На пути к абсолютной бункеризации

Доброе утро!

Навального отправили в ШИЗО в девятый раз за полгода – на этот раз за слово “б**дь”, произнесенное в разговоре с сокамерником. Когда сокамерник об этом узнал, он тоже сказал: “Б**дь”. За пределами тюрьмы так:

Россия выпустила по центру Киева 13 дронов, все они были сбиты системой ПВО.

В результате обстрела Херсона разрушены два этажа здания горадминистрации, один из жилых районов остался без отопления.

Госдума одобрила в первом чтении набор поправок, ужесточающих наказание за диверсии вплоть до пожизненного заключения.

Во втором чтении одобрен закон о статусе георгиевской ленточки: за ее осквернение будут штрафовать на пять миллионов рублей или сажать на пять лет.

Против москвича, которого сняли с автобуса в Грузию и заподозрили в попытке вступить в легион “Свобода России”, возбуждено дело о госизмене.

Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег из России.

США собираются ввести санкции против Потанина.

Военные сводки

Утром в среду центр Киева подвергся атаке иранских дронов-камикадзе – по словам президента Украины, их было 13 и все они были сбиты системой ПВО. Обломки дронов повредили пять зданий в городе и окрестностях. Вот что рассказывают о своих впечатлениях киевляне (спойлер: "Они делают это, чтобы мы страдали. Но никто не будет страдать! Главное – что мы без них!"). Россияне, кажется, тоже начинают о чем-то догадываться: на обломке одного из дронов, помимо написанных маркером слов “За Рязань”, красовалась надпись “Не браться” с закрашенной буквой “с”. Вечером в понедельник депутат от “Справедливой России” Олег Нилов пришел на “Елку желаний”, установленную в Госдуме и украшенную открытками с пожеланиями разных обездоленных детей, снял одну такую открытку с елки и прочитал: “Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах”. После чего добавил: “Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая”.

В результате обстрела Херсона в среду утром повреждены два этажа здания городской администрации и теплосети в районе Корабел – находящиеся там жилые дома остались без отопления, жителям рекомендовано эвакуироваться. Накануне, по данным главы региональной администрации, российские войска обстреляли Херсонскую область 42 раза, один человек погиб. В Херсоне из-за невозможности обслуживания в условиях обстрелов отключили все лифты – исключение составили только медучреждения.

На окраинах Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По словам офицера 1-й отдельной бригады спецназначения украинской армии Тараса Березовца, россияне наступают прямо по трупам собственных солдат, убитых в предыдущих атаках, а в последнее время стали использовать в качестве живого щита украинских военнопленных. Тем не менее, Березовец убежден, что Бахмут выстоит.

В результате нового обмена пленными в Украину вернулись 64 военнослужащих и гражданин США Суэди Мурекези, задержанный в июне в Херсоне (последнего обменяли на священника Северодонецкой епархии УПЦ МП, получившего приговор за госизмену из-за помощи российской армии). Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич не исключила возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

МАГАТЭ планирует обеспечить постоянное присутствие своих экспертов на всех атомных электростанциях Украины. Украинский “Энергоатом” сообщает, что сотрудников Запорожской АЭС по-прежнему принуждают подписывать контракты с “Росатомом”, уверяя, что украинский оператор вскоре перестанет платить им зарплату.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала войны 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, семь миллионов из них уехали за границу. В зоне активных боевых действий остаются 13 миллионов человек. На территории России, по его словам, находится около 12 тысяч украинских детей, 8600 из которых были вывезены насильно. В Херсоне, как рассказал Лубинец, нашли “детскую камеру”, где во время российской оккупации пытали несовершеннолетних.

Как встречает зиму все еще оккупированный Мариуполь, читайте тут (спойлер: там холодно и мрачно).

