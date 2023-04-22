Иноагент Христо, дискредитатор Сирано

Доброе утро!

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий умерщвление бродячих собак “гуманными методами”. Тревожит то, что узаконивание убийств часто начинают с собак, но далеко не всегда собаками ограничиваются. В остальном так:

В пятницу вечером Украину вновь атаковали “Шахеды”: четыре из пяти были сбиты.

По данным правозащитников, в Москве начались облавы на призывников.

В Канске учителя английского приговорили к двум годам колонии за то, что он выстрелил из охотничьего ружья в баннер с рекламой военной службы.

Журналист-расследователь Христо Грозев заочно арестован московским судом и объявлен “иностранным агентом”.

В Беларуси прокуратура просит 10 лет колонии для Романа Протасевича за редактирование телеграм-канала Nexta.

Албания отменила безвизовый въезд для россиян.

Военные сводки

В пятницу вечером воздушная тревога объявлялась в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях Украины, в Запорожье слышались взрывы. Командование воздушных сил украинской армии отчиталось о том, что четыре из пяти “Шахедов”, прилетевших с юго-восточного направления, были сбиты. В ночь на пятницу по Украине было запущено “до 12” дронов-камикадзе иранского производства, восемь из них сбили. В Полтавской области попаданием дрона был разрушен объект гражданской инфраструктуры, а в Винницкой области – поврежден.

На военно-воздушной базе "Рамштайн" в Германии состоялось 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины, здесь его итоги подволит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Судя по его речам, на скорое завершение войны союзники не рассчитывают, и акцент делается сейчас на поставках систем ПВО. Украина, Польша и Германия подписали соглашение о создании Центра технической поддержки и обслуживания воюющих в Украине танков Leopard. США в конце мая отправят в Германию “Абрамсы” для обучения украинских экипажей. Латвия решила передать Украине все имеющиеся у нее “Стингеры”.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во время визита на станцию в конце марта “видел явные признаки военных приготовлений” и вновь выразил беспокойство по поводу ситуации на оккупированной АЭС. Вот репортаж из города Орехова Запорожской области – он находится в непосредственной близости от линии фронта и ежедневно обстреливается российскими войсками. Целых домов там почти не осталось. Как утверждается в докладе, подготовленном Киевской школой экономики, в результате войны в Украине оказались разрушенными более трети жилых домов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев передал России двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, и в обмен на одного из них Москва якобы отдала 28 украинских военнопленных. Почему Россия была заинтересована в их обмене, он не пояснил.

The Washington Post обнаружила в материалах утечки секретных документов Пентагона свидетельства того, что украинская разведка планировала удары по российским войскам и силам ЧВК “Вагнер” в Сирии – в надежде отвлечь туда военные силы из Украины. Планирование операции было якобы прекращено перед Новым годом по решению Зеленского. В пятницу суд в Москве заочно арестовал главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – его обвиняют в “создании террористического сообщества”.

Война, вид из России

Число пострадавших от “нештатного схода авиационного боеприпаса” на Белгород, если верить губернатору, возросло до трех. Что это был за боеприпас и как пилот мог случайно уронить бомбу на центр российского города, здесь объясняет украинский авиационный эксперт Валерий Романенко. Российский военный эксперт Павел Лузин отдельно отмечает низкую подготовку пилотов и высокий уровень стресса, созданный войной, целей которой они не понимают.

В Клинцах Брянской области, по сообщению местных властей, украинский беспилотник упал на жилой дом; пострадали будто бы только стекла. Курский губернатор сообщил об атаке украинского беспилотника на трактор – трактор, правда, не мирно пахал землю, а участвовал в возведении “фортификационных сооружений”.

В Москве начались облавы на призывников: студентам раздают повестки в общежитиях, а некоторых молодых людей насильно увозят в военкомат. Об этом сообщают правозащитные проекты, в том числе “Идите лесом”, со ссылками на обращения пострадавших. Военный суд в Забайкальском крае приговорил младшего сержанта к пяти годам и четырем месяцам условно по делу о самовольном оставлении военной части: условные сроки по таким делам назначаются, чтобы тут же отправить человека на войну. Пригожин зачем-то рассказал, что у него в “Вагнере” служил сын путинского пресс-секретаря: Песков будто бы сам просил, чтобы сына отправили на фронт. А вот работать на оккупированные территории Украины, как выяснила Русская служба “Би-би-си”, никого больше не отправляют: там ждут наступления украинской армии и “налаживать мирную жизнь” не торопятся.

Здесь собраны беседы с родственниками российских военнослужащих, убитых в результате новогоднего удара ВСУ по Макеевке Донецкой области. Украинские сообщения о том, что там были убиты около 400 человек, начинают все больше походить на правду.

Хроники белорусско-российских репрессий

В Беларуси прокуратура запросила 20 лет лишения свободы для основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, 19 лет – для редактора канала Яна Рудика и “всего” 10 лет – для Романа Протасевича, ради задержания которого белорусские власти обманом посадили в Минске самолет Ryanair. После задержания Протасевич довольно быстро стал сотрудничать с белорусским государством и был отпущен под домашний арест. Его спутницу, россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии, она ждет экстрадиции в Россию.

Белорусскому видеооператору Павлу Подобеду предъявлено обвинение по статье о вступлении в “экстремистское формирование” (так в Беларуси квалифицируют независимые медиа, для которых Подобед работал).

Учителя английского из Канска Красноярского края приговорили к двум годам колонии за то, что после объявления “частичной мобилизации” он выстрелил из охотничьего ружья в баннер с рекламой военной службы, после чего якобы угрожал убийством встретившемуся по пути соседу (“хулиганство с применением оружия” и “угроза убийством”). Осужденный рассказал, что после задержания его избивали и пытали током, добиваясь, чтобы он признался еще и в поджоге военкомата. Силовики просили его мать уговорить сына взять на себя еще одно преступление. Обвинение в поджоге ему в итоге так и не предъявили.

Против жителя Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело об “оправдании терроризма в интернете” за одобрение поджогов военкоматов “в одном из мессенджеров”.

В отношении редактора студенческого журнала DOXA Марии Меньшиковой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму за размещение в ВК-сообществе DOXA сообщения с предложением писать письма в поддержку задержанных за поджоги военкоматов.

Пенсионерку из Коми, пытавшуюся поджечь военкомат, внесли в список террористов. Женщина находится в СИЗО.

В Калужской области задержали четверых подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге. В московском СИЗО с конца декабря находятся два гражданина Беларуси, обвиняемые в поджоге электровоза на станции Орехово-Зуево (“диверсия”).

В Москве возбуждено новое уголовное дело о госизмене – известно только имя обвиняемого, Плыске Ю.В. Разбор всего связанного с госизменой в нынешней России читайте тут.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что новый большой процесс над Навальным начнется уже в эту среду, 26 апреля, в Басманном суде Москвы. Навальный будет участвовать в процессе (неясно, лично или по видеосвязи). По словам Леонида Волкова, в рамках этого большого политического дела всю деятельность ФБК с 2011 года объявят экстремизмом, а для Навального запросят 35-летний срок. О том, как добрые люди из пригожинских структур преследовали соратницу Навального Любовь Соболь, потратив на это не меньше 11,5 млн рублей, читайте здесь.

Суд в Москве заочно арестовал журналиста-расследователя Христо Грозева по делу о незаконном пересечении границы России издателем The Insider Романом Доброхотовым, а Минюст России объявил Грозева “иностранным агентом” – наряду с оппозиционным политиком Эльвирой Вихаревой, журналисткой из Карелии Натальей Севец-Ермолиной, журналистским проектом "Адвокатская улица" и автономной НКО "Школа призывника".

Генпрокуратура России признала "нежелательной" японскую НКО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", потому что ее деятельность “направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации”.

Александринский театр в Петербурге отменил запланированные на апрель и май показы спектакля "Сирано де Бержерак", ранее уличенного неким доносчиком в “дискредитации” российской армии.

Облегчение участи:

Активиста Дмитрия Скурихина, разрисовавшего свой магазин в Ленобласти антивоенными лозунгами, перевели из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в “повторной дискредитации” российской армии.

Фигурант дела "Сети", антифашист Юлий Бояршинов вышел на свободу из колонии в Карелии. Вот его первое интервью.

Суд в Ефремове Тульской области прекратил дело об ограничении прав родителей Маши Москалевой. Где находится отец Маши, приговоренный к двум годам колонии за “повторную дискредитацию”, по-прежнему не известно.

