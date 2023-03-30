Хлебодроны из Тамбова

Доброе утро!

Суд в Оренбурге оправдал троих полицейских, обвинявшихся в пытках 18-летнего юноши (прокурор просил по 6,5 лет колонии для каждого). До того, как их привлекли по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, полицейские успели возбудить уголовное дело о мошенничестве на парня, которого они пытали, и сейчас он сидит в СИЗО. Прочие новости не то чтобы лучше:

По данным Института изучения войны, россияне контролируют две трети Бахмута. Украинские военные сдавать город не намерены.

Министр обороны Украины ожидает контрнаступления ВСУ “в апреле-мае”.

Российские мобилизованные в новом обращении к Путину рассказали, как их отправляют в атаки без оружия и документов.

Путин на совещании с правительством с удовлетворением отметил снижение смертности и рост продолжительности жизни в России в 2022 году.

ФСИН предложил “Ростеху” использовать труд заключенных на его производствах.

Актер Русского театра в Улан-Удэ вскрыл себе вены прямо на сцене, предварительно рассказав о давлении руководства.

В белорусской колонии выбросился из окна заключенный, осужденный по политической статье.

Илон Маск, Стив Возняк и еще более тысячи экспертов призвали приостановить обучение новых систем искусственного интеллекта.

Военные сводки

По подсчетам американского Института изучения войны, российским войскам удалось захватить примерно 65% территории Бахмута. Эксперты Института считают, что наемники ЧВК “Вагнер” полностью взяли под контроль АЗОМ – завод по обработке цветных металлов – и продвинулись в промзону южнее. Британская военная разведка при этом считает, что на территории завода по-прежнему идут бои, хотя и меньшей интенсивности, чем раньше. Генштаб украинской армии сообщает о безуспешных атаках россиян в городе и говорит, что Бахмут держится. Президент Украины в интервью Associated Press объяснил, что удержание Бахмута – вопрос уже принципиальный: нельзя допустить, чтобы Путин “почувствовал запах крови” и продал захват этого города как поражение Украины своим союзникам, Западу и украинскому обществу. В сегодняшней сводке Институт изучения войны сообщает о небольшом продвижении россиян в Авдеевке близ Донецка.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR, что ожидать контрнаступления украинской армии следует в “апреле-мае”, сославшись на погодные условия. Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в профильном комитете Сената США, сказал, что на данном этапе войны истребители F-16 Украине не помогут (ей нужны системы ПВО, дальнобойные орудия и бронетехника), однако не исключил поставок самолетов в будущем (о странной роли авиации в текущей войне и шансах на активизацию ее участия рассказано тут). Другой высокопоставленный представитель Пентагона Гейб Камарилло объявил, что ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США вырастет до конца этого года вдвое, а через пять лет – в шесть раз).

Как весь этот год в Украине идет мобилизация и с какими трудностями она сталкивается, читайте здесь.

На оккупированных территориях

Украинская армия нанесла несколько ударов по Мелитополю Запорожской области; повреждения получила подстанция локомотивного депо, часть города оказалась обесточенной. Сообщалось и о взрывах в районе военного аэродрома. Кроме того, что-то мощное взорвалось в поселке Гвардейское в аннексированном Крыму (там находится крупная российская военная авиабаза) – российские власти региона утверждают, что система ПВО сбила беспилотник, который упал в поле.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывал на занятой российскими войсками Запорожской АЭС и сказал российским медиа то же самое, что говорил накануне западным: ситуация на станции не улучшилась, боевые действия на прилегающих территориях усилились, надо найти реальные методы снижения угрозы ядерной катастрофы.

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) выпустил доклад о предварительных итогах “неконвенциональных операций” России в текущей войне. Эксперты критикуют то, как российские спецслужбы готовили вторжение в Украину, но отмечают несомненные успехи ФСБ в деле контроля оккупированных территорий – вот пересказ доклада. Одним из инструментов этого контроля являются соцопросы – вот рассказ о компании ИНСОМАР, которая не стесняется проводить их на оккупированных территориях по заказу администрации Путина.