Война, вид из России

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Клинцы Брянской области – местный губернатор утверждает, что все ракеты были сбиты. Жительница Брянской области, которая сняла последствия предыдущего ракетного удара по Клинцам, извинилась на камеру. Местный телеграм-канал “Подслушано Клинцы” пишет, что “решается вопрос о возбуждении уголовного дела”.

Военная прокуратура Тихоокеанского флота не нашла нарушений при проверке сообщений о тяжелых потерях бригады морских пехотинцев с Дальнего Востока при “бессмысленном” штурме Павловки Донецкой области. Провести такую проверку требовали сами военные в видеообращении к губернатору Приморья. Через несколько дней командование заставило их записать видеоопровержение о высоком боевом духе и воле к победе.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась комитету Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на вал жалоб на мобилизацию. Ежедневно ей поступает 60–70 “надрывных, тяжелых” обращений на эту тему, хотя мобилизация, по ее словам, “де-факто” завершена.

ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене против москвича, которого в октябре на границе сняли с автобуса в Грузию. ФСБ считает, что он собирался вступить в “Легион "Свобода России"“, продвижением которого в медиа занимается бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, бежавший в Украину от уголовного дела задолго до войны.

Суды в Брянске и Красноярске вынесли приговоры двум россиянам, которые пытались сбежать в Украину и вступить там в ряды ВСУ: в Брянском облсуде к пяти годам приговорили жителя Удмуртии Анатолия Сынтульского, задержанного на погранпункте в Брянске; в Красноярском облсуде четыре года и восемь месяцев колонии получил 30-летний Сергей Улукшонов, задержанный в начале апреля в Беларуси при попытке перехода границы.

Госдума России одобрила во втором чтении закон о статусе георгиевской ленточки (за ее осквернение положен штраф до 5 млн рублей или срок до пяти лет) и поправки, вводящие пожизненные сроки за диверсии и содействие им; в первом чтении принят законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для “защиты интересов” России.

Интересно, будут ли наказывать за кражу на оккупированных территориях бланков украинских паспортов, которыми теперь торгуют на Avito.

Российские школы и техникумы стали центрами по пошиву военной формы для мобилизованных, причем отказаться от этого неоплачиваемого труда студентам крайне сложно. В некоторых школах с родителей собирают деньги на посылки мобилизованным.

В Чите войну сделали главной темой новогоднего убранства города: на центральной площади поставили 24 фигуры военных из льда и пластика, а ледяные горки украсили звездами (эта красота обошлась бюджету в 6,8 млн рублей, полюбуйтесь).

Российские будни

Источники в российской власти рассказали разным российским СМИ – от государственного ТАСС до “Верстки”, – что Путин может не выступить в этом году и с посланием к Федеральному собранию (чем, кстати, нарушит Конституцию). The Moscow Times пишет, тоже со ссылкой на источники, что свою любимую прямую линию Путин отменил лично – из страха перед возможными украинскими диверсиями. Почему была отменена ежегодная пресс-конференция, здесь объясняет политолог Андрей Колесников (спойлер: стыд потерян, прикрывать свои действия приличными словами уже не обязательно, Путин находится на пути к абсолютной бункеризации самого себя).

В Госдуме разрабатывается законопроект, который запретит удаленную работу сотрудникам госсектора и служб безопасности компаний (в том числе IT-безопасности). Сенатор Клишас подтвердил, что это так и что речь идет о россиянах, уехавших за границу. Не дожидаясь внесения документа в парламент, Минцифры выступило против запрета на удаленную работу для находящихся за границей айтишников. С чего вдруг стала возможной такая публичная перепалка между представителями разных ведомств, остается загадкой.

Доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла рекордных 60%; авиакомпания “Россия” отправляет в простой треть пилотов, летающих на Airbus ради сохранения авиапарка для каннибализации (разбора на запчасти).

Суд в Москве заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина по делу о донате ФБК Навального ("финансирование экстремистской деятельности").

