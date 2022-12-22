“Сезар” и мягкие ткани

Доброе утро!

Дмитрий Рогозин, бывший глава “Роскосмоса”, а ныне вожак “Царских волков” в оккупированном Донецке, сообщил, что ранен в “мягкие ткани”. “Специалисты”, на которых ссылается помощник Рогозина, считают, что удар был нанесен из французской самоходной артиллерийской установки Caesar. В остальном новости такие:

Президент Украины провел переговоры с Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму $1,85 млрд включает в себя системы ПВО Patriot и "умные" авиабомбы JDAM.

Министр обороны России анонсировал реформу армии: ее численность увеличат, а призывать станут с 21 года до 30 лет.

Депутат законодательного собрания Свердловской области просит Пригожина распространить практику вербовки заключенных в ЧВК Вагнера и на женские колонии.

Олигарх Мордашов продал свою долю в банке “Россия”.

По данным Washington Post, на Западе начали сомневаться в причастности России к подрыву “Северных потоков”.

Зеленский в Вашингтоне

Президент Украины совершил первую зарубежную поездку с начала войны – в США. В Белом доме его принял президент Байден (вот трогательное видео, на котором Зеленский вручает Байдену орден от украинского военного из Бахмута – в благодарность за "Хаймарсы"). В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Байден сказал, что, поддерживая Украину, США и их союзники защищают свободу, демократию и фундаментальные принципы международного права. Президент США рассказал о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя системы ПВО Patriot. Ранее об этом пакете стоимостью 1,85 млрд долларов рассказал глава Госдепартамента Энтони Блинкен: помимо Patriot, в него включены "умные" авиабомбы JDAM.

Как комплекс Patriot может облегчить жизнь Киеву и испортить настроение в Москве, объясняется тут (ключевой момент: Украина получает средство защиты от баллистических ракет, которого у нее раньше не было). Здесь новые поставки американского оружия Киеву комментирует глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (суть: “С каждой новой волной эскалации мы получаем то противодействие, которое нам необходимо”).

Как рассказывает американские издание Politico, визит украинского президента в Вашингтон кулуарно обсуждался в течение нескольких недель, 11 декабря Байден по телефону пригласил Зеленского приехать, а в минувшее воскресенье Киев подтвердил визит. Необходимость провести личную встречу прямо сейчас координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил тем, что война вступает в “новую фазу”. Что под этим подразумевается, никто не расшифровывал, но многие – в том числе бывший премьер Украины Арсений Яценюк – предположили, что начинается война на истощение ресурсов, в ходе которой сторонам конфликта потребуется вся помощь, какую только можно найти у союзников, поэтому надо продемонстрировать прочность альянсов (предположительно с той же целью Дмитрий Медведев летал на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином).

В завершение своего визита в Вашингтон Зеленский выступил перед обеими палатами Конгресса США. В яркой речи, которую он произнес по-английски, президент Украины выразил уверенность в победе, поблагодарил власти США и всех американских граждан за уже оказанную поддержку, призвал ее не прекращать и продолжать санкционное и политическое давление на Москву. По данным издания The Hill, американские власти специально к приезду Зеленского придумали ранее не существовавшую категорию “страна-агрессор” и хотят провозгласить таковой Россию (квалификация РФ как “страны – спонсора терроризма” накладывало бы на Белый дом слишком много обязательств). Кроме того, администрация США планирует наложить новые ограничения на ЧВК Вагнера.

Военные сводки

По данным британской военной разведки, российские подразделения укрепились в восточных промышленных районах Бахмута, но вести уличные бои не смогут из-за низкой квалификации бойцов.

Сегодня в Москву приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси – чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. О том, как Россия терроризирует сотрудников Запорожской АЭС, опасаясь потерять контроль над станцией, подробно рассказано здесь.

На фронте в Луганской области погиб Геннадий Афанасьев – крымчанин, гражданский активист и бывший российский политзаключенный. В 2014 году его задержали по делу “крымских террористов”, деятельность которых якобы координировал кинорежиссер Олег Сенцов, и приговорили к семи годам заключения. Спустя два года Афанасьева передали Украине в рамках обмена.

В аннексированном Крыму российские войска начали рыть окопы на пляжах. Украинская разведка считает, что это делается для предотвращения высадки украинского морского десанта. Насколько такая высадка сейчас возможна, объясняется здесь (спойлер: масштабная исключена за неимением необходимых кораблей, но отдельные диверсионные группы высаживаться могут).

Украинские журналисты побывали на острове Змеиный, пять месяцев назад перешедшим под контроль ВСУ. Как его удалось отвоевать и что на острове происходит сейчас, здесь рассказывает журналист проекта "Донбасс.Реалии" Роман Пагулич.

Война, вид из России

Путин зачитал доклад на расширенном заседании коллегии министерства обороны: говорил о необходимости обеспечить армию беспилотниками, связью и АСУ, компетентным командованием и грамотным анализом действий противника. Похвалил граждан, которые отдают последнюю рубаху, чтобы обеспечить армию тем, чего у нее нет, но отметил, что вообще-то ограничений по финансированию из госбюджета у российских вооруженных сил нет (о том, что ее финансируют еще и из региональных бюджетов, Путин не упоминал). Сказал, что происходящее в Украине – трагедия, но виноваты в этом “геополитические соперники Москвы”. А задачи “спецоперации” все равно, мол, будут выполнены, потому что украинцы – братский народ. Видимо, в этом докладе российский президент сказал все, что хотел, потому что обращаться с посланием к Федеральному собранию он в этом году уже точно не будет (и фиг с ней, с конституцией, которая этого требует).

Чтобы усмирить и подчинить братский народ, министр обороны Шойгу предложил реформировать армию: численность ее надо довести до 1,5 млн человек, поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст – повысить до 30 лет. Зачем на самом деле Шойгу понадобилась такая реформа, анализируется здесь, что и как скоро изменится для призывников, объясняется тут. Суть в том, что изменение призывного возраста даст возможность в краткосрочной перспективе призвать больше граждан. План текущего призыва, судя по жестоким облавам, выполнить не удается – здесь рассказывается, как сейчас устроена охота на срочников.

Недостаток живой силы на фронте возмещается в том числе и за счет заключенных. О растущих потерях среди этого контингента свидетельствует новое кладбище, появившееся в станице Бакинской Краснодарского края – Пригожин подтвердил, что там похоронены зеки, тела которых некому забирать. Сейчас там 58 свежих могил. Пригожин одобрительно отозвался на инициативу депутата заксобрания Свердловской области Вячеслава Венгера, который попросил его призывать на войну заключенных-женщин из области: мол, к нему обратился “коллектив женщин”, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, – и все они рвутся на фронт. Пригожин обещал их “трудоустроить” – причем не только связистками и медсестрами, но и в “диверсионные группы и снайперские пары”. Здесь долгосрочные последствия подобного беззакония и цинизма разъясняет Навальный (он пишет, что вербовать зеков в его колонию Пригожин прилетал лично, 80–90 человек согласились сразу, а потом была вторая волна вербовки).

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных, добровольцев и других участников войны в Украине, а также окончательно одобрила квоты на обучение в вузах за счет бюджета для участников вторжения в Украину и их детей.

Хроники дальнейшего закручивания гаек

Госдума окончательно одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие пожизненное заключение за диверсии, обязала сервисы такси передавать ФСБ данные о поездках граждан (сейчас такие сведения передаются только при наличии уголовного дела, а по новому закону следить за людьми можно будет просто так) и регламентировала участие иностранцев в сервисах объявлений и электронных платежных системах.

По подсчетам “Верстки” и “ОВД-Инфо”, с февраля по декабрь 2022 года на антивоенных акциях в России задержали почти 20 тысяч человек, возбуждено более 5 тысяч административных дел и свыше 300 уголовных. Преследования всего антивоенного не прекращаются:

Протокол о “дискредитации” российской армии составлен в отношении нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева – ранее Пригожин требовал от руководства региона немедленно его уволить, потому что Пушкарев, в бытность свою журналистом Znak.com, что-то писал про ЧВК Вагнера.

Вот интервью с матерью и дочерью из Перми, которые вышли на одиночные пикеты с плакатами против войны. Мать уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за “дискредитацию”, дочь еще не осудили.

В Коряжме Архангельской области полиция тайно в отсутствие законных представителей допросила шестилетнюю девочку из-за одиночного пикета ее бабушки, активистки Людмилы Александровой. Полицейские пришли в детский сад, чтобы выведать у ребенка бабушкины тайны.

Новосибирский театр “Красный факел” отменил спектакли Тимофея Кулябина, уехавшего из России после начала войны и удалил почти все упоминания о нем со своего сайта.

Вот подробности уголовного дела о госизмене против 21-летнего Савелия Фролова, которого обвиняют в намерении “перейти на сторону врага”. Адвокат Фролова Евгений Смирнов считает, что подобных уголовных дел могут быть десятки, просто мы о них не знаем, потому что они “не афишируются”.

Вокруг света

Основной акционер "Северстали", миллиардер Алексей Мордашов продал свою долю в банке "Россия" – вероятно, ради того, чтобы оспорить международные санкции, под которые он попал.

The Washington Post пишет со ссылкой на источники, что на Западе начали сомневаться в причастности России к подрыву “Северных потоков”, потому что никаких доказательств этому за три месяца найти не удалось. В то же время намеренный характер подрыва несомненен.

Новым послом США в России назначена Линн Трейси. Она имеет опыт работы в Москве, говорит по-русски и известна жесткой позицией по отношению к Кремлю.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал гендиректора фирмы "Русская Америка" Владимира Донского и юристку Джулию Гринберг виновными в иммиграционном мошенничестве. Они обучали клиентов лгать под присягой для получения убежища в США и готовили соответствующие подложные документы – например, выдавали своих клиентов за геев или оппозиционных активистов, люто преследуемых на родине.

Шесть ссылок

Великие современники. Эссе Геннадия Кацова о Сергее Гандлевском, его поэзии и гражданской позиции – к 70-летию. Или беседа Игоря Померанцева с замечательным писателем, “знаменитым, но неизвестным” Зиновием Зиником.

Эссе Геннадия Кацова о Сергее Гандлевском, его поэзии и гражданской позиции – к 70-летию. Или беседа Игоря Померанцева с замечательным писателем, “знаменитым, но неизвестным” Зиновием Зиником. Лики войны. Большой проект о ядерной войне: что человечество о ней знает, о чем фантазирует и чего боится. Или рассказ о том, как российские художники ХХ века отражали войну в искусстве.

Большой проект о ядерной войне: что человечество о ней знает, о чем фантазирует и чего боится. Или рассказ о том, как российские художники ХХ века отражали войну в искусстве. Дурман. Культурная история абсента. Или отрывок из книги канадского историка Нормана Смита “Одурманивание Маньчжурии. Алкоголь, опиум и культура в Северо-Восточном Китае” (изд-во Academic Studies Press), в котором рассказывается, как реклама японского алкоголя в китайской прессе стала частью культурной оккупации региона.

Искренне Ваши,

Семь Сорок