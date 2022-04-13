Изменил траекторию и сел

Доброе утро!
В Москве из Театральной школы Константина Райкина уволили – за антивоенные высказывания – Константина Райкина. Война меж тем продолжается:
- В Украине задержан Виктор Медведчук, ранее сбежавший из-под домашнего ареста.
- Украинский омбудсмен рассказала о массовых изнасилованиях в Буче. Путин и Лукашенко снова заявили, что все преступления российской армии в Буче – фейк.
- Редакторов студенческого журнала Doxa приговорили к двум годам исправительных работ. Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток.
- Аргентина и Чили отказались от поставок лития в Россию. Беларусь ограничила вывоз гречки, сахара, соли и макарон.
Военные сводки
В Украине в результате спецоперации СБУ задержан “кум Путина” Виктор Медведчук, с началом войны сбежавший из-под домашнего ареста. О деталях спецоперации власти Украины обещали рассказать позднее.
В Мариуполе продолжаются бои. По неподтвержденным данным, морские пехотинцы, воюющие в городе, смогли выйти из окружения и соединиться с полком “Азов” (в России утверждают, что они сдались). В городе ранили журналистку Первого канала. По данным властей Донецкой области, в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек; мэр города говорит, что погибших больше десяти тысяч (как они считают потери, не ясно). Сообщения о возможном применении Россией химического оружия против бойцов батальона “Азов” пока не подтверждаются.
Россия продолжает обстрелы городов Донецкой и Луганской областей (вот репортаж о тяжело раненой женщине из Попасной), под огнем остается Харьков – Россия сбросила на город мины замедленного действия, которые теперь самопроизвольно взрываются. Вот интересная беседа с журналистом Сергеем Лойко о том, чем живет сейчас Харьков, а вот рассказ о российском контрактнике Игоре Ивкине, убитом там 8 марта.
Наступление российских войск на Донбассе так и не началось (вот объяснения почему). Военный аналитик Юрий Федоров подчеркивает, что российская армия испытывает серьезную нехватку личного состава, и облавы на мужчин в так называемой “ДНР” это подтверждают (вот монолог жителя Донецка, который уже 50 дней не выходит из дома). В Пентагоне возможной целью российского наступления считают также город Днепр, но заместителя мэра Днепра скопившиеся в городском морге тела российских военных волнуют явно больше, чем угроза наступления. Американская компания Maxar Technologies публикует сделанные два дня назад спутниковые снимки скопления российской военной техники – на этот раз в Белгородской области (во вторник кто-то подорвал там железнодорожный мост).
Появляются все новые материалы о разрушениях в Чернигове и его окрестностях – вот репортаж Настоящего Времени с участием чудом выжившей коровы. Журналистам “Донбасс.Реалий” удалось выяснить (укр.), какие российские части стояли в Чернигове, и связаться в соцсетях с военнослужащими этих частей: они отрицают, что были в Украине – здесь автор расследования объясняет почему.
Растут оценки числа погибших мирных жителей Бучи: по словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, там было убито более 400 человек. The New York Times опубликовала большой материал со свидетельствами выживших и историями убитых (вот его пересказ на русском). Здесь – свидетельства соседей о казни российскими военными жителя Бучи Александра Мельничука. Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала “Би-би-си”, что в одном из подвалов в Буче российские военные держали 25 женщин и девушек, которых регулярно насиловали, девять из них теперь беременны. Здесь Алена Кривуляк из правозащитной группы “La Strada Украина” рассказывает истории изнасилованных украинок, обратившихся в группу за психологической помощью. В большом интервью Настоящему Времени глава МДВ Украины Денис Монастырский рассказывает, как сейчас документируются преступления, совершенные российской армией.
Путин в очередной раз назвал “фейком” свидетельства о военных преступлениях в Буче, а Лукашенко со ссылкой на свое КГБ даже пояснил, что это “психологическая спецоперация англичан”. Путин повторил, что его “спецоперация” идет по плану и что ее “благородная” цель состоит в том, чтобы “помочь людям”. Джо Байден впервые назвал действия российской армии в Украине геноцидом.
Украинские власти заявили о кибератаке на объекты энергетической инфраструктуры, осуществленной хакерской группировкой Sandworm (она связана с российской военной разведкой). Новые фотографии войны смотрите здесь.
В России – своя война
Суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четверых редакторов студенческого журнала DOXA. Им также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Аллу Гутникову, Володю Метелкина, Наташу Тышкевич и Армена Арамяна признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в опасную для них деятельность (то есть в митинги в поддержку Навального) за публикацию видео, в котором разъяснялись их права. Год с лишним все четверо провели под запретом определенных действий, условия которого больше напоминали домашний арест. После оглашения приговора полиция задержала двух человек у здания суда.
Политик Владимир Кара-Мурза арестован на 15 суток за то, что он при виде полицейских "повел себя неадекватно, изменив траекторию движения". Здесь это замечательное обвинение комментируют его соратники и адвокат.
“Новая газета” назвала имена напавших на главреда издания Дмитрия Муратова. Это “псевдодесантник” Николай Трифонов и психолог-полиграфолог Илья Марковец. Уголовное дело в связи с нападением до сих пор не возбуждено.
Все антивоенное наказуемо:
- По данным проекта юридической помощи "Сетевые свободы", петербургской художнице Александре Скочиленко ужесточили обвинение по статье о “дискредитации российской армии” – теперь ей грозит до 10 лет, и следователь собирается ходатайствовать о заключении ее под стражу. Скочиленко меняла ценники в магазине “Перекресток” на сообщение об обстреле мариупольского драмтеатра.
- Жительница Крыма арестована по статье об осквернении могилы погибшего в Украине военного.
- Петербурженка, которая вешала в “Ленте” игрушки со стикерами “Нет войне”, оштрафована на 30 тысяч рублей (“дискредитация”).
- Житель Севастополя оштрафован на 30 тысяч рублей за срезанный баннер в поддержку российской армии (тоже “дискредитация”).
- В Ярославле помощника муниципального депутата от КПРФ лишили статуса за просьбу демонтировать букву Z с “фасада объекта культурного наследия”.
- За первый месяц войны на московских антивоенных акциях задержано 412 подростков. Общее число задержанных по всей России превысило 15 тысяч человек.
Политолог Екатерина Шульман уехала из России в Германию по стипендии фонда Роберта Боша. Карикатурист Сергей Елкин тоже уехал, но без стипендии. Уехавший из России бывший замдиректор “Аэрофлота” Андрей Панов призвал руководителей и топ-менеджеров российских компаний “саботировать военные действия”, но как – не объяснил.
Расследования:
- Команда Навального показала все многообразие недвижимости дирижера Гергиева в России, Италии и США (в поселке Репино под Петербургом у него есть даже личный концертный зал), а также рассказала, как он расплачивается в ресторанах карточкой своего благотворительного фонда, взносы в который делают крупнейшие российские и зарубежные компании.
- “Би-би-си” рассказывает, как Сулейман Керимов прятал и прячет свои европейские богатства (на этот раз велики шансы, что их найдут).
Литий, соль и сахар
По данным The Guardian, Россия получила оружие из Ирака по иранским контрабандным каналам. В Польше задержан очередной русский шпион.
Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-Банка и 398 россиян, включая дочерей Путина, а также жену и дочь Лаврова.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против отказа от импорта российских энергоносителей.
Немецкая компания OBI все-таки продаст сеть своих российских магазинов – попытка “национализации изнутри” не удалась. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении в ушедших из России компаниях, и он оказался гораздо мягче, чем предлагалось ранее. Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка.
Аргентина и Чили отказались от поставок лития в Россию, в связи с чем на горизонте замаячил дефицит сырья для аккумуляторов. Как Россия будет жить без западной микроэлектроники, рассказано здесь, а некролог российской космонавтике читайте тут.
В России не хватает жизненно важных лекарств, Беларусь ограничила вывоз гречки, сахара, соли и макарон, а на границах Беларуси с европейскими странами стоят многокилометровые очереди из грузовых фур, которым надо покинуть ЕС после введения Евросоюзом ограничений на российские и белорусские грузоперевозки.
Все остальное
- В результате стрельбы на станции метро "36-я улица" в Нью-Йорке ранены 16 человек, 10 получили огнестрельные ранения, пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии. Стрельбу устроил темнокожий мужчина (зачем – не известно).
- На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между пограничниками.
- Некоторым жителям Шанхая, где действует жесточайший коронавирусный карантин, разрешили выходить из дома.
- Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь дня его рождения во время локдауна.
Шесть ссылок
- Историческое. Борис Соколов рассказывает, как Красная армия бесчинствовала на территориях, занятых в ходе Второй мировой войны. Историк костюма Ольга Хорошилова восстанавливает подробности театральной жизни лагерей для военнопленных времен Первой мировой войны и объясняет, кто играл в этих постановках женские роли.
- Горе-эмигранты. Монологи россиян, которые с началом войны уехали за границу, а теперь вернулись обратно. Или беседа Ивана Толстого с Виктором Шендеровичем – о новом "послании" сегодняшней русской эмиграции.
- ЛГБТК+ и война. Истории о том, как ЛГБТК+ украинцы воюют сейчас против России. И подкасты-разговоры Константина Кропоткина с ЛГБТК+-беженцами из Украины, у которых в этой экстремальной ситуации есть свои дополнительные сложности.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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