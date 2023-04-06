Купировать и демотивировать

Доброе утро!

Путин распорядился провести в Москве в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи. Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. В реальности же дела обстоят так:

По данным Reuters, Украина готовит 40 тысяч новобранцев для контрнаступления.

В ходе официального визита Владимира Зеленского в Польшу подписано соглашение о военных поставках.

В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Пилот задержан.

Сегодня должен состояться суд о лишении родительских прав Алексея Москалева. Дочь Москалева Машу забрала из приюта мать.

Актера Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за исполнение переделанной песни “Хотят ли русские войны”.

По данным центра “Досье”, в августе российский премьер Мишустин провел на Телецком озере отпуск стоимостью около 40 млн рублей.

Как выяснила “Система”, Роскомнадзор проводит закрытые встречи с Киберадминистрацией, обсуждая передовые механизмы блокировок.

Военные сводки

Изменений на фронтах в Украине нет. Продолжаются бои за Бахмут – здесь украинские десантники рассказывают, как действуют россияне и какие творческие методы они применяют, чтобы противостоять их натиску. Американский институт изучения войны пишет о небольшом продвижении российских войск к северу от Бахмута и в самом городе. Кроме того, аналитики Института заметили близ Бахмута термобарическую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", из чего делают вывод, что на этом участке фронта начали действовать регулярные части ВДВ.

В ходе официального визита президента Украины в Польшу подписано соглашение о военных поставках – речь идет о бронетранспортерах Rosomak, самоходных минометах Rak, переносных зенитно-ракетных комплексах Piorun, истребителях МиГ и другом оружии. По словам президента Анджея Дуды, Польша передала Украине четыре МиГ-29, еще четыре истребителя находятся в процессе подготовки. Испания объявила, что передаст Украине четыре обещанных танка Leopard позднее, чем планировалось, зато “Абрамсы”, уверяют в Пентагоне, будут доставлены в Украину “сравнительно скоро”. По данным Reuters, Украина готовит для контрнаступления 40 тысяч новобранцев. Как это контрнаступление может развиваться, здесь рассказывает военный аналитик Юрий Федоров. Общепринятое мнение состоит в том, что оно начнется в Запорожской области с целью выхода на побережье Азовского моря, но Федоров подчеркивает, что главнокомандующий ВСУ генерал Залужный любит нестандартные решения.

По подсчетам международного проекта Front Line Defenders, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине были убиты не менее 50 журналистов, правозащитников и гуманитарных волонтеров.

В оккупации

Путин провел заседание Совета безопасности России, во время которого рядом с ним за столом сидели главы так называемых “ДНР” и “ЛНР”, а также Херсонской и Запорожской областей, которые Кремль считает включенными в состав России – ради этого Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо с 27 марта сидели в карантине. В присутствии дорогих гостей Путин потребовал от силовых структур жестких и эффективных действий в отношении “недобитого пока подполья” и обвинил западные спецслужбы в его поддержке.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии приехал в Калининград, чтобы обсудить с российской стороной ситуацию на Запорожской АЭС, захваченной российской армией и превращенной ею в военный объект. Переговорщик от “Росатома” заверил, что Россию тоже очень беспокоит безопасность крупнейшей в Европе атомной станции.

Зачем российская армия роет окопы в аннексированном Крыму, здесь объясняет украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев: чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению и распилить бюджет. Какая из двух целей важнее, покажет время.

Суд в Украине впервые заочно приговорил бывшую украинскую судью к десяти годам лишения свободы за депортацию гражданского населения из аннексированного Крыма: она принимала решение о выдворении граждан Украины с полуострова.

Обвинения в насильственном вывозе украинских детей с оккупированных территорий, предъявленные Международным уголовным судом Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, обрастают конкретными историями: вот рассказ двух студенток из Херсона, которые выехали в аннексированный Крым отдохнуть на две недели, но смогли сбежать в Украину лишь через несколько месяцев, воспользовавшись помощью журналистов – за это время их успели переместить из Крыма в оккупированный Геническ и зачислить в ПТУ, администрация которого за ними строго следила.

Львова-Белова выступила по видеосвязи на заседании Совбеза ООН и рассказала, как защищает украинских детей от военных действий. В ответ более 50 стран и Евросоюз выпустили заявление с осуждением российских практик дезинформации и пропаганды. Львова-Белова, мать пятерых детей и приемная мать еще нескольких десятков, лично усыновила вывезенного из Мариуполя сироту-подростка, и теперь любит рассказывать журналистам о сложностях с его воспитанием – по ее словам, он бегает за младшими детьми со словами: “Съем москаленка”. Вот подробный рассказ о деятельности этой неутомимой женщины.

На оккупированных территориях год назад:

Украинские следователи сообщили о подозрении бывшему гендиректору госпредприятия "Антонов" по статье о служебной халатности: он не отдал приказа переместить “Мрiю” и другие самолеты из Гостомеля, хотя для их вылета все было готово (“Мрiю”, в частности, ждали в Лейпциге).

Истории пациенток и врачей роддома №3 в Мариуполе: те, кто выжил, оказались в Европе, в России, в Украине. В Мариуполь вернулся только один человек.

Война, вид из России и Беларуси

В Клинцовском районе Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилота задержали. Видеозапись с задержанным летчиком опубликовал телеграм-канал Baza. На нем мужчина говорит, что его зовут Александр Морозов и что он гражданский летчик, который даже не знал, что вылетел на территорию России. В 2018 году Настоящее Время сделало репортаж об этом человеке.

Губернатор Белгородской области объявил, что парада 9 мая в Белгороде не будет – “чтобы не провоцировать противника”. Но “Бессмертный полк”, возможно, проведут.

Россия обвинила Украину в попытках воздействия на российские спутники связи. “Это является запредельным нарушением международного права”, – говорится в заявлении МИД РФ.

В здании Минобороны России на Знаменке произошел пожар. Причиной возгорания называют чайник, хотя это здание горит не в первый раз и проводку, наверное, чинили.

В Госдуму внесен законопроект о сокращении срока признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими – это ускоряет получение выплат родными, но снижает шансы найти пропавшего живым или мертвым. Вот истории жен пропавших без вести, которые продолжают искать своих мужей.

На похороны мобилизованного Максима Захарченко в городе Свирске Иркутской области пришли около трех тысяч человек (это пятая часть населения города). Захарченко расследовал коррупцию на местном уровне и, по мнению многих, был отправлен на фронт лично мэром в отместку за эту деятельность – читайте репортаж “Людей Байкала”.

Военный суд в Краснодаре приговорил мобилизованного к 3,5 годам колонии за самовольное оставление места службы в период мобилизации. Его также лишили звания младшего сержанта.

В Беларуси по делу о взрывах на военном аэродроме в Мачулищах задержан IT-специалист Дмитрий Мостовой – он якобы организовал видеотрансляцию с аэродрома, воспользовавшись тем, что живет в непосредственной близости от него. Ранее КГБ Беларуси заявил, что обвиняемым по этому делу грозит смертная казнь.

В Житомирской области на границе Украины с Беларусью украинцы поставили гигантский проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи и обращение Зеленского с призывом к белорусам не участвовать в войне. Независимые белорусские медиа пишут, что видно хорошо.

Российское карательное

Сегодня в Тульской области должен состояться суд о лишении родительских прав Алексея Москалева – отца шестиклассницы Маши, которая нарисовала на школьном уроке антивоенный рисунок, после чего у них с отцом начались большие проблемы с правоохранительными органами, вылившиеся в двухлетний приговор Алексею по статье о “дискредитации” российской армии. Москалев бежал из-под домашнего ареста, но был задержан в Минске. После этого адвокаты нигде не могут его найти. Машу, жившую в приюте с начала марта, забрала к себе мать – после того, как детский омбудсмен Мария Львова-Белова объявила, что для девочки ищут “замещающую семью”. Вот история еще одной школьницы, попавшей под каток правоохранителей из-за аватарки с украинским флагом – 11-летней Вари Жоликер из Москвы.

Политик Илья Яшин, приговоренный к 8,5 годам колонии по статье о “фейках” про российскую армию, дал большое интервью “Холоду”. 19 апреля Мосгорсуд рассмотрит его апелляцию на приговор.

Коллеги Эвана Гершковича – корреспондента The Wall Street Journal, арестованного в России по обвинению в шпионаже – начали рассказывать о нем разным изданиям, чтобы поддержать информационную кампанию за его освобождение: вот интервью фотографа Патрика Вика, который работал вместе с Гершковичем над репортажем из Свердловской области, а вот разговор с коллегой Гершковича по The Wall Street Journal Мэтью Люксмуром. Российские журналисты собирают подписи под письмом с требованием освободить Гершковича.

Суд в Москве оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за публикацию на YouTube видео, на котором он исполняет переделанную песню “Хотят ли русские войны”. Назаров живет во Франции, на суде он не присутствовал – только передал через адвоката, что вины не признает. Ранее Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова.

Сотрудника военкомата в Задонске Липецкой области оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации нацистской символики за демотиватор, опубликованный во “ВКонтакте” в 2010 году: над фотографией зигующего скинхеда в майке с нацистской символикой помещены портреты умерших рок-музыкантов и надпись “Почему бог забрал их и зачем быдло живет???”. Что такого нацистского в этой картинке, суд объяснять не стал.

Суд в Красноярске оштрафовал местную жительницу Полину Дворкину на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти за "подготовку феминистического манифеста" для медиа. В данный момент Дворкина находится в СИЗО по обвинению в убийстве отца, но это еще не повод для снисходительности в “феминистических” вопросах.

В Казани задержали ЛГБТ-блогеров Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили – они ведут телеграм-канал "Китаеза и Груеза" и публикуют ролики о своих отношениях на YouTube. Их подозревают в “пропаганде ЛГБТ”. Сюй Хаоян, гражданин Китая, будет депортирован, если его признают виновным. Вот интервью, в котором молодые люди рассказывают о своей счастливой жизни и начавшейся некоторое время назад травле – сначала в интернете, а потом и в реальной жизни.

Подписчикам Дарьи Треповой в соцсетях начали поступать угрозы. Трепову арестовали по обвинению в убийстве военкора-пропагандиста Владлена Татарского. Российские и международные антивоенные движения выступили с заявлением о недопустимости террора в борьбе за мир и демократизацию России.

Краснодарский блогер и активист Виталий Вотановский, обнаруживший большое кладбище вагнеровцев в Горячем Ключе, уехал из России из-за угроз. В отношении Вотановского возбуждены два уголовных дела – о повторной “дискредитации” российской армии и об участии в “нежелательной организации”.

В Перми отменили концерт пианистки Полины Осетинской, выступающей против войны. Ранее полиция пыталась сорвать ее концерт в Москве.

Русская жизнь

В Кремле вплотную занялись подготовкой выборов. По данным “Медузы”, решено сократить число избирательных участков. Особенно сильным будет сокращение в Москве: таким образом граждан хотят приучить к ДЭГ – дистанционному электронному голосованию, результаты которого даже фальсифицировать не надо, потому что можно нарисовать любые. “Верстка” выяснила, что главными угрозами для Путина на президентских выборах 2024 года в Кремле считают “рассерженных патриотов” (их 15%) и “западников” (этих 20%) – первых будут “купировать”, а вторых “демотивировать”. Кроме того, по данным “Верстки”, Кремль обеспокоен лояльностью чиновников нижнего звена – для ее сохранения в регионах разработают программу привилегий (бесплатная парковка в центре города, льготные кредиты и даже установка автоматов с шоколадками и чипсами в зданиях администраций). Будут анкетировать, чтобы выяснить заветные желания мелких сошек.

Пятеро из пяти депутатов фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в петербургском ЗакСе заявили о выходе из партии “Справедливая Россия”, а глава фракции Марина Шишкина сняла с себя полномочия вице-спикера городского парламента. В красивом заявлении по этому поводу говорится, что невозможно уже, а почему весь предыдущий год было возможно, не объясняется.

По данным центра “Досье”, премьер-министр Мишустин в августе провел неделю на самом дорогом курорте на Телецком озере в Алтайских горах, выкупив этот курорт полностью. Стоимость такого отдыха колеблется между 40 и 50 миллионами рублей – таких денег российский премьер не зарабатывает. Возможно, это был подарок от владельца курорта Сулеймана Керимова. Или бюджет оплатил.

