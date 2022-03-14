Придется хоронить во дворе

Доброе утро!

Папа римский Франциск закончил свою речь на воскресной мессе в Ватикане словами: “Во имя бога я прошу вас, остановите бойню!". Но ни бог, ни российские власти его пока не услышали:

Российская армия нанесла удар по военному полигону в Львовской области в 25 км от польской границы. Продолжаются обстрелы Харькова, Мариуполя и других украинских городов.

В оккупированном Херсоне российские силовики начали задерживать протестующих. В Мелитополе похищен еще один местный политик.

В России перестал открываться Instagram. На антивоенных акциях в воскресенье задержано более 900 человек в 37 городах.

По данным New York Times, Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь.

Фронтовые сводки

В ночь на понедельник воздушная тревога объявлялась по всей Украине, ракетным ударам опять подвергся Киев, а также окрестности Ровно.

За выходные особых изменений на фронтах не произошло: российская армия продолжает обстрелы на Донбассе: Авдеевки, Северодонецка, Святогорска (там пострадала лавра), Мариуполя. Мариуполь по-прежнему остается в блокаде, открыть гуманитарные коридоры не удается (здесь вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказывает, как это происходит). По данным властей Мариуполя, в городе погибли 2 187 человек – в основном в результате обстрелов и авианалетов. Вот рассказ украинского журналиста Артема Попова – в последний раз он был в городе 8 марта. Если до вас доносились сообщения о том, что авиаудар по роддому в Мариуполе – это грандиозная украинская постановка, то имеет смысл прочитать вот этот разбор аргументов с опровержениями.

Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска и Яворскому военному полигону подо Львовом – 35 человек убиты, 134 ранены. Минобороны России заявило, что в результате этого удара убиты 180 “иностранных наемников”, хотя из других источников никаких сообщений о гибели иностранцев в Украине не поступало.

Зато весь мир облетело сообщение о гибели под Киевом американского журналиста Брента Рено – он снимал в Украине видео для специального проекта журнала Time. Киев остается важнейшей целью для российских войск, множество городков и поселков Киевской области практически стерты с лица земли: вот рассказы жителей Ирпеня, которым удалось эвакуироваться (особенно страшно читать рассуждения об оставшихся там котах), вот интервью с режиссером программы "Орел и решка" Евгением Синельниковым, который прожил две недели в захваченной россиянами Буче. Чеченские СМИ сообщили, что воевать под Киев приехал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Раненых и убитых российских военных свозят в больницы Гомельской области. Местных жителей к ним особо не подпускают, но они рассказывают, что “трупов нереально много”. В России местные власти продолжают сообщать о гибели военных – дошла очередь до Петербурга. Президент Украины сообщил о гибели 1300 украинских военнослужащих.

По данным аналитиков из Conflict Intelligence Team, Россия подтягивает к границам Украины новую военную технику и новые части – но это примерно треть от того, что уже введено в Украину. Идут кампании по вербовке сирийцев и жителей ЦАР, ЧВК Вагнера продолжает активный набор наемников. Все это делается, чтобы избежать всеобщей мобилизации в самой России. Американские газеты пишут со ссылкой на источники, что Россия запросила военную и экономическую помощь у Китая.

На выходных продолжались обстрелы Чернигова (город остался без воды и отопления), Николаева (в Николаевской области в результате авиаудара разрушена школа, два человека погибли), Харькова – вот репортаж из города. Украинским энергетикам удалось восстановить электроснабжение Чернобыльской АЭС, непосредственная угроза утечки радиации исчезла.

Отдельный сюжет разворачивается в захваченных Россией городах – Херсоне, Бердянске, Мелитополе, Геническе, Тростянце. Там люди выходят протестовать против оккупации под украинскими флагами, на выходных эти протесты становятся массовыми. В Херсоне участников этих митингов начали задерживать, доходят сведения о попытке создания в регионе “Херсонской народной республики” – вот разговор обо всем этом с депутатом Херсонского облсовета Сергеем Рыбалко. В Мелитополе российские власти пытаются создать некий “Комитет народных избранников” из пророссийски настроенных политиков, там похищен глава райсовета Сергей Прийма (ранее был похищен мэр города Иван Федоров). Похищен также мэр Днепрорудного Евгений Матвеев. В Геническе мэрия в полном составе ушла в отставку. Житель Тростянца рассказывает, что российские военные расположились на кладбище и не дают людям хоронить своих покойников: “Придется хоронить во дворе”, – заключает он.

Вот фотографии 18-го дня войны.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Перспективы

Все это время идут переговоры между российской и украинской делегациями – здесь об их ходе рассказывает участник процесса Михаил Подоляк: он утверждает, что они конструктивные и что ультимативные требования России, о которых писали в российской прессе, давно забыты как страшный сон. Участник российской делегации Леонид Слуцкий тоже говорит о “прогрессе” в переговорах.

В субботу Путин два часа беседовал по телефону с Макроном и Шольцем, о чем говорили – не известно. Кремль сообщает, что речь шла о “грубейшем нарушении украинскими силовиками норм международного гуманитарного права”.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что война в ее нынешнем виде должна закончиться в ближайшие недели в силу истощения ресурсов российской армии – тогда успехом завершится и переговорный процесс.

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма, наоборот, в переговоры не верит и считает, что война должна закончиться победой украинского оружия. Ему видится некое “внезапное и катастрофическое” поражение России. Американский историк Стивен Коткин не исключает, что в России может произойти госпереворот, но реальную перспективу окончания войны видит все же в дипломатических усилиях.

Без Instagram и McDonalds

На воскресных антивоенных акциях задержаны более 900 человек в 37 городах России. Общее число задержанных с начала войны приблизилось к 15 тысячам. Вот подборка видео протестов из разных городов. По новой статье "о дискредитации действий российской армии" составили уже 164 протокола – вот истории оштрафованных с комментариями адвоката.

В ночь на понедельник Instagram стал окончательно недоступен в России. “ВКонтакте” заблокировал паблики “Медиазоны”, сайта о региональной политике “7x7”, городского издания The Village. Яндекс.Дзен страницу “Медиазоны” тоже заблокировал. Кроме того, заблокирован петербургский сайт “Бумага” и сайт белорусского издания “Наша Нива”.

В разных городах России – от Новосибирска до Краснодара – проходят обыски у независимых политиков и активистов по делу о “телефонном терроризме”: в Краснодаре пришли к адвокату Беньяшу и еще нескольким активистам, обыски прошли в Ростове, в Новосибирске; в Петербурге на выходе из дома задержали активистов, которых обыскивали по этому делу неделей раньше.

Сегодня работу в России должен прекратить McDonalds. PayPal попросил россиян вывести деньги из системы до 18 марта. Деятельность в России приостановили Sony Pictures и одежная компания Vans. Colgate-Palmolive ограничила поставки в Россию, eBay прекращает обслуживать продавцов из России. The Wall Street Journal пишет со ссылкой на анонимные источники, что российская прокуратура пригрозила руководителям некоторых филиалов западных компаний, уходящих из России, арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.

Торгов на фондовой бирже опять всю неделю не будет. Жители деревень на севере России рассказывают, что сахар в магазинах уже кончился (они называют его “национальной валютой”).

Здесь экономист Сергей Хестанов рассказывает, что можно сделать со сбережениями (спойлер: купить валюту на черном рынке), а тут исследователь рынка труда предсказывает, какая будет безработица.

Международное

Австралия вслед за США и Великобританией ввела персональные санкции (заморозка активов и запрет на въезд) против 33 российских магнатов и их ближайших родственников.

По данным The Wall Street Journal, началась заморозка активов Романа Абрамовича в хедж-фондах. В Португалии задержан раввин, который помогал Абрамовичу получить португальское гражданство. В Италии арестована яхта Андрея Мельниченко, в Биарицце активист захватил виллу дочери Путина и собирается размещать там украинских беженцев.

На выходных по всей Европе вновь прошли акции в поддержку Украины. США наращивают финансовую помощь Киеву.

Россия представила суду ООН письменные ответы на обвинения в искажении понятия геноцида. Некоторые искажения, присущие путинскому пониманию “фашистов” и “нацистов”, разобраны тут.

О том, как украинцы пытаются донести до своих ближайших родственников в России правду о войне и не могут этого сделать, читайте здесь.

Все остальное

Несколько ракет взорвались недалеко от генконсульства США в иракском городе Эрбиль. Удар был нанесен из Ирана.

В Казахстане по обвинению в коррупции задержан племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.

Комитет министров Совета Европы в очередной раз потребовал от российских властей исполнить постановление ЕСПЧ и освободить бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного в России на пожизненное лишение свободы.

Семь ссылок

Толкования происходящего. Философ Михаил Эпштейн разъясняет термин “шизофашизм”, который он придумал для описания нынешнего состояния российского общества. Психолог Людмила Петрановская описывает психологические механизмы, заставляющие россиян не признавать реальность войны и издержки работы этих механизмов. Создатель "энциклопедии путинизма" Артем Круглов рассуждает о психическом состоянии Путина и последствиях его несостоявшегося блицкрига в Украине.

Философ Михаил Эпштейн разъясняет термин “шизофашизм”, который он придумал для описания нынешнего состояния российского общества. Психолог Людмила Петрановская описывает психологические механизмы, заставляющие россиян не признавать реальность войны и издержки работы этих механизмов. Создатель "энциклопедии путинизма" Артем Круглов рассуждает о психическом состоянии Путина и последствиях его несостоявшегося блицкрига в Украине. Другая война, другие санкции. Историк Александр Гогун рассказывает об операциях советских партизан на территории Украины во время Второй мировой войны. История санкций: сравнение нынешнего великого корпоративного исхода из России с мировым бойкотом режима апартеида в ЮАР.

Историк Александр Гогун рассказывает об операциях советских партизан на территории Украины во время Второй мировой войны. История санкций: сравнение нынешнего великого корпоративного исхода из России с мировым бойкотом режима апартеида в ЮАР. Кино и книги. Разговоры об Украине на Артдокфесте в Риге: Виталий Манский, Ежи Сладковский, Виктор Ерофеев и другие. Или рассказ о семи книгах современных украинских писателей, повествующих о довоенной жизни в Луганске, Донецке, Харькове и Львове.

Искренне Ваши,

Семь Сорок