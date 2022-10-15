Малоприятная бестолковщина

Доброе утро!

В пятницу вечером российские реестры “иностранных агентов” пополнились именами кинокритика Антона Долина, журналистов Тихона Дзядко, Кирилла Харатьяна, Ивана Жадаева, Владимира Рувинского, Вероники Куцылло, Наталии Телегиной и членов команды Навального Киры Ярмыш и Дмитрия Низовцева. В остальном новости такие:

В ночь на пятницу российская армия интенсивно обстреливала Днепропетровскую область, днем ударам подвергся Харьков.

Российским войскам удалось занять две деревни близ Бахмута Донецкой области.

Премьер и президент Украины сообщили о восстановлении системы энергоснабжения после массированных российских ударов в понедельник-вторник.

В Белгороде после прилета ракеты загорелась подстанция, город частично лишился света.

Оккупационные власти Херсонской области “настоятельно рекомендуют” местным жителям уехать “на отдых” в Россию.

Путин объявил, что мобилизация в России закончится в течение двух недель. В Москве и Петербурге начались облавы на мужчин.

Премьер Великобритании отправила в отставку министра финансов и отказалась от экономических реформ, лежавших в основе ее предвыборной программы.

Военные сводки

В ночь на пятницу российская армия интенсивно обстреливала разные районы Днепропетровской области, днем ударам подвергся Харьков. Число жертв обстрела Николаева 13 октября выросло до семи человек; в киевских больницах остаются 35 раненых при обстрелах столицы 10 октября.

Российские власти сообщили, что взрывы на складе боеприпасов близ Белгорода в ночь на пятницу привели к жертвам (издание Astra сообщает о троих убитых росгвардейцах и десяти раненых). Утром в пятницу из-за сбитых ракет в Белгородской области приостанавливалось движение поездов; вечером в Белгороде после прилета ракеты загорелась подстанция, город частично остался без электричества. В школах Белгородской области с понедельника объявлены каникулы.

Премьер и президент Украины объявили о восстановлении системы энергоснабжения страны после массированных российских ударов в понедельник и вторник. Как будет работать система ПВО, которую западные союзники Киева собираются создать в Украине, рассказано здесь. США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, Евросоюз открывает новую программу подготовки украинских военных, а Саудовская Аравия объявила о выделении Киеву гуманитарной помощи на 400 млн долларов.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия уже израсходовала две трети имеющихся у нее высокоточных ракет; ранее со ссылкой на разведку те же данные приводил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. The New York Times пишет со ссылкой на доклад американской разведки, что за время войны Россия потеряла 6 тысяч единиц техники. “Би-би-си” и “Медиазона” обновили свои данные об убитых российских военнослужащих, которые они собирают по открытым источникам: теперь известны имена 7502 погибших.

Заметных подвижек на фронтах не происходит – разве что британская разведка сообщает о продвижении российской армии к Бахмуту Донецкой области (россиянам удалось захватить две деревни неподалеку от этого города). Здесь положение на фронтах комментирует украинский военный эксперт Роман Свитан: по его данным, под Бахмутом россияне несут огромные потери и город не возьмут, потому что украинская армия медленно, но верно выполняет свой план по их вытеснению оттуда. В зимнее время, когда фронт замрет, Свитан ожидает усиления обстрелов российских позиций высокоточной дальнобойной артиллерией. В скорое освобождение Херсона украинской армией Свитан не верит – считает, что для этого нужно совсем перерезать россиянам возможности поставок боеприпасов. Его позицию разделяют и украинские военные, опрошенные корреспондентом Настоящего Времени. Тем не менее, оккупационные власти Херсонской области “настоятельно рекомендуют” местным жителям выехать “на отдых” в Россию, а российский вице-премьер Хуснуллин даже рапортует о вывозе оттуда “нескольких тысяч детей” – здесь их логику пытается объяснить исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов (спойлер: военные готовы были сдать город еще летом, но Путин не разрешал). Вот свежие фотографии войны.

Из истории этой войны:

Рассказ об эксгумации тел на освобожденных территориях Донецкой области (среди убитых есть дети, младшему – год);

Подробности убийства литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе (он собирался вывезти из города мирных жителей, в том числе женщину с месячным ребенком, но солдаты из “ДНР” схватили его по дороге к микроавтобусу, а через несколько дней жена нашла его тело на помойке недалеко от этого места);

История украинки, которая пыталась спасти свекровь, находившуюся в психбольнице на оккупированных территориях Харьковской области, и попала в руки силовиков из России.

Что дальше?

Украина требует от Международного комитета Красного Креста направить миссию в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, вышедшие с “Азовстали”. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выехал из Украины в Польшу и рапортует оттуда о прогрессе в работе над созданием безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Крымский мост российское правительство планирует полностью починить к июлю следующего года – соответствующий договор заключен с компанией “Нижнеангарсктрансстрой”, о которой достоверно ничего не известно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая по радио, призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной. Он утверждает, что победить Россию нельзя: венгры, мол, по опыту 1956 года лучше других знают, что значит воевать с Россией – кладбища заполнятся расстрелянными, а Зеленского повесят, как Имре Надя.

Источники “Медузы” в околокремлевских кругах утверждают, что за участившимися заявлениями России (и ее друзей) о необходимости переговоров кроется желание прекратить военные действия на несколько месяцев, чтобы основательно подготовиться к новому “полномасштабному наступлению” в феврале-марте 2023 года. Путин якобы готов вывести войска из некоторых частей Херсонской области, чтобы дать украинским и российским военным договориться о режиме прекращения огня, который в любой момент можно будет возобновить. Украинской стороне это очевидно не выгодно. Кроме того, в Киеве давно знают, что верить Путину нельзя.

В новом “полномасштабном наступлении” предполагается, вероятно, и участие белорусской армии. Иначе трудно объяснить противоречивые заявления разных белорусских деятелей о наличии или отсутствии у них в стране режима “контртеррористической операции”: глава МИД говорит, что он введен, КГБ опровергает, Лукашенко подтверждает. Политолог Павел Усов ожидает в ближайшее время неких “терактов” на территории Беларуси, которые должны будут убедить армию и общество в необходимости вступить в войну. Выезд из Беларуси для подлежащих мобилизации уже фактически запрещен, КГБ получил неопределенные полномочия по закрытию границ.

Отвечая на вопросы журналистов о войне (в Астане, где проходил саммит “Россия – Центральная Азия”, их еще не запрещено задавать), Путин назвал войну с Украиной “малоприятной”, но правильной, сказал, что не ставит перед собой задачу уничтожить Украину, но какую задачу он перед собой ставит, так и не объяснил. Он предостерег НАТО от прямого столкновения с российской армией, признал “бестолковщину” при мобилизации в России и сказал, что она закончится через две недели.

Пока бестолковщина только крепчает

В пятницу в Москве и в Петербурге начались облавы на мужчин: в Петербурге их поджидали в жилых комплексах на выходе из подъездов, в Москве – ловили у станций метро; в Ленобласти повестки выдавали мужчинам, пришедшим получать загранпаспорта. Вот более подробный рассказ с комментариями правозащитников и впечатлениями пойманных; вот еще один рассказ, с другими комментариями (главная рекомендация правозащитников – не брать повестки, снимать всё на камеру, требовать представиться). Военком Москвы назвал облавы на мужчин и вручение повесток у метро “деятельностью по розыску преступников”; член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов определил происходящее как “беззаконие”, а сенатор Клишас потребовал дать всему этому “правовую оценку”.

Военком Пермского края объяснил слушателям своего прямого эфира во “ВКонтакте”, что на войну могут забрать всех, и никакого боевого опыта не требуется. Действительно, повестки пришли актерам Русского театра в Якутии, сыну нижегородской журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение два года назад (он никогда не служил), пилотам гражданской авиации (рейс из Уфы в Анталью задержали на восемь часов из-за мобилизации второго пилота), многодетным отцам – здесь мобилизованный петербуржец с четырьмя детьми рассказывает о беспорядке в Каменке, плохом обмундировании и суициде сослуживца. (Обмундирования не хватает всем мобилизованным – вот рассказы трех женщин, потративших личные сбережения на покупку снаряжения для своих мужей.)

Проблемы с особенно “неблагополучными” учебными центрами для мобилизованных начали разгребать уже из Госдумы: депутат Максим Иванов написал в телеграме, что из учебного центра в Елани Свердловской области домой отправили 700 мобилизованных: 300 из них были призваны “неправомерно”, а у 400 обнаружились проблемы со здоровьем. Слова депутата пока ничем не подтверждены и в целом противоречат рассказам мобилизованных из других регионов. Вот, например, история петербуржца Кирилла Березина, на попечении которого находится пожилая бабушка: его обманывали на каждом этапе мобилизации, и теперь он добивается альтернативной службы, уже находясь в военной части в Белгородской области, причем хлопочущую за него подругу продолжают обманывать уже в прокуратуре. В Белгородскую область отправляют и срочников – в том числе тех, кто отказался подписать контракт.

Три сотрудника полиции и уголовного розыска из Свердловской области рассказали журналистам E1.RU, что их ставят охранять военкоматы. В пятницу новая попытка поджечь военкомат была предпринята в Удмуртии. Университет “Синергия”, крупнейший в России частный вуз, сообщил об уголовном деле, возбужденном из-за справок, которые их сотрудники продавали для отсрочки от мобилизации.

Глава “Руси сидящей” рассказывает, что ускорилась и мобилизация заключенных: сейчас, по ее словам, она интенсивно ведется на Урале, причем занимается этим не Вагнер, а новые ЧВК, созданные в регионах связанными с властью богатыми людьми.

Российские авиакомпании продолжают летать в закрытые аэропорты на юге России – очевидно, свозя туда мобилизованных. Вот истории уже погибших на фронте, а вот доказательства, что по меньшей мере часть сдавшихся в украинский плен “мобилизованных” – на самом деле добровольцы, которые лгут, чтобы добиться расположения украинцев. Печальные монологи россиян, сбежавших от мобилизации в Грузию, звучат на этом фоне вполне оптимистично.

Российские будни

Ходят слухи, что против российских “военкоров”, еще неделю назад ожесточенно критиковавших Минобороны, собираются возбудить уголовные дела о “фейках” и “дискредитации” армии. На них будто бы пожаловался сам начальник Генштаба.

Жителя Башкортостана арестовали на пять суток и оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за пикета с плакатом "Путин, это твой последний юбилей" (арест – за неповиновение полиции, штраф – за “дискредитацию” российской армии).

66-летний житель Нижнего Новгорода приговорен к четырем годам колонии по обвинению в незаконном приобретении оружия, но его семья настаивает, что за антивоенную позицию.

В отношении жителя Иркутской области заведено административное дело о возбуждении вражды и ненависти из-за его антивоенной позиции. Донос написал священник.

Российский ученый, доктор философских наук, профессор Владимир Волков, в последнее время преподававший историю в сельских школах Владимирской области, уволен за антивоенную позицию. Сейчас он собирает средства, чтобы уехать из России, вот интервью с ним.

В Петербургском университете закрывают факультет свободных наук и искусств, ранее известный как Смольный колледж.

Прекращено уголовное дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау; на свободу вышел Вячеслав Крюков – первый из получивших реальные сроки осужденный по сфабрикованному делу “Нового величия”.

Международное эхо войны

Накануне саммита “Россия – Центральная Азия” в Астане российские компании предлагали казахстанским блогерам хорошо оплачиваемые пресс-туры в так называемые “ДНР” и “ЛНР”. Зачем – остается тайной.

Россия запретила въезд на свою территорию главе МИД Черногории, министру обороны и экс-директору Агентства национальной безопасности этой страны. Это ответ на высылку шести российских дипломатов. Нидерландская пресса утверждает, что шпионажем в Нидерландах занимались 17 российских дипломатов – их имена, скорее всего, были известны голландским спецслужбам, и их выслали, как только это стало необходимо.

В Норвегии на две недели арестован россиянин, имеющий также израильское гражданство: его задержали на границе с двумя дронами. Он утверждает, что занимается фотографией, а не шпионажем, и не знал, что запуск дронов запрещен.

Немецкая полиция провела обыски в доме россиянки, которая записывала ролики в поддержку российской армии. В процессе выяснилось, что она нигде не работает и находится в Германии нелегально.

Швеция, Германия и Дания отказались от совместного расследования утечек на “Северных потоках”, каждая страна будет работать самостоятельно. В Германии выяснили, что диаметр одной из пробоин – восемь метров.

Французская компания Danone передаст свой бизнес в России другому владельцу.

Вокруг света

Суд в Беларуси приговорил вернувшуюся из Литвы сотрудницу EPAM к двум годам колонии за участие в протестах, ее заставили записать покаянное видео. Редактора "Википедии" Марка Бернштейна и блогера Ольгу Токарчук белорусские власти внесли в список "экстремистов".

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила Квази Квартенга с поста министра финансов и отказалась от проведения анонсированных ранее экономических реформ, потому что одно их объявление спровоцировало серьезный финансовый кризис. В ближайшее время тори могут поднять вопрос об отставке самой Лиз Трасс. До выборов – два года, порулить еще успеют многие.

Активистки движения Just Stop Oil, выступающего против ископаемого топлива, облили консервированным томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее (потому что, мол, бедным британцам не на чем даже разогреть себе банку супа). Картина не пострадала, нефть тоже.

Ссылки для чтения

Разговоры о войне: с украинским фотографом, некогда жительницей Бучи Еленой Фоковой – о работе, трагедии Бучи, опыте эмиграции и судьбе ее мужа, похищенного российскими военными; с художницей из Нижнего Тагила Алисой Горшениной, которая остается в России и делает антивоенные работы; с режиссером и продюсером грандиозных мемориальных проектов Ильей Хржановским – о причинах происходящего.

с украинским фотографом, некогда жительницей Бучи Еленой Фоковой – о работе, трагедии Бучи, опыте эмиграции и судьбе ее мужа, похищенного российскими военными; с художницей из Нижнего Тагила Алисой Горшениной, которая остается в России и делает антивоенные работы; с режиссером и продюсером грандиозных мемориальных проектов Ильей Хржановским – о причинах происходящего. Как это было на Западе. Истории Мухаммеда Али, Бертрана Рассела, Джона Леннона и других известных личностей, пострадавших за свой пацифизм. Или рассказ о том, как дело о госизмене против редакции Spiegel 60 лет назад привело к отставке правительства ФРГ.

Истории Мухаммеда Али, Бертрана Рассела, Джона Леннона и других известных личностей, пострадавших за свой пацифизм. Или рассказ о том, как дело о госизмене против редакции Spiegel 60 лет назад привело к отставке правительства ФРГ. Русская история. Рассказ о гадалке Дарье, которая в Смутное время помогала боярам и князьям строить планы на жизнь – ее сожгли заживо. Или отрывок из книги Даниэля Орловского “Пределы реформ. Министерство внутренних дел Российской империи в 1802–1881 годах” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как МВД готовилось к отмене крепостного права при Александре II.

Рассказ о гадалке Дарье, которая в Смутное время помогала боярам и князьям строить планы на жизнь – ее сожгли заживо. Или отрывок из книги Даниэля Орловского “Пределы реформ. Министерство внутренних дел Российской империи в 1802–1881 годах” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как МВД готовилось к отмене крепостного права при Александре II. Сталинское. История отца и сына Минаковых, которые летом 1945 года на лодке бежали из СССР в США через Берингов пролив. Или рассказ о том, как советские дети переписывались с отцами, сидевшими в ГУЛАГе.

История отца и сына Минаковых, которые летом 1945 года на лодке бежали из СССР в США через Берингов пролив. Или рассказ о том, как советские дети переписывались с отцами, сидевшими в ГУЛАГе. Всемирная история для детей. Два отрывка из “Маленькой всемирной истории” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), написанной искусствоведом Эрнстом Гомбрихом для дочки своих друзей: первый, о падении Римской империи, и второй, об открытии Америки.

Два отрывка из “Маленькой всемирной истории” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), написанной искусствоведом Эрнстом Гомбрихом для дочки своих друзей: первый, о падении Римской империи, и второй, об открытии Америки. Гении. Рассказ о сооснователе “Самого Молодого Общества Гениев” (СМОГ) Леониде Губанове, которого Лимонов называл “русским Рембо”. Или статья Евгения Берковича о новелле Томаса Манна “Кровь вельзунгов”, вызвавшей большой скандал в Мюнхене, принесшей Манну обвинения в антисемитизме и навсегда испортившей ему отношения с тестем – математиком Альфредом Прингсхаймом.

Рассказ о сооснователе “Самого Молодого Общества Гениев” (СМОГ) Леониде Губанове, которого Лимонов называл “русским Рембо”. Или статья Евгения Берковича о новелле Томаса Манна “Кровь вельзунгов”, вызвавшей большой скандал в Мюнхене, принесшей Манну обвинения в антисемитизме и навсегда испортившей ему отношения с тестем – математиком Альфредом Прингсхаймом. Истерия и тревога. Краткая история истерии – от древнегреческой теории блуждающей матки до ее превращения в обязательный атрибут феминности в конце XIX века. Или социология тревоги – отрывок из книги шведского социолога Роланда Паульсена “А вдруг?.. Тревога: как она управляет нами, а мы – ею” (изд-во Livebook).

Искренне Ваши,

Семь Сорок