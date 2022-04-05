Сотни убитых, тонны трофеев и затяжная война

Доброе утро!

Компания-разработчик игры World of Tanks ушла из России и Беларуси, потому что в этих странах начали играть в настоящие танки. И вот результаты:

Появляется все больше рассказов об убийствах мирных жителей в предместьях Киева. Бучу посетил президент Украины. Генпрокуратура России собралась давать “уголовно-правовую оценку” “циничной лжи” из Бучи.

В Мариуполе остаются около 100 тысяч мирных жителей; организовать масштабную эвакуацию и доставку гуманитарной помощи по-прежнему не удается.

Германия и Франция высылают десятки российских дипломатов, Литва отправляет домой российского посла, Латвия тоже объявила о снижении уровня дипломатических отношений.

Германия временно национализировала дочку “Газпрома” Gazprom Germania, которую “Газпром” пытался переписать на компанию диджея из Москвы.

Буча и окрестности

Появляется все больше свидетельств зверства российских войск в Буче и близлежащих селах: в понедельник туда приезжал не только президент Украины, но и десятки журналистов, которые записали рассказы местных жителей. Здесь корреспондент Настоящего Времени показывает вырытую в лесу братскую могилу, в которой закопали главу села Мотыжин и ее семью, а также пыточный подвал в Буче, где тела жертв уже сильно разложились. В этом видео жительница Бучи Татьяна рассказывает, как российские военные задержали ее вместе с мужем и провели у них дома обыск; потом мужа увели, а 13 дней спустя она нашла его в подвале – застреленным в голову, с изуродованным лицом. Здесь люди рассказывают об убийстве своих соседей, тут Ева Карицкая объясняет, как она узнала о смерти своего отца Александра Мельничука, убитого в Буче 16 марта. Вот беседа с активистом из Бучи Виктором Бархоленко, который бежал в Киев 7 марта, но поддерживал связь с остававшимся в Буче братом. Хроника убийств мирных жителей легко восстанавливается и по домовым чатам жителей Бучи.

Убийства происходили не только в Буче – в этом видео Ирина из деревни Калиновка рассказывает, как ей пришлось похоронить во дворе собственного дома 27-летнего сына. Власти Украины опасаются, что после подсчета убитых в Бородянке ситуация в Буче покажется не такой страшной.

Какие российские военные части стояли в Буче, уже установлено, обнаружены и фотографии доблестных хабаровских военных, вскидывающих руку в нацистском приветствии, и рассказы о бесчинствах, которые они годами творили по месту своей постоянной дислокации. Более того: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" опубликовал видео из Мозыря, на котором российские военные пакуют крупногабаритные посылки в Россию (всего было отправлено больше двух тонн грузов), а также персональные данные этих военнослужащих и адреса, по которым ушло награбленное – больше всего посылок получат в городах Рубцовск и Горняк Алтайского края. В посылках – инструменты, автозапчасти, колонки, мебель, электросамокат, телевизоры, кондиционеры, одежда.

Президент Украины Владимир Зеленский, побывав в Буче, обвинил Россию в геноциде (если почитать колонку идеолога-щедровитянина о целях текущей войны, становится ясно, что задача России в этом и состоит). По словам Зеленского, после увиденного в Буче трудно вести мирные переговоры с Россией, но, тем не менее, Украина готова их продолжать.

Россия, со своей стороны, продолжает настаивать, что в Буче никто никого не убивал, а свидетельства журналистов ведущих мировых агентств – просто “фейки”. Пресс-секретарь Путина Песков говорит, что информация из Бучи “должна быть подвергнута серьезному сомнению”, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин приказал изучить сообщения из Бучи на предмет “фейков о российской армии”, а российская Генпрокуратура готовится дать “уголовно-правовую оценку” “циничной лжи из Бучи”. В российской подцензурной прессе появляются разнообразные сообщения о “нестыковках” и “постановках”. Например, рассказывается, что трупы слишком свежие. На опубликованных The New York Times спутниковых снимках видно, что трупы появились на улице более трех недель назад. Убирать их местным жителям не давали российские военные: они говорили, что пока на улице холодно, пусть еще полежат.

Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что Россия использует ту же тактику, что и в случае со сбитым над Донбассом малайзийским “Боингом”: конструирует самые несообразные версии, чтобы убедить аудиторию, что правды нет и никто ее никогда не узнает. Точно так же российские действия объясняет и президент Украины. Вообще же обвинять в военных преступлениях жертву – прием испытанный, вот три примера из истории XX века.

Буча: мировая реакция

Евросоюз сурово осудил зверства российской армии в Буче, а президент США сказал: “Ну я же вам говорил, что Путин – военный преступник”. США нарастят поставки оружия Киеву (и, возможно, расширят его ассортимент), примут участие в сборе доказательств военных преступлений и объявят о новых санкциях в отношении России уже на этой неделе.

Германия высылает 40 российских дипломатов, Франция – 35. Литва отозвала своего посла из России, попросила российского уехать домой и закрыла российское консульство в Клайпеде, Латвия тоже объявила о понижении дипломатического уровня. Российский МИД обещал на все это ответить, а пока что Путин подписал указ о приостановке соглашений об упрощенной выдаче виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Германия “временно национализировала” компанию Gazprom Germania в ответ на попытку “Газпрома” вывести ее из-под санкций путем переоформления на компанию московского диджея Five (по закону, подобные манипуляции можно было производить только с разрешения германского правительства).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отправке в Украину следственных групп для документирования убийств мирных жителей. Какие шаги должна будет предпринять Украина, чтобы дело о военных преступлениях было рассмотрено Международным уголовным судом, здесь рассказывает юрист Марина Ставнийчук.

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет обсуждаться в среду. Президент Франции готов ограничить экспорт из России угля и нефти, рассматриваются также варианты с запретом российским кораблям заходить в европейские порты, расширением персональных санкций (премьер Польши, например, предлагает ввести санкции для всех членов “Единой России”) и введение вторичных санкций в отношении государств, помогающих России обойти санкции.

Запрос России на проведение сессии Совета безопасности ООН по Буче (чтобы обсудить “вопиющую провокацию украинских радикалов”) отклонили. Совбез ООН по Буче будет заседать сегодня (по нью-йоркскому времени), президент Украины будет участвовать по видеосвязи. США будут просить ООН об исключении России из Совета по правам человека.

Фронтовые сводки

Появляется все больше свидетельств о жизни в блокадном Мариуполе. Вот рассказ Виктории, которая выжила при ударе по Драматическому театру и смогла вытащить из-под завалов детей (сейчас она во Львове), а вот описание мариупольских будней, какими их запомнила журналистка Екатерина Ерская – с началом блокады она присоединилась к команде местных волонтеров и помогала нуждавшимся: “Фраза о том, что "люди пили из луж" – не преувеличение, потому что я своими глазами видела, как люди охотятся на голубей”. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из города до сих пор не могут выехать около ста тысяч жителей; гуманитарную помощь тоже провезти не удается.

Украинская армия освобождает Чернигов и прилегающие к нему поселки. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что город уничтожен российскими военными на 70 процентов, общее число погибших мирных жителей он оценивает в 600 человек. По его словам, отсутствие обстрелов в последние дни его очень смущает, потому что над городом продолжают летать российские самолеты – только не бомбят.

Глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин, который до недавних пор занимался в основном помощью эвакуированным из Чернигова, Харькова и Сум, теперь жалуется на постоянные ракетные обстрелы.

Россия стягивает силы и технику на Донбасс, и жители начинают массово покидать Краматорск – город, который до сих пор война затронула не сильно. Как война будет развиваться дальше, здесь рассказывает военный эксперт Михаил Самусь: Россия постарается достичь какой-то победы на Донбассе, чтобы потом выйти в Центральную Украину и снова попытаться взять Киев, высадив десант в Василькове и Гостомеле. Основная трудность для российской армии будет состоять в том, что она потеряла значительную часть техники и серьезную часть обученного личного состава. Идущая сейчас скрытая мобилизация может дать только низкоквалифицированные кадры. (В России появилось еще одно сообщение об отказе ОМОНовцев участвовать в войне).

По мнению Белого дома, следующий этап войны будет затяжным: Россия перебросит все свои силы на юг и восток Украины, чтобы занять как можно больше территорий на востоке и удержать Херсон на юге; одновременно она продолжит наносить ракетные удары по всей территории страны, включая Киев, Харьков, Львов, Одессу.

Вот фотографии последних дней войны.

Сядут все

В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за исполнение западных санкций.

В отношении учительницы из Пензы, которая объяснила своим ученицам-спортсменкам, почему они не поедут на соревнования в Европу, возбуждено уголовное дело о “дискредитации российской армии”. В школах и детсадах по всей России проводятся военно-патриотические кампании, но в случае аргументированного возражения родителей со ссылками на закон об образовании их сворачивают.

Студента томского Политеха отчислили за участие в антивоенных акциях; в СПбГУ собираются вынести выговор 20 студентам, задержанным на митингах и пикетах. Во ВШЭ закрыли магистерскую программу “Права человека” (она предполагала международные обмены).

Вот интервью Андрея Новашова – первого журналиста, которого собираются судить за “фейки” о российской армии. Сейчас он сидит под домашним арестом с запретом пользоваться интернетом, то есть работать не может.

Роскомнадзор потребовал от “Википедии” удалить пять статей о военных преступлениях в Украине, вынес предупреждение “Холоду” из-за заметки о первом дне войны в Украине и заблокировал доступ к польскому телеканалу "Белсат", освещающему события в Беларуси.

Сотрудники ФСБ пришли к нескольким участникам чатов, поддерживающих Украину – пригрозили уголовными делами, а у нескольких человек изъяли технику.

Из “Газпромбанка” в связи с войной уволился исполнительный директор IT-департамента Руслан Достовалов (вот интервью с ним); арт-группа AES+F отказалась представлять Россию на выставках; программистов из России, Беларуси, "ДНР" и "ЛНР" отстранили от участия во всемирном конкурсе Google Summer of Code; в Испании арестовали яхту Вексельберга.

Прочие уголовные дела

В Мосгорсуде начался закрытый процесс по делу бывшего военного корреспондента “Коммерсанта” Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Он был арестован в июле 2020 года. Вот заявление, с которым Иван собирался выступить в суде, а вот беседы с его адвокатами. Истинной причины преследования Сафронова никто не знает, но адвокат Иван Павлов, сам попавший под уголовное дело из-за Сафронова и впоследствии уехавший из России, допускает, что Сафронова могли “закрыть” в связи с готовившейся войной в Украине.

Экс-координатору уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой продлили арест на два месяца. Ее обвиняют в создании “экстремистского сообщества”, под которым подразумевается уфимский штаб Навального.

Арестованный экс‑глава махачкалинского штаба Навального рассказал, что при задержании силовики надели ему пакет на голову, а потом вложили в руку два предмета, напоминающие по форме пистолет и гранату. Его обвиняют в хранении взрывчатки (по его словам, подброшенной).

Девять сотрудников ярославской колонии получили трехлетние реальные сроки по делу о пытках.

Шесть ссылок

Война и камера. Военный дневник харьковского фотографа Владимира Оглоблина. Или рассказ о литовском документалисте Мантасе Кведаравичюсе, который был убит в Мариуполе, где снимал фильм о войне.

Военный дневник харьковского фотографа Владимира Оглоблина. Или рассказ о литовском документалисте Мантасе Кведаравичюсе, который был убит в Мариуполе, где снимал фильм о войне. Эмиграция. О новой волне русской эмиграции рассуждает историк эмиграции первой волны Наталья Громова. К юбилею Тарковского – отрывок из книги Льва Наумова “Итальянские маршруты Андрея Тарковского” (изд-во “Выргород”) о том, как режиссер стал невозвращенцем.

О новой волне русской эмиграции рассуждает историк эмиграции первой волны Наталья Громова. К юбилею Тарковского – отрывок из книги Льва Наумова “Итальянские маршруты Андрея Тарковского” (изд-во “Выргород”) о том, как режиссер стал невозвращенцем. Ход войны. Интервью с кинопродюсером Александром Роднянским о войне, мирных переговорах, русско-украинской идентичности и веймарском синдроме. Или рассказ историка Бориса Соколова о финской войне, которая очень напоминает ему российское вторжение в Украину.

Искренне Ваши,

Семь Сорок