась. Начальство ссылается на запрет увольнять контрактников в период мобилизации; с правовой точки зрения получается, что женщина работает как доброволец.

Продолжается осенний призыв в армию, и поскольку готовые призваться добровольно уже кончились, в крупных городах начались облавы на призывников, причем в них участвуют не только участковые и патрульные, но и сотрудники уголовного розыска.

По данным источников “Верстки”, в Кремле задумались о том, как вернуть в страну убежавших от мобилизации. Поскольку закончить войну и мобилизацию – не вариант, предлагается приглушить негативные новости о них в телеграм-каналах (на это выделен специальный бюджет), больше рассказывать о брони, якобы гарантированной специалистам, вводить дополнительные льготы для них и, главное, напоминать уехавшим о “духовном превосходстве России над странами Запада”.

На фоне этого благолепия в Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами (вероятно, после обстрела), а по всей стране продолжались связанные с войной репрессии:

Суд в Подмосковье приговорил украинца Игоря Левченко к трем годам колонии за антивоенный пост в инстаграме – его признали виновным в “возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия”. Покаянное видео было опубликовано сразу после задержания Левченко, потом он сидел в СИЗО.

В Томске силовики провели обыск у музыканта Анны Чагиной, она задержана по уголовному делу о "дискредитации" российской армии посредством антивоенных постов в соцсетях.

В Москве задержали Андрея Адарина, обвиняемого по статье о “фейках” про российскую армию. Ранее суд отпустил его под запрет определенных действий, но теперь его зачем-то собираются отправить в СИЗО.

В Мещанском суде Москвы слушается дело Ильи Яшина, обвиняемого по той же статье – в среду доказательства представляла защита, вот онлайн.

МВД объявило в федеральный розыск адвоката и бывшего игрока “Что? Где? Когда?” Илью Новикова. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, неизвестно. Новиков давно живет в Украине.

Международное эхо войны

Великобритания ввела новые санкции против российских чиновников из-за мобилизации и вербовки заключенных на войну – в список попали десять губернаторов и глав регионов, военкомы нескольких областей, глава ФСИН, глава ЦИК РФ и другие.

Бундестаг признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Германский энергетический концерн Uniper, терпящий гигантские убытки из-за прекращения поставок природного газа из России, подал иск против "Газпрома" в международный арбитраж в Стокгольме.

Из-за взрывов на газопроводах эти поставки уже не вернуть, но Германия и Норвегия призывают извлечь из случившегося урок и создать на базе НАТО структуру для охраны подводных труб и кабелей.

Евросоюзу по-прежнему не удается согласовать потолок цен на российскую нефть, хотя он должен вступить в силу уже на следующей неделе – вот суть разногласий.

В Казахстане временно закрылись рестораны McDonald’s: владелец сети арестован по обвинению в растрате, но власти страны уверяют, что причина закрытия не в этом, а в разрыве связей с российскими компаниями.

О том, как из-за разрыва международных связей, санкций и отъезда сотрудников и студентов рушится университет Сколтех, подробно рассказано здесь.

Российская повседневность

Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Что Кудрин и “Яндекс”, где он теперь будет работать, могут друг другу дать, рассказано здесь.

Путин выступил на видеоконференции, посвященной реконструкции социальных объектов, и призвал региональных чиновников “выселять людей из трущоб”. За последние 15 лет он сказал это в седьмой раз.

Врачи центральной районной больницы в селе Смоленское Алтайского края пожаловались на плесень, мышей и холод (вот фотографии этого образцово-показательного лечебного учреждения – никакой войны не надо).

На крупнейшей ТЭЦ Перми произошел пожар. Один человек погиб, двое пострадали.

Навальному в колонии перестали передавать письма от жены.

США обеспокоены судьбой Пола Уилана – он госпитализирован в российской колонии.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева к 17 годам колонии по делу "Хизб ут-Тахрир". Российские правозащитники признают политзаключенными всех крымчан, приговоренных по этому делу.

На складе Ozon в Подмосковье – вспышка менингита. Среди заболевших – 10 граждан Беларуси, один уже умер.

В Беларуси

О состоянии здоровья лидера белорусских протестов Марии Колесниковой так ничего и не известно. Мария остается в реанимации гомельской больницы, к ней никого не пускают, диагноз отказались сообщить даже отцу. По слухам, у нее прободная язва. Приговоренную к 11 годам колонии Колесникову охраняют сразу три человека, два из которых находятся непосредственно в палате.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о “содействии экстремистской деятельности” против сооснователя BYPOL Олега Талерчика из-за его интервью телеканалу "Белсат". Талерчик за границей.

МВД Беларуси признало "экстремистским формированием" фонд "Страна для жизни" и его интернет-ресурсы. Фонд занимается поддержкой семей белорусских политзаключенных и помогает беженцам из Украины.

За "негативный комментарий по поводу смерти" главы МИД Беларуси Владимира Макея задержан мужчина. Имя его не называется, но покаянное видео уже опубликовано.

В Минске задержали социолога Оксану Шелест. За что – неизвестно; возможно, за то, что она исследовала протестные настроения. Шелест находится в изоляторе на Окрестина.

Расследование о сладкой жизни среднего сына Лукашенко Дмитрия, его семьи и друзей, читайте тут (Дмитрий торгует БелАЗами в России).

Вокруг света

В Шанхае умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Он руководил страной в 1993–2003 годах, ему было 96 лет.

В китайском городе Гуанчжоу после столкновений протестующих с полицией власти ослабили коронавирусные ограничения.

В Иране убиты около 400 участников протестов. Такие данные приводит базирующийся в Осло иранский правозащитный центр – независимо проверить их у западных журналистов возможностей нет.

Группировка "Исламское государство" заявила о гибели своего лидера Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураши. Новым руководителем назван некий Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Это уже третий лидер ИГ с фамилией аль-Кураши. Возможно, это псевдоним.

Шесть ссылок

Страноведение. Ответы на стыдные вопросы по истории Украины. Или 10 мифов о монголах с их развенчанием.

Ответы на стыдные вопросы по истории Украины. Или 10 мифов о монголах с их развенчанием. Странные жизнеописания. Фрагмент из книги польского художника и писателя Марчина Вихи “Малевич: направление осмотра” (изд-во Яромира Хладика), очень непохожей на традиционный биографический роман. Или отрывок из книги Маши Сумниной и Ильи Вознесенского “Моя жизнь” (изд-во “Смена”) – коллажа, составленного из “документальных фактов биографий разных известных людей” и авторских фрагментов.

Фрагмент из книги польского художника и писателя Марчина Вихи “Малевич: направление осмотра” (изд-во Яромира Хладика), очень непохожей на традиционный биографический роман. Или отрывок из книги Маши Сумниной и Ильи Вознесенского “Моя жизнь” (изд-во “Смена”) – коллажа, составленного из “документальных фактов биографий разных известных людей” и авторских фрагментов. Эпидемии. Рассказ о том, как эпидемии прошлого меняли мир. Или отрывок из книги экономического историка Адама Туза “Карантин. COVID-19 – вирус, который потряс мир” (изд-во Института Гайдара) – о влиянии последней пандемии на бедные и развивающиеся страны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок