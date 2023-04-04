Детсад “Одуванчик” скорбит

Доброе утро!
Финляндия сегодня официально станет членом НАТО – на торжественную церемонию в Брюссель приедет делегация во главе с президентом страны Саули Ниинистё. “Именно поэтому мы и проводим специальную военную операцию”, – наверняка скажет Дмитрий Песков. Прочие новости:
- В ночь на вторник Одессу атаковали запущенные Россией “Шахеды”.
- Украинское командование опровергло сообщение Пригожина о взятии Бахмута.
- Соратники Навального обнаружили комплекс ПВО возле секретной резиденции Путина в Красной Поляне.
- В Петербурге полиция задержала подозреваемую в убийстве военкора-пропагандиста Владлена Татарского. Дело расследуется как “теракт”, организованный украинскими спецслужбами с привлечением “агентуры” из числа сторонников ФБК.
- Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников “специальной военной операции” и поставил его возглавлять свою двоюродную племянницу.
- КГБ Беларуси сообщает, что по делу о повреждении военного самолета на аэродроме в Мачулищах проходят 30 человек, им может грозить смертная казнь.
Военные сводки
В ночь на вторник налету российских беспилотников иранского производства подверглась Одесса. В городе слышались взрывы, сообщалось о пожаре. Украинские Воздушные силы отчитались о 14 сбитых “Шахедах” – всего с восточного побережья Азовского моря их было запущено 17.
Украинское командование опровергло сделанное в воскресенье вечером заявление Пригожина о том, что ЧВК “Вагнер” “юридически” взяли Бахмут. Вагнеровцы действительно вышли к зданию администрации города, однако бои там продолжаются – вот подробный анализ подвижек, произошедших за последнюю неделю. Аналитики пишут, что предотвратить захват Бахмута может только крупное украинское наступление. Продвижения на других участках фронта российским войскам добиться не удалось.
К наступлению Украина активно готовится: вот репортаж с тренировок “Гвардии наступления”, а вот рассказ основателя компании “Drone.ua” Василия Яковенко о роли дронов в предстоящем наступлении. Польша передала Украине первые истребители МиГ-29, Норвегия и Дания обязались безвозмездно отправить в Украину восемь тысяч артиллерийских снарядов.
В Украину из российского плена вернулись 12 человек, среди них пятеро – тяжелораненые. Директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщила, что ООН удалось подтвердить гибель 501 ребенка в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.
На оккупированных территориях
В Мелитополе Запорожской области взорвалась машина – пострадал Максим Зубарев, бывший глава оккупационной администрации поселка Акимовка.
Советник украинского мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с большим числом свежих могил на Старокрымском городском кладбище. Кто там похоронен и при каких обстоятельствах умерли эти люди, не известно.
The Washington Post публикует расследование о скоростном строительстве российских оборонительных укреплений в Крыму – окопов, заграждений, зубов дракона. На спутниковом снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег, однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов. Директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман, мнение которого приводится в статье, не верит, что Украина будет штурмовать Крым. В то же время отставной генерал Бен Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе, сказал в интервью литовскому телерадиоканалу LRT, что для изменения стратегической ситуации на фронте Крым должен быть освобожден в первую очередь.
Война, вид из России
- В Севском районе Брянской области вечером в понедельник один беспилотник атаковал здание военкомата (оно повреждено, пострадавших нет), а другой сбросил взрывное устройство рядом с управлением МВД. Губернатор области считает, что это были украинские дроны.
- Белгородские власти разослали главам частных компаний, работающих в городе, письмо, в котором им рекомендуется строить укрытия для сотрудников и рыть окопы.
- Команда Навального обнаружила зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", установленный рядом с секретной резиденцией Путина в Красной Поляне в Сочи. Секретная она потому, что формально отношения к Путину не имеет, а принадлежит “Газпрому”.
- В России начался весенний призыв. Военкомат Владимирской области объявил, что полностью откажется от бумажных повесток, а оповещения призывникам будет присылать на Госуслуги или по месту работу или учебы. По российским законам (если считать, что они еще действуют) электронные повестки юридической силы не имеют; правозащитник Антон Горбацевич из проекта "Идите лесом" советует в военкомат вообще не ходить и даже отсрочки, если она есть, добиваться через юриста или отправляя документы заказными письмами. Тем более нельзя подписывать никаких контрактов с Минобороны России: здесь правозащитники объясняют, что после указа Путина о “частичной мобилизации” контракт стало в принципе невозможно разорвать и контрактники фактически превратились в крепостных.
- Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников “специальной военной операции” и назначил его председателем собственную двоюродную племянницу Анну Цивилеву, жену губернатора Кемеровской области. Одного Кузбасса ей, видимо, уже мало.
- Война проникает всюду. В бурятском селе Зырянск в детском саду "Одуванчик" сделали стенд памяти Антона Колмакова и Владислава Вишнякова, погибших на войне против Украины. В Красноярске всем желающим предлагается пройти курсы начальной военной подготовки – вот репортаж корреспондента, которому удалось посетить занятия (спойлер: “Подбираете кишки, прикрываете бандажом, заматываете целлофаном”).
- “Медуза” изучила памятку, которую раздают российским военнослужащим: в ней подробно объясняются цели “спецоперации”, состоящие в спасении России от “расчленения” силами коварного Запада и защите “самобытной российской цивилизации” – под это подводится специальная историческая база. Украина описывается в памятке как “лоскутное одеяло из регионов с разной историей”, отступление российских войск из Херсона в ноябре прошлого года называется “позорным”, а дальше переписывается указ Сталина от 1942 года, в котором советским солдатам запрещалось отступать без приказа. Хорошего об этой памятке можно сказать только то, что, по словам российских военных, такие брошюры никто никогда не читает.
- О том, как война способствовала расцвету независимых социологических исследований в России и почему люди охотно беседуют с интервьюерами, читайте в этом материале.
Убийство Татарского
В Петербурге задержана 26-летняя Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора-пропагандиста Владлена Татарского (здесь рассказано все, что о ней известно). МВД опубликовало видео ее допроса, на котором Трепова говорит, что действительно пронесла бюст Татарского в ресторан на Университетской набережной. Вместе с Треповой задержан человек, на квартире у которого ее нашли – его зовут Дмитрий Касинцев.
Дело расследуется по статье “теракт”; в Следственном комитете заявили, что его планирование “осуществлялось с территории Украины”, а задержанная Дарья Трепова является сторонницей ФБК. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что теракт “был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального”. В ФБК отвергли всякую причастность, но отметили, что “терроризм на нас давно пытаются навесить”. Слухи о подробностях расследования, разбросанные по разным телеграм-каналам, пересказываются здесь (в качестве вербовщика Треповой называется журналист Роман Попков – бывший лидер московских нацболов, ныне живущий в Киеве).
Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя убийство Татарского, сказал: “Именно поэтому проводится специальная военная операция”. Путин наградил убитого Орденом мужества. Политологи Иван Преображенский и Андрей Колесников в своих комментариях не сговариваясь называют взрыв в пригожинском кафе еще одним звеном в “череде убийств Кирова” и предрекают, что он станет поводом для дальнейших расправ с неугодными.
Российское карательное
- Профильные комитеты Госдумы готовят поправки к закону “О безопасности”, запрещающие деятельность Международного уголовного суда в России и вводящие ответственность за сотрудничество с ним и публичные призывы исполнять его решения. Странно, что до сих пор не подготовили.
- В Москве по ходатайству ФСБ арестована подозреваемая в шпионаже Оксана Федорова. Кто она такая и что сделала, не известно, потому что материалы дела засекречены.
- Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в “Лефортове” американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже. Рапортуют, что он бодр и во время разговора много шутил. США заявили об отсутствии консульского доступа к Гершковичу.
- Главу карельского “Мемориала”, историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева отправили на 15 суток в ШИЗО за то, что он “присел на шконку”. 67-летний Дмитриев отбывает 15-летний срок в мордовской колонии. В сентябре-декабре 2022 года Дмитриев провел в ШИЗО в общей сложности больше месяца.
- В Рязанской области возбуждено второе уголовное дело о “дискредитации” российской армии на жителя Касимова Василия Большакова. Поводом для первого послужил анекдот, для второго – спор из-за мобилизации в комментах во “ВКонтакте”. Большаков, в частности, написал: “Проблемы Донбасса – в Кремле. Хочешь, чтобы там жили не в подвалах, – иди с вилами на Кремль, а не отправляй умирать мужиков за жопу Путина”.
- Суд в Екатеринбурге назначил полгода ограничения свободы граффитисту Леониду Черному, написавшему на стене дома “No war” и “Путин х**ло” (“вандализм по мотивам политической ненависти”). Прокурор требовал два года ограничения свободы, но суд исключил из дела надпись “No war” и судил Черного только за Путина.
- На москвича, получившего 14 суток ареста за шеврон “Азова” на заставке мобильника, составили второй административный протокол о “дискредитации” российской армии – пока не известно, за что именно.