В эфир вернулся вымышленный депутат Виталий Наливкин – герой сатирического YouTube-шоу, авторов и участников которого власти как только ни преследовали (одна из актрис даже получила три месяца колонии). В новой своей реинкарнации Наливкин делает экипировку для российской армии и “в тылу кует победу”. Авторы YouTube-канала подтвердили, что это они и что теперь всё серьезно.

В Калининграде по подозрению в пытках арестованы пять полицейских; в Ингушетии в перестрелке убиты двое полицейских, еще шестеро ранены.

Русско-китайская жизнь

Как выяснила “Система”, российский интернет-регулятор Роскомназдор начал обмениваться опытом блокировок и фильтраций с Киберадминистрацией Китая задолго до объявления о “безграничном” партнерстве двух стран: закрытые встречи проводятся как минимум с 2017 года, в 2019-м обсуждалось применение искусственного интеллекта для выявления “запрещенного контента” – через несколько лет эта система была внедрена в России. Подсчеты "Idel.Реалий" показывают, что и торговое партнерство между двумя странами получило стремительное развитие сразу после 2014 года – вот его динамика на примере одной только Нижегородской области.

Тем не менее, посол Китая в Евросоюзе заявил в интервью The New York Times, что Пекин не признает Крым и Донбасс российскими, а заявления о "безграничной дружбе" с Москвой являются “риторикой”. Интервью было дано в преддверии визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Международное эхо войны

МИД России потребовал от Украины освободить находящегося под домашним арестом митрополита Украинской православной церкви Павла, арестованного по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вторжения. Россия настаивает на неприкосновенности права на свободу вероисповедания, а как церковное противостояние видится из Украины, рассказано тут. Кафедральный собор Святого Георгия во Львове, принадлежавший Украинской православной церкви (Московского патриархата), перешел во владение Православной церкви Украины. Накануне деятельность УПЦ запретили в Хмельницкой области.

В Эстонии заблокировали доступ к 53 сайтам, транслирующим российские телеканалы, в отношении которых действуют санкции Евросоюза.

Сейм Латвии одобрил введение обязательного призыва в армию – это реакция властей страны на российское вторжение в Украину.

Суд в Испании арестовал подозреваемого в контрабанде в Россию стекол для кабин военных самолетов.

Каждая третья яхта в Черногории принадлежит россиянину, следует из списка яхт, внесенных в реестр Администрации морской безопасности и управления портами страны.

Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов вне зависимости от флага, под которым они ходят. Запрет вступает в силу 8 апреля, он связан с директивой ЕС о выполнении санкций.

Семь ссылок

(Не)пережить тиранию. Рассказ о том, как философы-стоики боролись с римским императорами-тиранами. И два отрывка: эпилог книги Александра Баунова “Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры” (изд-во “Альпина Паблишер”) и фрагмент из книги Алейды Ассман “Новое недовольство мемориальной культурой” (изд-во “НЛО”) – о практиках вспоминания тяжелого прошлого.

Рассказ о том, как философы-стоики боролись с римским императорами-тиранами. И два отрывка: эпилог книги Александра Баунова “Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры” (изд-во “Альпина Паблишер”) и фрагмент из книги Алейды Ассман “Новое недовольство мемориальной культурой” (изд-во “НЛО”) – о практиках вспоминания тяжелого прошлого. История искусств. Отрывок из книги искусствоведа Ольги Назаровой “Любовь и страсть в искусстве Возрождения” (изд-во “Слово”), посвященный мифологическим аллегориям в супружеских портретах. Или рассказ о том, как нидерландские художники придумали “выпуклые” характеры и почему их за это не любили.

Отрывок из книги искусствоведа Ольги Назаровой “Любовь и страсть в искусстве Возрождения” (изд-во “Слово”), посвященный мифологическим аллегориям в супружеских портретах. Или рассказ о том, как нидерландские художники придумали “выпуклые” характеры и почему их за это не любили. Кино. Фрагмент из книги искусствоведа Натальи Баландиной “Пока еще море принадлежит нам. Фильмы и время Михаила Калика” (издано киноведческой артелью 1895.io совместно с книжным магазином “Порядок слов”) – о работе Калика над экранизацией пьесы Артура Миллера “Цена”. Или рассказ о ранних фильмах Микеланджело Антониони.

Искренне Ваши,

Семь Сорок