Война, вид из России

По оценке Bloomberg, Россия призвала на военную службу 500 тысяч человек. С учетом уехавших это создает серьезную нехватку рабочей силы в стране. Правительство России с Bloomberg согласно, только нехватку рабочих рук оно называет рекордно низкой безработицей. Тем более что в стране есть проверенные временем методы изыскания недостающих рабочих рук: ФСИН предложил госкорпорации “Ростех” использовать на своих производствах труд заключенных, а хлебокомбинат в Тамбове “параллельно с баранками и батонами” начал производить дроны для армии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил со ссылкой на американские оценки, что Россия потеряла на этой войне 220 тысяч человек. С такими оценками российские власти как раз не согласны: Путин и вице-премьер Голикова обсуждали в ходе совещания президента с правительством снижение смертности в России и рост продолжительности жизни в 2022 году (Путин сказал, что “принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии”).

В новом видеообращении к Путину мобилизованные, воюющие в составе штурмового отряда "Шторм", рассказали, как поддерживаются эти тенденции: “Руководство решило гнать нас на пулеметы, минометы и на танки в поселке Водяное под Донецком", – говорит командир отряда. Мобилизованные провели под открытым огнем две недели; 34 человека получили ранения, 22 были убиты, погиб командир роты. Командир отряда заключает: "Отданные приказы – преступны. Нам угрожали расстрелом. Мало того, что мы кое-как выжили за 14 дней, нас еще на выходе хотят ликвидировать заградотряды как свидетелей преступных приказов”. Авторы видео не скрывают своих лиц и имен.

Мать срочника из Алтайского края записала обращение к министру обороны Шойгу: она говорит, что ее сына обещают отправить на границу с Украиной и заявляет, что срочники не должны находиться там, где есть опасность для жизни. Другие матери солдат-срочников рассказывают, что их сыновья давно уже служат в приграничных с Украиной районах.

Проект Gulagu.net приостановил программу эвакуации из России раскаявшихся силовиков после того, как выяснилось, что один из эвакуированных – бывший десантник Павел Филатьев, автор книги “ZOV” – причастен к военным преступлениям.

Суд в Москве арестовал полковника Росгвардии по делу о поставке некачественных радиолокационных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые “могли быть использованы в том числе для защиты Крымского моста”.

Российско-белорусское карательное

Адвокат Алексея Москалева – отца шестиклассницы Маши, которая нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок – опубликовал по поручению Москалева письмо, которое девочка написала ему из приюта. Маша пишет, чтобы отец за нее не переживал, что когда-нибудь все будет хорошо, и добавляет: “Ты мой герой”. Суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о “повторной дискредитации” российской армии, но тот сбежал из-под домашнего ареста и в зале суда, где его должны были взять под стражу, не присутствовал. Сегодня ночью его задержали в Минске.

Суд в Петербурге приговорил к 5,5 годам колонии археолога-любителя, инвалида III группы Олега Белоусова по делам о распространении "фейков" про российскую армию и призывах к экстремистской деятельности. В чем состояли “фейки” и что происходило в суде, читайте тут. Донос на Белоусова написал другой археолог-любитель.

Суд в Туле назначил по два года ограничения свободы и штраф 180 тысяч рублей двум местным анархистам за листовки и надписи "Свергни Путлера! Останови войну!" (вандализм по мотивам политической ненависти и призывы к экстремистской деятельности).

Суд в Ялте приговорил местного жителя к 14 месяцам условно за “дискредитирующие” выкрики на остановке. По административным статьям о “дискредитации” за выкрики “Слава Украине!” его уже дважды штрафовали.

Суд в Перми оштрафовал бывшего депутата местного заксобрания на 150 тысяч рублей за фразу "Родина – это не жопа президента" (мелкое хулиганство, состоящее в распространении “информации с отрицательной характеристикой личности президента” – хотя характеризовалась вроде бы жопа, а не личность, а слова принадлежат Юрию Шевчуку, которого за них оштрафовали по статье о “дискредитации” российской армии).

