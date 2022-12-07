Декабрьский “Дождь”

Доброе утро!

В Анапе возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма из-за видео с девочками, одна из которых прикуривает сигарету от Вечного огня. Придется прикуривать от пустоты. В остальном так:

В ночь на среду российская армия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Краматорску. Город Днепр атаковали иранские дроны.

Украина и Россия обменялись пленными в формате 60 на 60. Кроме того, Украина вернула 49 тел погибших.

Германия отказалась передать Украине системы ПВО Patriot.

В Латвии аннулировали лицензию телеканала "Дождь".

Суд в Петербурге признал движение “Весна” экстремистской организацией.

Против ученого из заповедника “Бастак” и бывшего сотрудника мэрии Биробиджана возбуждено уголовное дело о госизмене.

В Индонезии запретили секс вне брака – туристам тоже.

Optimistic Channel

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии аннулировал лицензию телеканала "Дождь". Канал должен будет прекратить вещание в сетях кабельных операторов в ночь на 8 декабря. Претензии латвийских властей состоят в том, что “Дождь” не обеспечил дублирование своего контента на латышском языке (что было условием выдачи лицензии), показал карту с Крымом в составе России, назвал российскую армию “нашей”, а 1 декабря ведущий Алексей Коростелев, рекламируя почтовый ящик, на который редакция собирает сообщения о нарушениях в ходе российской мобилизации, выразил надежду, что “многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте”. Объяснение редакции, что высказанное в эфире латвийского русскоязычного телеканала желание помочь российским военным было “просто ошибкой”, власти Латвии переварить уже не смогли. Вот интервью главы Национального совета по работе электронных СМИ Латвии Иварса Аболиньша, в котором он объясняет позицию ведомства и напоминает, что в Украине “Дождь” был заблокирован в 2017 году примерно по тем же причинам.

Гендиректор “Дождя” Наталья Синдеева сказала в интервью “Медузе”, что с властями Латвии они договариваться не пытались, а об увольнении ведущего Коростелева она теперь жалеет. Вечером Синдеева опубликовала в своем телеграм-канале слезное видео, в котором попросила Коростелева и ушедших с ним сотрудников вернуться на телеканал. Служба госбезопасности Латвии, со своей стороны, предложила внести Коростелева в "черный список МВД" и запретить ему въезд в страну. Официальный телеграм-аккаунт российского МИДа репостнул видео Синдеевой, сопроводив его массой издевательских хэштегов.

Главред “Дождя” Тихон Дзядко прокомментировал отзыв лицензии у телеканала в философском ключе и назвал решение латвийских властей “абсурдным” и продиктованным политической конъюнктурой. Пресс-секретарь Путина высказался в том же духе: “Кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это иллюзия”. Вот подборка других комментариев с разных сторон – кроме латвийской (Латвия представлена лишь формальным заявлением Аболиньша).

У “Дождя” есть право оспорить решение латвийского регулятора в суде, но телеканал, кажется, не собирается этого делать. Вот анализ юридических перспектив такого дела.

Военные сводки

В ночь на среду российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу и Краматорску. В Кривом Роге целью был промышленный объект, один из работников получил ожоги, в Краматорске повреждены около сорока частных домов. Чуть позже город Днепр был атакован иранскими дронами. В восьми регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

Репортаж о том, как украинцы пережили массированную ракетную атаку в понедельник, читайте здесь. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы ПВО Patriot – в итоге они будут размещены на территории Польши.

Во вторник в Украине отмечали День Вооруженных сил. Президент Зеленский приехал в Славянск Донецкой области, чтобы вручить награды военным, отвечающим за самый сложный участок фронта. Позже он посетил Харьков. В Харькове же во вторник похоронили писателя Владимира Вакуленко, убитого российскими военными во время оккупации под Изюмом (кто именно и при каких обстоятельствах это сделал, пока не установлено).

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 60 на 60. Среди вернувшихся в Украину – 34 защитника Мариуполя, есть и те, кто содержался в колонии в Еленовке. Кроме того, Украина вернула 49 тел погибших.

Назначенный Россией мэр Донецка сообщил о шести жертвах обстрелов за сутки. Бывший самопровозглашенный министр пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков-Гиркин сообщил, что вернулся в Москву из зоны боевых действий в Украине, потому что якобы на него так и не оформили документы военнослужащего. Мигранты из Таджикистана, которых российские строительные компании отправили восстанавливать Мариуполь, сообщают, что им платят только половину обещанного.

Но главной темой для обсуждений остаются атаки (предположительно) украинских беспилотников на российские военные аэродромы: аэродромы в Энгельсе и Рязани подверглись нападению в понедельник, в Курске – во вторник утром. Здесь – детальный разбор нанесенного ущерба и рассказ об аппаратах, с помощью которых он мог быть нанесен. Военный эксперт украинского портала Defence Express Иван Киричевский считает, что в Курск прилетел беспилотник Ту-143 "Рейс", а в далекие Энгельс и Рязань – переработанные советские беспилотники типа Ту-141 "Стриж". По его мнению, удар по этим аэродромам в понедельник ослабил российскую ракетную атаку по объектам украинской энергетики: вместо 22 самолетов в ней участвовало только 14. Говоря о значимости прилетов по российским военным аэродромам, украинский военный аналитик Михаил Самусь обращает внимание на выявленную ими слабость российской ПВО. Он связывает ее ослабление с потерями техники в Украине, а также активным использованием комплексов С-300 для обстрелов Запорожской области.

Война: вид из России

В Белгородской и Курской областях, по словам их губернаторов, начали создавать отряды территориальной обороны.

В пригороде Новошахтинска Ростовской области мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по сотрудникам полиции, после чего скрылся – предполагается, что это был дезертир.

Как пишет екатеринбургское издание Itʼs My City, в Свердловской области умер пятый с начала сентября мобилизованный: он захлебнулся рвотой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Вот история Владимира Шугаева – жителя Брянской области, мобилизованного при облаве в Москве. Сейчас его жена и правозащитники пытаются вызволить его из военной части, ссылаясь на проблемы со здоровьем и его нежелание воевать. Шугаеву 43 года, у него гепатит C и удаленный желчный пузырь.

Студента очного отделения Московского Политеха, которого несколько дней удерживали в военкомате и пытались призвать на срочную службу, отпустили домой, предварительно оштрафовав на три тысячи рублей.

Сегодня должна состояться онлайн-встреча Путина с членами президентского Совета по правам человека. Накануне членам Совета рекомендовали не поднимать ряд вопросов, среди которых вероятное убийство сдавшегося в плен Украине бойца ЧВК Вагнера Евгения Нужина, применение закона о “фейках” о российской армии и протесты родственников мобилизованных.

Песков назвал разговоры о грядущей новой волне мобилизации “провокацией” и еще раз подтвердил, что президентского указа о завершении мобилизации не будет.

В России объявили в розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук по статье о "нарушении территориальной целостности РФ". В октябре Украина объявила в розыск сотни российских чиновников и депутатов – им тоже вменяют "посягательство на территориальную целостность страны".

Международное эхо войны

По данным Financial Times, Еврокомиссия рассматривает запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы. Ожидается, что они будут согласованы к концу следующей недели. О том, насколько эффективным окажется вошедший в силу ценовой потолок на закупки российской нефти, здесь рассуждает украинский экономист Ярослав Ромначук (спойлер: поставки оружия Украине будут эффективнее в деле завершения войны, чем этот слишком высокий ценовой потолок).

Венгрия заблокировала принятие пакета документов, которые позволили бы Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь на 18 млрд евро. В ответ министры остальных 26 стран ЕС сняли с повестки дня вопрос о размораживании 13 млрд евро, которые зарезервированы для Венгрии, но не выплачены ей. ЕС надеется найти выход из сложившейся ситуации в ближайшее время и обеспечить поступление обещанных денег в Киев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны в Румынии и Дании тоже получили "опасные пакеты" от неизвестных отправителей. Версий о том, кто рассылает эти пакеты, пока нет.

YouTube заблокировал канал балканского отделения RT через три недели после запуска. В Google блокировку не комментировали, а в RT назвали ее проявлением “несвободы СМИ на Западе”.

Российская и белорусская повседневность

Сегодня суд в Москве вынесет приговор политику Илье Яшину, обвиняемому в распространении “фейков” о российской армии за стрим с рассказом об убийствах мирных жителей в Буче. Прокурор просил девять лет. Вот интервью с адвокатом Яшина Михаилом Бирюковым.

Суд в Абакане оштрафовал на 450 тысяч рублей учредителя журнала "Новый фокус" за "размещение ряда интернет-статей экстремистской направленности". Главред издания сидит в СИЗО по делу о военных "фейках".

Суд в Петербурге признал движение "Весна" "экстремистской организацией". С соответствующим иском выступила Генпрокуратура. Текст иска был засекречен, а заседание суда проходило в закрытом режиме. После вторжения России в Украину движение “Весна” призывало сторонников выходить на антивоенные акции.

Ученый-геодезист и бывший чиновник мэрии Биробиджана Валерий Качин арестован по делу о госизмене. Подробности дела засекречены. Ученого задержали в середине сентября, сейчас он содержится в московском СИЗО "Лефортово". В последнее время Качин работал в заповеднике “Бастак” на границе Еврейской автономной области и Хабаровского края, где занимался геоинформационными системами.

Прокуратура Петербурга составила на рэпера Оксимирона административный протокол о "призывах к нарушению территориальной целостности РФ" из-за песни "Ойда", в которой среди прочего говорится, что “Ингрия будет свободной”. Это старинный лозунг чисто ернического движения за отделение Петербурга от России.

В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против политолога Федора Крашенинникова, обвинявшегося в клевете на “оклеветанного” Навальным ветерана Игната Артеменко – видимо, в связи со смертью ветерана.

В Томске отменили прямые выборы мэра.

Суд в Гомеле приговорил бывшую учительницу Ирину Абдукерину из города Хойники к четырем годам лишения свободы за отправку видео с военной техникой телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" (“содействие экстремистской деятельности”, “дискредитация Беларуси”, “разжигание вражды”).

Вокруг света

Консилиум врачей пришел к выводу, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили требуется лечение за границей. Они оценили его состояние как тяжелое.

В Казахстане найден мертвым начальник участка ТЭЦ в Экибастузе. Ранее там случилась авария, и город остался без отопления в сильные морозы.

Парламент Индонезии одобрил новую редакцию Уголовного кодекса, которая запрещает секс вне брака, в том числе туристам. За нарушение статьи грозит год тюрьмы. Уголовное наказание за секс ЛГБТ-людей вводить не стали, хотя изначально планировали.

Федеральный суд Аргентины приговорил действующего вице-президента и бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам лишения свободы по делу о коррупции при строительстве дорог. Кроме того, ей пожизненно запретили занимать государственные должности.

20-летнего американца, который тяжело ранил выгульщика собак Леди Гаги и похитил двух ее французских бульдогов, приговорили к 21 году тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что собак украли не потому, что они принадлежат Леди Гаге, а потому что они дорогие.

На суде в штате Нью-Йорк присяжные признали Trump Organization, управляющую отелями, полями для гольфа и прочей недвижимостью по всему миру, виновной в мошенничестве с налогами и фальсификации деловой документации. Приговор будет вынесен 13 января. Лично Дональда Трампа в рамках этого дела ни в чем не обвиняли. Компании грозит штраф в размере до 1,6 млн долларов.

Шесть ссылок

Медиевистика. Отрывок из знаменитой книги Джозефа и Фрэнсис Гис “Жизнь в средневековом замке” (1974, русский перевод – в “КоЛибри”) – об устройстве большого зала для приемов. Или фрагмент из исследования кембриджского историка Себа Фалька “Светлые века: Путешествие в мир средневековой науки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о средневековых университетах.

Отрывок из знаменитой книги Джозефа и Фрэнсис Гис “Жизнь в средневековом замке” (1974, русский перевод – в “КоЛибри”) – об устройстве большого зала для приемов. Или фрагмент из исследования кембриджского историка Себа Фалька “Светлые века: Путешествие в мир средневековой науки” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о средневековых университетах. Опиум для народа. Эссе Марио Варгаса Льосы о пользе и вреде религии для общества. Или история католического “Индекса запрещенных книг”.

Эссе Марио Варгаса Льосы о пользе и вреде религии для общества. Или история католического “Индекса запрещенных книг”. Автобиография. Два отрывка из книги воспоминаний китайского художника и активиста Ай Вэйвэя “1000 лет радостей и печалей” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – первый, о тревожной молодости, и второй – о его попытке расследовать коррупцию в строительстве и поставках детского питания в 2008 году.

Искренне Ваши,

Семь Сорок