Суд в Челябинске оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации армии” местного жителя, вышедшего на одиночный пикет с плакатом "Нет в…е!". Обвиняемый попытался доказать в суде, что имел в виду “Нет водке”, но суд его объяснений не принял.

Международное эхо войны

Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма.

По данным The Wall Street Journal, США собираются ввести санкции против второго богатейшего человека в России Владимира Потанина и части его компаний, в том числе “Интерроса” и Росбанка. Также под санкции попадут жена Потанина, его яхта и несколько российских чиновников. Санкций против “Норникеля”, крупнейшим акционером которого является “Интеррос”, не будет, потому что заместить экспортируемые им металлы нечем.

На Канарах задержан главный подозреваемый в отмывании денег в рамках дела о коррупционных схемах, расследованием которых занимался аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший в 2009 году в московском СИЗО. Имя задержанного не называется.

Крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег из России через финансовую систему США. Это делалось через эстонский филиал банка. Теперь банк оштрафуют более чем на два миллиарда долларов.

В Украине продолжились обыски в церквях и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата в целях “противодействия подрывной деятельности российских спецслужб”. К каким последствиям все это может привести, здесь рассказывает теолог Кирилл Говорун (спойлер: к непредсказуемым).

В Украине в пользу государства изъято все имущество бывшего президента Виктора Януковича и арестован "Премьер Палас" и другие отели, принадлежащие компании VS Energy или "лужниковской группе", которую составляют трое россиян: депутат Госдумы Александр Бабаков, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и вор в законе Михаил Воеводин по прозвищу "Миша Лужнецкий".

Вокруг света

По данным "Репортеров без границ", за минувший год по всему миру было задержано рекордное число журналистов. В пятерке лидеров – Китай, Мьянма, Иран и Беларусь.

В Беларуси задерживают не только за работу в СМИ, но и за общение с прессой: вот история Игоря и Дарьи Лосиков – Игоря задержали еще до выборов 2020 года как автора популярного твиттера и приговорили к 15 годам за организацию массовых беспорядков из камеры СИЗО, а его жену Дарью арестовали через два года по обвинению в содействии экстремистской деятельности за интервью телеканалу “Белсат” (неугодные СМИ и их соцсети объявляются в Беларуси “экстремистскими формированиями”, сейчас их уже девять).

Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы и последующему запрету на политическую деятельность за оскорбление власти: он назвал дураками членов избиркома, признавших выборы, на которых он победил, недействительными (дураками они оказались потому, что это не помешало ему выиграть повторные выборы).

Шесть ссылок

Социологи. Любовь Борусяк рассказывает о результатах своего опроса россиян, выступающих против войны, но остающихся в России. Светлана Барсукова объясняет, как устроены “неформальные практики” в России, почему политические ценности там так мало значат и что происходит с горизонтальными связями во время кризиса.

Любовь Борусяк рассказывает о результатах своего опроса россиян, выступающих против войны, но остающихся в России. Светлана Барсукова объясняет, как устроены “неформальные практики” в России, почему политические ценности там так мало значат и что происходит с горизонтальными связями во время кризиса. Нечеловеческое. Отрывок из книги Адрианны Майор “Боги и роботы. Мифы, машины и древние мечты о технологии” – о роботах-бунтарях в античных мифах. Или фрагмент из книги Джона Грэя “Кошачья философия. Кошки и смысл жизни” (изд-во Института Гайдара) – об исторической изменчивости морали и понятии хорошей жизни.

Отрывок из книги Адрианны Майор “Боги и роботы. Мифы, машины и древние мечты о технологии” – о роботах-бунтарях в античных мифах. Или фрагмент из книги Джона Грэя “Кошачья философия. Кошки и смысл жизни” (изд-во Института Гайдара) – об исторической изменчивости морали и понятии хорошей жизни. Глазами туриста. Рассказ о том, чем занимался в России Казанова. Или отрывок из книги Джулии Бойд “Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов” (изд-во “Бомбора”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок