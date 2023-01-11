Испугался и уехал в Баден-Баден

Доброе утро!
Более 300 российских врачей подписали открытое письмо к Путину с требованием “прекратить издевательства” над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь в колонии. Путин пока ничего не ответил, от Навального вестей тоже нет. Зато есть вести от Вагнера:
- Пресс-служба Пригожина заявила о полном взятии под контроль Соледара. Украинская сторона пока никак это не комментировала.
- По данным Радио Свобода, в результате удара ВСУ по Лантратовке Луганской области могли погибнуть более 80 человек – в основном рабочие из Новосибирска.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок побывала с необъявленным визитом в Харькове. После этого в городе объявили воздушную тревогу.
- “Проект” нашел у главы Сбербанка инвестфонд в Люксембурге (около 500 млн долларов) и квартиру в Баден-Бадене, куда он летает на служебных самолетах.
- Зеленский лишил украинского гражданства Виктора Медведчука и троих депутатов Верховной Рады, подозреваемых в госизмене.
- Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге – ее задержали вместе с Романом Протасевичем, обманом посадив самолет Ryanair в Минске.
Военные сводки
Пресс-служба Евгения Пригожина заявила, что боевики ЧВК Вагнера полностью взяли под контроль Соледар – бои, как говорится в сообщении, идут в “котле” в центре города. О количестве пленных обещано доложить позже. В сообщении подчеркивается, что в штурме Соледара не участвовали никакие другие подразделения, кроме ЧВК (хотя во вторник украинские источники сообщали о введение в действие подразделений регулярной российской армии). Украинская сторона ночью не комментировала эти сообщения, но заявила о невозможности дальнейшей эвакуации мирных жителей. Накануне вечером украинские военные настаивали, что город находится не в окружении, а в полуокружении, а тяжелые бои продолжаются. Вот подборка свежих видео из Соледара и Бахмута, вот фотографии.
Журналистам Радио Свобода удалось связаться с российским рабочим, видевшим своими глазами последствия ударов украинской армии по поселку Лантратовка Луганской области 16 декабря: по его словам, жертвами ракетных ударов стали рабочие из Новосибирска – официально признана гибель 11 человек, тогда как на самом деле погибли 84.
По данным национальной полиции Украины, с начала российского полномасштабного вторжения погибли более 16 тысяч мирных украинцев. Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении более 600 российских агентов с начала войны.
Глава МИД Германии Анналена Бербок побывала с необъявленным визитом в Харькове и назвала его “символом абсолютного безумия российской агрессивной войны”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прямо на пресс-конференции попросил у Берлина танки Leopard. Сразу после их отъезда в Харькове была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах. Несмотря на постоянные обстрелы, электрикам в Харьковской области удалось почти полностью восстановить линии электропередач и сети, разрушенные боями.
Война, вид из России
- Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск российской армии, сообщили РБК и “Ура.Ру” со ссылкой на источники в Минобороны. Это тот самый генерал, которого жестко критиковали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Источник “Важных историй” утверждает, что повышение Лапина – это попытка показать Пригожину, что главную роль на войне по-прежнему играет армия, а не его ЧВК Вагнера.
- По подозрению в поджоге военкомата в Братске Иркутской области задержан звукорежиссер муниципальной телерадиокомпании “Братск”. Его имя уже убрали с сайта медиахолдинга (который, естественно, войну поддерживает).
- Уроженец Волгоградской области Игорь Паскарь, обвиняемый в поджоге краснодарского управления ФСБ, рассказал в суде, как его пытали после задержания: “В руки положили гранату или ее муляж и сказали, что выдернут чеку; к голове приставили ствол и стали угрожать, что выстрелят”. Паскарь назвал свою акцию антивоенной.
- Барнаульская журналистка Мария Пономаренко, обвиняемая по делу о "военных фейках", попросила судью вернуть ее в СИЗО из-под домашнего ареста в знак протеста против мобилизации, но суд отказал ей в ходатайстве.
- 19-летнюю студентку из Архангельска Олесю Кривцову внесли в список террористов и экстремистов. За антивоенные посты в соцсетях ее обвиняют по уголовным статьям о “дискредитации” российской армии и оправдании терроризма. При обыске, который проходил у нее дома 26 декабря, один из силовиков стоял над Кривцовой с кувалдой. Позже сотрудник Центра “Э” объяснил, что это был привет от ЧВК Вагнера.
Прочие российское (и белорусское)
- Издание “Проект” опубликовало расследование о состоянии главы “Сбербанка” Германа Грефа: он владеет люксембургским инвестиционным фондом Altera Capital, общий объем которого в разные годы мог достигать 500 миллионов долларов. Официально руководит структурой бывший руководитель аппарата российского правительства Кирилл Андросов, бывший коллега Грефа, однако имеется завещание, в котором Андросов отказывает фонд структуре, принадлежащей семье Грефа. Учреждать эти фонды Греф начал в 2011 году – после объявления о том, что Путин возвращается на пост президента России. Кроме того, у Грефа есть квартира в Баден-Бадене, куда до войны он часто летал на служебных самолетах.
- В Москве по доносу депутата Госдумы Хинштейна возбуждено административное дело по статье о “пропаганде ЛГБТ” против издательства “Попкорн букс”. “Амедиатека” вырезала из сериала “Секс в большом городе” упоминания представителей ЛГБТ, после чего смысл в диалогах потерялся: теперь там звучат фразы типа “Он славный мальчик, но, к сожалению, он мальчик”.
- В Москве против блогера Полины Фейс возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фотография, якобы оскорбившая эти чувства, была опубликована в соцсетях в 2021 году, а потом удалена (вместе с аккаунтами Фейс).
- Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае 2021 года вместе с Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. Суд приговорил ее к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и розни и незаконном сборе информации о частной жизни (все это, по версии следствия, она делала, администрируя телеграм-канал “Черная книга Беларуси”). Теперь родные Сапеги будут добиваться ее перевода в российскую колонию.
- Белорусскому адвокату Александру Данилевичу предъявлены обвинение в содействии экстремизму – за поддержку, которую он оказывал “приверженцам правового нигилизма” (подразумевается Фонд спортивной солидарности).
- Европейский суд по правам человека присудил "Новой газете" 15 тысяч евро компенсации по делам о клевете. Получить эти выплаты редакции не удастся, потому что в России был принят закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ. О последствиях текущей денонсации Россией международных соглашений здесь рассказывает юрист, научный сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш.
Вокруг света
- Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, а также двух депутатов Верховной Рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, Рената Кузьмина и бывшего народного депа Андрея Деркача. Прекращение гражданства автоматически означает прекращение депутатских полномочий. Зеленский отметил, что это “не последние такие решения”. Вот еще довоенное объяснение правовых оснований, на которых это делается.
- Минюст Украины намерен передать украинские активы российского олигарха Олега Дерипаски в собственность государства.
- Евросоюз готовит новые санкции в отношении режима Лукашенко за поддержку российской агрессии в Украине.
- У российского олигарха Романа Абрамовича обнаружили еще десять яхт и судов, которые ранее ему не приписывались, в результате чего их общее число достигло 16.
- Бывший губернатор аннексированного Россией Севастополя добился в суде снятия европейских санкций в связи с тем, что он давно не занимает никаких государственных постов. Комментаторы называют это решение суда “знаковым” для российских чиновников – особенно тех, кто напрямую не задействован в войне.
- Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.
- Источники Financial Times, близкие к китайским властям, утверждают, что Путин теряет доверие китайского руководства: он не предупреждал Си Цзиньпина о планах вторжения в Украину.
- Bloomberg пишет со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus, что российская нефть сейчас продается вдвое дешевле нефти марки Brent.
Шесть ссылок
- Канувшие. Рассказ о том, как и зачем в соседних с Россией странах избавляются от памятников, связанных со страной-агрессором. Или судьбы лидеров “Новороссии” – что они делали после 2014 года и куда исчезли впоследствии.
- Беседы с археологами. Интервью с Глебом Кубаревым, в котором он рассказывает о недавних мифах, тысячелетних петроглифах и “рунах” древнего святилища Калбак-Таш на Алтае. Или разговор с Юрием Березкиным о его научной биографии, скелетах младенцев и золотых рогах.
- Жертвы немецкой юстиции. Отрывок из книги шведского писателя и журналиста Стига Дагермана “Немецкая осень” (изд-во Ивана Лимбаха) – о том, как немецкая молодежь воспринимала работу Spruchkammern – суда, занимающегося делами о денацификации. Или рассказ о памятниках дезертирам в Гамбурге.
Искренне Ваши,
Семь Сорок