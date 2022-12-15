На пути к абсолютной бункеризации

Доброе утро!
Навального отправили в ШИЗО в девятый раз за полгода – на этот раз за слово “б**дь”, произнесенное в разговоре с сокамерником. Когда сокамерник об этом узнал, он тоже сказал: “Б**дь”. За пределами тюрьмы так:
- Россия выпустила по центру Киева 13 дронов, все они были сбиты системой ПВО.
- В результате обстрела Херсона разрушены два этажа здания горадминистрации, один из жилых районов остался без отопления.
- Госдума одобрила в первом чтении набор поправок, ужесточающих наказание за диверсии вплоть до пожизненного заключения.
- Во втором чтении одобрен закон о статусе георгиевской ленточки: за ее осквернение будут штрафовать на пять миллионов рублей или сажать на пять лет.
- Против москвича, которого сняли с автобуса в Грузию и заподозрили в попытке вступить в легион “Свобода России”, возбуждено дело о госизмене.
- Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег из России.
- США собираются ввести санкции против Потанина.
Военные сводки
Утром в среду центр Киева подвергся атаке иранских дронов-камикадзе – по словам президента Украины, их было 13 и все они были сбиты системой ПВО. Обломки дронов повредили пять зданий в городе и окрестностях. Вот что рассказывают о своих впечатлениях киевляне (спойлер: "Они делают это, чтобы мы страдали. Но никто не будет страдать! Главное – что мы без них!"). Россияне, кажется, тоже начинают о чем-то догадываться: на обломке одного из дронов, помимо написанных маркером слов “За Рязань”, красовалась надпись “Не браться” с закрашенной буквой “с”. Вечером в понедельник депутат от “Справедливой России” Олег Нилов пришел на “Елку желаний”, установленную в Госдуме и украшенную открытками с пожеланиями разных обездоленных детей, снял одну такую открытку с елки и прочитал: “Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах”. После чего добавил: “Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая”.
В результате обстрела Херсона в среду утром повреждены два этажа здания городской администрации и теплосети в районе Корабел – находящиеся там жилые дома остались без отопления, жителям рекомендовано эвакуироваться. Накануне, по данным главы региональной администрации, российские войска обстреляли Херсонскую область 42 раза, один человек погиб. В Херсоне из-за невозможности обслуживания в условиях обстрелов отключили все лифты – исключение составили только медучреждения.
На окраинах Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По словам офицера 1-й отдельной бригады спецназначения украинской армии Тараса Березовца, россияне наступают прямо по трупам собственных солдат, убитых в предыдущих атаках, а в последнее время стали использовать в качестве живого щита украинских военнопленных. Тем не менее, Березовец убежден, что Бахмут выстоит.
В результате нового обмена пленными в Украину вернулись 64 военнослужащих и гражданин США Суэди Мурекези, задержанный в июне в Херсоне (последнего обменяли на священника Северодонецкой епархии УПЦ МП, получившего приговор за госизмену из-за помощи российской армии). Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич не исключила возможности обмена пленными в формате "всех на всех".
МАГАТЭ планирует обеспечить постоянное присутствие своих экспертов на всех атомных электростанциях Украины. Украинский “Энергоатом” сообщает, что сотрудников Запорожской АЭС по-прежнему принуждают подписывать контракты с “Росатомом”, уверяя, что украинский оператор вскоре перестанет платить им зарплату.
По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала войны 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, семь миллионов из них уехали за границу. В зоне активных боевых действий остаются 13 миллионов человек. На территории России, по его словам, находится около 12 тысяч украинских детей, 8600 из которых были вывезены насильно. В Херсоне, как рассказал Лубинец, нашли “детскую камеру”, где во время российской оккупации пытали несовершеннолетних.
Как встречает зиму все еще оккупированный Мариуполь, читайте тут (спойлер: там холодно и мрачно).
Война, вид из России
- Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Клинцы Брянской области – местный губернатор утверждает, что все ракеты были сбиты. Жительница Брянской области, которая сняла последствия предыдущего ракетного удара по Клинцам, извинилась на камеру. Местный телеграм-канал “Подслушано Клинцы” пишет, что “решается вопрос о возбуждении уголовного дела”.
- Военная прокуратура Тихоокеанского флота не нашла нарушений при проверке сообщений о тяжелых потерях бригады морских пехотинцев с Дальнего Востока при “бессмысленном” штурме Павловки Донецкой области. Провести такую проверку требовали сами военные в видеообращении к губернатору Приморья. Через несколько дней командование заставило их записать видеоопровержение о высоком боевом духе и воле к победе.
- Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась комитету Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на вал жалоб на мобилизацию. Ежедневно ей поступает 60–70 “надрывных, тяжелых” обращений на эту тему, хотя мобилизация, по ее словам, “де-факто” завершена.
- ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене против москвича, которого в октябре на границе сняли с автобуса в Грузию. ФСБ считает, что он собирался вступить в “Легион "Свобода России"“, продвижением которого в медиа занимается бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, бежавший в Украину от уголовного дела задолго до войны.
- Суды в Брянске и Красноярске вынесли приговоры двум россиянам, которые пытались сбежать в Украину и вступить там в ряды ВСУ: в Брянском облсуде к пяти годам приговорили жителя Удмуртии Анатолия Сынтульского, задержанного на погранпункте в Брянске; в Красноярском облсуде четыре года и восемь месяцев колонии получил 30-летний Сергей Улукшонов, задержанный в начале апреля в Беларуси при попытке перехода границы.
