Судьбоносный год для развития картофелеводства

Доброе утро!

Наступил новый год. Председательство в Евросоюзе, как и планировалось, перешло к Швеции, а Хорватия вступила в Шенген и присоединилась к еврозоне. Из незапланированного произошло следующее:

Накануне Нового года Россия подвергла ракетным обстрелам сразу несколько городов Украины. В новогоднюю ночь Киев атаковали иранские дроны-камикадзе.

Министр обороны Украины обратился к россиянам. Он уверяет, что через неделю начнется новая волна мобилизации, Россия и Беларусь закроют границы.

31 декабря состоялся новый обмен пленными: в Украину вернулись 140 человек, в Россию – 82.

В Ростове-на-Дону ищут шестерых вооруженных заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера и сбежавших из учебки.

В Ватикане умер папа римский на покое Бенедикт XVI.

Военные сводки

Накануне Нового года Россия подвергла Украину массированному ракетному обстрелу: были попадания в здания в Киеве, Запорожье, Николаеве и других регионах, в Киеве погиб один человек, вот список раненых по другим областям. Вечером во вторник стало известно, что 22-летняя девушка, раненная в Хмельницком, скончалась. Вот подборка видео с последствиями ракетных ударов по Киеву; вот фотографии, снятые по всей Украине 31 декабря. Киев встречал Новый год во тьме криками “Героям слава!” – вот видео, опубликованное 1 января в твиттере МИД Украины. Некоторые ракеты, запущенные из акватории Каспийского моря, далеко не улетели: власти Волгоградской области сообщили о повреждении двух домов из-за “падения металлических обломков”.

Почти сразу после полуночи на Киев полетели дроны-камикадзе – как минимум на некоторых из них было маркером написано “С Новым годом!”. По данным Воздушных сил Украины, в новогоднюю ночь над страной сбили 45 беспилотников иранского производства: 13 до полуночи и 32 – уже в новом году.

Из-за новогодних обстрелов без света остался Херсон; один житель города погиб, еще один получил ранения. От обстрелов пострадала детская больница, чуть позже городские власти сообщили, что там находился поступивший с ранением 13-летний мальчик – при обстреле больницы он был ранен второй раз, после чего его отправили в Николаев, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Днем в воскресенье российская армия обстреляла город Орехово Запорожской области, убит один человек, трое ранены.

По сообщениям украинской армии, в канун нового года россияне продолжали атаковать в направлении Лимана и Бахмута Донецкой области. Американский Институт изучения войны пишет в своей последней сводке за прошлый год о дефиците снарядов, который мешает продвижению россиян на этом участке фронта, тогда как украинские военные жалуются еще и на недостаток оружия – вот репортаж из-под Бахмута. В преддверии нового года в Бахмуте – вслед за президентом Зеленским и начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым – побывал мэр Киева Виталий Кличко.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило в своем телеграм-канале, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в оккупированной Макеевке Донецкой области. Убито около 400 российских мобилизованных, ранены еще около трехсот. Это подтверждают и российские провластные телеграм-каналы, освещающие вторжение в Украину.

В преддверии Нового года Россия и Украина провели новый обмен пленными: в Россию вернулись 82 человека, в Украину – 140 (разница, видимо, объясняется тем, что еще 40 вернулись в так называемую “ЛНР”). Кроме того, в Украину вернулся пёс, принадлежащий защитнице “Азовстали” – ранее его подарили Рамзану Кадырову и тот даже утверждал, что собака будет охранять его дом. По данным уполномоченной по правам военных Украины Алены Вербицкой, в российском плену в настоящий момент остаются 3400 украинских военнослужащих.

За 10 с лишним месяцев войны в Украине успела сложиться целая военная мифология (вот разбор ее основных элементов). В новом году Украина, как и ее основные союзники, ждет победы, хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает не обольщаться и готовиться к затяжной войне.

Война, вид из России

В канун Нового года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам с предупреждением о неизбежной новой волне мобилизации и закрытии границ России и Беларуси с 5 января. Откуда у него такие сведения, мы не знаем – пока Минобороны России отчиталось только об успешном завершении осеннего призыва “в условиях негативного воздействия зарубежных СМИ”.

Телеграм-канал Astra сообщает об исчезновении в Луганской области пятерых российских офицеров, отказавшихся участвовать в боевых действиях. На Сахалине суд приговорил к трем годам колонии-поселения военного, который сбежал из части в Белгородской области. В Ростове-на-Дону ищут шестерых вооруженных заключенных, сбежавших из учебки ЧВК Вагнера в Краснодонском районе так называемой “ЛНР”.

В воинской части в Каменке под Выборгом в бане для офицеров ФСБ нашли мертвым срочника со спущенными брюками и порезами на руках. Это произошло 8 декабря, солдата уже похоронили на родине в Карачаево-Черкессии. Смерть его официально объяснили тем, что он упал и разбил голову – о порезах и спущенных брюках родственники заговорили только сейчас.

В Новосибирской области деньги, собранные благотворительной организацией, специализирующейся на помощи инвалидам, направили на закупку квадрокоптеров для мобилизованных.

Российские праздники

Путин выступил с самым длинным за всю историю своего президенства новогодним обращением. Он стоял на фоне группы военных, среди которых журналисты моментально узнали обычных участников его массовок. Ушедший год Путин назвал годом "трудных, необходимых решений", несколько раз употребил прилагательные “судьбоносный” и “поворотный”, напирал на “нравственную правоту” захвата украинских земель, которые назвал “российскими”. Президент Украины прокомментировал это мрачное зрелище в отдельном видео, посвященном предновогоднему ракетному обстрелу Украины – обращаясь к россиянам, Зеленский сказал, что Путин прячется за военными, за ракетами и за россиянами, сжигая страну и ее будущее. Сам Зеленский, поздравляя украинцев с Новым годом, говорил о стойкости Украины, единстве народа и неизбежности победы.

В центре Москвы в новогоднюю ночь полицейские задерживали и избивали случайных прохожих. В центре Петербурга за ночь забрали почти две тысячи человек – в МВД города это назвали “профилактическим рейдом” по выявлению нарушений миграционного законодательства (в Москве корреспондент SOTA тоже рассказывал о задержании людей “неславянской внешности”). “Известия” сообщили без ссылки на источник, что 30 декабря на Красной площади задержали мужчину, который пытался поджечь новогоднюю елку, предварительно облив ее бензином.

1 января “Россия 24” в течение всего дня показывала михалковского “Бесогона”; на “России 1” “Голубой огонек” открылся песней SHAMAN "Я русский". Как напомнила “Медуза”, всего десять лет назад программу “Первый новогодний вечер” на “России 1” вели Максим Галкин и Владимир Зеленский, а будущий российский телепропагандист Владимир Соловьев задорно смеялся над шутками будущего президента Украины. Но теперь уже не старые времена: онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль “Происшествие в стране Мульти-Пульти” с участием Ивана Урганта, Ксении Раппопорт, Данилы Козловского и других актеров, а петербургский ДК "Выборгский" отменил спектакль "Мой внук Вениамин" по пьесе Людмилы Улицкой с Лией Ахеджаковой в главной роли (ранее Ахеджакову, последовательно выступающую против войны, начали травить в соцсетях).

31 декабря “Росэнергоатом” сообщил о пожаре на Ростовской АЭС неподалеку от Волгодонска, утром 1 января более 1,2 тысячи жителей Якутска остались без тепла и света в 45-градусный мороз.

В остальном – сплошные репрессии:

В Омске против бывшего руководителя местного отделения профсоюза “Альянс врачей” Ольги Беловой возбудили уголовное дело о “фейках” про российскую армию (по какому поводу – неизвестно). Ранее Белову дважды штрафовали по административной статье о “дискредитации” российской армии.

Активист Тимофей Илюшин сообщил об обыске 31 декабря в его квартире в Нахабино; силовики продержали его бабушку в машине до утра и заламывали ей руки, угрожая возбудить против нее уголовное дело о даче ложных показаний, если ее внук не вернется в Россию (Илюшин уехал из России в июне).

Андрея Пивоварова, осужденного по делу о "нежелательной организации", этапировали из Краснодара, он встретил новый год в вагоне.

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "Очевидцы", публиковавшего истории людей, чью жизнь изменила война в Украине.

С тектоническими сдвигами, случившимися в России с наступлением нового года, можно ознакомиться тут (спойлер: стартовал новый федеральный проект “Развитие овощеводства и картофелеводства).

Вокруг света

Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию обсудить военное сотрудничество (председатель Си в ответ многозначительно промолчал) и разрешил принимать оплату за газ из "недружественных" стран в иностранной валюте (хотя они и так в ней платили). Для Великобритании это уже не имеет никакого значения: с 1 января страна прекратила импортировать российский сжиженный природный газ.

Лукашенко подписал закон о том, что даже после прекращения полномочий президента он сможет пожизненно быть членом Сената Беларуси. На очереди – закон о привилегиях, которыми он сможет пользоваться и после смерти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента Украины Владимира Зеленского голосовать против резолюции Генассамблеи ООН о статусе палестинских территорий, но получил отказ из-за того, что не дал прямого ответа на вопрос о поставках Украину систем ПВО. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

В Ватикане умер папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер). Ему было 95 лет. О его роли в истории современного христианства здесь рассказывает библеист Андрей Десницкий.

Шесть ссылок

Советское. Беседа с историком Константином Морозовым о заколдованном круге имперскости – к столетию образования СССР. Или интервью с историком Русланом Александером, автором книги “Закрытые” (изд-во Individuum) о жизни гомосексуалов в Советском Союзе.

Беседа с историком Константином Морозовым о заколдованном круге имперскости – к столетию образования СССР. Или интервью с историком Русланом Александером, автором книги “Закрытые” (изд-во Individuum) о жизни гомосексуалов в Советском Союзе. Лингвистическое. История уничтожения белорусского языка от большевиков до Лукашенко. Или исследование Александра Дубова об исчезновении точек в конце предложения и других знаков препинания в новых медиа.

История уничтожения белорусского языка от большевиков до Лукашенко. Или исследование Александра Дубова об исчезновении точек в конце предложения и других знаков препинания в новых медиа. Секс, теория и практика. Отрывок из книги Луизы Перри “Темная сторона сексуальной революции. Переосмысление эпохи эротической свободы” (изд-во “Лед”), в котором она объясняет ценность душевной близости. Или рассказ о буме секс-вечеринок в России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Искренне Ваши,

Семь Сорок