Военный суд приговорил жителя Калининграда Вячеслава Попова к девяти годам колонии и штрафу 210 тысяч рублей по делу о подготовке теракта в воинской части. Мать Попова называет дело полностью сфабрикованным: вещественные доказательства, по ее словам, подкинули при обыске. Осужденный был членом "Балтийского авангарда русского сопротивления" (БАРС). Это движение монархистов-маргиналов, адептов Русской православной церкви за рубежом. В 2020 году четверо членов БАРС были осуждены за экстремизм на сроки от трех до восьми лет. Попов проходил по делу свидетелем.

В Москве обвинение запросило семь лет колонии для 62-летнего пенсионера Михаила Симонова по делу о распространении "фейков" про российскую армию из-за комментариев во “ВКонтакте” о российских бомбардировках Киева и Мариуполя. Страницу Симонова в соцсети “случайно” обнаружили две не знакомые с ним женщины. Вот его последнее слово.

Гособвинение запросило четыре года колонии для московского музыканта и художника Григория Мумрикова по делу о несостоявшейся антивоенной акции его приятеля Данилы Ткаченко. Мумрикова обвиняют в покушении на хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам идеологической ненависти; уехавший из России Ткаченко говорит, что его приятель не то что не участвовал, но даже и не знал о подготовке этой акции.

В Уфе арестованы четверо обвиняемых в теракте на железной дороге (один из них – несовершеннолетний).

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск. Статья не указывается, но ранее сообщалось, что против нее возбудили уголовное дело об “оскорблении чувств верующих”.

Бывший глава барнаульского штаба Навального Вадим Останин сообщил об ухудшении здоровья из-за плохих условий содержания в СИЗО и о давлении следствия. Ему не оказывают медпомощь, не передают посылки с лекарствами, не дают свидания с родственниками и держат в карцере. Останина задержали в декабре 2021 года по обвинению в участии в “экстремистском сообществе”, то есть в штабе Навального.

К родителям бывшего главы штаба Навального в Воронеже Евгения Карпова пришли силовики – спрашивали о сыне, о других родственниках и угрожали; ранее на Карпова завели уголовное дело о “дискредитации” армии. Сам он живет в Грузии.

В Петербурге полицейские провели обыск в квартире 73-летнего фотографа Валентина Никитченко: забрали ноутбук, старые дискеты, фотоаппарат и альбомы с фотографиями акций протеста. Никитченко ходит на суды к политическим активистам и фотографирует акции в городе. После обыска на него составили протокол о “дискредитации” российской армии и отпустили под обязательство о явке.

В Улан-Удэ актер Государственного русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов вскрыл себе вены прямо на сцене в знак протеста против увольнения художественного руководителя Сергея Левицкого за его антивоенную позицию. Объясняя свой поступок, он рассказал о давлении со стороны руководства театра. Сейчас он в больнице.

В Беларуси осужденный по политической статье Владимир Ипатов выбросился из окна колонии. Сейчас он в больнице с травмой позвоночника. Другой заключенный той же колонии ИК-14 в Новосадах Минской области объявил сухую голодовку в знак протеста против незаконного помещения в ШИЗО.

В ходе заочного суда в Минске прокурор запросил 19 лет колонии для политика Валерия Цепкало. Его обвиняют по девяти статьям УК, но реальное его преступление в том, что он собирался стать кандидатом в президенты Беларуси (но не был зарегистрирован). Цепкало с женой Вероникой живет в Латвии.

По данным The Insider, в России заблокировали счета Гете-Института – вероятно, это ответ российских властей на проверку “Русского дома” в Берлине, который начала прокуратура Германии.

В Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой на трансформаторной будке. Потому что, как теперь требуется говорить, “данный материал, информация касается деятельности иностранного агента Рамазановой Земфиры Талгатовны”.

Русская жизнь

Путин назначил врио губернатора Омской области бывшего главу правительства так называемой “ДНР” Виталия Хоценко. До командировки на Донбасс Хоценко работал в Минпромторге. Ранее главой Чукотского автономного округа назначили человека, отработавшего несколько месяцев в правительстве так называемой “ЛНР”.

Путин уволил замглавы МЧС Александра Чуприяна, который исполнял обязанности министра после гибели Евгения Зиничева. На его место, однако, прочат человека не из “ЛНР” или “ДНР”, а из силового блока Кадырова.

В Брянской области задержаны исполняющие обязанности вице-губернаторов Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

В Свердловской области произошли взрыв и пожар на газопроводе.

Теперь о людях: интересное дата-исследование о жизни матерей-одиночек в России; репортаж о петербургских бездомных и врачах, которые им помогают (не для слабонервных); история о том, как в Нижнем Новгороде решили построить самую большую в России в школу, но что-то пошло не так.

Международное эхо войны

Вчера закончился срок договора аренды территории Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата, однако богослужения в лавре продолжились, вот репортаж оттуда. Один из монахов, живущих в лавре, архимандрит Авраамий, объявил о переходе из УПЦ в ПЦУ и был назначен митрополитом Православной церкви Украины Епифанием исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории лавры. Что будет дальше, здесь гадает публицист Сергей Чапнин, бывший главред журнала Московской патриархии (спойлер: скорее всего, между властями Украины и УПЦ достигнут какой-то негласный компромисс).

Сейм Литвы внес смягчающие поправки в законопроект, ограничивающий право живущих в стране белорусов и россиян на приобретение недвижимости. В первом чтении документ был принят 21 марта, когда состоится голосование во втором чтении, не известно.

МИД Швеции вызвал российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за его статьи "Шведский шаг в пропасть" о последствиях вступления страны в НАТО. В статье, опубликованной на сайте посольства, говорилось: "После вступления Финляндии и Швеции общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы – будьте уверены: новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера".

Американская компания Cargill прекратит экспорт зерна из России; по данным Bloomberg, о прекращении экспорта из России в ближайшее время объявит и Viterra. Обе компании входят в число крупнейших мировых зернотрейдеров.

США стали ведущим экспортером нефти в страны ЕС.

Президент Турции неуверенно анонсировал визит Путина в конце апреля. Предполагается, что он примет участие в открытии построенной “Росатомом” АЭС "Аккую". Но можно ведь принять участие и онлайн.

Все остальное

Илон Маск, Стив Возняк и еще более тысячи экспертов призвали приостановить обучение новых систем искусственного интеллекта, пока не будут выработаны стандарты этики и безопасности. Впрочем, письмо можно прочитать и как знак обострения конкуренции в этой сфере и попытку приостановить лидеров процесса. Вот комментарий эксперта Сергея Немчинского, который советует всем как можно скорее начать учиться взаимодействию с нейросетями, потому что будущее – в них.

Рассказ о деятельности ЧВК “Вагнер” в Буркина-Фасо читайте тут; о новом первом министре Шотландии Хумзе Юсафе рассказано здесь, а за фотографиями государственного визита короля Великобритании Карла III в Берлин идите сюда. Карл III поблагодарил Германию за щедрость и гостеприимство, оказанные украинским беженцам.

Шесть ссылок

Писатели. Беседа Дмитрия Волчека с автором биографии Евгения Харитонова (1941–1981) Алексеем Конаковым – о Харитонове и его текстах, до сих пор не получивших должной известности. Или разговор с Ксенией Филимоновой, автором книги об эволюции эстетических взглядов Варлама Шаламова.

Беседа Дмитрия Волчека с автором биографии Евгения Харитонова (1941–1981) Алексеем Конаковым – о Харитонове и его текстах, до сих пор не получивших должной известности. Или разговор с Ксенией Филимоновой, автором книги об эволюции эстетических взглядов Варлама Шаламова. Изменчивая античность. Филолог Алексей Любжин рассказывает, как воспринимались римские авторы русскими писателями-классиками и просвещенной российской публикой XVIII–XIX веков; искусствовед Мария Мороз объясняет, за что античность любят современные художники.

Филолог Алексей Любжин рассказывает, как воспринимались римские авторы русскими писателями-классиками и просвещенной российской публикой XVIII–XIX веков; искусствовед Мария Мороз объясняет, за что античность любят современные художники. Краеведение. Беседа с археологом Петром Сорокиным – человеком, который открыл Петербург допетровского времени. Или история села Варзуги (Мурманская область) от опричнины до мобилизации (местами душераздирающе).

Искренне Ваши,

Семь Сорок