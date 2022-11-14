Подвалы для отказников

Доброе утро!
Американским демократами по результатам промежуточных выборов удалось сохранить контроль над Сенатом. В других частях света новости такие:
- Мобилизованные устроили бунт в подмосковном парке “Патриот”.
- Родственники мобилизованных из Подмосковья и Курской области рассказывают, что отказывающихся возвращаться на передовую держат в подвалах в Луганской области.
- Связанный с "ЧВК Вагнера" канал опубликовал видео казни завербованного заключенного, который сдался в плен.
- Украинские власти вернулись в Херсон. В городе объявлен комендантский час, но на выходных его никто не соблюдал. “Стабилизационные мероприятия” займут несколько недель.
- В результате взрыва в центре Стамбула шесть человек погибли, 81 получил ранения.
Вокруг Херсона
В Херсон вернулись украинские власти. Глава обладминистрации Ярослав Якушевич ввел в городе комендантский час с 17 до 8 часов, но как минимум в субботу его никто не соблюдал – люди праздновали освобождение. “Стабилизационные мероприятия”, которые идут в городе и области, займут несколько недель, а разминирование – несколько месяцев (при работе в Херсонской области уже погиб украинский сапер, еще четыре получили ранения). Уехавших из Херсона жителей просят пока не возвращаться домой. По словам руководителя крупнейшего частного энергохолдинга Украины ДТЭК, в Херсоне разрушена вся энергосистема, на восстановление может потребоваться месяц. В центре города уже появилась украинская мобильная связь, однако полноценное восстановление тоже потребует времени: вышки мобильных операторов разрушены. Украинская почта планирует возобновить работу в городе и деоккупированной части области уже на этой неделе, а Украинские железные дороги начали продавать билеты в Херсон, Крым, Мариуполь, Донецк и Луганск – это кампания по сбору средств на восстановительные нужды.
После ухода российской армии с правого берега Днепра в окрестностях Херсона разрушены семь мостов, а из города украдены даже жившие в зоопарке енот и ослик. На оккупированном левом берегу проводится принудительная эвакуация из 15-километровой зоны, которая, по словам российских властей, “становится территорией возможных боевых действий”. Глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич утверждает, что российские войска обстреляли из “Градов” поселок Горностаевка в Каховском районе на левом берегу – таким образом они якобы хотят принудить жителей покинуть свои дома. Кто обстрелял поселок на самом деле, оперативно проверить невозможно. Оккупационные власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации населения с левого берега Днепра.
По словам президента Украины, в Херсонской области российские войска совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах. Задокументировано уже более 400 российских военных преступлений. Как и кто расследует эти преступления России в Украине, читайте в интервью с правозащитницей из фонда Клуни Анной Нейстат.
Прочее военное
Вечером в воскресенье ракетному обстрелу подвергся Харьков – по словам мэра города, пострадал промышленный объект в Индустриальном районе.
OSINT-специалист по морскому вооружению Эйч Ай Саттон утверждает, что российский Черноморский флот не выходит в море после атаки Украины 29 октября. Жители Одессы почувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы активно заняться изгнанием из города памятника Екатерине II.
Бои, которые идут в Донецкой области, президент Украины назвал “адом”. Власти так называемой “ДНР” вернули домой 18-летнего Никиту Гладкова, которого забрали на фронт в феврале, не дав ему окончить школу. Пережитое на фронте Никита охарактеризовал как “кошмар”. По утверждению Пескова, Путин поручил демобилизовать студентов из так называемых “ДНР” и “ЛНР”, но никаких документов на этот счет пока не опубликовано.
Комментируя оживившиеся в последнее время разговоры о необходимости возобновить переговоры с Россией ради прекращения войны, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина – “не холодильная камера”, чтобы замораживать военный конфликт, а участник весенних переговоров с Россией, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия спрогнозировал возникновение у российских властей реального запроса на переговоры к концу 2023 года – он связал это с президентскими выборами, которые должны пройти в России в 2024 году.
На разрушенных домах в Бородянке Киевской области появились граффити Бэнкси.
О людях, задетых войной:
- Беседа с украинским оперным певцом Сергеем Иванчуком, который занимался волонтерством в Харькове и 10 марта получил тяжелые ранения – сейчас он восстанавливается в Германии и уже поет.
- Рассказ о двух жительницах Лисичанска и Северодонецка, потерявших ноги летом этого года, но уже вставших на протезы во Львове.
Война: вид из России
Родные мобилизованных из Подмосковья рассказали Настоящему Времени о том, что отказывающихся воевать солдат держат в подвале в Зайцеве Луганской области, там находятся около 250 человек. До этого мобилизованных отправили на передовую под Сватовом, где они три дня просидели в окопах под артобстрелом без еды, воды и командования. После этого они отступили. Под давлением родственников их вывезли на КАМАЗах в Белгородскую область, где над ними начали издеваться офицеры: “Их называли петухами, кончеными, ублюдками, тварями”, – говорит сестра мобилизованного. Когда стало ясно, что угрозы не действуют, мобилизованных отвезли обратно в Луганскую область, где бросили в подвал в Зайцеве. Двоим мобилизованным удалось сбежать в тыл, но там ими занялся уже Следственный комитет.
Родственники отказников из Курской области тоже рассказали о подвале – только он находится в деревне Голубовке Луганской области. Там, по словам, родных, содержатся 38 человек, в том числе раненые.
По словам мобилизованных из Алтайского края, отступивших с передовой из-под Сватова в течение восьми дней запугивали представители командования. Теперь они требуют встречи с военным прокурором, но начальство ее не организует. Тех, кто пытался записать видеообращение, скрутила и увезла куда-то военная полиция.
Жены и матери мобилизованных в Белгородской области потребовали от губернатора Вячеслава Гладкова вернуть их родных домой – их тоже бросили на передовую близ Сватова.
В Подмосковье в парке "Патриот" мобилизованные устроили бунт, называя профанацией подготовку, которую они там проходят.
Связанный с "ЧВК Вагнера" телеграм-канал опубликовал видео казни завербованного заключенного, который сдался в плен: на нем мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись "ликвидирован". Речь идет о Евгении Нужине, интервью у которого после сдачи в плен в начале сентября брал известный украинский журналист Юрий Бутусов. В этом интервью Нужин говорил, что специально завербовался в ЧВК, чтобы сдаться в плен и воевать на стороне Украины, потому что в Украине у него родственники. Как Нужин попал обратно к боевикам-вагнеровцам, остается неясным (возможно, в результате обмена пленными). Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал видео казни словами “прекрасная режиссерская работа”.
Российская повседневность
- Путин предложил увеличить число статей Уголовного кодекса, приговор по которым может быть основанием для лишения приобретенного гражданства. Среди таких статьей – участие в работе "нежелательной" организации, призывы к сепаратизму и распространение "фейков" о российской армии. Законопроект сейчас рассматривает Госдума, предложенные Путиным поправки внесены ко второму чтению.
- Минюст России с декабря начнет публиковать персональные данные лиц, включенных в списки "иностранных агентов". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Правозащитники отмечают, что публикацию подобной информации на сайте Минюста можно расценивать как нарушение закона о защите персональных данных.
- Пригожин подал в Генпрокуратуру и ФСБ иск с требованием проверить губернатора Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. В чем эта госизмена состоит, в пресс-релизе Пригожина не объясняется.
- Кстовский городской суд Нижегородской области не стал арестовывать местного жителя Андрея Россиева по делу о “фейках” про российскую армию – ему назначен запрет определенных действий. Россиева задержали 10 ноября в Краснодаре, где он жил в последнее время, и после обыска привезли по месту прописки.
- О жизни: анонимные разговоры с преподавателями российских вузов (они говорят, что работают до первого доноса) и рассказ о том, как в далеком сибирском поселке священник написал донос на прихожанина, который поставил свечку за победу ВСУ.
Вокруг света
- Минский городской суд приговорил волонтера фонда "Страна для жизни" Антона Сташевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Марину Дубровскую к 8 и 1,5 годам колонии соответственно. Сташевского обвинили по статье о заговоре с целью захвата власти, Дубровскую – в подготовке или финансировании граждан для участия в грубом нарушении порядка.
- По данным президента Грузии Саломе Зурабишвили, с начала мобилизации в Грузию въехали более 700 тысяч россиян. Сейчас в стране остаются сто тысяч лиц с российским гражданством.
- Россия запретила проход через Керченский пролив судам, загруженным за пределами РФ.
- Жерар Депардье закрывает из-за простоя свой российский продюсерский центр "ПЦ ЖД". Кроме того, приостановлена работа над фильмом об эскадрилье "Нормандия – Неман". Депардье намеревался снимать его в Калининградской области как российско-французскую копродукцию. После российского нападения на Украину французская сторона вышла из проекта.
- Евросоюз и Великобритания будут бойкотировать выступления российской делегации на саммите G20, который откроется на Бали завтра. Глава Минфина США Джанет Йеллен, уже прибывшая на саммит, не исключает, что некоторые санкции в отношении России, введенные Соединенными Штатами после вторжения в Украину, останутся в силе и после окончания войны, “учитывая то, что произошло”.
- Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать новый кабинет министров.
- На авиашоу в Техасе столкнулись два самолета времен Второй мировой войны, шесть человек погибли.
- В результате взрыва в центре Стамбула погибли шесть человек, еще 81 получил ранение. Происшествие расследуется как теракт.
Шесть ссылок
- Природа и разум. Отрывок из книги Марка Моффетта “Человеческий рой. Естественная история общества” (изд-во “КоЛибри”), в которой рассказывается, чем люди похожи на муравьев и прочих социальных существ и что нам это дает для понимания человека. Или фрагмент из трактата Стивена Пинкера “Рациональность: Что это, почему нам ее не хватает и чем она важна” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный случайным событиям и смыслу понятия “вероятность”.
- Кино. Беседа с киноведом Наумом Клейманом о белых пятнах в истории советского кино и о том, как советские классики осваивали звук, делали фильмы инструментами общественной дискуссии и были вынуждены покоряться как цензуре, так и массовым вкусам. Или фрагмент из книги Клеймана “Этюды об Эйзенштейне и Пушкине” (изд-во музея “Гараж”).
- Секс. Отрывок из книги Фрэнсис Гис и Джозефа Гиса “Жизнь в средневековом замке” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как был устроен секс в средневековой Европе. Или краткая история секс-игрушек.
Искренне Ваши,
Семь Сорок