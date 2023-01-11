Испугался и уехал в Баден-Баден

Доброе утро!

Более 300 российских врачей подписали открытое письмо к Путину с требованием “прекратить издевательства” над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь в колонии. Путин пока ничего не ответил, от Навального вестей тоже нет. Зато есть вести от Вагнера:

Пресс-служба Пригожина заявила о полном взятии под контроль Соледара. Украинская сторона пока никак это не комментировала.

По данным Радио Свобода, в результате удара ВСУ по Лантратовке Луганской области могли погибнуть более 80 человек – в основном рабочие из Новосибирска.

Глава МИД Германии Анналена Бербок побывала с необъявленным визитом в Харькове. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

“Проект” нашел у главы Сбербанка инвестфонд в Люксембурге (около 500 млн долларов) и квартиру в Баден-Бадене, куда он летает на служебных самолетах.

Зеленский лишил украинского гражданства Виктора Медведчука и троих депутатов Верховной Рады, подозреваемых в госизмене.

Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге – ее задержали вместе с Романом Протасевичем, обманом посадив самолет Ryanair в Минске.

Военные сводки

Пресс-служба Евгения Пригожина заявила, что боевики ЧВК Вагнера полностью взяли под контроль Соледар – бои, как говорится в сообщении, идут в “котле” в центре города. О количестве пленных обещано доложить позже. В сообщении подчеркивается, что в штурме Соледара не участвовали никакие другие подразделения, кроме ЧВК (хотя во вторник украинские источники сообщали о введение в действие подразделений регулярной российской армии). Украинская сторона ночью не комментировала эти сообщения, но заявила о невозможности дальнейшей эвакуации мирных жителей. Накануне вечером украинские военные настаивали, что город находится не в окружении, а в полуокружении, а тяжелые бои продолжаются. Вот подборка свежих видео из Соледара и Бахмута, вот фотографии.

Журналистам Радио Свобода удалось связаться с российским рабочим, видевшим своими глазами последствия ударов украинской армии по поселку Лантратовка Луганской области 16 декабря: по его словам, жертвами ракетных ударов стали рабочие из Новосибирска – официально признана гибель 11 человек, тогда как на самом деле погибли 84.

По данным национальной полиции Украины, с начала российского полномасштабного вторжения погибли более 16 тысяч мирных украинцев. Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении более 600 российских агентов с начала войны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок побывала с необъявленным визитом в Харькове и назвала его “символом абсолютного безумия российской агрессивной войны”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прямо на пресс-конференции попросил у Берлина танки Leopard. Сразу после их отъезда в Харькове была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах. Несмотря на постоянные обстрелы, электрикам в Харьковской области удалось почти полностью восстановить линии электропередач и сети, разрушенные боями.

Война, вид из России

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск российской армии, сообщили РБК и “Ура.Ру” со ссылкой на источники в Минобороны. Это тот самый генерал, которого жестко критиковали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Источник “Важных историй” утверждает, что повышение Лапина – это попытка показать Пригожину, что главную роль на войне по-прежнему играет армия, а не его ЧВК Вагнера.

По подозрению в поджоге военкомата в Братске Иркутской области задержан звукорежиссер муниципальной телерадиокомпании “Братск”. Его имя уже убрали с сайта медиахолдинга (который, естественно, войну поддерживает).

Уроженец Волгоградской области Игорь Паскарь, обвиняемый в поджоге краснодарского управления ФСБ, рассказал в суде, как его пытали после задержания: “В руки положили гранату или ее муляж и сказали, что выдернут чеку; к голове приставили ствол и стали угрожать, что выстрелят”. Паскарь назвал свою акцию антивоенной.

Барнаульская журналистка Мария Пономаренко, обвиняемая по делу о "военных фейках", попросила судью вернуть ее в СИЗО из-под домашнего ареста в знак протеста против мобилизации, но суд отказал ей в ходатайстве.

19-летнюю студентку из Архангельска Олесю Кривцову внесли в список террористов и экстремистов. За антивоенные посты в соцсетях ее обвиняют по уголовным статьям о “дискредитации” российской армии и оправдании терроризма. При обыске, который проходил у нее дома 26 декабря, один из силовиков стоял над Кривцовой с кувалдой. Позже сотрудник Центра “Э” объяснил, что это был привет от ЧВК Вагнера.

Прочие российское (и белорусское)

Издание “Проект” опубликовало расследование о состоянии главы “Сбербанка” Германа Грефа: он владеет люксембургским инвестиционным фондом Altera Capital, общий объем которого в разные годы мог достигать 500 миллионов долларов. Официально руководит структурой бывший руководитель аппарата российского правительства Кирилл Андросов, бывший коллега Грефа, однако имеется завещание, в котором Андросов отказывает фонд структуре, принадлежащей семье Грефа. Учреждать эти фонды Греф начал в 2011 году – после объявления о том, что Путин возвращается на пост президента России. Кроме того, у Грефа есть квартира в Баден-Бадене, куда до войны он часто летал на служебных самолетах.

В Москве по доносу депутата Госдумы Хинштейна возбуждено административное дело по статье о “пропаганде ЛГБТ” против издательства “Попкорн букс”. “Амедиатека” вырезала из сериала “Секс в большом городе” упоминания представителей ЛГБТ, после чего смысл в диалогах потерялся: теперь там звучат фразы типа “Он славный мальчик, но, к сожалению, он мальчик”.

В Москве против блогера Полины Фейс возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фотография, якобы оскорбившая эти чувства, была опубликована в соцсетях в 2021 году, а потом удалена (вместе с аккаунтами Фейс).

Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае 2021 года вместе с Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. Суд приговорил ее к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и розни и незаконном сборе информации о частной жизни (все это, по версии следствия, она делала, администрируя телеграм-канал “Черная книга Беларуси”). Теперь родные Сапеги будут добиваться ее перевода в российскую колонию.

Белорусскому адвокату Александру Данилевичу предъявлены обвинение в содействии экстремизму – за поддержку, которую он оказывал “приверженцам правового нигилизма” (подразумевается Фонд спортивной солидарности).

Европейский суд по правам человека присудил "Новой газете" 15 тысяч евро компенсации по делам о клевете. Получить эти выплаты редакции не удастся, потому что в России был принят закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ. О последствиях текущей денонсации Россией международных соглашений здесь рассказывает юрист, научный сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш.

Вокруг света

Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, а также двух депутатов Верховной Рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, Рената Кузьмина и бывшего народного депа Андрея Деркача. Прекращение гражданства автоматически означает прекращение депутатских полномочий. Зеленский отметил, что это “не последние такие решения”. Вот еще довоенное объяснение правовых оснований, на которых это делается.

Минюст Украины намерен передать украинские активы российского олигарха Олега Дерипаски в собственность государства.

Евросоюз готовит новые санкции в отношении режима Лукашенко за поддержку российской агрессии в Украине.

У российского олигарха Романа Абрамовича обнаружили еще десять яхт и судов, которые ранее ему не приписывались, в результате чего их общее число достигло 16.

Бывший губернатор аннексированного Россией Севастополя добился в суде снятия европейских санкций в связи с тем, что он давно не занимает никаких государственных постов. Комментаторы называют это решение суда “знаковым” для российских чиновников – особенно тех, кто напрямую не задействован в войне.

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.

Источники Financial Times, близкие к китайским властям, утверждают, что Путин теряет доверие китайского руководства: он не предупреждал Си Цзиньпина о планах вторжения в Украину.

Bloomberg пишет со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus, что российская нефть сейчас продается вдвое дешевле нефти марки Brent.

Шесть ссылок

Канувшие. Рассказ о том, как и зачем в соседних с Россией странах избавляются от памятников, связанных со страной-агрессором. Или судьбы лидеров “Новороссии” – что они делали после 2014 года и куда исчезли впоследствии.

Рассказ о том, как и зачем в соседних с Россией странах избавляются от памятников, связанных со страной-агрессором. Или судьбы лидеров “Новороссии” – что они делали после 2014 года и куда исчезли впоследствии. Беседы с археологами. Интервью с Глебом Кубаревым, в котором он рассказывает о недавних мифах, тысячелетних петроглифах и “рунах” древнего святилища Калбак-Таш на Алтае. Или разговор с Юрием Березкиным о его научной биографии, скелетах младенцев и золотых рогах.

Интервью с Глебом Кубаревым, в котором он рассказывает о недавних мифах, тысячелетних петроглифах и “рунах” древнего святилища Калбак-Таш на Алтае. Или разговор с Юрием Березкиным о его научной биографии, скелетах младенцев и золотых рогах. Жертвы немецкой юстиции. Отрывок из книги шведского писателя и журналиста Стига Дагермана “Немецкая осень” (изд-во Ивана Лимбаха) – о том, как немецкая молодежь воспринимала работу Spruchkammern – суда, занимающегося делами о денацификации. Или рассказ о памятниках дезертирам в Гамбурге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок