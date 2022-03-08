Как догнать и перегнать Иран и Северную Корею

Доброе утро!

Московского шестиклассника вызвали в полицию за несогласие с тем объяснением войны против Украины, которое дала в соответствии с методичками учительница истории. Полицейские долго звонили, чтобы вручить “вызов на допрос” ребенку, который был в тот момент один дома, а когда стало ясно, что он им не откроет, ушли, вырубив в квартире электричество. Прочие новости:

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями принес небольшие подвижки в "логистике гуманитарных коридоров”.

По данным CIT, Россия обстреливает жилые районы Николаева кассетными боеприпасами. Американская пресса утверждает, что Москва вербует сирийцев для войны в Украине.

В России возбуждено не менее 60 административных дел по новой статье о “дискредитации использования” российской армии.

Российское правительство утвердило список из 50 “недружественных стран”.

Фронтовые сводки

Россия продолжает обстрелы украинских городов – Харькова, Мариуполя, Николаева, Сум, Житомира и окрестностей Киева. Продолжаются бои за город Ирпень в Киевской области, из которого накануне удалось вывести две тысячи человек (всего их там около 60 тысяч – 6 марта при эвакуации была убита целая семья). Обстановка в Киеве – боевая, здесь об атмосфере в городе рассказывает украинский журналист Павел Казарин, вступивший в ряды территориальной обороны.

В Беларуси состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Они продолжались четыре часа. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, удалось добиться некоторых подвижек по “логистике гуманитарных коридоров”. Накануне сорвалась эвакуация жителей Мариуполя, почти неделю находящегося под непрерывными артиллерийскими обстрелами (госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил осаду Мариуполя с блокадой Ленинграда): российские войска продолжали обстреливать маршруты, по которым предполагалось выводить беженцев. Объяснение постое: Россия на самом деле открыла гуманитарные коридоры, но только все они вели в Россию (в случае Мариуполя, Харькова, Сум) и Беларусь (в случае Киева), а эти маршруты в Украине популярностью не пользуются. Предполагается, что сегодня с 9 утра по Киеву коридоры снова откроются, но большой надежды на договороспособность россиян у президента Украины нет.

Основным направлением российского наступления остается южное, где главная цель состоит, видимо, в том, чтобы взять Николаев. По данным Conflict Intelligence Team, этот город, в том числе жилые районы, обстреливают кассетными боеприпасами, что можно расценить как военное преступление. В чем цель российских операций на Азовском и Черном морях, здесь объясняет руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко: по его словам, некоторые трудности с высадкой российского десанта в районе Одессы создала Турция, закрыв Босфор и Дарданеллы.

В целом активность российской армии несколько снизилась. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорит, что изначальный военный план России провалился, и на что Москва рассчитывает теперь, ему непонятно: контролировать всю территорию Украины российская армия не способна. Роман Левиев из CIT в большом интервью объясняет снижение активности россиян необходимостью доукомплектовывать небоеспособные батальонные тактические группы. К границам Украины едет дополнительная военная техника со всей России. По данным Пентагона, почти все войска, стянутые Россией к украинской границе перед началом войны, уже введены в действие. The Wall Street Journal утверждает, что Россия вербует сирийцев для отправки в Украину.

Путин, поздравляя россиянок с 8 марта, заверил их, что солдат-срочников и резервистов на фронт отправлять не будут (хотя есть достаточно свидетельств, что срочники, которых силой или обманом заставляют подписывать контракты, воюют на этой войне с самого начала). Российское Минобороны не публикует новых данных о своих потерях – о гибели российских военных продолжают сообщать главы городов и регионов.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли более 400 мирных жителей, свыше 800 ранены. Страну покинули свыше 1,7 млн беженцев. Большая часть направляется в Польшу (вот репортаж), и едут они туда преимущественно через Львов – город, пока не затронутый войной, вот репортаж оттуда. Фотографии 12-го дня войны смотрите здесь.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

“Я тебе угрожаю физической расправой!”

Россия стремительно перенимает белорусский опыт работы с протестующими. Число задержанных в разных городах России с начала войны превысило 13,5 тысяч. Их уже бьют и над ними уже издеваются, но пока не так добросовестно, как это делали в Минске в августе 2020 года. Москвичке Александре Калужских удалось записать, как над ней глумились в ОМВД "Братеево": “Ты на себя посмотри, бл***. Обезьяна на **й! Я тебе говорю, я только, бл***, вот так вот буду все расценивать в геометрической прогрессии. Мы тебя будем… – Вы мне угрожаете? – Да! Я тебе угрожаю! Я тебе угрожаю физической расправой!” (вот полная расшифровка).

Здесь рассказывается, как били участников антивоенных акций в Петербурге: возбуждено как минимум четыре уголовных дела, петербуржец, которого омоновцы били электрошокерами на проезжей части, арестован на 10 суток. За бело-сине-белый флаг, предложенный в качестве символа антивоенного протеста (идея в том, чтобы убрать с российского флага красную полосу, символизирующую кровь) уже тоже задерживают. Вот рассказ задержанного, который ехал в перевернувшемся в воскресенье в Москве автозаке (у него сильный ушиб обеих ног).

По данным главы правозащитной группы “Агора” Павла Чикова, в России возбуждено уже 60 административных дел по новой статье "о дискредитации действий российской армии" (до 100 тысяч рублей штрафа). В Тюмени в связи с антивоенными протестами возбуждено уголовное дело о “публичных призывах к экстремистской деятельности”: арестован 22-летний активист Кирилл Мартюшев.

По данным Министерства экономики Грузии, в последние дни в страну въехали от 20 до 25 тысяч россиян. По подсчетам издания “Агентство”, после начала войны с Украиной Россию покинули не менее 150 журналистов. И только у журнала “Сноб” всё хорошо – его сайт разблокировали. Журнал пообещал писать только “об экономике, культурных событиях, психологии, детях и здоровье”.

Санкции и их последствия

Обогнав Иран и Северную Корею, Россия стала мировым рекордсменом по числу санкций, под которыми она находится – и ведь это еще не конец.

По данным Bloomberg, новые европейские санкции коснутся портов, кораблей и технологий для военного оборудования. Канада ввела санкции против Пескова, Мурашко, Крашенинникова, Соловьева, Симоньян, Эрнста, Дерипаски и еще трех россиян, причастных к вторжению России в Украину (а YouTube удалил каналы Соловьева, но он продолжает вести свои эфиры, упорно заводя новые). Новая Зеландия присоединилась к ЕС, США, Великобритании, Канаде и Японии и ввела санкции против Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал возможности новых санкций в отношении России с премьерами Канады и Нидерландов: предлагал выкинуть из системы SWIFT больше российских банков. В Конгрессе США подготовлен законопроект о запрете импорта российской нефти (по слухам, президент Байден готов снять часть санкций с Венесуэлы, чтобы она получила возможность добывать больше нефти, заместив долю России на рынке).

Россия в ответ презентовала список из 50 стран, которые она теперь считает “недружественными” (раньше в этом списке были только США и Чехия). Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из “недружественных стран” будут одобряться комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Крупные международные компании продолжают уходить с российского рынка: Adidas и Obi закрывают магазины, уходят Sephora и Procter&Gamble, Boeing приостановил закупки титана в России и т.д. По данным Йельской школы менеджмента, с начала войны об уходе из России объявили 240 компаний. Это можно сравнить только с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980-х годах.

В ответ “Единая Россия” предложила национализировать активы уходящих компаний. Ранее уже звучало предложение национализировать самолеты, отозванные лизинговыми компаниями. К чему это может привести, здесь объясняет президент ассоциации авиационных и космических производителей Чешской Республики Йозеф Кашпар (спойлер: самолеты в какой-то момент начнут падать).

На фоне войны и санкций растут мировые цены на всё – от газа до пшеницы.

Международное

Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде и злоупотреблении ею ради вторжения на украинскую территорию. Здесь важность этого дела разъясняет бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Евросоюз начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении. У этих трех стран есть общая черта: часть их территории оккупирована Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во вторник он вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудит украинскую войну с китайским лидером Си Цзиньпином. Ранее с председателем Си говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Украина подтвердила, что 10 марта в Турции пройдут переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоена высшая государственная награда Чехии – орден Белого льва.

Шесть ссылок

Стихи. Поэтический цикл Татьяны Вольтской “Стихи к Украине”. И стихи трех украинских поэтов – Александра Кабанова, Людмилы Херсонской и Бориса Херсонского, – написанные в дни войны и в преддверии ее.

Поэтический цикл Татьяны Вольтской “Стихи к Украине”. И стихи трех украинских поэтов – Александра Кабанова, Людмилы Херсонской и Бориса Херсонского, – написанные в дни войны и в преддверии ее. Жертвы войны. Жизнь и смерть московского Центра им. Мейерхольда, переставшего существовать 1 марта – из-за войны. Или рассказ о транспортном самолете Ан-225 “Мрия”, который был уничтожен в ходе боев за аэродром Гостомель под Киевом.

Жизнь и смерть московского Центра им. Мейерхольда, переставшего существовать 1 марта – из-за войны. Или рассказ о транспортном самолете Ан-225 “Мрия”, который был уничтожен в ходе боев за аэродром Гостомель под Киевом. Интеллектуалы и война. Отрывок из книги философа и социолога Ральфа Дарендорфа “Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний” (изд-во “НЛО”) о поколении интеллигентов, родившихся в 1900–1910-х годах. Или предисловие Юлии Красносельской к переизданию антивоенного памфлета Льва Толстого “Одумайтесь!” в изд-ве Cheapcherrybooks.

Искренне Ваши,

Семь Сорок