Россия на мировой арене

The Insider, Spiegel, Le Monde и Bellingcat опубликовали расследование о том, как ГРУ использовало ралли внедорожников “Шелковый путь” в качестве инфраструктуры для диверсий и отравлений в Европе. Тут полностью.

The Washington Post публикует расследование о том, как Россия содействует объединению крайне правых и крайне левых в Германии с целью ослабления общественной поддержки Украины.

CNN сообщает, что ЧВК “Вагнер” поставляла ракеты Силам быстрого реагирования Судана – эта та самая группировка, которая сейчас воюет с регулярной суданской армией.

Bloomberg утверждает, что Индия пытается найти способ заплатить за российское оружие, контракты на поставку которого были заключены ранее, и не подпасть при этом под действие американских санкций. Россия в ожидании денег приостановила поставки оружия и запчастей.

Албания отменила безвизовый режим для россиян.

Крупнейший банк Грузии TBC предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России.

Производитель батареек Duracell объявил об уходе с российского рынка.

Великобритания ввела санкции против пяти россиян, причастных к преследованию политика Владимира Кара-Мурзы. Болельщики лондонского “Арсенала” разместили на трибуне баннер в поддержку арестованного в России журналиста Эвана Гершковича.

Вокруг света

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном экзамене по украинскому языку и истории при получении гражданства Украины.

О том, как мировые музеи проводят реклассификацию родившихся в Украине художников и связанных с Украиной работ, рассказывается здесь.

Вице-премьер британского правительства и министр юстиции Доминик Рааб ушел в отставку из-за обвинений в буллинге.

Бывший президент Перу Алехандро Толедо сдался властям США. Он будет экстрадирован на родину, где его обвиняют в получении взяток в размере 20 млн долларов от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на заключение контрактов. Толедо занимал пост президента Перу с 2001 по 2006 год.

Ссылки для чтения

Нелюбовь и слезы. Эссе Игоря Гулина о романе Виктора Шкловского “Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза”. Или разбор мотива слез в поэтике Набокова.

Эссе Игоря Гулина о романе Виктора Шкловского “Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза”. Или разбор мотива слез в поэтике Набокова. Итальянская философия. Глава “Обязанности перед Родиной” из трактата Джузеппе Мадзини “Обязанности человека” (изд. дом “Дело”). Или эссе Джорджо Агамбена “Пределы насилия” с критикой понятия насилия у Беньямина и Сореля.

Глава “Обязанности перед Родиной” из трактата Джузеппе Мадзини “Обязанности человека” (изд. дом “Дело”). Или эссе Джорджо Агамбена “Пределы насилия” с критикой понятия насилия у Беньямина и Сореля. Прогрессивные чудаки. Статья М. В. Довнар-Запольского из сборника “Русское масонство” (изд-во “КоЛибри”), посвященная Семену Гамалее – одному из главных участников московского Новиковского кружка. Или рассказ о том, как Игнаций Сцибор-Мархоцкий создал на территории Российской империи государство, основанное на идеях Просвещения.

Статья М. В. Довнар-Запольского из сборника “Русское масонство” (изд-во “КоЛибри”), посвященная Семену Гамалее – одному из главных участников московского Новиковского кружка. Или рассказ о том, как Игнаций Сцибор-Мархоцкий создал на территории Российской империи государство, основанное на идеях Просвещения. Женское. Рассуждения Юли Евстратовой о том, что такое женское письмо и кому оно нужно; десять историй о женщинах-фотографах; отрывок из книги Барбары Энгель “Женщины в России. 1700–2000” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как империя определяла гендер.

Рассуждения Юли Евстратовой о том, что такое женское письмо и кому оно нужно; десять историй о женщинах-фотографах; отрывок из книги Барбары Энгель “Женщины в России. 1700–2000” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как империя определяла гендер. Современное искусство. Рассказ о художнике-цинике Сантьяго Сьерре, превращающем эксплуатацию в искусство. Или краткий гид по турецкому искусству второй половины ХХ века.

Рассказ о художнике-цинике Сантьяго Сьерре, превращающем эксплуатацию в искусство. Или краткий гид по турецкому искусству второй половины ХХ века. Рациональное хозяйствование. История успеха сельскохозяйственных кооперативов в Дании. Или рассказ о взлете и падении социалистической интернациональной коммуны на Кузбассе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок