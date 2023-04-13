Военкомы в батистовых портянках

Доброе утро!

По данным источников Bloomberg, Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича – вероятно, с целью его обмена на российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого американский суд признал виновным во взломе компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговле на основе этой информации. Похоже, ни на какую нормализацию в Кремле уже не рассчитывают. Из новостей нормальность исчезла давно:

Совет Федерации одобрил закон о новых методах вручения повесток и ограничении прав уклонистов. Против проголосовал один сенатор.

Российская Госдума приняла поправку, которая позволяет 18-летним сразу после окончания школы заключать контракт на военную службу.

СБУ расследует видео с обезглавливанием живого человека – предположительно, украинского военного. Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать.

Журналиста RusNews Романа Иванова отправили в СИЗО по статье о “фейках”. Уголовное дело о распространении “фейков” возбуждено в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой.

Беларусь выдала России Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок. Российский суд приговорил его к двум годам колонии за “повторную дискредитацию” армии.

США и Великобритания ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. Россия запретила въезд 333 гражданам Канады.

Спецоперация “Повестка”

Совет Федерации, как и ожидалось, одобрил принятый накануне Госдумой набор поправок, который радикально реформирует призыв и мобилизацию в армию. Против проголосовал только один сенатор – скорее всего, это была Людмила Нарусова, раскритиковавшая поправки в ходе обсуждения. Для тех, кто все пропустил, вот разъяснение новшеств и их опасности для российских военнообязанных; для любителей следить за руками – цепочка заявлений российских властей об участии рядовых россиян в войне в Украине, каждое из которых оказалось ложью.

Принятый закон, который в ближайшее время наверняка подпишет Путин, предусматривает создание единого электронного реестра военнообязанных – в полной мере этот реестр, по словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, заработает не раньше осени этого года. Здесь российские айтишники комментируют этот супер-список: он станет лакомой целью для всех иностранных разведок, обязательно утечет к хакерам, а ответственные за его наполнение военкомы “будут ходить в батистовых портянках”.

“Медуза” выяснила, что за подготовкой этих поправок стояло Минобороны России, и для политического блока путинской администрации он стал полной неожиданностью (один из источников выразился лаконично: “П**дец”). В среде ответственных за внутреннюю политику было убеждение, что до президентских выборов 2024 года никаких радикальных изменений в стране происходить не будет.

Адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Валерия Ветошкина видит в новом законе “еще один признак военного положение при невведенном военном положении”; Иван Чувиляев, пресс-атташе проекта "Идите лесом", который помогает россиянам уклоняться от армии и в случае необходимости дезертировать, выразился проще: этот закон был принят, чтобы “граждан было удобнее гробить”. (Вот список организаций, которые могут помочь не идти на войну.)

В довершение военной реформы Госдума сразу в трех чтениях приняла поправку, позволяющую набирать молодых людей на воинскую службу по контракту сразу после окончания школы.

Хуже, чем ИГИЛ

Служба безопасности Украины начала расследование военного преступления, запечатленного на видео обезглавливания живого человека – предположительно, украинского военного. Глава СБУ Василий Малюк пообещал, что найдет “этих нелюдей”. Жестокое видео, разошедшееся в сети во вторник вечером, – не единственное в этом роде: были еще видео обезглавленных тел с отрезанными руками, а также изображения насаженных на колья человеческих голов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что Россия “хуже, чем ИГИЛ”, а президент Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на публикацию и помочь Украине в ее противостоянии с Россией: “Нужен проигрыш террора”. В ответ Евросоюз и ООН выразили глубокую озабоченность (ООН – чуть более глубокую, чем ЕС), а Россия в лице Дмитрия Пескова согласилась, что видео ужасно, но напомнила, что “мы живем в мире фейков”.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в эфире “Ходорковский Live”, что на видео запечатлены наемники ЧВК “Вагнер” – их якобы узнал бывший вагнеровец Андрей Медведев, бежавший в Норвегию. Учитывая подвиги вагнеровцев в Сирии, в это нетрудно поверить.

Военные сводки

В боях за Бахмут российские подразделения продолжают добиваться некоторых успехов, но и украинские военные оставлять свои позиции не намерены: вот разговор со снайпером и артиллеристом, работающими на передовой в городе. За минувшую неделю Россия возобновила локальные наступления по всему фронту в Донецкой и Луганской областях, Украина отвечала фланговыми атаками в Авдеевке – вот анализ подвижек. Обе стороны активно пользуются дронами-камикадзе, которые в некоторых случаях выполняют задачи авиации, а Россия все чаще вводит в действие самолеты.

После заявления премьера Украины Дениса Шмыгаля, что контрнаступление переносится на лето, появились вопросы, будет ли оно вообще. Здесь подробно рассказывается о факторах, которые должно принимать во внимание украинское командование, планирующее это контрнаступление, а вот комментарий украинского военного аналитика Романа Свитана (спойлер: если Запад даст самолеты, то имеет смысл подождать до лета). В среду Шмыгаля принял в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин: Шмыгаль просил ракеты большей дальности, самолеты и больше тяжелой техники. Британский военный аналитик, бывший директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк заявил в интервью Sky News, что у Украины есть только одна попытка для успешного контрнаступления – второй Запад уже не дождется из-за усталости от войны.

Как в Украине в данный момент устроен призыв в армию, рассказывается тут.

Вокруг утечки

В США обещают "перевернуть каждый камень" в поисках источника утечки секретных правительственных документов, а мировая пресса продолжает изучать слитые в сеть бумаги:

The New York Times рассказывает о “непредвиденных сценариях” войны, которые рассматривает американская разведка: смерть Путина, смерть Зеленского, смена руководства российской армии и “удар Украины по Кремлю”. О вероятности таких сценариев в документах ничего не говорится, а последствия оцениваются в диапазоне от армагеддона до “ничего не случится”.

Журналисты Reuters нашли в утечке свидетельства того, что Сербия брала на себя обязательства по поставкам оружия Украине. Минобороны Сербии, а также военно-промышленная компания “Крушик” яростно это отрицают.

CNN обнаружила документы, свидетельствующие о попытках ЧВК “Вагнер” закупить оружие в Турции (часть этого оружия, правда, должна была использоваться в Мали). Увенчались ли эти попытки успехом, не понятно.

Вот обзор других материалов мировой прессы, основанных на изучении секретных файлов.

Начинают поступать официальные реакции на уже опубликованное: в ответ на сообщения о присутствии иностранных военных в Украине Минобороны Латвии подтвердило, что латвийские там есть, но в боевых действиях не участвуют, а в США признали “незначительное присутствие военных” в посольстве. При этом Мадрид и Киев отрицают присутствие войск НАТО в Украине. Министр обороны Украины назвал утечку смесью правды и лжи.

Война, вид из России

Как утверждает "Верстка", власти Брянской области скрыли гибель пограничника во время "рейда" диверсантов 6 апреля. Сестра погибшего военного рассказала изданию, что власти привезли венок на похороны ее брата, но официально о его смерти не сообщили. Тем временем суд в Москве заочно арестовал еще одного “диверсанта” – речь идет об участнике захвата двух сел в Брянской области Алексее Огурцове.

Российские власти аннексированного Крыма отказались от проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая. О том, как война изменила полуостров, рассказывается тут: медицина стала труднодоступной из-за наплыва раненых, по улицам разгуливают пьяные российские военные, принудительные поборы на войну стали повсеместными, а пляжи теперь изрыты и заминированы.

В Мелитополе Запорожской области российские оккупационные власти занялись переименованиями: там появились, в частности, улицы Росгвардии, Дарьи Дугиной и Александра Захарченко.

Суд в Белгороде дал 4,5 года колонии россиянину за попытку вступить в легион "Свобода России" и воевать на стороне Украины – его задержали в августе прошлого года при попытке пересечь границу.

Курский областной суд приговорил к 15 годам колонии по уголовному делу о шпионаже и сбыте наркотиков гражданина России и Украины Феденко Е.А. Осужденный вины не признал, а в чем состоял шпионаж, не известно, потому что материалы дела засекречены.

МВД России собирается проверять украинцев, получивших российский паспорт, на предмет того, не продолжают ли они пользоваться правами граждан Украины. Выявленными “двурушниками” будет заниматься ФСБ.

Во Владикавказе силовики пятый месяц удерживают 25-летнюю гражданку Украины Ление Умерову, которая в декабре прошлого года выехала из Киева в Крым к больному раком отцу. Ей один за другим назначают административные аресты, хотя два российских суда постановили, что девушка не представляет опасности для России. Зачем это делается, никто не понимает.

Российско-белорусское карательное

В России с начала 2023 года возбуждено как минимум 20 дел по статье о госизмене – это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали "Верстка" и "Агентство".

По данным "ОВД-Инфо", задержанного в Беларуси Алексея Москалева экстрадировали в Россию. Москалев – отец шестиклассницы, нарисовавшей на школьном уроке антивоенный рисунок. Суд в России приговорил его к двум годам колонии по статье о “повторной дискредитации” армии. Москалев бежал из-под домашнего ареста, но через несколько дней был задержан в Минске. Его дочь Машу, находившуюся в приюте с начала марта, забрала к себе мать, ранее не принимавшая участия в ее воспитании.

Суд в Казани приговорил 18-летнюю ученицу лицея к двум годам условно по делу о попытке поджога военкомата. Ее признали виновной в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. С начала октября она находилась под домашним арестом.

В городе Усинске (республика Коми) по обвинению в попытке поджечь военкомат задержана 61-летняя уборщица. Пожара не произошло. Уголовное дело собираются возбудить по статье о теракте.

Суд в Подмосковье отправил в СИЗО журналиста RusNews Романа Иванова по делу о "фейках" про российскую армию за три поста в телеграм-канале (в них рассказывалось о расстрелах мирных жителей в Киевской области, нехватке снарядов у российской армии и докладе ООН о гуманитарной ситуации в Украине).

Уголовное дело о распространении “фейков” возбуждено в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой (за ролики о Буче на YouTube). В 2021 году Брюханова была поддержана “Умным голосованием” и победила в своем округе на выборах в Госдуму, однако после добавления результатов электронного голосования резко проиграла. Сейчас она за границей.

Кировский областной суд отменил заочный приговор дирижеру и автору гимна Кирова Прохору Протасову. Его признали виновным в распространении “фейков” о российской армии и приговорили к пяти годам колонии. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение. Протасов сейчас учится в докторантуре в Торонто.

В Москве по подозрению в угрозах насилием прокурору задержали адвоката Тимура Идалова, сотрудничавшего с проектом Льва Пономарева “За права человека”. Утром в среду у него прошел обыск.

Глава провластного "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Бородин пишет по одному громкому доносу в день. До Пугачевой его внимания удостоились Лия Ахеджакова и София Ротару.

Минкульт России не продлил контракт с худруком петербургского БДТ Андреем Могучим – в феврале прошлого года он присоединился к обращению с требованием прекратить войну в Украине. Теперь художественное руководство театром будет осуществлять директор.

Информационное агентство "Росбалт" объявило о ликвидации из-за финансовых проблем, связанных со статусом "иностранного агента".

Гражданка России Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам колонии, дала согласие на экстрадицию в Россию. Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее бойфрендом Романом Протасевичем – ради этого белорусские власти обманом посадили в Минске самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Через некоторое время Протасевич стал сотрудничать с белорусскими властями, оказался на свободе и женился на другой женщине.

В Красноярске задержанный попытался покончить с собой из-за пыток в отделе полиции: он несколько раз воткнул ручку себе в горло.

Вокруг света

США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России и других стран – в том числе, против российского вице-премьера Марата Хуснуллина, холдинга USM Алишера Усманова и "Юнармии". Великобритания тоже ввела санкции против холдинга USM Алишера Усманова, против членов семей российских олигархов Евтушенкова и Керимова и лиц, помогавших Абрамовичу и Усманову вывести часть своих активов из-под санкций.

Россия запретила въезд 333 гражданам Канады. Среди них – судья Международного уголовного суда и канадские спортсмены.

Суд в Украине заочно приговорил к 11 годам лишения свободы командира российского танкового батальона: он приказал стрелять по жилому дому в Чернигове.

По данным La Repubblica, сыну красноярского губернатора Артему Уссу помогла бежать в Россию оперативная группа из 6–7 человек. Часть из них уже установлена. Операцией по спасению Усса руководили российские спецслужбы: он доехал из Милана в Триест, сменив по пути несколько машин, там по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию, откуда, вероятно, улетел в Россию.

Американское издание Politico сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что Иран ведет секретные переговоры с Китаем и с Россией о покупке перхлората аммония – вещества, необходимого для производства твердого ракетного топлива. Топлива ждут ракеты, заказанные Россией для войны с Украиной, а экспорт в Иран перхлората аммония запрещен санкциями.

В совместном расследовании Белорусского расследовательского центра, венесуэльского издания Armando.Info и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказывается, как Беларуси удалось не отдать Венесуэле около 1,5 млрд долларов за купленную 10 лет назад нефть: в 2015 году Минск решил "рассматривать задолженность не как белорусский долг, а как помощь Боливарианской Республики Венесуэла".

Шесть ссылок

Война. Беседа с антропологом Алексеем Юрчаком о советской и российской пропаганде. Или разговор с живущим в Берлине поэтом и перформером Александром Дельфиновым о войне, беженцах и поэзии.

Беседа с антропологом Алексеем Юрчаком о советской и российской пропаганде. Или разговор с живущим в Берлине поэтом и перформером Александром Дельфиновым о войне, беженцах и поэзии. Архитектура. Анализ истории архитектурных утопий в поисках новых отношений между героем и технологией, которые позволят вернуть в архитектуру политическое воображение. Или эссе Александра Гениса о нью-йоркских небоскребах, которые так раздражали Ле Корбюзье.

Анализ истории архитектурных утопий в поисках новых отношений между героем и технологией, которые позволят вернуть в архитектуру политическое воображение. Или эссе Александра Гениса о нью-йоркских небоскребах, которые так раздражали Ле Корбюзье. Аутизм. Два отрывка из книги клинического психолога Саймона Барона-Коэна “Искатели закономерностей: Как аутизм способствует человеческой изобретательности” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый, рассказывающий о том, чего не хватает животным, чтобы стать такими же экспериментаторами и изобретателями, как люди, и второй, посвященный способности людей создавать музыку и реагировать на нее.

Искренне Ваши,

Семь Сорок