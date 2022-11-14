Подвалы для отказников

Доброе утро!

Американским демократами по результатам промежуточных выборов удалось сохранить контроль над Сенатом. В других частях света новости такие:

Мобилизованные устроили бунт в подмосковном парке “Патриот”.

Родственники мобилизованных из Подмосковья и Курской области рассказывают, что отказывающихся возвращаться на передовую держат в подвалах в Луганской области.

Связанный с "ЧВК Вагнера" канал опубликовал видео казни завербованного заключенного, который сдался в плен.

Украинские власти вернулись в Херсон. В городе объявлен комендантский час, но на выходных его никто не соблюдал. “Стабилизационные мероприятия” займут несколько недель.

В результате взрыва в центре Стамбула шесть человек погибли, 81 получил ранения.

Вокруг Херсона

В Херсон вернулись украинские власти. Глава обладминистрации Ярослав Якушевич ввел в городе комендантский час с 17 до 8 часов, но как минимум в субботу его никто не соблюдал – люди праздновали освобождение. “Стабилизационные мероприятия”, которые идут в городе и области, займут несколько недель, а разминирование – несколько месяцев (при работе в Херсонской области уже погиб украинский сапер, еще четыре получили ранения). Уехавших из Херсона жителей просят пока не возвращаться домой. По словам руководителя крупнейшего частного энергохолдинга Украины ДТЭК, в Херсоне разрушена вся энергосистема, на восстановление может потребоваться месяц. В центре города уже появилась украинская мобильная связь, однако полноценное восстановление тоже потребует времени: вышки мобильных операторов разрушены. Украинская почта планирует возобновить работу в городе и деоккупированной части области уже на этой неделе, а Украинские железные дороги начали продавать билеты в Херсон, Крым, Мариуполь, Донецк и Луганск – это кампания по сбору средств на восстановительные нужды.

После ухода российской армии с правого берега Днепра в окрестностях Херсона разрушены семь мостов, а из города украдены даже жившие в зоопарке енот и ослик. На оккупированном левом берегу проводится принудительная эвакуация из 15-километровой зоны, которая, по словам российских властей, “становится территорией возможных боевых действий”. Глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич утверждает, что российские войска обстреляли из “Градов” поселок Горностаевка в Каховском районе на левом берегу – таким образом они якобы хотят принудить жителей покинуть свои дома. Кто обстрелял поселок на самом деле, оперативно проверить невозможно. Оккупационные власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации населения с левого берега Днепра.

По словам президента Украины, в Херсонской области российские войска совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах. Задокументировано уже более 400 российских военных преступлений. Как и кто расследует эти преступления России в Украине, читайте в интервью с правозащитницей из фонда Клуни Анной Нейстат.

Прочее военное

Вечером в воскресенье ракетному обстрелу подвергся Харьков – по словам мэра города, пострадал промышленный объект в Индустриальном районе.

OSINT-специалист по морскому вооружению Эйч Ай Саттон утверждает, что российский Черноморский флот не выходит в море после атаки Украины 29 октября. Жители Одессы почувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы активно заняться изгнанием из города памятника Екатерине II.

Бои, которые идут в Донецкой области, президент Украины назвал “адом”. Власти так называемой “ДНР” вернули домой 18-летнего Никиту Гладкова, которого забрали на фронт в феврале, не дав ему окончить школу. Пережитое на фронте Никита охарактеризовал как “кошмар”. По утверждению Пескова, Путин поручил демобилизовать студентов из так называемых “ДНР” и “ЛНР”, но никаких документов на этот счет пока не опубликовано.

Комментируя оживившиеся в последнее время разговоры о необходимости возобновить переговоры с Россией ради прекращения войны, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина – “не холодильная камера”, чтобы замораживать военный конфликт, а участник весенних переговоров с Россией, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия спрогнозировал возникновение у российских властей реального запроса на переговоры к концу 2023 года – он связал это с президентскими выборами, которые должны пройти в России в 2024 году.

На разрушенных домах в Бородянке Киевской области появились граффити Бэнкси.

О людях, задетых войной:

Беседа с украинским оперным певцом Сергеем Иванчуком, который занимался волонтерством в Харькове и 10 марта получил тяжелые ранения – сейчас он восстанавливается в Германии и уже поет.

Рассказ о двух жительницах Лисичанска и Северодонецка, потерявших ноги летом этого года, но уже вставших на протезы во Львове.

Война: вид из России

Родные мобилизованных из Подмосковья рассказали Настоящему Времени о том, что отказывающихся воевать солдат держат в подвале в Зайцеве Луганской области, там находятся около 250 человек. До этого мобилизованных отправили на передовую под Сватовом, где они три дня просидели в окопах под артобстрелом без еды, воды и командования. После этого они отступили. Под давлением родственников их вывезли на КАМАЗах в Белгородскую область, где над ними начали издеваться офицеры: “Их называли петухами, кончеными, ублюдками, тварями”, – говорит сестра мобилизованного. Когда стало ясно, что угрозы не действуют, мобилизованных отвезли обратно в Луганскую область, где бросили в подвал в Зайцеве. Двоим мобилизованным удалось сбежать в тыл, но там ими занялся уже Следственный комитет.

Родственники отказников из Курской области тоже рассказали о подвале – только он находится в деревне Голубовке Луганской области. Там, по словам, родных, содержатся 38 человек, в том числе раненые.

По словам мобилизованных из Алтайского края, отступивших с передовой из-под Сватова в течение восьми дней запугивали представители командования. Теперь они требуют встречи с военным прокурором, но начальство ее не организует. Тех, кто пытался записать видеообращение, скрутила и увезла куда-то военная полиция.

Жены и матери мобилизованных в Белгородской области потребовали от губернатора Вячеслава Гладкова вернуть их родных домой – их тоже бросили на передовую близ Сватова.

В Подмосковье в парке "Патриот" мобилизованные устроили бунт, называя профанацией подготовку, которую они там проходят.

Связанный с "ЧВК Вагнера" телеграм-канал опубликовал видео казни завербованного заключенного, который сдался в плен: на нем мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись "ликвидирован". Речь идет о Евгении Нужине, интервью у которого после сдачи в плен в начале сентября брал известный украинский журналист Юрий Бутусов. В этом интервью Нужин говорил, что специально завербовался в ЧВК, чтобы сдаться в плен и воевать на стороне Украины, потому что в Украине у него родственники. Как Нужин попал обратно к боевикам-вагнеровцам, остается неясным (возможно, в результате обмена пленными). Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал видео казни словами “прекрасная режиссерская работа”.

Российская повседневность

Путин предложил увеличить число статей Уголовного кодекса, приговор по которым может быть основанием для лишения приобретенного гражданства. Среди таких статьей – участие в работе "нежелательной" организации, призывы к сепаратизму и распространение "фейков" о российской армии. Законопроект сейчас рассматривает Госдума, предложенные Путиным поправки внесены ко второму чтению.

Минюст России с декабря начнет публиковать персональные данные лиц, включенных в списки "иностранных агентов". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Правозащитники отмечают, что публикацию подобной информации на сайте Минюста можно расценивать как нарушение закона о защите персональных данных.

Пригожин подал в Генпрокуратуру и ФСБ иск с требованием проверить губернатора Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. В чем эта госизмена состоит, в пресс-релизе Пригожина не объясняется.

Кстовский городской суд Нижегородской области не стал арестовывать местного жителя Андрея Россиева по делу о “фейках” про российскую армию – ему назначен запрет определенных действий. Россиева задержали 10 ноября в Краснодаре, где он жил в последнее время, и после обыска привезли по месту прописки.

О жизни: анонимные разговоры с преподавателями российских вузов (они говорят, что работают до первого доноса) и рассказ о том, как в далеком сибирском поселке священник написал донос на прихожанина, который поставил свечку за победу ВСУ.

Вокруг света

Минский городской суд приговорил волонтера фонда "Страна для жизни" Антона Сташевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Марину Дубровскую к 8 и 1,5 годам колонии соответственно. Сташевского обвинили по статье о заговоре с целью захвата власти, Дубровскую – в подготовке или финансировании граждан для участия в грубом нарушении порядка.

По данным президента Грузии Саломе Зурабишвили, с начала мобилизации в Грузию въехали более 700 тысяч россиян. Сейчас в стране остаются сто тысяч лиц с российским гражданством.

Россия запретила проход через Керченский пролив судам, загруженным за пределами РФ.

Жерар Депардье закрывает из-за простоя свой российский продюсерский центр "ПЦ ЖД". Кроме того, приостановлена работа над фильмом об эскадрилье "Нормандия – Неман". Депардье намеревался снимать его в Калининградской области как российско-французскую копродукцию. После российского нападения на Украину французская сторона вышла из проекта.

Евросоюз и Великобритания будут бойкотировать выступления российской делегации на саммите G20, который откроется на Бали завтра. Глава Минфина США Джанет Йеллен, уже прибывшая на саммит, не исключает, что некоторые санкции в отношении России, введенные Соединенными Штатами после вторжения в Украину, останутся в силе и после окончания войны, “учитывая то, что произошло”.

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать новый кабинет министров.

На авиашоу в Техасе столкнулись два самолета времен Второй мировой войны, шесть человек погибли.

В результате взрыва в центре Стамбула погибли шесть человек, еще 81 получил ранение. Происшествие расследуется как теракт.

Шесть ссылок

Природа и разум. Отрывок из книги Марка Моффетта “Человеческий рой. Естественная история общества” (изд-во “КоЛибри”), в которой рассказывается, чем люди похожи на муравьев и прочих социальных существ и что нам это дает для понимания человека. Или фрагмент из трактата Стивена Пинкера “Рациональность: Что это, почему нам ее не хватает и чем она важна” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный случайным событиям и смыслу понятия “вероятность”.

Отрывок из книги Марка Моффетта “Человеческий рой. Естественная история общества” (изд-во “КоЛибри”), в которой рассказывается, чем люди похожи на муравьев и прочих социальных существ и что нам это дает для понимания человека. Или фрагмент из трактата Стивена Пинкера “Рациональность: Что это, почему нам ее не хватает и чем она важна” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный случайным событиям и смыслу понятия “вероятность”. Кино. Беседа с киноведом Наумом Клейманом о белых пятнах в истории советского кино и о том, как советские классики осваивали звук, делали фильмы инструментами общественной дискуссии и были вынуждены покоряться как цензуре, так и массовым вкусам. Или фрагмент из книги Клеймана “Этюды об Эйзенштейне и Пушкине” (изд-во музея “Гараж”).

Беседа с киноведом Наумом Клейманом о белых пятнах в истории советского кино и о том, как советские классики осваивали звук, делали фильмы инструментами общественной дискуссии и были вынуждены покоряться как цензуре, так и массовым вкусам. Или фрагмент из книги Клеймана “Этюды об Эйзенштейне и Пушкине” (изд-во музея “Гараж”). Секс. Отрывок из книги Фрэнсис Гис и Джозефа Гиса “Жизнь в средневековом замке” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как был устроен секс в средневековой Европе. Или краткая история секс-игрушек.

Искренне Ваши,

Семь Сорок