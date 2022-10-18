Смертоносные “Герань” и “Сушка”

Доброе утро!

В Петербурге на 87-м году жизни скончался замечательный поэт Михаил Еремин, член “филологической школы” – одной из первых ленинградских групп неподцензурной поэзии, в которую входили, среди прочих, Владимир Уфлянд и Лев Лосев. Они, в отличие от Еремина, до войны не дожили:

Утром в понедельник атаке дронов-беспилотников подвергся Киев. В центре города произошло пять взрывов, погибли не менее четырех человек.

Днем Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской областях.

Россия и Украина провели обмен пленными: в Украину вернулись 108 женщин-военнослужащих и гражданских активисток.

В Ейске Краснодарского края во дворе жилого дома разбился военный самолет Су-34. Погибли 13 человек.

Мэр Москвы объявил о завершении мобилизации в городе. Правозащитники рекомендуют отнестись к его словам с недоверием.

Сегодня Госдума может легализовать мобилизацию лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Германия усложнила выдачу виз россиянам.

Военные сводки

Утром в понедельник Киев подвергся атаке дронов-камикадзе. По данным мэра Кличко, всего по городу было выпущено 28 дронов, пять из которых взорвались. Один попал в жилой дом. Погибли по меньшей мере четыре человека, среди них – беременная женщина и ее муж (вот некролог компании, в которой работала погибшая). Виталий Кличко выложил в своем телеграм-канале фотографию с обломками дрона. На них видна надпись "Герань-2" – так в Минобороны России называют дроны Shahed-136, которые закупаются в Иране. Вот рассказы киевлян, оказавшихся свидетелями атаки “летучих мопедов”. В своем вечернем обращении к гражданам президент Украины сказал, что вечером атака на Киев повторилась: были сбиты восемь иранских дронов и две ракеты “Калибр”, запущенные из акватории Черного моря.

Также утром в понедельник дронами-камикадзе российские силы ударили по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому складу в Николаеве, загорелся склад горюче-смазочных материалов. Сообщалось о взрывах в пригороде Одессы. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что за ночь на юге страны были уничтожены 26 дронов-камикадзе. О трудностях обезвреживания иранских дронов здесь рассказывает военный эксперт проекта Defense Express Иван Киричевский – по его словам, эффективно использовать их российским военным помогают иранские инструкторы.

МИД Украины назвал Иран соучастником российской агрессии. Иран официально не признает поставки дронов российской армии, США обвиняют Тегеран во лжи и грозят вторичными санкциями тем, кто сотрудничает с Ираном в производстве дронов, а в Европе обещают воздействовать на Иран после получения от Украины достаточной доказательной базы того, что дроны действительно иранские (в понедельник ЕС ввел санкции против Ирана, но по другому поводу – за жестокое подавление протестов, которые вспыхнули в стране в середине сентября из-за гибели молодой женщины, задержанной за неправильное ношение хиджаба).

Впрочем, у России еще есть ракеты: весь понедельник ракетным ударам подвергались объекты критической инфраструктуры в Сумской области (за сутки там погибли пять человек), а Днепропетровскую область обстреливали из “Градов”. В результате ночных обстрелов оказалась повреждена единственная электроподстанция, обеспечивающая работу Запорожской АЭС, станция вновь перешла на питание от аварийных генераторов. Днем Россия продолжила ракетные удары по объектам энергетики в Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях.

На этом фоне положение на фронтах в Украине не обсуждалось, а представитель Минобороны России Конашенков объявил, что украинское наступление сорвано. Затяжную войну на истощение предрекают и российские эксперты Юрий Федоров и Дмитрий Орешкин: Украине наступать будет трудно, а России наступать будет нечем.

Минобороны Беларуси объявило, что региональная группировка войск России и Беларуси приступила к “вооруженной защите Союзного государства”. Анонсированы совместные с Россией учения.

Из позитивного: в результате нового обмена пленными в Украину вернулись 108 женщин – военнослужащих и гражданских активисток (некоторые из низ находились в донецком плену с 2019 года). По словам главы так называемой “ДНР” Пушилина, Украина передала Донецку 80 российских гражданских моряков и 30 военнослужащих. Во время обмена пленными состоялась первая встреча омбудсменов Москальковой и Лубинца.

В Лимане Донецкой области, освобожденном от российской оккупации 2 октября, эксгумировали уже 187 тел, 152 из них – гражданские. В освобожденной в сентябре Балаклее Харьковской области – своя драма: десятки местных жителей, отправивших своих детей на отдых в Россию по предложению оккупационных властей, остаются с ними в разлуке, и Россия не собирается способствовать воссоединению семей.

Небоевые потери

Вечером в понедельник в жилом квартале Ейска Краснодарского края упал и загорелся российский военный самолет Су-34. Пожар охватил ближайшую многоэтажку, один из подъездов которой рухнул (видео). Российские власти утверждают, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и упал из-за возгорания двигателей (пилоты катапультировались) – украинский авиаэксперт Валерий Романенко говорит, что это тот редкий случай, когда российским властям можно верить: если бы вылет был боевым, разрушения были бы куда более масштабными. В результате погибли 13 человек, больше 20 пострадали. По подсчетам The Bell, это уже десятая небоевая потеря российской военной авиации с начала войны. Сотрудница торгового центра в Ейске, рядом с которым упал самолет, утверждает, что самолеты летают над ТЦ “бесконечно”, “у них тут полоса какая-то”. В Ейске находится тренажер для отработки взлетов и посадок истребителей палубной авиации ВМФ России – вот рассказ об этом.

Обстоятельства субботнего массового убийства на полигоне в Белгородской области так и не прояснились. Опубликованные телеграм-каналом Astra списки убитых оказались неточными: “Дождь” выяснил, что по меньшей мере двое из включенных туда военных живы. Губернатор Нижегородской области заявил, что среди погибших есть добровольцы из региона, но имен не привел. Одним из стрелявших российские власти называют 24-летнего Эхсона Аминзоды из Таджикистана – его родственники утверждают, что Эхсон исчез 10 октября возле метро "Люблино" в Москве; как он оказался в Белгороде, они не знают. У Эхсона не было российского гражданства, а был лишь патент на работу в России. Правозащитник Каримджон Ёров, занимающийся защитой прав мигрантов из Центральной Азии в России, рассказывает о многочисленных случаях обманной мобилизации мигрантов и выражает сомнение, что человек, никогда не державший в руках оружия, мог за три-четыре дня настолько освоить пулемет, чтобы положить на полигоне по меньшей мере 11 человек.

С начала войны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале как минимум о 12 жителях региона, погибших в результате обстрелов и взрывов. Жители области обратились к главе региона с просьбой помочь им эвакуировать детей – вот беседы с женщинами, которые подписали это обращение.

В понедельник стало известно, что еще трое подозреваемых в подрыве Крымского моста были арестованы Басманным судом в Москве в субботу. Пятеро других обвиняемых находятся в СИЗО в Симферополе. Минтранс России объявил о возобновлении движения автобусов по Крымскому мосту. Болгария связала координировавшуюся из России субботнюю кибератаку на свои правительственные сайты с обвинениями в причастности Софии к подрыву моста, выдвинутыми ранее Россией. Болгария всякую причастность отвергает, а кибератаку продолжает расследовать.

Собянин завершил мобилизацию, но конца у нее нет

Мэр Москвы объявил, что “частичная” мобилизация в городе завершена, пункты сбора мобилизованных закрываются, а разосланные повестки становятся недействительными. Сколько человек мобилизовали в Москве, Собянин не сказал. Правозащитники видят в этих словах реакцию на недавние облавы и попытку сбить накал общественного недовольства. Глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко призывает не верить российским властям на слово. Основание для того, чтобы не верить Собянину очень простое: сказанное им не закреплено ни в каком нормативном документе, поэтому ничто не помешает ему в любой момент объявить какой-нибудь “донабор”.

В Петербурге речи о завершении мобилизации не было – напротив, городские военкоматы перестали принимать от предприятий списки на бронь от мобилизации, а губернатор Беглов уволил ответственного за мобилизацию в городе.

Сегодня российская Госдума может создать еще один источник мобилизационного резерва, отменив запрет на призыв лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Соответствующая поправка была внесена поздно вечером в понедельник в старый законопроект, принятый в первом чтении еще в 2018 году. Соответственно, уже сегодня ее могут принять сразу во втором и третьем чтениях. Это означает, что в армии автоматически окажутся все условно осужденные (их легко поймать, потому что они регулярно отмечаются в инспекции) и люди с непогашенной судимостью (их легко вызвать в инспекцию). Случаи мобилизации судимых уже были, но раньше можно было попытаться этого избежать, сославшись на закон.

Параллельно разные околовластные структуры ведут демонстративную борьбу за справедливость: “Справедливая Россия” внесла в Госдуму законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов, а в президентском Совете по правам человека возмутились “дискриминацией по региональному принципу” при выплате компенсаций мобилизованным. Путин подписал указ о двойной зарплате и дополнительных выплатах российским чиновникам, командированным на оккупированные территории Украины.

На этом фоне продолжаются уже привычные мобилизационные трудности:

Мобилизованного жителя Адыгеи арестовали на 25 суток за побег с учений в Крыму.

Для предотвращения массовой сдачи в плен в России заблокировали украинский сайт “Хочу жить” с инструкциями по сдаче в плен.

В селе Мухоршибирь в Бурятии "коктейль Молотова" бросили на крышу военкомата. (Вот история таксиста из Комсомольска-на-Амуре, который поджег местный военкомат и теперь обвиняется в терроризме).

Российские власти судорожно пытаются одеть и обуть мобилизованных, но сделать это быстро невозможно – и вот почему.

Приговор российской культуре

Главред RT Маргарита Симоньян жалуется в телеграме на свое бесправие: по ее словам, издательства отказываются печатать подготовленный с ее участием сборник стихов "Поэzия русского лета" с крупной Z на обложке, мотивируя это тем, что такую книгу откажутся взять на распространение книжные магазины. “Это, конечно, приговор. Нам всем”, – завершает свой пост Симоньян.

