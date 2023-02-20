Сто одиннадцать бронеикон

Доброе утро!

В Беларуси выставлена на торги минская квартира Сергея и Светланы Тихановских. Из описания лота можно узнать, что на кухне имеется плита Gorenje и система очистки воды. В параллельно идущих войнах новости такие:

В субботу Россия обстреляла Украину ракетами “Калибр”, сообщалось о поражении военного объекта в Хмельницкой области. Два человека ранены.

Россия продолжает штурмовать Бахмут и обстреливать Харьковскую область.

В Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности. Западные участники вновь сошлись во мнении, что Путин не должен выиграть войну.

В России готова тестовая версия базы военнообязанных.

Нидерланды сократят штат посольства России в Гааге и закроют свое консульство в Петербурге.

Картина Дэниэла Роэра “Навальный” получила премию BAFTA как лучший документальный фильм.

Военные сводки

Утром в субботу Россия выпустила по Украине как минимум четыре ракеты “Калибр”, две из них были сбиты. В Хмельницкой области ракета поразила военный объект, еще один удар пришелся по находившимся рядом гражданским постройкам – два человека получили ранения. Украинский “Энергоатом” заявил, что две из выпущенных ракет пролетели над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области и угроза ракетного удара по реактору “снова была высокой”. Как объяснил пресс-атташе Воздушных сил Украины Юрий Игнат, Россия теперь запускает ракеты по руслам рек, чтобы они могли лететь на максимально низкой высоте под радарами.

Продолжаются ежедневные обстрелы разных городов Харьковской области, а также попытки взять Бахмут силами ЧВК Вагнера. Белый дом оценил потери вагнеровцев убитыми и ранеными с начала войны в 30 тысяч и более, из них не менее девяти тысяч погибли, причем половина из этого числа – с середины декабря прошлого года. В российских колониях ходят слухи о предстоящем весеннем принудительном наборе заключенных на войну в Украине. Украинская разведка ожидает роста российской боевой активности в феврале-марте.

По данным британской The Times, к началу апреля Украина получит меньше четверти обещанных ей западных танков – просто потому что танков в боеспособном состоянии в Европе оказалось очень мало. Политики раздражены этими проволочками: на международной конференции по безопасности в Мюнхене глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рекомендовал мировым лидерам меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов, премьер Великобритании Риши Сунак призвал все страны удвоить помощь Украине. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает необходимыми поставки Украине истребителей F-16. Евросоюз, по информации Reuters, собрался закупать снаряды для Украины по той же совместной схеме, что и вакцины от коронавируса. Общее настроение в верхах мировой политики можно описать словами Шона Пенна, произнесенными на Берлинском кинофестивале: “Если Россия победит, то нам всем п****ц, просто полный п****ц”. В Берлине Шон Пенн представлял свой документальный фильм о Зеленском “Суперсила”.

Военные будни

По фотографии, опубликованном в связанном с вагнеровцами телеграм-канале, журналистам Радио Свобода удалось обнаружить большую российскую ремонтную базу военной техники на шахте “Луганская” к юго-востоку от Луганска: сейчас от нее до линии фронта около 90 км, для HIMARS cо стандартными снарядами это слишком далеко, но снарядам GLSDB с дальностью до 150 километров это вполне по силам – такие снаряды обещала поставить Украине Великобритания.

Российское издание Sota опубликовало видео, на котором мужчина убивает собаку. По версии издания, дело происходит в оккупированной Кадиевке Луганской области (оккупационные власти называют ее на советский манер Стахановым). Источник издания из местных рассказал, что полгода назад в городе стали пропадать собаки, в том числе домашние – их находили мертвыми на окраинах Кадиевки. Тогда местная жительница установила камеру, на которую и попало одно из убийств – эту запись передали "Соте". После публикации издание получило угрозы от героя видео – бойца чеченского батальона “Ахмат”: он обещал убить журналистку, “переработать и скинуть в яму как собаку” (фотография ямы с трупами собак прилагалась).

Более светлая история питона по кличке “Купянск”: украинские военные нашли его в горящем российском танке – как питон туда попал, не известно, но сейчас он живет дома у харьковского зоолога Дмитрия Шабанова, вот замечательный репортаж о нем.

Еще о жизни в прифронтовом Харькове: экскурсия по школьному бомбоубежищу, обустроенному по всем современном стандартам и позволяющему не прерывать учебный процесс даже во время обстрелов.

Истории украинских беженцев, осевших на время войны в разных странах, читайте здесь, а вот репортаж о криоконсервации спермы – процедуре, которая набирает популярность среди украинских военных.

Война, вид из России и аннексированного Крыма

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели 12-летней девочки при обстреле села Новая Таволжанка близ российско-украинской границы.

В России готова тестовая версия базы данных военнообязанных, в апреле она должна заработать в полную силу. Новый ресурс будет содержать сведения от прописки, номеров телефонов и состояния здоровья военнообязанных до их данных с бирж труда. Это позволит властям быстрее отправить на фронт нужное им количество граждан, в том числе закрыв им границы и отыскав их по городским камерам слежения.

Минпросвещения России собирается проводить “Разговоры о важном” не только для школьников, но и для их родителей. С помощью каких камер слежения на эти уроки планируют загонять родителей, министр Кравцов не объяснил.

Российское издание “Полигон” обнаружило на портале госзакупок заказ московской полиции на “походные бронепанели” с изображениями архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божьей Матери. Кроме ликов на изделия должны быть нанесены молитвы. Издание предполагает, что речь идет о боковых или дополнительных бронепластинах, которые вставляются в бронежилеты. Их московским полицейским нужно 111 – по 37 штук каждого вида.

Российские власти аннексированного Крыма национализировали около 700 находящихся на полуострове активов украинских бизнесменов и политиков. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что имущество будет выставлено на торги, а все средства от его продажи пойдут на нужды "специальной военной операции".

О том, какие трудности с получением украинских документов испытывают бежавшие от войны крымчане, рассказано здесь. С гипотезами о том, почему власти Грузии все чаще отказывают во въезде несогласным с войной россиянам, можно ознакомиться тут (хотя доподлинно никто ничего не знает).

Ходят слухи, что в обращении к Федеральному собранию Путин собирается объявить о присоединении к России Беларуси, Абхазии и Южной Осетии – так вот, власти самопровозглашенной Абхазии официально заявили, что это не так.

На антивоенном фронте внутри России дела обстоят так:

Шевчук выпустил антивоенный клип;

Суд в Вологде заочно арестовал главреда Sota.Vision Евгения Доможирова по статье о “фейках” про российскую армию;

Диджея из Тульской области оштрафовали на 40 тысяч рублей (поставил трек Потапа и Насти во время новогоднего обращения Путина по телевизору, чем дискредитировал российскую армию);

Жителя Астрахани оштрафовали на 30 тысяч рублей за значок с флагом Украины рядом с названием его телеграм-канала (“дискредитация российской армии”) и арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, совершенное по отношению к сотрудникам Центр “Э”, вломившимся к нему в квартиру;

Вот история еще одной “дискредитаторши” – 46-летней Ирины Еремеевой из карельского поселка Поросозеро. Штраф еще не назначен (суд будет 21 февраля), но Ирина уже боится, что не сможет его оплатить, потому что зарплата у нее заведомо меньше.

Прочее российское

В дополнение к расследованию центра “Досье” о бронепоезде Путина и сообщению “Проекта” о сети секретных железных дорог и станций, которыми пользуется российский президент, “Новая газета” рассказала о еще одном вокзале, построенном для Путина и его друзей: станция не для всех называется “Игора” и находится в пяти минутах пешей ходьбы от железнодорожной станции "69-й километр" на линии Приозерск – Петербург. Рядом расположен одноименный курорт с горнолыжной трассой, ледовым дворцом и прочими радостями, а также корпоративный поселок банка "Россия", подконтрольного братьям Ковальчукам.

В Московской области рядом с Солнечногорском начинается строительство самого большого СИЗО в России. Раньше считалось, что туда переведут “Бутырку”, но теперь “Бутырку” отремонтировали и позиционируют как первый в России “цифровой СИЗО”. Остается сделать вывод, что ожидается значительный прирост числа арестантов.

Во Владивостоке сотрудники Центра “Э” сорвали встречу группы поддержки ЛГБТ+, проходившую в пространстве общественного движения “Маяк” (объявленного “иностранным агентом” в январе прошлого года).

Вот репортаж из Сахаровского центра, который был признан “иностранным агентом” в далеком 2014 году, но теперь лишился московских помещений в связи со вступлением в силу новой версии закона об “иноагентах”.

Более ста двадцати российских адвокатов выступили в поддержку краснодарского юриста Михаила Беньяша, признанного "иностранным агентом" и лишенного адвокатского статуса. Требуют прекратить преследование, хотя Беньяша преследуют уже много лет.

Прошел ровно месяц с тех пор, как нет никаких вестей от Андрея Пивоварова – бывшего директора “Открытой России”, осужденного на четыре года колонии по статье об осуществлении деятельности “нежелательной организации”. В декабре его этапировали из СИЗО в Краснодаре, 18 января он был в СИЗО в Петербурге. После этого след его оборвался.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Bell и несколько сайтов, связанных с Украиной.

Посетительнице московской библиотеки, которая хотела отдать туда не нужные ей книги, показали список авторов, произведения которых принимать не будут: среди них Владимир Сорокин, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Эдуард Лимонов и другие, а также почему-то Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Джордж Оруэлл и Нил Гейман.

Картина Дэниэла Роэра “Навальный” получила премию BAFTA как лучший документальный фильм. Журналиста Христо Грозева, сыгравшего важную роль в расследовании отравления Навального, по рекомендации лондонской полиции не пустили на церемонию награждения по соображениям безопасности. Ранее Грозев решил не возвращаться в Австрию, где прожил больше 20 лет, из опасений за свою жизнь. Расследовательский проект Bellingcat, которым Грозев руководил, был объявлен в России “нежелательной организацией” и “иностранным агентом”, а против самого Грозева возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Международное эхо войны

В Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности, главной темой которой была агрессия России против Украины, вот краткое содержание сказанного. Из главного: Макрон призвал не настаивать на “полном разгроме” России, Ходорковский с Каспаровым призвали не бояться ее развала, вице-президент США Камала Харрис официально обвинила Россию в совершении преступлений против человечности, а госсекретарь Блинкен предостерег Китай от поставок России оружия (у США, по его словам, есть доказательства того, что Китай уже предоставляет России нелетальную военную помощь). Китай намекнул, что у него есть план мира, но деталей не раскрыл.

Нидерланды объявили о сокращении штата российского посольства в Гааге и закрытии российского торгпредства в Амстердаме; закрывается также консульство Нидерландов в Петербурге. Причина в том, что Россия продолжает попытки внедрить своих разведчиков под дипломатическим прикрытием. Об общем состоянии российской разведки в странах Европы после года войны читайте тут.

Как выяснила газета Helsingin Sanomat, дочь друга Путина Геннадия Тимченко в 2000 году получила гражданство Финляндии в обход обычной процедуры. В Миграционной службе Финляндии журналистам сказали, что теперь уже не узнать, как так получилось, потому что “лицо, принявшее решение, в службе уже не работает”.

Минфин США начал расследование в отношении Raiffeisen Bank из-за его бизнеса в России.

Новые санкции США в отношении России затронут, по данным Bloomberg, энергетику, ВПК и финансовые структуры. О них будет объявлено в преддверии годовщины российского вторжения в Украину. Санкции Евросоюза пока не согласованы.

Президент Украины ввел санкции против топ-менеджмента российских банков и поручил МИДу переслать одобренный им список властям Евросоюза, США и других государств, чтобы те приняли аналогичные меры.

Вокруг света

В кулуарах мюнхенской конференции по безопасности состоялись переговоры между главами Армении и Азербайджана, на них присутствовал госсекретарь США. Речь шла о подготовке мирного договора и снятии блокады Нагорного Карабаха.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил в фейсбуке, что собирал на встречу всех бывших президентов Кыргызстана во имя объединения. Президенты будто бы обсудили прошлое и поддержали идею объединения. Где и когда прошла эта встреча, не известно: двое из бывших президентов, Акаев и Бакиев, давно живут за пределами страны, а недавно освобожденный из тюрьмы Атамбаев вроде бы тоже улетел из Кыргызстана.

Бывший президент США Джимми Картер (ему 98 лет) отказался от дальнейшего лечения в клинике, чтобы провести свои последние дни дома, где ему будут оказывать хосписную помощь.

Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаудара по Дамаску. Погибли по меньшей мере пять человек, 15 ранены. Израиль никогда не комментирует действия своей армии, а по данным западной прессы удары были связаны с военной активностью Ирана в Сирии.

В Болгарии в грузовике, брошенном в 20 километрах от Софии, обнаружили тела 18 нелегальных мигрантов. Всего в грузовике было около 40 человек. Выживших доставили в больницу. В последние месяцы Болгария столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов, который можно сравнить с кризисом 2015 года.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч. Сколько человек числятся пропавшими без вести, власти не сообщают.

Шесть ссылок

Восточная мудрость. Введение в корейскую философию. Или история о том, как китайский философ Шан Ян создал в IV веке до н. э. прообраз современного тоталитарного государства и сам стал его жертвой.

Введение в корейскую философию. Или история о том, как китайский философ Шан Ян создал в IV веке до н. э. прообраз современного тоталитарного государства и сам стал его жертвой. Как читать “Житие протопопа Аввакума” и первого русского поэта Симеона Полоцкого (1629–1680).

“Житие протопопа Аввакума” и первого русского поэта Симеона Полоцкого (1629–1680). Мех. Два отрывка из книги историков Бэллы Шапиро и Дениса Лапина “Россия в шубе. Русский мех: история, национальная идентичность и культурный статус” (изд-во “НЛО”): первый, о расцвете пушного промысла в Сибири, и второй – о кризисе русской пушной торговли в начале XX века и его последствиях для меховой моды.

Искренне Ваши,

Семь Сорок