- Госдума России одобрила во втором чтении закон о статусе георгиевской ленточки (за ее осквернение положен штраф до 5 млн рублей или срок до пяти лет) и поправки, вводящие пожизненные сроки за диверсии и содействие им; в первом чтении принят законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для “защиты интересов” России.
- Интересно, будут ли наказывать за кражу на оккупированных территориях бланков украинских паспортов, которыми теперь торгуют на Avito.
- Российские школы и техникумы стали центрами по пошиву военной формы для мобилизованных, причем отказаться от этого неоплачиваемого труда студентам крайне сложно. В некоторых школах с родителей собирают деньги на посылки мобилизованным.
- В Чите войну сделали главной темой новогоднего убранства города: на центральной площади поставили 24 фигуры военных из льда и пластика, а ледяные горки украсили звездами (эта красота обошлась бюджету в 6,8 млн рублей, полюбуйтесь).
Российские будни
- Источники в российской власти рассказали разным российским СМИ – от государственного ТАСС до “Верстки”, – что Путин может не выступить в этом году и с посланием к Федеральному собранию (чем, кстати, нарушит Конституцию). The Moscow Times пишет, тоже со ссылкой на источники, что свою любимую прямую линию Путин отменил лично – из страха перед возможными украинскими диверсиями. Почему была отменена ежегодная пресс-конференция, здесь объясняет политолог Андрей Колесников (спойлер: стыд потерян, прикрывать свои действия приличными словами уже не обязательно, Путин находится на пути к абсолютной бункеризации самого себя).
- В Госдуме разрабатывается законопроект, который запретит удаленную работу сотрудникам госсектора и служб безопасности компаний (в том числе IT-безопасности). Сенатор Клишас подтвердил, что это так и что речь идет о россиянах, уехавших за границу. Не дожидаясь внесения документа в парламент, Минцифры выступило против запрета на удаленную работу для находящихся за границей айтишников. С чего вдруг стала возможной такая публичная перепалка между представителями разных ведомств, остается загадкой.
- Доля нераспроданных квартир в российских новостройках достигла рекордных 60%; авиакомпания “Россия” отправляет в простой треть пилотов, летающих на Airbus ради сохранения авиапарка для каннибализации (разбора на запчасти).
- Суд в Москве заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина по делу о донате ФБК Навального ("финансирование экстремистской деятельности").
- Суд в Челябинске оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации армии” местного жителя, вышедшего на одиночный пикет с плакатом "Нет в…е!". Обвиняемый попытался доказать в суде, что имел в виду “Нет водке”, но суд его объяснений не принял.
Международное эхо войны
- Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма.
- По данным The Wall Street Journal, США собираются ввести санкции против второго богатейшего человека в России Владимира Потанина и части его компаний, в том числе “Интерроса” и Росбанка. Также под санкции попадут жена Потанина, его яхта и несколько российских чиновников. Санкций против “Норникеля”, крупнейшим акционером которого является “Интеррос”, не будет, потому что заместить экспортируемые им металлы нечем.
- На Канарах задержан главный подозреваемый в отмывании денег в рамках дела о коррупционных схемах, расследованием которых занимался аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший в 2009 году в московском СИЗО. Имя задержанного не называется.
- Крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в отмывании денег из России через финансовую систему США. Это делалось через эстонский филиал банка. Теперь банк оштрафуют более чем на два миллиарда долларов.
- В Украине продолжились обыски в церквях и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата в целях “противодействия подрывной деятельности российских спецслужб”. К каким последствиям все это может привести, здесь рассказывает теолог Кирилл Говорун (спойлер: к непредсказуемым).
- В Украине в пользу государства изъято все имущество бывшего президента Виктора Януковича и арестован "Премьер Палас" и другие отели, принадлежащие компании VS Energy или "лужниковской группе", которую составляют трое россиян: депутат Госдумы Александр Бабаков, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и вор в законе Михаил Воеводин по прозвищу "Миша Лужнецкий".
Вокруг света
- По данным "Репортеров без границ", за минувший год по всему миру было задержано рекордное число журналистов. В пятерке лидеров – Китай, Мьянма, Иран и Беларусь.
- В Беларуси задерживают не только за работу в СМИ, но и за общение с прессой: вот история Игоря и Дарьи Лосиков – Игоря задержали еще до выборов 2020 года как автора популярного твиттера и приговорили к 15 годам за организацию массовых беспорядков из камеры СИЗО, а его жену Дарью арестовали через два года по обвинению в содействии экстремистской деятельности за интервью телеканалу “Белсат” (неугодные СМИ и их соцсети объявляются в Беларуси “экстремистскими формированиями”, сейчас их уже девять).
- Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы и последующему запрету на политическую деятельность за оскорбление власти: он назвал дураками членов избиркома, признавших выборы, на которых он победил, недействительными (дураками они оказались потому, что это не помешало ему выиграть повторные выборы).
Шесть ссылок
- Социологи. Любовь Борусяк рассказывает о результатах своего опроса россиян, выступающих против войны, но остающихся в России. Светлана Барсукова объясняет, как устроены “неформальные практики” в России, почему политические ценности там так мало значат и что происходит с горизонтальными связями во время кризиса.
- Нечеловеческое. Отрывок из книги Адрианны Майор “Боги и роботы. Мифы, машины и древние мечты о технологии” – о роботах-бунтарях в античных мифах. Или фрагмент из книги Джона Грэя “Кошачья философия. Кошки и смысл жизни” (изд-во Института Гайдара) – об исторической изменчивости морали и понятии хорошей жизни.
- Глазами туриста. Рассказ о том, чем занимался в России Казанова. Или отрывок из книги Джулии Бойд “Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов” (изд-во “Бомбора”).
Искренне Ваши,
Семь Сорок