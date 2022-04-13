Изменил траекторию и сел

Доброе утро!

В Москве из Театральной школы Константина Райкина уволили – за антивоенные высказывания – Константина Райкина. Война меж тем продолжается:

В Украине задержан Виктор Медведчук, ранее сбежавший из-под домашнего ареста.

Украинский омбудсмен рассказала о массовых изнасилованиях в Буче. Путин и Лукашенко снова заявили, что все преступления российской армии в Буче – фейк.

Редакторов студенческого журнала Doxa приговорили к двум годам исправительных работ. Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток.

Аргентина и Чили отказались от поставок лития в Россию. Беларусь ограничила вывоз гречки, сахара, соли и макарон.

Военные сводки

В Украине в результате спецоперации СБУ задержан “кум Путина” Виктор Медведчук, с началом войны сбежавший из-под домашнего ареста. О деталях спецоперации власти Украины обещали рассказать позднее.

В Мариуполе продолжаются бои. По неподтвержденным данным, морские пехотинцы, воюющие в городе, смогли выйти из окружения и соединиться с полком “Азов” (в России утверждают, что они сдались). В городе ранили журналистку Первого канала. По данным властей Донецкой области, в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек; мэр города говорит, что погибших больше десяти тысяч (как они считают потери, не ясно). Сообщения о возможном применении Россией химического оружия против бойцов батальона “Азов” пока не подтверждаются.

Россия продолжает обстрелы городов Донецкой и Луганской областей (вот репортаж о тяжело раненой женщине из Попасной), под огнем остается Харьков – Россия сбросила на город мины замедленного действия, которые теперь самопроизвольно взрываются. Вот интересная беседа с журналистом Сергеем Лойко о том, чем живет сейчас Харьков, а вот рассказ о российском контрактнике Игоре Ивкине, убитом там 8 марта.

Наступление российских войск на Донбассе так и не началось (вот объяснения почему). Военный аналитик Юрий Федоров подчеркивает, что российская армия испытывает серьезную нехватку личного состава, и облавы на мужчин в так называемой “ДНР” это подтверждают (вот монолог жителя Донецка, который уже 50 дней не выходит из дома). В Пентагоне возможной целью российского наступления считают также город Днепр, но заместителя мэра Днепра скопившиеся в городском морге тела российских военных волнуют явно больше, чем угроза наступления. Американская компания Maxar Technologies публикует сделанные два дня назад спутниковые снимки скопления российской военной техники – на этот раз в Белгородской области (во вторник кто-то подорвал там железнодорожный мост).

Появляются все новые материалы о разрушениях в Чернигове и его окрестностях – вот репортаж Настоящего Времени с участием чудом выжившей коровы. Журналистам “Донбасс.Реалий” удалось выяснить (укр.), какие российские части стояли в Чернигове, и связаться в соцсетях с военнослужащими этих частей: они отрицают, что были в Украине – здесь автор расследования объясняет почему.

Растут оценки числа погибших мирных жителей Бучи: по словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, там было убито более 400 человек. The New York Times опубликовала большой материал со свидетельствами выживших и историями убитых (вот его пересказ на русском). Здесь – свидетельства соседей о казни российскими военными жителя Бучи Александра Мельничука. Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала “Би-би-си”, что в одном из подвалов в Буче российские военные держали 25 женщин и девушек, которых регулярно насиловали, девять из них теперь беременны. Здесь Алена Кривуляк из правозащитной группы “La Strada Украина” рассказывает истории изнасилованных украинок, обратившихся в группу за психологической помощью. В большом интервью Настоящему Времени глава МДВ Украины Денис Монастырский рассказывает, как сейчас документируются преступления, совершенные российской армией.

Путин в очередной раз назвал “фейком” свидетельства о военных преступлениях в Буче, а Лукашенко со ссылкой на свое КГБ даже пояснил, что это “психологическая спецоперация англичан”. Путин повторил, что его “спецоперация” идет по плану и что ее “благородная” цель состоит в том, чтобы “помочь людям”. Джо Байден впервые назвал действия российской армии в Украине геноцидом.

Украинские власти заявили о кибератаке на объекты энергетической инфраструктуры, осуществленной хакерской группировкой Sandworm (она связана с российской военной разведкой). Новые фотографии войны смотрите здесь.

В России – своя война

Суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четверых редакторов студенческого журнала DOXA. Им также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Аллу Гутникову, Володю Метелкина, Наташу Тышкевич и Армена Арамяна признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в опасную для них деятельность (то есть в митинги в поддержку Навального) за публикацию видео, в котором разъяснялись их права. Год с лишним все четверо провели под запретом определенных действий, условия которого больше напоминали домашний арест. После оглашения приговора полиция задержала двух человек у здания суда.

Политик Владимир Кара-Мурза арестован на 15 суток за то, что он при виде полицейских "повел себя неадекватно, изменив траекторию движения". Здесь это замечательное обвинение комментируют его соратники и адвокат.

“Новая газета” назвала имена напавших на главреда издания Дмитрия Муратова. Это “псевдодесантник” Николай Трифонов и психолог-полиграфолог Илья Марковец. Уголовное дело в связи с нападением до сих пор не возбуждено.

Все антивоенное наказуемо:

По данным проекта юридической помощи "Сетевые свободы", петербургской художнице Александре Скочиленко ужесточили обвинение по статье о “дискредитации российской армии” – теперь ей грозит до 10 лет, и следователь собирается ходатайствовать о заключении ее под стражу. Скочиленко меняла ценники в магазине “Перекресток” на сообщение об обстреле мариупольского драмтеатра.

Жительница Крыма арестована по статье об осквернении могилы погибшего в Украине военного.

Петербурженка, которая вешала в “Ленте” игрушки со стикерами “Нет войне”, оштрафована на 30 тысяч рублей (“дискредитация”).

Житель Севастополя оштрафован на 30 тысяч рублей за срезанный баннер в поддержку российской армии (тоже “дискредитация”).

В Ярославле помощника муниципального депутата от КПРФ лишили статуса за просьбу демонтировать букву Z с “фасада объекта культурного наследия”.

За первый месяц войны на московских антивоенных акциях задержано 412 подростков. Общее число задержанных по всей России превысило 15 тысяч человек.

Политолог Екатерина Шульман уехала из России в Германию по стипендии фонда Роберта Боша. Карикатурист Сергей Елкин тоже уехал, но без стипендии. Уехавший из России бывший замдиректор “Аэрофлота” Андрей Панов призвал руководителей и топ-менеджеров российских компаний “саботировать военные действия”, но как – не объяснил.

Расследования:

Команда Навального показала все многообразие недвижимости дирижера Гергиева в России, Италии и США (в поселке Репино под Петербургом у него есть даже личный концертный зал), а также рассказала, как он расплачивается в ресторанах карточкой своего благотворительного фонда, взносы в который делают крупнейшие российские и зарубежные компании.

“Би-би-си” рассказывает, как Сулейман Керимов прятал и прячет свои европейские богатства (на этот раз велики шансы, что их найдут).

Литий, соль и сахар

По данным The Guardian, Россия получила оружие из Ирака по иранским контрабандным каналам. В Польше задержан очередной русский шпион.

Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-Банка и 398 россиян, включая дочерей Путина, а также жену и дочь Лаврова.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против отказа от импорта российских энергоносителей.

Немецкая компания OBI все-таки продаст сеть своих российских магазинов – попытка “национализации изнутри” не удалась. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении в ушедших из России компаниях, и он оказался гораздо мягче, чем предлагалось ранее. Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Аргентина и Чили отказались от поставок лития в Россию, в связи с чем на горизонте замаячил дефицит сырья для аккумуляторов. Как Россия будет жить без западной микроэлектроники, рассказано здесь, а некролог российской космонавтике читайте тут.

В России не хватает жизненно важных лекарств, Беларусь ограничила вывоз гречки, сахара, соли и макарон, а на границах Беларуси с европейскими странами стоят многокилометровые очереди из грузовых фур, которым надо покинуть ЕС после введения Евросоюзом ограничений на российские и белорусские грузоперевозки.

Все остальное

В результате стрельбы на станции метро "36-я улица" в Нью-Йорке ранены 16 человек, 10 получили огнестрельные ранения, пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии. Стрельбу устроил темнокожий мужчина (зачем – не известно).

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между пограничниками.

Некоторым жителям Шанхая, где действует жесточайший коронавирусный карантин, разрешили выходить из дома.

Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь дня его рождения во время локдауна.

Шесть ссылок

Историческое. Борис Соколов рассказывает, как Красная армия бесчинствовала на территориях, занятых в ходе Второй мировой войны. Историк костюма Ольга Хорошилова восстанавливает подробности театральной жизни лагерей для военнопленных времен Первой мировой войны и объясняет, кто играл в этих постановках женские роли.

Борис Соколов рассказывает, как Красная армия бесчинствовала на территориях, занятых в ходе Второй мировой войны. Историк костюма Ольга Хорошилова восстанавливает подробности театральной жизни лагерей для военнопленных времен Первой мировой войны и объясняет, кто играл в этих постановках женские роли. Горе-эмигранты. Монологи россиян, которые с началом войны уехали за границу, а теперь вернулись обратно. Или беседа Ивана Толстого с Виктором Шендеровичем – о новом "послании" сегодняшней русской эмиграции.

Монологи россиян, которые с началом войны уехали за границу, а теперь вернулись обратно. Или беседа Ивана Толстого с Виктором Шендеровичем – о новом "послании" сегодняшней русской эмиграции. ЛГБТК+ и война. Истории о том, как ЛГБТК+ украинцы воюют сейчас против России. И подкасты-разговоры Константина Кропоткина с ЛГБТК+-беженцами из Украины, у которых в этой экстремальной ситуации есть свои дополнительные сложности.

Искренне Ваши,

Семь Сорок