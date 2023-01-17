Сидим-едим.рф

Доброе утро!

В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации. По данным украинской погранслужбы, в Беларуси находятся около 11 тысяч российских военнослужащих: наращивания группировки не наблюдается, а повторное вторжение с территории этой страны по-прежнему оценивается как маловероятное. Гадания о военных планах белорусского руководства читайте здесь, но не упускайте при этом из вида, что год назад полномасштабное вторжение России в Украину тоже оценивалось экспертами как нелогичное и маловероятное. В остальном новости такие:

Число жертв ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре выросло до 40, среди них трое детей. Судьба еще 25 человек остается неизвестной.

У памятника Лесе Украинке в Москве появился мемориал погибшим в Днепре.

По словам мэра Киева, городу не хватает 30% электроэнергии, в любой момент может наступить коллапс.

Украинская армия оставила Соледар и ведет бои за чертой города.

Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук.

В Беларуси возбудили новое уголовное дело против Сергея Тихановского – о неповиновении сотрудникам тюрьмы.

Умерла звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида.

“Россия не наносит ударов по жилым домам”

Число жертв российского ракетного удара по девятиэтажке в Днепре выросло до 40 человек, среди них трое детей. Травмы, по последним данным, получили 77 жителей дома, еще 25 человек по-прежнему разыскиваются. В общей сложности разрушено более 200 квартир. Разбор завалов еще не закончен. Вот съемки с места трагедии и рассказы спасенных, вот истории некоторых жильцов уничтоженного российской ракетой подъезда – оставшихся в живых и погибших.

Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Россия не имеет отношения к трагедии в Днепре, потому что российские военные "не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры", а бьют только по военным целям, замаскированным или очевидным (вот список российских ударов куда попало с наибольшим числом жертв среди гражданского населения). Рассуждая о непричастности России, Песков, как и следовало ожидать, сослался на слова Алексея Арестовича о том, что ракета, упавшая на девятиэтажку в Днепре, была сбита украинской ПВО. В Верховной Раде Украины начали собирать подписи под требованием об увольнении Арестовича. Почему его слова не соответствуют истине, здесь объясняет официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат (заодно он рассказывает, для каких целей создавалась ракета X-22, как она действует и почему ее нельзя использовать для ударов по наземным целям – в данном случае целью была, вероятнее всего, Приднепровская ТЭС).

Служба безопасности Украины назвала имена российских военных, причастных к этому удару, а российское издание “Важные истории” дозвонилось до некоторых из них. Ответы российских военных были выдержаны в стилистике Пригожина: “Ничего не думаю, потому что думать уже нечем”, “я лесовик из лесного хозяйства, не ходите в моем лесу и не пугайте белок”, “Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?” (аудио). О том, как будут судить причастных к этому ракетному удару, здесь рассказывает консультант главы офиса президента Украины Олег Гавриш (спойлер: либо это будет Международный уголовный суд, либо просто суд украинский, первое предпочтительнее). Суды над виновными в конкретных военных преступлениях не надо путать с трибуналом по российской военной агрессии, который – в сотрудничестве с другими странами – пытается создать Украина.

Российские СМИ о попадании ракеты по девятиэтажке в Днепре почти ничего не сообщали. В Москве у памятника Лесе Украинке вечером в понедельник появился скромный мемориал погибшим: кто-то принес цветы, игрушки и фотографию разрушенного дома.

По данным ООН, число подтвержденных случаев гибели мирных жителей в Украине с начала войны превысило семь тысяч. На деле погибших намного больше, потому что убитых на территориях, находящихся под российской оккупацией, никто не считает.

Военные сводки

В ночь на понедельник российская армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью: от взрывной волны пострадала пятиэтажка, пятеро человек ранены. Утром в понедельник обстрелу подвергся Купянск Харьковской области: ранены два человека. Власти Херсонской области насчитали 90 обстрелов за сутки: три человека погибли. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью агентству Reuters, что после субботнего ракетного обстрела украинской столице не хватает примерно трети необходимой ей электроэнергии, и система может обрушиться в любой момент.

Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута и Соледара Донецкой области – вот репортаж с передовой, из которого следует, что украинские военные оставили Соледар и продолжают защищаться в его окрестностях. Изданию “Досье” удалось идентифицировать вагнеровца, командовавшего штурмом Соледара: это судимый за мошенничество бывший офицер спецназа ГРУ Антон Елизаров (получив условный срок за незаконную приватизацию служебной квартиры, он подписал контракт с ЧВК Вагнера, в составе которой участвовал в операциях в Ливии, Сирии и ЦАР). От Соледара уже мало что осталось, и это судьба почти всех городов и городков Донбасса, которые бралась “освобождать” российская армия – вот, например, видео из Марьинки Донецкой области.

Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожжаев отчитался о десяти сбитых над морем украинских беспилотниках. По его словам, в городе и в порту ничего не пострадало. Украина происходящее в Севастополе не комментировала. В ночь на вторник ПВО интенсивно работала над Белгородом: местные власти утверждают, что жертв и разрушений нет, а местные жители пишут, что было очень страшно. По оценкам американского Института изучения войны, Россия поставила себе целью в течение полугода перехватить инициативу на поле боя, в связи с чем наверняка будет менять свой образ действий. Аналитики Института не исключают крупного российского наступления в Луганской области.

Украина и ее западные союзники тоже не сидят без дела: около 500 украинских военных начали подготовку на военной базе в Баварии, еще около сотни осваивают комплексы Patriot в Оклахоме. Министр обороны Великобритании рассказал о новом пакете военной помощи Украине: помимо танков Challenger 2, о которых уже объявлял премьер Риши Сунак, в него войдут 30 самоходных артиллерийских установок AS90, несколько десятков бронетранспортеров Bulldog, а также беспилотники, ракеты и артиллерийские снаряды. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ушла в отставку – в связи с этим ожидается смена позиции Германии по танкам Leopard, передать которые Украине давно стремятся несколько стран ЕС, но не могут этого сделать без разрешения Германии. Здесь сдвиг в немецкой оружейной политике комментирует политолог Дмитрий Стратиевский (спойлер: у противников поставок тяжелого вооружения Украине не осталось никаких аргументов). Евросоюз и Украина подписали меморандум, предусматривающий выделение Киеву 18 млрд евро.

Путин с Эрдоганом в ходе телефонного разговора обсудили обмен пленными между Россией и Украиной (Путин жаловался на “деструктивную линию киевского режима”). Ранее трехэтапный план гуманитарных действий, предусматривающий крупные обмены военнопленными, был согласован на уровне омбудсменов трех стран.

Война, вид из России

Минобороны России создает гаупвахты в воинских частях для мобилизованных. Отправлять туда есть кого: в Липецкой области, например, бунт устроил четырехвагонный состав с мобилизованными – они требовали уголь и воду для запуска котла, потому что поезд никак не отапливался.

Военные суды массово отклоняют иски российских контрактников, которым отказывают в увольнении, ссылаясь на “частичную мобилизацию”. Комитет Госдумы по обороне не поддержал законопроект об отсрочках от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Жители Ижевска собирают подписи против организации производства дронов в торговом комплексе, находящемся в толще жилой застройки в центре города: боятся стать мишенью.

Один из способов не стать мишенью – уехать из России. Россияне активно скупают недвижимость за рубежом (лидерами по покупкам стали Турция и ОАЭ) и продолжают уезжать. Многим очень хочется в Европу – вот рассказ о жителях Чечни, которые пытались попасть на территорию ЕС из Боснии и Герцеговины через Хорватию до ее вступления в Шенген, но не смогли. Слухи о том, что у новоиспеченных российских эмигрантов будут конфисковывать остающееся в России имущество, здесь комментирует адвокат Иван Павлов (спойлер: это вполне возможно, нужно просто внести изменения в Уголовный кодекс).

Норвегия подтвердила, что бывший командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев запросил убежище (сейчас он находится в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло). Пригожин в этой связи попытался выдать ернический комментарий, но получилось как-то совсем неудачно. Медведев собирается давать показания о расстрелах отказников и пленных, практикуемых в ЧВК. В Испании сейчас находится воевавший под Киевом российский контрактник, который тоже хочет давать показания об убийствах, мародерствах и изнасилованиях в Андреевке, Бородянке и других городках Киевской области.

Хроники подавления всего антивоенного сегодня выглядят так:

Жителя Махачкалы приговорили к двум годам условно по делу о применении насилия к силовику во время акции против мобилизации.

Жителя Кировской области, ранее судимого за кражи, приговорили к 9 месяцам принудительных работ за порчу мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Зачем он его испортил, в материалах дела не говорится.

Суд в Бурятии оштрафовал на 30 тысяч рублей заключенного Александра Марченко за “дискредитацию” российской армии в разговоре с сокамерниками по ШИЗО. Марченко – гражданин Украины, которого задержали в оккупированном Донецке, обвинили в шпионаже и приговорили к 10 годам колонии, вот его история.

Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за футболку с надписью “Х*й войне”. Крамола была даже не в самой надписи, а в том, что одетая в такую футболку девушка осмелилась встать рядом с портретом Путина и делать селфи, чем “дискредитировала” российскую армию.

Суд в Саратове постановил заблокировать доступ к посту в телеграм-канале “Сойкапересмешница”. В посте рассказывалось, что по 500 рублей с каждой стипендии студентов Саратовской государственной юридической академии перевели на нужды Донбасса. Иск подал ректор академии. Стипендия бакалавров в России – от 1900 до 2100 рублей, студентов магистратуры – от 2100 до 2300 рублей.

За что семью пятиклассницы из Москвы, пропускавшей “Разговоры о важном”, поставили на учет в полиции после доноса директора, читайте тут.

О том, как эволюционировала по ходу войны российская пропаганда, здесь рассказывает главред “Верстки” Лола Тагаева. О смысле и действенности этой пропаганды читайте в интервью с режиссером Ильей Хржановским.

Международное эхо войны

“Роснефть” подала в суд в Москве иск к немецкому изданию Der Spiegel. Компания требует удалить из статьи слова политика Гезине Шван о том, что она не одобряла связь бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера с “Роснефтью”.

В России перестали работать мобильные приложения, которые позволяют дистанционно запускать двигатель машины и отслеживать ее техническое состояние. Сейчас с проблемами столкнулись владельцы продвинутых моделей Skoda, Kia, Infinity и Nissan. У Porsche эта штука перестала работать еще летом.

Россия и Иран обсуждают создание “токена Персидского региона” – совместной криптовалюты-стейблкойна, обеспеченного золотом. Предполагается, что токен заработает на базе особой экономической зоны в Астрахани, где с этого года начали принимать грузоперевозки из Ирана.

Сеть фастфуда "Вкусно – и точка", которая заменила в России McDonald's, ушедший в ответ на российское вторжение в Украину, подала заявки на регистрацию в Казахстане.

Непосредственно перед российским вторжением в Украину и сразу после него российские олигархи вывели деньги на счета своих детей в США и других странах. Об этом рассказывается в докладе Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США.

В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Представителей России там нет.

Прочее российское и белорусское

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить семьям направлять материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Видимо, скоро на эти деньги разрешат покупать еду.

Российские адвокаты обратились с открытым письмом к Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным. После аналогичного письма врачей Навальному, который болеет в ШИЗО, стали давать антибиотики.

Сайт магазина для заключенных “фсинмагазин.рф” сменил название на “сидим-едим.рф”. Потому что имя этого священного ведомства нельзя упоминать всуе.

Бывших координаторов штаба Алексея Навального в Архангельске Егора Бутакова и Елизавету Бычкову приговорили к году ограничения свободы за "участие в деятельности НКО, посягающей на права граждан". Им запрещено выезжать из города и менять место жительства. Столь мягкий приговор объясняется тем, что Бутаков и Бычкова публично покаялись и дали показания на нескольких местных активистов.

Верховный суд России признал террористической организацией движение "Маньяки. Культ убийств" (МКУ). Существует ли оно вообще, не вполне ясно – вот попытка разобраться.

Роскомнадзор менее чем за месяц запретил более 200 сайтов по закону об "ЛГБТ-пропаганде" среди всех.

Во Владивостоке книги Леонида Парфенова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова продаются в обертках с надписью “Иноагент”, хотя ни один из этих авторов “иностранным агентом” объявлен не был. Пока.

В Беларуси против Сергея Тихановского возбудили новое уголовное дело – о неповиновении сотрудникам тюрьмы (до двух лет заключения). Тихановский уже осужден на 18 лет, это самый большой срок из тех, что получили политические оппоненты Лукашенко.

Вокруг света

Из-за сильных морозов в странах Центральной Азии начались перебои с подачей электричества, отопления, воды и газа. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. Мэра Ташкента сняли с должности за плохую подготовку к зиме: президент Узбекистана назвал его "бессовестным". Проблемы есть также в Экибастузе, Майлуу-Суу и других городах.

В Нагорном Карабахе из-за блокады региона вводятся талоны на еду.

В Палермо задержан босс мафиозной группировки Коза ностра Маттео Мессина Денаро. Он скрывался от властей почти 30 лет.

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет.

Шесть ссылок

Русские писатели. Девять самых популярных легенд о Маяковском. Или рассказ о послевоенной жизни русских литературных эмигрантов по материалам переписки Нины Берберовой и Галины Кузнецовой.

Девять самых популярных легенд о Маяковском. Или рассказ о послевоенной жизни русских литературных эмигрантов по материалам переписки Нины Берберовой и Галины Кузнецовой. Кино. Трактат кинокритика Андрея Волкова о фантастических и метафизических мотивах в фильмах Эльдара Рязанова. Или рассказ востоковеда Валерия Мусиенко об отце китайско-американского кинематографа Уэйне Ване – режиссере, который из авторского кино угодил в голливудские тиски, но сумел сохранить себя и вернуться к камерным лентам.

Трактат кинокритика Андрея Волкова о фантастических и метафизических мотивах в фильмах Эльдара Рязанова. Или рассказ востоковеда Валерия Мусиенко об отце китайско-американского кинематографа Уэйне Ване – режиссере, который из авторского кино угодил в голливудские тиски, но сумел сохранить себя и вернуться к камерным лентам. Вулканы. Сага о вулкане Фаградальсфьядле, который извергался слишком долго. Или отрывок из книги Робина Эндрюса “Супервулканы. Неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях Вселенной” (изд-во “Колибри”), посвященный подводным вулканам.

Искренне Ваши,

Семь Сорок