На самом деле издатели озабочены проблемами, которые создаст для них закон о полном запрете “ЛГБТ-пропаганды” – вот что они рассказывают сами. В понедельник этот закон обсуждали в Госдуме: вот краткий пересказ (“содомия – ядро сатанизма”), а вот внятный репортаж.

Минпросвещения потребовало от российских учителей перестать использовать WhatsApp в рабочих целях, а переходить на VK. В некоторых регионах это же требование стали предъявлять и к родительским чатам.

В школах в понедельник прошли “Уроки мужества” и продолжение акции “Письмо солдату”. В некоторых регионах эти письма детей заставляли писать заранее. В Екатеринбурге ученик школы №22 в своем письме призвал солдата не становится убийцей – и получил от учительницы основательную проработку с лейтмотивом “твое мнение никого не интересует – надо было списать образец”.

Константин Кинчев выступил в защиту Шевчука, Макаревича и БГ, потому что они “для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде "фас" с экранов телевизоров”. Ждем запрета “Алисы”.

На актера Артура Смольянинова составлен административный протокол о "дискредитации" российской армии. Он за границей, поэтому новость его не взволновала.

Канада ввела санкции против 34 россиян и одной организации из России, причастных к "распространению российской дезинформации и пропаганды" – там много деятелей культуры и искусства.

Суд в Москве ограничил в родительских правах бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, выступившую с антивоенной акцией в прямом эфире “Вестей”. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста. Ее адвокат подтвердил, что Овсянникова находится “под защитой одной из европейских стран”.

В Москве на вокзале задержали муниципального депутата Василия Дикарева – ему вменяют “демонстрацию нацистской символики” за репост записи юзера, на аватарке которого можно под микроскопом рассмотреть символ “Мертвая голова”, потому что это кадр из “Списка Шиндлера”.

Вокруг света

"Коммерсантъ" пишет со ссылкой на источник на российском рынке электроники, что доля бракованных микросхем в поставках из Китая увеличилась с 2% до 40%. Это вызвано тем, что из-за санкций российские производители вынуждены закупать компоненты не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, а неофициальные поставщики не отвечают за качество продукции.

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" прекратилась из-за отказа компании-оператора Exxon отгружать сырье в танкеры "Совкомфлота", которые не могут получить западные страховки из-за санкций.

Германия ужесточила порядок выдачи виз россиянам: теперь нужно предоставить выписку со счета в банке, работающем в ЕС, и медстраховку, купленную в ЕС.

В Норвегии на семь дней арестовали четверых россиян за фотосъемку запрещенных объектов – будут изучать отснятое.

Рассказы россиян, скрывшихся от мобилизации в Кыргызстане, читайте тут. В стране ожидают, что массовый наплыв из РФ будет способствовать оживлению местной экономики – но только в ближайшей перспективе, за счет роста потребления.

Илон Маск продолжает рассуждать о войне в Украине: теперь он опасается, что если Украина попытается отбить Крым, то все закончится Третьей мировой войной. Американское издание Politico пишет со ссылкой на источники, что в Пентагоне и ЕС задумались об оплате Starlink для Украины.

ЕС официально объявил о создании военной миссии для Украины и предоставил 500 млн евро на закупку вооружений.

Китай приостановил поставки сжиженного газа в Европу в связи с ростом собственного потребления.

В Беларуси вынесены приговоры по “делу Автуховича”: сам Николай Автухович приговорен к 25 годам по 12 статьям Уголовного кодекса, другие фигуранты дела получили сроки от 20 до 2,5 лет. Белорусские власти преследуют Автуховича с 2004 года, он уже дважды отсидел большие сроки. Основанием для нынешнего преследования стал поджог дома и автомобиля некоего милиционера. Среди приговоренных много женщин.

Восемь ссылок

Рассуждения о насущном. Беседы с социологом Григорием Юдиным, политологом Кириллом Роговым, историком и филологом Андреем Зориным и правозащитником Павлом Литвиновым о реакции российского общества на войну с Украиной и неопределенности будущего.

Беседы с социологом Григорием Юдиным, политологом Кириллом Роговым, историком и филологом Андреем Зориным и правозащитником Павлом Литвиновым о реакции российского общества на войну с Украиной и неопределенности будущего. Архитектура. Отрывок из книги британского теоретика архитектуры Чарльза Дженкса “Постмодернизм в архитектуре” (изд-во “Кабинетный ученый”). Или рассказ Григория Ревзина о “Новом городе” (Citta Nuova) Антонио Сант-Элиа, самом таинственном образе архитектурного авангарда.

Отрывок из книги британского теоретика архитектуры Чарльза Дженкса “Постмодернизм в архитектуре” (изд-во “Кабинетный ученый”). Или рассказ Григория Ревзина о “Новом городе” (Citta Nuova) Антонио Сант-Элиа, самом таинственном образе архитектурного авангарда. Ученые. Рассказ о том, почему Николай Лобачевский не получил научного признания при жизни. Или отрывок из книги Рэйчел Свейби “52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный физику Марии Гепперт-Майер, которую долгое время считали просто профессорской женой, пока в 1963 году она не получила Нобелевскую премию.

Искренне Ваши,

Семь Сорок