- Суд в Архангельске оштрафовал местного жителя Андрея Данилкова на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за выкрик “Слава Украине!” на автобусной остановке. В суде Данилков раскаялся в содеянном и заявил, что "СВО" поддерживает. Причины своего поведения он объяснил тем, что был нетрезв, поссорился с женой, перепутал остановки.
- В Красноярске на депутата горсовета от КПРФ составили протокол о "дискредитации" российской армии за комментарий о "сдаче Херсона". Он тоже поддерживает “СВО” – просто был недоволен тем, что “мы оставили людей, которые нам доверились”.
- В Севастополе в аннексированном Крыму задержана пенсионерка, оставлявшая проукраинские надписи на заборах. Уже опубликовано ее покаянное видео.
- В Беларуси запустили процедуру передачи в Россию Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам колонии. Сапегу, у которой российское гражданство, задержали в мае 2021 года вместе с ее тогдашним бойфрендом, бывшим редактором оппозиционного канала Nexta Романом Протасевичем. Для этого белорусские власти обманом посадили самолет Ryanair, следовавший из Греции в Литву.
Международное эхо войны
- Летом в Латвии возобновится призыв в армию, отмененный в 2007 году. Вот интервью с главным инициатором закона о возвращении воинской повинности, бывшим министром обороны Латвии Артисом Пабриксом (если коротко, то призыв, по его мнению, нужен, чтобы в случае нападения России Латвия могла дать ей отпор, как это сделала в 1939–1940 годах Финляндия).
- КГБ Беларуси объявило, что по делу об инциденте с российским самолетом на военном аэродроме в Мачулищах проходят около 30 человек, им может грозить смертная казнь.
- Национальная разведка Греции сообщила о супружеской паре, подозреваемой в шпионаже в пользу России. Подозреваемые известны как Кампос Виттих и Мария Цалла. Настоящая фамилия Фиттиха, выдававшего себя за сына австрийца и бразильянки, – Шмырев, а Марию Цаллу, приехавшую в Греции с мексиканским паспортом, на самом деле звали Ирина Романова. Информацию о российских разведчиках грекам передала британская MI6.
- В Закарпатье задержали антисемита. Служба безопасности Украины считает, что он разжигал юдофобию по заданию российских спецслужб.
Вокруг света
- Китай перестал считать четыре южных острова Курильской гряды японскими территориями, оккупированными Россией. Это выяснилось в ходе недавних московских переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с Путиным, сообщает источник агентства Kyodo. Что стоит за переменой позиции, не известно.
- Белорусская оппозиция в изгнании запустила образовательную программу для будущих чиновников-реформаторов – люди верят, что будущее есть. Российский “Свободный университет”, основанный в 2020 году после увольнения из ВШЭ ведущих преподавателей, после объявления его “нежелательной организацией” тоже существует “где-то в облаке” – вот разговор о его светлом будущем с юристом Еленой Лукьяновой, соосновательницей университета.
- В Гааге начался суд над бывшим президентом Косова Хашимом Тачи, обвиняемом в военных преступлениях. Он, как и трое других обвиняемых из руководства Освободительной армии Косова, заявил о своей полной невиновности.
- После решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки мировые цены на нефть опять поползли вверх.
- В Twitter привычная синяя птица сменилась на изображение собаки породы сиба-ину (таким образом купивший Twitter Илон Маск продвигает криптовалюту Dogecoin). Собака хороша, но явно взывает к переименованию соцсети в WoofWoof. До этого пока не дошло, а до чего уже дошло, рассказано здесь.
Семь ссылок
- Писатели. Беседа с Эдуардом Лукояновым – автором первой биографии Юрия Мамлеева “Отец шатунов”, которая выходит в изд-ве Individuum. Или разговор с поэтом и литературоведом Вадимом Перельмутером, составителем большого тома прижизненных детских книг Чуковского – о созданном К.И. каноне детской литературы.
- Цензура. История становления свободной прессы во Франции – от “Французского вестника”, с помощью которого кардинал Ришелье укреплял свою власть, до закона о свободе печати 1881 года. Или отрывок из книги Владлена Измозика “Черные кабинеты: история российской перлюстрации. XVIII – начало XX века” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о неофициальной, или “инициативной”, перлюстрации.
- Разговоры с художниками. Мэтр сибирского концептуализма Василий Слонов рассказывает, зачем делать рентген мертвой свинье, сколько можно заработать на стоматологах и как полюбить свою многострадальную родину; один из самых известных современных индийских художников Асим Вакиф рассуждает о бамбуке, мусоре и капитализме – о том, что мы выбрасываем и что создаем; художник Якуб Глински, которого часто называют польским Баскиа, объясняет, как война в Украине перевернула его творчество.
Искренне Ваши,
Семь Сорок