Детсад “Одуванчик” скорбит

Доброе утро!

Финляндия сегодня официально станет членом НАТО – на торжественную церемонию в Брюссель приедет делегация во главе с президентом страны Саули Ниинистё. “Именно поэтому мы и проводим специальную военную операцию”, – наверняка скажет Дмитрий Песков. Прочие новости:

В ночь на вторник Одессу атаковали запущенные Россией “Шахеды”.

Украинское командование опровергло сообщение Пригожина о взятии Бахмута.

Соратники Навального обнаружили комплекс ПВО возле секретной резиденции Путина в Красной Поляне.

В Петербурге полиция задержала подозреваемую в убийстве военкора-пропагандиста Владлена Татарского. Дело расследуется как “теракт”, организованный украинскими спецслужбами с привлечением “агентуры” из числа сторонников ФБК.

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников “специальной военной операции” и поставил его возглавлять свою двоюродную племянницу.

КГБ Беларуси сообщает, что по делу о повреждении военного самолета на аэродроме в Мачулищах проходят 30 человек, им может грозить смертная казнь.

Военные сводки

В ночь на вторник налету российских беспилотников иранского производства подверглась Одесса. В городе слышались взрывы, сообщалось о пожаре. Украинские Воздушные силы отчитались о 14 сбитых “Шахедах” – всего с восточного побережья Азовского моря их было запущено 17.

Украинское командование опровергло сделанное в воскресенье вечером заявление Пригожина о том, что ЧВК “Вагнер” “юридически” взяли Бахмут. Вагнеровцы действительно вышли к зданию администрации города, однако бои там продолжаются – вот подробный анализ подвижек, произошедших за последнюю неделю. Аналитики пишут, что предотвратить захват Бахмута может только крупное украинское наступление. Продвижения на других участках фронта российским войскам добиться не удалось.

К наступлению Украина активно готовится: вот репортаж с тренировок “Гвардии наступления”, а вот рассказ основателя компании “Drone.ua” Василия Яковенко о роли дронов в предстоящем наступлении. Польша передала Украине первые истребители МиГ-29, Норвегия и Дания обязались безвозмездно отправить в Украину восемь тысяч артиллерийских снарядов.

В Украину из российского плена вернулись 12 человек, среди них пятеро – тяжелораненые. Директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщила, что ООН удалось подтвердить гибель 501 ребенка в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

На оккупированных территориях

В Мелитополе Запорожской области взорвалась машина – пострадал Максим Зубарев, бывший глава оккупационной администрации поселка Акимовка.

Советник украинского мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с большим числом свежих могил на Старокрымском городском кладбище. Кто там похоронен и при каких обстоятельствах умерли эти люди, не известно.

The Washington Post публикует расследование о скоростном строительстве российских оборонительных укреплений в Крыму – окопов, заграждений, зубов дракона. На спутниковом снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег, однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов. Директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман, мнение которого приводится в статье, не верит, что Украина будет штурмовать Крым. В то же время отставной генерал Бен Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе, сказал в интервью литовскому телерадиоканалу LRT, что для изменения стратегической ситуации на фронте Крым должен быть освобожден в первую очередь.

Война, вид из России

В Севском районе Брянской области вечером в понедельник один беспилотник атаковал здание военкомата (оно повреждено, пострадавших нет), а другой сбросил взрывное устройство рядом с управлением МВД. Губернатор области считает, что это были украинские дроны.

Белгородские власти разослали главам частных компаний, работающих в городе, письмо, в котором им рекомендуется строить укрытия для сотрудников и рыть окопы.

Команда Навального обнаружила зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", установленный рядом с секретной резиденцией Путина в Красной Поляне в Сочи. Секретная она потому, что формально отношения к Путину не имеет, а принадлежит “Газпрому”.

В России начался весенний призыв. Военкомат Владимирской области объявил, что полностью откажется от бумажных повесток, а оповещения призывникам будет присылать на Госуслуги или по месту работу или учебы. По российским законам (если считать, что они еще действуют) электронные повестки юридической силы не имеют; правозащитник Антон Горбацевич из проекта "Идите лесом" советует в военкомат вообще не ходить и даже отсрочки, если она есть, добиваться через юриста или отправляя документы заказными письмами. Тем более нельзя подписывать никаких контрактов с Минобороны России: здесь правозащитники объясняют, что после указа Путина о “частичной мобилизации” контракт стало в принципе невозможно разорвать и контрактники фактически превратились в крепостных.

Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников “специальной военной операции” и назначил его председателем собственную двоюродную племянницу Анну Цивилеву, жену губернатора Кемеровской области. Одного Кузбасса ей, видимо, уже мало.

Война проникает всюду. В бурятском селе Зырянск в детском саду "Одуванчик" сделали стенд памяти Антона Колмакова и Владислава Вишнякова, погибших на войне против Украины. В Красноярске всем желающим предлагается пройти курсы начальной военной подготовки – вот репортаж корреспондента, которому удалось посетить занятия (спойлер: “Подбираете кишки, прикрываете бандажом, заматываете целлофаном”).

“Медуза” изучила памятку, которую раздают российским военнослужащим: в ней подробно объясняются цели “спецоперации”, состоящие в спасении России от “расчленения” силами коварного Запада и защите “самобытной российской цивилизации” – под это подводится специальная историческая база. Украина описывается в памятке как “лоскутное одеяло из регионов с разной историей”, отступление российских войск из Херсона в ноябре прошлого года называется “позорным”, а дальше переписывается указ Сталина от 1942 года, в котором советским солдатам запрещалось отступать без приказа. Хорошего об этой памятке можно сказать только то, что, по словам российских военных, такие брошюры никто никогда не читает.

О том, как война способствовала расцвету независимых социологических исследований в России и почему люди охотно беседуют с интервьюерами, читайте в этом материале.

Убийство Татарского

В Петербурге задержана 26-летняя Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора-пропагандиста Владлена Татарского (здесь рассказано все, что о ней известно). МВД опубликовало видео ее допроса, на котором Трепова говорит, что действительно пронесла бюст Татарского в ресторан на Университетской набережной. Вместе с Треповой задержан человек, на квартире у которого ее нашли – его зовут Дмитрий Касинцев.

Дело расследуется по статье “теракт”; в Следственном комитете заявили, что его планирование “осуществлялось с территории Украины”, а задержанная Дарья Трепова является сторонницей ФБК. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что теракт “был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального”. В ФБК отвергли всякую причастность, но отметили, что “терроризм на нас давно пытаются навесить”. Слухи о подробностях расследования, разбросанные по разным телеграм-каналам, пересказываются здесь (в качестве вербовщика Треповой называется журналист Роман Попков – бывший лидер московских нацболов, ныне живущий в Киеве).

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя убийство Татарского, сказал: “Именно поэтому проводится специальная военная операция”. Путин наградил убитого Орденом мужества. Политологи Иван Преображенский и Андрей Колесников в своих комментариях не сговариваясь называют взрыв в пригожинском кафе еще одним звеном в “череде убийств Кирова” и предрекают, что он станет поводом для дальнейших расправ с неугодными.

Российское карательное

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки к закону “О безопасности”, запрещающие деятельность Международного уголовного суда в России и вводящие ответственность за сотрудничество с ним и публичные призывы исполнять его решения. Странно, что до сих пор не подготовили.

В Москве по ходатайству ФСБ арестована подозреваемая в шпионаже Оксана Федорова. Кто она такая и что сделала, не известно, потому что материалы дела засекречены.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в “Лефортове” американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже. Рапортуют, что он бодр и во время разговора много шутил. США заявили об отсутствии консульского доступа к Гершковичу.

Главу карельского “Мемориала”, историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева отправили на 15 суток в ШИЗО за то, что он “присел на шконку”. 67-летний Дмитриев отбывает 15-летний срок в мордовской колонии. В сентябре-декабре 2022 года Дмитриев провел в ШИЗО в общей сложности больше месяца.

В Рязанской области возбуждено второе уголовное дело о “дискредитации” российской армии на жителя Касимова Василия Большакова. Поводом для первого послужил анекдот, для второго – спор из-за мобилизации в комментах во “ВКонтакте”. Большаков, в частности, написал: “Проблемы Донбасса – в Кремле. Хочешь, чтобы там жили не в подвалах, – иди с вилами на Кремль, а не отправляй умирать мужиков за жопу Путина”.

Суд в Екатеринбурге назначил полгода ограничения свободы граффитисту Леониду Черному, написавшему на стене дома “No war” и “Путин х**ло” (“вандализм по мотивам политической ненависти”). Прокурор требовал два года ограничения свободы, но суд исключил из дела надпись “No war” и судил Черного только за Путина.

На москвича, получившего 14 суток ареста за шеврон “Азова” на заставке мобильника, составили второй административный протокол о “дискредитации” российской армии – пока не известно, за что именно.

Суд в Архангельске оштрафовал местного жителя Андрея Данилкова на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за выкрик “Слава Украине!” на автобусной остановке. В суде Данилков раскаялся в содеянном и заявил, что "СВО" поддерживает. Причины своего поведения он объяснил тем, что был нетрезв, поссорился с женой, перепутал остановки.

В Красноярске на депутата горсовета от КПРФ составили протокол о "дискредитации" российской армии за комментарий о "сдаче Херсона". Он тоже поддерживает “СВО” – просто был недоволен тем, что “мы оставили людей, которые нам доверились”.

В Севастополе в аннексированном Крыму задержана пенсионерка, оставлявшая проукраинские надписи на заборах. Уже опубликовано ее покаянное видео.

В Беларуси запустили процедуру передачи в Россию Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам колонии. Сапегу, у которой российское гражданство, задержали в мае 2021 года вместе с ее тогдашним бойфрендом, бывшим редактором оппозиционного канала Nexta Романом Протасевичем. Для этого белорусские власти обманом посадили самолет Ryanair, следовавший из Греции в Литву.

Международное эхо войны

Летом в Латвии возобновится призыв в армию, отмененный в 2007 году. Вот интервью с главным инициатором закона о возвращении воинской повинности, бывшим министром обороны Латвии Артисом Пабриксом (если коротко, то призыв, по его мнению, нужен, чтобы в случае нападения России Латвия могла дать ей отпор, как это сделала в 1939–1940 годах Финляндия).

КГБ Беларуси объявило, что по делу об инциденте с российским самолетом на военном аэродроме в Мачулищах проходят около 30 человек, им может грозить смертная казнь.

Национальная разведка Греции сообщила о супружеской паре, подозреваемой в шпионаже в пользу России. Подозреваемые известны как Кампос Виттих и Мария Цалла. Настоящая фамилия Фиттиха, выдававшего себя за сына австрийца и бразильянки, – Шмырев, а Марию Цаллу, приехавшую в Греции с мексиканским паспортом, на самом деле звали Ирина Романова. Информацию о российских разведчиках грекам передала британская MI6.

В Закарпатье задержали антисемита. Служба безопасности Украины считает, что он разжигал юдофобию по заданию российских спецслужб.

Вокруг света

Китай перестал считать четыре южных острова Курильской гряды японскими территориями, оккупированными Россией. Это выяснилось в ходе недавних московских переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с Путиным, сообщает источник агентства Kyodo. Что стоит за переменой позиции, не известно.

Белорусская оппозиция в изгнании запустила образовательную программу для будущих чиновников-реформаторов – люди верят, что будущее есть. Российский “Свободный университет”, основанный в 2020 году после увольнения из ВШЭ ведущих преподавателей, после объявления его “нежелательной организацией” тоже существует “где-то в облаке” – вот разговор о его светлом будущем с юристом Еленой Лукьяновой, соосновательницей университета.

В Гааге начался суд над бывшим президентом Косова Хашимом Тачи, обвиняемом в военных преступлениях. Он, как и трое других обвиняемых из руководства Освободительной армии Косова, заявил о своей полной невиновности.

После решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки мировые цены на нефть опять поползли вверх.

В Twitter привычная синяя птица сменилась на изображение собаки породы сиба-ину (таким образом купивший Twitter Илон Маск продвигает криптовалюту Dogecoin). Собака хороша, но явно взывает к переименованию соцсети в WoofWoof. До этого пока не дошло, а до чего уже дошло, рассказано здесь.

Семь ссылок

Писатели. Беседа с Эдуардом Лукояновым – автором первой биографии Юрия Мамлеева “Отец шатунов”, которая выходит в изд-ве Individuum. Или разговор с поэтом и литературоведом Вадимом Перельмутером, составителем большого тома прижизненных детских книг Чуковского – о созданном К.И. каноне детской литературы.

Беседа с Эдуардом Лукояновым – автором первой биографии Юрия Мамлеева “Отец шатунов”, которая выходит в изд-ве Individuum. Или разговор с поэтом и литературоведом Вадимом Перельмутером, составителем большого тома прижизненных детских книг Чуковского – о созданном К.И. каноне детской литературы. Цензура. История становления свободной прессы во Франции – от “Французского вестника”, с помощью которого кардинал Ришелье укреплял свою власть, до закона о свободе печати 1881 года. Или отрывок из книги Владлена Измозика “Черные кабинеты: история российской перлюстрации. XVIII – начало XX века” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о неофициальной, или “инициативной”, перлюстрации.

История становления свободной прессы во Франции – от “Французского вестника”, с помощью которого кардинал Ришелье укреплял свою власть, до закона о свободе печати 1881 года. Или отрывок из книги Владлена Измозика “Черные кабинеты: история российской перлюстрации. XVIII – начало XX века” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о неофициальной, или “инициативной”, перлюстрации. Разговоры с художниками. Мэтр сибирского концептуализма Василий Слонов рассказывает, зачем делать рентген мертвой свинье, сколько можно заработать на стоматологах и как полюбить свою многострадальную родину; один из самых известных современных индийских художников Асим Вакиф рассуждает о бамбуке, мусоре и капитализме – о том, что мы выбрасываем и что создаем; художник Якуб Глински, которого часто называют польским Баскиа, объясняет, как война в Украине перевернула его творчество.

Искренне Ваши,

Семь Сорок